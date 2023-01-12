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«Корень кризиса на Украине кроется в подстрекательских действиях НАТО»

Посол Ирана в РФ Казем Джалали — о помощи в разрешении конфликта, сотрудничестве с Россией и условиях восстановления ядерной сделки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тегеран призывает Москву и Киев к диалогу для урегулирования конфликта на Украине, а также готов оказывать посредническое содействие. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, при этом указав, что корень украинского кризиса кроется в действиях НАТО и Запада. Кроме того, дипломат рассказал о российско-иранских проектах, запланированных на 2023 год, а также о развитии сферы туризма. Тегеран, в частности, готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз россиянам. Помимо этого посол прокомментировал ситуацию в стране на фоне протестов и назвал условия для восстановления ядерной сделки.

«Тегеран призывает Киев и Москву к диалогу и окончанию конфликта»

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— На Западе постоянно звучат обвинения России в использовании в конфликте на Украине иранских беспилотников. Как в Тегеране относятся к таким заявлениям и к угрозам новых санкций в отношении вашей страны?

Позиция Ирана в контексте беспилотников неоднократно ясно излагалась министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом (она заключается в том, что республика не поставляет вооружение конфликтующим сторонам. — «Известия»). Группа в составе иранских и украинских специалистов провела специальные заседания по этому вопросу. Тегеран призывает Киев и Москву к диалогу и окончанию конфликта, а также считает, что путь для выхода из этого кризиса заключается в концентрации на дипломатии.

Мы неоднократно заявляли о готовности нашей страны оказывать содействие в посредничестве ради мира и безопасности. Конечно, стоит отметить, что корень кризиса на Украине, по нашему мнению, кроется в подстрекательских действиях НАТО и Запада. Однако мы не считаем <военную конфронтацию> путем для урегулирования. Поэтому установление перемирия и концентрация на пути политического и демократического решения необходима.

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Иранские дроны-камикадзе Shahed-136

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136

Фото: commons.wikimedia.org

— В сентябре 2022-го Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), а летом подал заявку в БРИКС. Насколько для Тегерана важно присоединение к этим межгосударственным объединениям?

Иран выступал и выступает за сотрудничество в рамках организаций и различных региональных форматов, положительно оценивая прогноз такого взаимодействия. Расширение сотрудничества по этой линии создает необходимую основу для того, чтобы повысить уровень отношений по созданию доверия между странами во всех областях, а также оказывает огромную помощь для установления региональной стабильности. Мы уверены в том, что партнерство в активизации и динамике таких форматов соответствует интересам всех стран региона.

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Баннер с символикой БРИКС
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— В конце ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что судьба Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) «висит на волоске». Каковы, по мнению Тегерана, перспективы восстановления ядерной сделки?

— Иран всегда заявлял о своей готовности заключить хорошую и устойчивую договоренность. Если Соединенные Штаты, проявив сильную политическую волю, обратят внимание на свои национальные интересы и интересы других сторон СВПД, а также в срочном порядке проявят гибкость, мы достигнем уверенных условий по соглашению.

Справка «Известий»

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, РФ, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. Американский экс-президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в одностороннем порядке в 2018 году. С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

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«Мы готовы упростить и индивидуальные визы для туристов»

— В январе 2023 года Москва и Тегеран ввели безвизовый режим для туристических групп. Насколько важен этот сегмент в отношениях России и Ирана?

— Развитие туризма между двумя государствами создает основу для развития всесторонних отношений. Туризм дает гражданам возможность познакомиться с нашими странами, а также обеспечивает условия для демонстрации реалий в абсолютно объективном и прямом формате. Поэтому развитие туризма — предмет внимания посольства, а также внутригосударственных институтов в Иране и России.

Иран самым серьезным образом примет участие в Московской международной выставке туризма (состоится 16–18 марта. — «Известия») и, в свою очередь, также приглашает Россию на Международную выставку туризма в Тегеране. Помимо этого уже составлен меморандум о сотрудничестве двух стран в этой области. Мы надеемся, что документ будет подписан во время визита министра культурного наследия, ручного ремесла и туризма Ирана Иззатуллы Зергами в Москву.

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Туристы у мечети в Тегеране

Туристы у мечети в Тегеране

Фото: TASS/Zuma

— Есть ли шанс, что в скором времени страны добьются отмены и индивидуальных туристических виз?

