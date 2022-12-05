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Двое в лодке: товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений

Чем торгуют страны и каковы перспективы этого партнерства
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Товарооборот России и Ирана за 10 месяцев 2022 года превысил рекордные $4 млрд. Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя ФТС РФ Владимир Ивин. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства. Эксперты объясняют улучшение взаимодействия в этой области дружественными отношениями между государствами, многолетним опытом Тегерана в развитии экономики под давлением санкций, а также его выгодным географическим положением, которое позволяет налаживать новые маршруты поставок.

Повод для дружбы

По данным ФТС, которые изучили «Известия», товарооборот Москвы и Тегерана за прошлый год составил чуть более $4 млрд. Однако уже в январе–октябре 2022-го объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й. Экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%, рассказал «Известиям» Владимир Ивин. Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с РФ.

Двое в лодке
Погрузка груза в торговый корабль
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Россия поставляет в Иран продовольствие и сельскохозяйственное сырье, которые составили около 90% всего объема экспорта. В структуре импорта нашей страны из Ирана эти товары также занимали первое место: их доля составила 60% от общего объема. Помимо этого государство ввозит в РФ рудные материалы, строительные изделия, изделия из пластмассы и ряд других товаров, подчеркнул Владимир Ивин.

«Известия» направили запрос в МИД Ирана.

Главная причина роста взаимной торговли — санкции коллективного Запада против России и возникшие по этой причине разрывы традиционных связей, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, Иран в этом случае представляет особый интерес. Во-первых, это логистический мост в торговле с Ближним Востоком, Южной и Юго-Восточной Азией — интересными с точки зрения торговли регионами.

Во-вторых, Иран имеет уникальный опыт многолетнего выживания в условиях санкций Запада. При этом страна, стремясь обеспечить себя товарами, которые ей одни запретили, а другие боялись продавать, сумела добиться определенного прогресса в развитии некоторых собственных отраслей, что объективно расширяет спектр перспективного сотрудничества государств, причем не только торгового, но и производственного, отметил президент ТПП.

Двое в лодке
Фото: Global Look Press
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Безусловно, действующее с 27 октября 2019 года временное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном способствует росту объемов торговых операций. В начале 2022-го был подписан протокол о его продлении. Запущены переговоры по полноформатному соглашению, состоялось четыре раунда консультаций, — рассказал Сергей Катырин.

По его словам, во взаимной торговле преобладает продукция сельского хозяйства. За первое полугодие 2022-го экспорт из РФ в Иран сельхозтоваров составлял 92% стоимостного объема поставок (на сумму $1,6 млрд): злаки — 67%, жиры и масла — 24%. За тот же период в импорте РФ из Ирана также преобладали поставки продовольствия и сельхозсырья, которые составляли 73% объема закупок (на сумму $363 млн). Второе место занимали поставки химтоваров: их доля составила 13% (на сумму $63 млн).

Вопросы налаживания экспорта из РФ мяса птицы и баранины, а также расширения закупок плодоовощной продукции республики обсуждались и в ходе Российско-Иранского бизнес-форума. К тому же уже ведутся переговоры по организации поставок Москвой электрооборудования и приборов, Тегераном — востребованных на нашем рынке товаров, в том числе комплектующих и материалов для автопрома, авиапрома, металлургии, фармацевтики, а также медтехники, сообщил президент ТПП.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития РФ.

Двое в лодке
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Санкционный опыт

Влияние временного соглашения, ведущего к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, на товарооборот между РФ и этой страной незначительное, оценила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Она пояснила: снижение ставок ввозных пошлин носит ограниченный характер. Хотя по некоторым основным позициям иранского импорта плата была обнулена, по части категорий снижение составило лишь 25–40%.

Более очевидные факторы увеличения взаимной торговли России и Ирана — дружественный характер отношений между странами, который поддерживается реализацией крупных проектов, например, в атомной энергетике, а также выгодное географическое положение республики, которое позволяет налаживать новые маршруты поставок, в том числе в рамках параллельного импорта в РФ, — рассказала Анастасия Прикладова.

Двое в лодке
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Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz
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Механизмы таких расчетов будут расширяться

В последние месяцы Иран нарастил экспорт промышленной продукции в Россию на 30% (полистирол, насосы, автокомпоненты, станки для металлообработки и так далее), в результате чего эти поставки впервые превзошли импорт российских промтоваров в страну, подчеркнул профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Сергей Богачев.

Он напомнил, что Тегеран находится под санкциями с 1979 года, когда там началась исламская революция. Опыт республики показывает: жесткие ограничения приводят к тому, что государство вынуждено балансировать на грани экономического роста, а население — фактически выживать. Россия вошла в санкционный режим более подготовленной, но некоторые элементы из иранской практики могут пригодиться. Так, уже происходит отказ от операций в долларах и евро, предпринимаются попытки перейти на сделки в национальной валюте.

Кроме того, Сергей Богачев рассказал, что по многим направлениям Москва может заменить импорт собственным производством. Однако по сравнению с Ираном Россия гораздо больше интегрирована в мировую экономику и намного сильнее зависит от импорта, а также более чувствительна к ограничениям нефтяного экспорта.

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