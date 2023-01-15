Скорее мертв, чем жив: США «похоронили» ядерную сделку с Ираном

США не ожидают никакого прогресса в отношении иранской ядерной сделки. К тому же, как заявили в Госдепе, в последнее время она находится за пределами внимания Вашингтона. Вместо попытки сблизить позиции Белый дом вводит всё новые санкции против Тегерана. На фоне ужесточения политики в отношении Ирана американские власти намерены укрепить отношения с Эр-Риядом, в которых в последнее время произошел разлад. Что из этого выйдет — разбирались «Известия».

Долгая американская история

«Она [ядерная сделка] мертва, но мы об этом не объявим. Долгая история», — такое высказывание президента США Джозефа Байдена на предвыборном митинге в Калифорнии облетело социальные сети. Официально комментировать эту тему американский лидер отказался.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, выступая перед журналистами, был не столь категоричен. По его словам, администрация США сняла с повестки восстановление ядерной сделки с Тегераном.

«Совместный всеобъемлющий план действий просто не в фокусе нашего внимания прямо сейчас. В отношении иранской сделки не происходит никакого прогресса. И мы не ждем никакого прогресса в ближайшем будущем», — подытожил спикер.

Скорее мертв, чем жив 1 Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Kleponis

После прихода к власти администрация Джозефа Байдена собиралась вернуться к работе по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году между Ираном и шестеркой стран, в которую входили США, Британия, Россия, Китай, Франция и Германия. Ядерная сделка подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение Тегераном его ядерной программы.

Но в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп разорвал сделку и вернул американские санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран также отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения, в частности, приступил к обогащению урана до 60% (для производства ядерной бомбы необходим уран, обогащенный до 90%). В Женеве, а потом в Вене попытались возобновить переговоры о возвращении государств к ядерной сделке. Появлялись сообщения о том, что странам практически полностью удалось согласовать итоговый документ. Однако после этого ситуация изменилась и встречи прекратились. Стороны демонстрируют, что сблизить позиции не готовы.

Санкциями по Тегерану

В последнее время США вводят всё больше санкций в отношении Тегерана. Однако на этот раз не из-за ядерных амбиций последнего. В Белом доме заявили, что «будут усиливать экономическое давление на Иран» якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, которые Россия применяет в ходе СВО.

«Мы не остановимся перед использованием различных средств, нацеленных на то, чтобы сорвать продолжающееся военное сотрудничество этого типа, увеличивать для Ирана издержки в плане общественного мнения, а также экономического давления», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Скорее мертв, чем жив 2 Иранский БПЛА Shahed-136 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev

Тегеран и Москва неоднократно опровергали сообщения о поставках России иранских беспилотников, называя такую информацию «полностью ложной». Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления вбросом, отметив, что «российская армия использует беспилотники отечественного производства». В ноябре прошлого года министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поставил несколько беспилотников в Россию, но это произошло до начала военной операции на Украине.

В начале этого года Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело санкции против представителей руководства иранской компании Qods Aviation Industries, несмотря на то, что она и так уже находится в черном списке. В Вашингтоне эту фирму называют крупнейшим в Иране разработчиком и производителем военных дронов. Одновременно с этим ограничительные меры ввели против директора иранской компании AIO, курирующей разработку баллистических ракет.

Друг моего врага

Ужесточение американской стратегии в отношении Ирана совпало по времени с попыткой США укрепить контакты с Саудовской Аравией — одним из главных соперников Тегерана в регионе. Разногласия между Вашингтоном и его ключевым союзником на Ближнем Востоке Эр-Риядом существуют давно: из-за американского вторжения в Ирак в 2003 году, диалога США с Израилем, участия Саудовской Аравии в йеменском конфликте, предполагаемой причастности к терактам 11 сентября 2001 года, убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашокджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году.

К тому же Ближний Восток утратил для США прежнюю ценность, поэтому Вашингтон сократил свою активность в регионе. Из-за этого Эр-Рияд стремится к сотрудничеству с другими игроками, в частности с Москвой и Пекином, что, в свою очередь, не нравится американцам.

Еще больше обострились отношения на фоне российской СВО на Украине. США попросили арабское королевство нарастить добычу нефти, чтобы добиться снижения цен на мировом рынке, но получили отказ. Уступить американским требованиям королевство не может, поскольку это привело бы к обрушению рынка, а Мухаммеду бин Салману нужны средства для реализации дорогостоящей программы по модернизации саудовской экономики «Видение-2030».

Скорее мертв, чем жив 3 Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

На фоне этого в прессу попали сообщения о том, что в частных беседах наследный принц Мухаммед бин Салман, который фактически управляет королевством, откровенно потешается над 79-летним американским лидером Джозефом Байденом, высказывая сомнения о психическом здоровье президента США и глумясь над его проколами.

В Эр-Рияде эту информацию опровергли. Однако почувствовалось, что в Вашингтоне затаили обиду на саудовских партнеров. В США заговорили о приостановке поставок вооружений и выводе из Саудовской Аравии воинского контингента США, а также систем противоракетной обороны — комплексов Patriot и THAAD.

Однако в нынешней непростой экономической и политической ситуации Вашингтону всё же невыгодно давить на королевство и, вероятнее всего, США постараются максимально снизить ущерб, нанесенный двусторонним отношениям, поскольку страны нуждаются друг в друге. В конце прошлого года Госдеп США одобрил возможную продажу Эр-Рияду ракет Patriot MIM-104E и сопутствующего оборудования на сумму $3,05 млрд.