— В 2022 году мы стали свидетелями повторного оживления туристических поездок между двумя странами. Согласно имеющимся данным, количество поездок российских туристов в Иран в прошлом году выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м, что, конечно, еще не соответствует возможностям двух стран. Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов.

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Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. 22 сентября 2022 года

Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. 22 сентября 2022 года

Фото: TASS/EPA
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— Насколько безопасно сейчас посещение Ирана для путешественников с учетом непрекращающихся протестов в стране?

Протесты в Иране в большей степени являются пропагандой, которую западные страны ведут против нашей страны. На сегодня не опубликовано никаких отчетов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана. За исключением ограниченного числа западных стран, запрещающих своим гражданам совершать поездки в республику, визиты граждан других государств продолжаются без каких-либо сложностей. Несмотря на широкомасштабную антииранскую пропаганду, мы наблюдаем увеличение потока иностранных туристов.

Иран обладает исключительными возможностями в различных аспектах туризма, включая природу, историю, паломничество и медицину, что привлекает путешественников с любыми предпочтениями. Разумеется, враждебные для Ирана государства, используя в качестве инструмента СМИ, пытаются заставить туристов отказываться от поездок в республику, также как путем использования санкций в качестве оружия они стараются нарушить работу экономической системы нашей страны. Мы считаем это двумя сторонами одной медали для давления на Иран.

«Стороны заинтересованы в расширении отношений»

— В каких еще направлениях будет развиваться двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана помимо туризма?

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Самым важным приоритетом в экономических отношениях между нашими странами можно назвать скорейший запуск международного транспортного коридора Север – Юг (призван обеспечить транспортную связь между европейскими странами и Индией через Иран. — «Известия»). Должностные лица Ирана и России держат на контроле данный вопрос. Завершение строительства 162 км железной дороги на участке Решт – Астара, укрепление и развитие логистики на маршруте МТК Север – Юг тоже находятся в рабочей повестке. В контексте укрепления и диверсификации маршрутов МТК — проект электрификации железнодорожного участка Гармсар – Инче Борун. Поскольку были выполнены изыскания, выделено финансирование и подписано соглашение между двумя странами, мы надеемся на скорейшее развертывание работ.

В настоящее время большую часть иранских товаров, экспортируемых в РФ, составляет продукция сельского хозяйства. Так что еще одним приоритетом в экономических отношениях между нашими странами можно обозначить расширение иранского экспорта от сельхозпродукции на другие сферы экономики, такие как промышленность, здравоохранение и лечение, технические и инжиниринговые услуги.

С учетом того, что вопрос транспорта и логистики — один из важных факторов для развития торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Россией, в прошедшем году на переговорах в рамках визитов делегаций именно на этом вопросе было сконцентрировано внимание. Надеемся, что в этом году мы станем свидетелями практических шагов с целью запуска МТК Север – Юг наряду с сотрудничеством в сферах медицины и здоровья, включая вопрос лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Также мы начали весьма продуктивные переговоры и консультации по линии наукоемких и технологических компаний.

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Военные учения Ирана «Зульфикар-1401» в Оманском заливе. 2022 год

Военные учения Ирана «Зульфикар-1401» в Оманском заливе. 2022 год

Фото: TASS/Zuma

— Насколько углубилось двустороннее сотрудничество в области военно-промышленного комплекса?

Взаимодействие между двумя странами в рамках общих интересов во всех областях, включая военное сотрудничество, возникло давно и продолжается в конструктивном и устойчивом и, конечно, мирном ключе. Стороны заинтересованы в расширении отношений в рамках общепринятых международных правил.

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— Есть ли в планах на 2023 год визиты на высоком уровне как иранской, так и российской делегации для укрепления двусторонних отношений?

— Исламская Республика Иран и Россия, будучи соседями, всегда имели тесные и близкие связи в различных областях. Две страны обладают большими потенциалами, ожидается дальнейшее расширение уровня отношений. С учетом существующих условий, глубины отношений и воли у лидеров двух стран, направленной на дальнейшее расширение взаимодействия, ожидается, что в 2023 году, как и в 2022 году, мы станем свидетелями обмена высокопоставленными делегациями.

Кроме того, межрегиональная дипломатия также выступает в качестве одной из основных осей политики правительства президента республики Ибрахима Раиси. Так что, несомненно, в 2023 году мы увидим взаимные визиты между губернаторами двух стран в сопровождении представителей сферы торговли и частного сектора, а также станем свидетелями заключения между городами соглашений о побратимских отношениях.

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