 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в направлении Артемовска
Происшествия
Пять человек погибли в двух ДТП на одном участке дороги в Дагестане
Мир
В Вашингтоне раскритиковали слова главы Палестины о недоверии к США
Наука
Ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка
Происшествия
МО РФ сообщило о теракте на полигоне ЗВО в Белгородской области
Мир
В ОАПЕК положительно оценили решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ предложил создать танковый альянс в Европе
Мир
Новый глава минфина Великобритании анонсировал повышение налогов
Мир
Во Франции планируют обучить 2 тыс. украинских военных
Мир
Восемь человек пострадали при пожаре в тюрьме в Тегеране
Мир
Маск заявил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине
Мир
В Турции указали на крах долларовой системы из-за антироссийских санкций
/

Восточные радости: куда смогут поехать российские туристы осенью и зимой

Возобновляется прямое авиасообщение с Таиландом, Шри-Ланкой и другими странами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таиланд и Шри-Ланка — главные новинки для российских туристов в предстоящем зимнем сезоне. Спустя долгое время в эти страны появились прямые рейсы — правда, цены на них высокие, а возможности для расширения авиаперевозки в условиях санкций ограничены, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). К тому же в странах Азии может так и не заработать платежная система «Мир», предупреждают эксперты. Российский туризм вслед за политикой разворачивается на восток: помимо Турции, Египта и ОАЭ уже появляются маршруты для путешественников в Иран и Ирак.

Восточный колорит

Податели всего: на визы каких стран Шенгена проще сдать документы
И как можно попасть в Европу, если разрешение на въезд получено

За годы пандемии россияне успели забыть о путешествиях на пляжи Азии — этот регион оказался самым закрытым с точки зрения антиковидных мер, попасть туда туристам было невозможно. Подобную политику до сих пор исповедует Китай — в страну не пускают даже обладателей вида на жительство, не говоря о путешественниках.

Некоторые барьеры стали рушиться накануне высокого сезона, который в азиатских странах наступает в конце осени — зимой. Почти полный отказ от ковидных требований и прямые рейсы из России — Шри-Ланка, Мальдивы и Таиланд ждут гостей.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» 9 октября возобновила прямое авиасообщение между Москвой и столицей Шри-Ланки Коломбо. Полеты осуществляются дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Скоро к ним добавятся еще четыре еженедельных рейса Azur Air в том числе из регионов.

Восточные радости
Шри-Ланка

Мирисса, Южная провинция, Шри-Ланка

Фото: Global Look Press/Martina Katz

На ноябрьские праздники туры на Шри-Ланку почти полностью проданы, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Тема египетская: покупки новогодних туров за рубеж упали почти до нуля
Как российские туроператоры реагируют на резкое снижение спроса

— При этом после праздников у нас затишье. И это, скорее всего, приведет к корректировке цен на авиабилеты в сторону небольшого снижения, — сказал он.

Для посещения Шри-Ланки россиянам нужна виза, которую можно оформить онлайн. Также понадобится сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит) или ПЦР-тест. Расплатиться картой «Мир» в стране не получится — Центробанк Шри-Ланки не стал интегрироваться с российской платежной системой из-за опасения санкций США.

Таиланд с 1 октября и вовсе отменил все ковидные ограничения — не нужны ни ПЦР, ни сертификаты о вакцинации. Одновременно с этим в стране увеличили срок безвизового пребывания российских туристов до 45 дней с возможностью продления еще на семь дней.

С 30 октября «Аэрофлот» планирует летать на курортный остров Пхукет дважды в день, хотя изначально планировал по рейсу ежедневно. Намерены вновь освоить этот маршрут и другие российские перевозчики.

Но к снижению цен подобное увеличение полетной программы в Таиланд не приведет, потому что сейчас предложение не способно удовлетворить спрос, уверен Артур Мурадян.

— Два и даже три рейса в день — это крайне недостаточная для Таиланда перевозка. До пандемии турпоток туда достигал 1,5 млн россиян, это было самое востребованное зимнее направление, — напомнил он.

Восточные радости
Тайланд

Острова Пхи-Пхи в Таиланде

Фото: Global Look Press/Bernhard Schmerl

Дальнейшее расширение полетной программы в Таиланд в условиях санкций не представляется возможным: российские перевозчики, как и тайские, не готовы рисковать своими самолетами, сказал Артур Мурадян. По этой же причине Таиланд вряд ли допустит к обращению карты «Мир».

— В целом спрос на азиатско-тихоокеанские направления у туристов стабилен. Туда едут на 10 ночей и более, а также на long-stay — три-четыре недели с возможностью продления. Это не связано с мобилизацией, часть россиян давно привыкла ездить в Азию на «зимовку», — рассказал он.

Сила продвижения: Камчатка может принять в два раза больше туристов к 2035 году
Новые курорты, рейсы из регионов и условия для семей — разработан план привлечения новых путешественников на Дальний Восток

Помимо далеких стран Азии, российским туристам доступен отдых в Турции, Египте, ОАЭ — именно эти страны пользуются наибольшей популярностью из-за лояльных цен. Ковидных ограничений там нет (но в ОАЭ нужен ПЦР-тест, если у туриста нет сертификата о вакцинации «Спутником»), визы не требуются.

Есть и более экзотичные варианты. Например, из Москвы доступны прямые рейсы в Иран, Афганистан и Ирак. Перевозка в Ирак может появиться и из Кавминвод: аэропорт региона прорабатывает запуск рейсов компании Iraqi Airways с целью «обеспечивать регулярное и чартерное сообщение по туристическим направлениям».

Плюс Куба, минус Европа

После длительного перерыва стартовали прямые рейсы авиакомпании Nordwind на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко. На них отправляют своих туристов операторы Pegas Touristik, Anex Tour и Coral Travel.

Для въезда на Кубу не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, виз нет. Власти страны пообещали до конца года организовать обращение карт «Мир».

Несмотря на готовность многих стран принимать туристов из России, проблемы могут возникнуть при выезде из России в связи с объявлением частичной мобилизации.

Восточные радости
Варадеро

Варадеро – популярный кубинский курорт

Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher

«А у нас сегодня снова не выпустили туристов на Кубу. Офицер запаса, 45+, справки из военкомата не было, но узнавал в комиссариате, сказали — можно ехать», — такое сообщение 14 октября появилось в профильной группе турагентов в Telegram.

Вылетай — подешевело: цены на авиабилеты упали ниже сентябрьских
Ажиотажный спрос на загранрейсы спал, стоимость перелетов будет снижаться и дальше, уверены эксперты

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково, «Известия» направили туда запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Есть и страны, которые сами закрыли въезд для россиян. Среди них — Литва, Латвия, Польша, Эстония, Финляндия. С 25 октября к ним присоединится Чехия — и потерю этого направления туристы заметят.

— С Чехией у россиян давние хорошие отношения — там недорогое высшее образование, многие наши соотечественники покупали там недвижимость. Поэтому в отличие от той же Польши закрытие Чехии — большой удар, — рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Сама по себе Чехия — очень красивая и при этом недорогая страна, добавил он.

— До пандемии мы продавали туда туры за €400 на неделю с человека. И это с перелетом, проживанием и даже экскурсией по городу. Ежегодно Чехию посещали не менее 700 тыс. российских туристов, — сказал Алексан Мкртчян.

Несмотря на запрет рядом европейских стран въезда для россиян с шенгенскими визами, попасть в них всё же можно, продолжил эксперт. Внутри стран ЕС нет границ, визы не проверяют. И в ту же Прагу можно доехать поездом или автомобилем, например, из Германии.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022