К тому же королевство — один из крупнейших поставщиков американского оружия. Учитывая, что Саудовская Аравия, как и другие страны региона, является не производителем, а потребителем системы коллективной безопасности — Эр-Рияд привязан к Вашингтону.

Сдержать Иран

Основной задачей США на Ближнем Востоке после 1979 года стало сдерживание Иранской Республики. Для этого использовалась Саудовская Аравия, отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Пока у Эр-Рияда это получалось, всё было хорошо. Задача Тегерана заключалась в том, чтобы создать гарантии энергетической безопасности, так что ядерная программа стала необходимостью для дальнейшего развития страны. США были в этом не заинтересованы, поскольку это могло привести к укреплению позиций Ирана, позволило бы ему стать первым государством с ядерными технологиями в районе Залива, а значит, дало бы огромные преимущества Тегерану над союзниками Вашингтона — арабскими монархиями, которые не ими не обладают, — пояснил эксперт.

Политолог добавил, что с Саудовской Аравией США связывают давние союзнические отношения.

— Вашингтон по сути навязал себя в качестве единоличного стратегического союзника Эр-Рияда. Трения между партнерами происходили и ранее: в 60-е, и в 70-е, 80-е. Однако сейчас противоречия довольно серьезные. С 2015 года в Саудовской Аравии происходит передел власти в правящей династии аль-Сауд. Мохаммед бин Салман провозгласил программу «Видение-2030», которая направлена не только на диверсификацию экономики Саудовской Аравии. У них такая же задача, как и у Ирана, — избавиться от нефтяной иглы, обеспечить свой суверенитет не только за счет энергоресурсов и их экспорта. По сути эта программа как раз нацелена на укрепление суверенитета Саудовской Аравии, и в этом отношении Эр-Рияд действует достаточно жестко, — пояснил специалист.

Скорее мертв, чем жив 4 Президент Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Saudi Press Agency

По мнению эксперта, резкая смена курса в королевстве — переход на сторону США вряд ли возможен. Вероятны определенные компромиссы, временные договоренности.

— Четкий сигнал был дан еще в начале 2021 года, что модель отношений между королевством и США «нефть — в обмен на безопасность» больше не устраивает Эр-Рияд, и эта логика будет доминирующей в развитии внешнеполитического курса Саудовской Аравии и в двусторонних отношениях между Вашингтоном и королевством. Долгое время на уровне слухов обсуждалось, что между Саудовской Аравией и Ираном были проведены переговоры на уровне спецслужб в Ираке. СМИ сообщали, что было то ли шесть, то ли десять раундов, — рассказал политолог.

Осенью прошлого года и Эр-Рияд, и Тегеран вскользь подтвердили, что такие переговоры были. Но с прекращением полугодичного перемирия в Йемене они приостановлены.

— Ведутся ли эти переговоры сейчас и возобновятся ли в будущем — большой вопрос. Тем не менее можно сказать, что ни о каком мире между Саудовской Аравией и Ираном и речи быть не может, хотя у них и есть общий враг в виде США. Вашингтон и Эр-Рияд остаются в одной связке, но практически все государства Залива, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ, явно нацелены на утверждение собственного суверенитета, и здесь парадоксальным образом они сближаются с Ираном, потому что все стороны заинтересованы в снижении влияния Вашингтона в зоне Персидского залива, — подытожил Останин-Головня.

Комфортный партнер для Вашингтона

Схожей точки зрения придерживается востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Американцы делали ставку на возобновление ядерной сделки, чтобы гарантированно вернуть иранскую ядерную программу исключительно в мирное русло. И снятие санкций с Тегерана позволило бы Ирану частично, если не полностью, вернуться на рынок углеводородов. И за счет этого, по задумке американцев, должно было произойти снижение цен на нефть. Но иранцы выдвинули условия для возобновления ядерной сделки и решили не уступать. Их можно понять: им нужны гарантии того, что американцы снова не выйдут из нее при смене администрации, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

По словам Онтикова, для этого нужно было протолкнуть некий законопроект через конгресс, а сделать это достаточно сложно.

— Кроме того, к Байдену пришло понимание, что, даже если допустить восстановление ядерной сделки, уровень сотрудничества между Россией и Ираном от этого вряд ли поколеблется. На фоне сближения между Москвой и Тегераном американцы заинтересованы в том, чтобы если уж Иран не получилось оторвать от Москвы в том, что касается рынка углеводородов, то можно усиливать сотрудничество с саудитами для стабилизации нефтяных цен, — пояснил эксперт.

Скорее мертв, чем жив 5 Нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Специалист добавил, что если в первой половине 2022 года цены на нефть были в районе $100–120 за баррель, то потом они поползли вниз. Сейчас они держатся в районе $80, так что у американцев отпала необходимость педалировать иранскую ядерную сделку.

— Нет необходимости давить на саудовцев, чтобы они в рамках ОПЕК+ выбрасывали дополнительные объемы нефти на рынок. Поэтому можно вернуться к более понятным контактам с Саудовской Аравией, которые были до этого. Эр-Рияд — довольно комфортный партнер для Вашингтона. Несмотря на все предыдущие проблемы, видимо, американцы считают, что с ними можно наладить координацию и договориться, — считает политолог.