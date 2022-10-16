Восточные радости: куда смогут поехать российские туристы осенью и зимой

Таиланд и Шри-Ланка — главные новинки для российских туристов в предстоящем зимнем сезоне. Спустя долгое время в эти страны появились прямые рейсы — правда, цены на них высокие, а возможности для расширения авиаперевозки в условиях санкций ограничены, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). К тому же в странах Азии может так и не заработать платежная система «Мир», предупреждают эксперты. Российский туризм вслед за политикой разворачивается на восток: помимо Турции, Египта и ОАЭ уже появляются маршруты для путешественников в Иран и Ирак.

Восточный колорит

За годы пандемии россияне успели забыть о путешествиях на пляжи Азии — этот регион оказался самым закрытым с точки зрения антиковидных мер, попасть туда туристам было невозможно. Подобную политику до сих пор исповедует Китай — в страну не пускают даже обладателей вида на жительство, не говоря о путешественниках.

Некоторые барьеры стали рушиться накануне высокого сезона, который в азиатских странах наступает в конце осени — зимой. Почти полный отказ от ковидных требований и прямые рейсы из России — Шри-Ланка, Мальдивы и Таиланд ждут гостей.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» 9 октября возобновила прямое авиасообщение между Москвой и столицей Шри-Ланки Коломбо. Полеты осуществляются дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Скоро к ним добавятся еще четыре еженедельных рейса Azur Air в том числе из регионов.

Восточные радости Мирисса, Южная провинция, Шри-Ланка Фото: Global Look Press/Martina Katz

На ноябрьские праздники туры на Шри-Ланку почти полностью проданы, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

— При этом после праздников у нас затишье. И это, скорее всего, приведет к корректировке цен на авиабилеты в сторону небольшого снижения, — сказал он.

Для посещения Шри-Ланки россиянам нужна виза, которую можно оформить онлайн. Также понадобится сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит) или ПЦР-тест. Расплатиться картой «Мир» в стране не получится — Центробанк Шри-Ланки не стал интегрироваться с российской платежной системой из-за опасения санкций США.

Таиланд с 1 октября и вовсе отменил все ковидные ограничения — не нужны ни ПЦР, ни сертификаты о вакцинации. Одновременно с этим в стране увеличили срок безвизового пребывания российских туристов до 45 дней с возможностью продления еще на семь дней.

С 30 октября «Аэрофлот» планирует летать на курортный остров Пхукет дважды в день, хотя изначально планировал по рейсу ежедневно. Намерены вновь освоить этот маршрут и другие российские перевозчики.

Но к снижению цен подобное увеличение полетной программы в Таиланд не приведет, потому что сейчас предложение не способно удовлетворить спрос, уверен Артур Мурадян.

— Два и даже три рейса в день — это крайне недостаточная для Таиланда перевозка. До пандемии турпоток туда достигал 1,5 млн россиян, это было самое востребованное зимнее направление, — напомнил он.

Восточные радости Острова Пхи-Пхи в Таиланде Фото: Global Look Press/Bernhard Schmerl

Дальнейшее расширение полетной программы в Таиланд в условиях санкций не представляется возможным: российские перевозчики, как и тайские, не готовы рисковать своими самолетами, сказал Артур Мурадян. По этой же причине Таиланд вряд ли допустит к обращению карты «Мир».

— В целом спрос на азиатско-тихоокеанские направления у туристов стабилен. Туда едут на 10 ночей и более, а также на long-stay — три-четыре недели с возможностью продления. Это не связано с мобилизацией, часть россиян давно привыкла ездить в Азию на «зимовку», — рассказал он.

Помимо далеких стран Азии, российским туристам доступен отдых в Турции, Египте, ОАЭ — именно эти страны пользуются наибольшей популярностью из-за лояльных цен. Ковидных ограничений там нет (но в ОАЭ нужен ПЦР-тест, если у туриста нет сертификата о вакцинации «Спутником»), визы не требуются.

Есть и более экзотичные варианты. Например, из Москвы доступны прямые рейсы в Иран, Афганистан и Ирак. Перевозка в Ирак может появиться и из Кавминвод: аэропорт региона прорабатывает запуск рейсов компании Iraqi Airways с целью «обеспечивать регулярное и чартерное сообщение по туристическим направлениям».

Плюс Куба, минус Европа

После длительного перерыва стартовали прямые рейсы авиакомпании Nordwind на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко. На них отправляют своих туристов операторы Pegas Touristik, Anex Tour и Coral Travel.

Для въезда на Кубу не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, виз нет. Власти страны пообещали до конца года организовать обращение карт «Мир».

Несмотря на готовность многих стран принимать туристов из России, проблемы могут возникнуть при выезде из России в связи с объявлением частичной мобилизации.

Восточные радости Варадеро – популярный кубинский курорт Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher

«А у нас сегодня снова не выпустили туристов на Кубу. Офицер запаса, 45+, справки из военкомата не было, но узнавал в комиссариате, сказали — можно ехать», — такое сообщение 14 октября появилось в профильной группе турагентов в Telegram.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково, «Известия» направили туда запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Есть и страны, которые сами закрыли въезд для россиян. Среди них — Литва, Латвия, Польша, Эстония, Финляндия. С 25 октября к ним присоединится Чехия — и потерю этого направления туристы заметят.

— С Чехией у россиян давние хорошие отношения — там недорогое высшее образование, многие наши соотечественники покупали там недвижимость. Поэтому в отличие от той же Польши закрытие Чехии — большой удар , — рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Сама по себе Чехия — очень красивая и при этом недорогая страна, добавил он.

— До пандемии мы продавали туда туры за €400 на неделю с человека. И это с перелетом, проживанием и даже экскурсией по городу. Ежегодно Чехию посещали не менее 700 тыс. российских туристов, — сказал Алексан Мкртчян.