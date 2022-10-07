Вылетай — подешевело: цены на авиабилеты упали ниже сентябрьских

Цены авиабилетов из России за границу вернулись в норму и даже снизились по сравнению с сентябрем, сообщили «Известиям» в сервисах по поиску билетов. Так, в Ереван можно улететь за 11,8 тыс. рублей, хотя сразу после объявления частичной мобилизации стоимость билета в одну сторону достигала 180 тыс. По сообщениям туристов, практически сошла на нет и проблема с пересечением сухопутных границ: самый «горячий» в последние недели переход «Верхний Ларс» на границе с Грузией сейчас можно пройти меньше чем за час. Если не будет серьезных потрясений, цены на авиабилеты за рубеж продолжат снижаться в связи с сезонностью, считают в РСТ.

Дешевое небо

Лавинообразный спрос на авиабилеты за границу, который начался после объявления частичной мобилизации, закончился. На ближайшие дни есть свободные места на все направления, а цены вернулись в норму и даже снизились по сравнению с сентябрем, следует из данных, предоставленных «Известиям» сервисами по поиску билетов.

21–23 сентября средняя цена авиабилета в одну сторону с вылетом из Москвы в Турцию составляла 71 тыс. рублей при норме около 20 тыс. В Армению и Казахстан можно было улететь только за 37 тыс. при норме вдвое ниже, в Грузию с пересадками — за 57 тыс., в Сербию — за 100 тыс.

Рост цен доходил до абсурда: так, на пике спроса стоимость авиабилета в одну сторону из Москвы в Ереван достигала 180 тыс. рублей, а в Дубай — 597,8 тыс., о чем ранее писали «Известия».

Сегодня улететь по этим направлениям можно почти в 20 раз дешевле. Поисковые сервисы предлагают билеты из Москвы в Ереван на 10 октября за 11,8 тыс. рублей с доплатой одной тысячи за багаж. В Дубай в этот же день можно улететь за 30,4 тыс. рублей авиакомпанией Emirates. А до престижного курорта Бодрум в Турции — за 19,7 тыс. рублей на Turkish Airlines. В двух последних случаях багаж уже включен в стоимость.

Снизились и цены на авиабилеты в Казахстан и Грузию: на неделе с 10 по 16 октября до этих стран можно долететь за 24 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно, рассказали «Известиям» в сервисе по поиску билетов OneTwoTrip.

По мнению представителей отрасли, цены на поездки из России за границу продолжат снижаться, если не будет новых потрясений в общественно-политической жизни.

— Если говорить о турах за границу, сейчас есть тенденция к снижению цен. Возможно, выгоднее будет подождать и поездки за рубеж пока не покупать, — рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, эта рекомендация не относится к праздничным зимним датам — на Новый год и Рождество туристы склонны бронировать самые лучшие и доступные по цене туры заранее.

Снижение стоимости авиабилетов за рубеж сейчас объясняется в том числе и близостью зимы, отмечают в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales.

— Тренд на снижение среднего чека укладывается в рамки сезонности. Так, в октябре по сравнению с сентябрем уменьшился средник чек на полеты в Турцию, Армению и Грузию. Зато в традиционные страны зимнего отдыха Таиланд и ОАЭ он, наоборот, вырос, — рассказали «Известиям» представители сервиса.

Свободная земля

По информации турагентов и самих туристов, активно обсуждающих прохождение наземной границы России с соседними странами, проблем с этим практически нет. Многочасовые очереди на границе между Северной Осетией и Грузией в пункте «Верхний Ларс» исчезли вместе с таксистами, пытавшимися на этом «нагреться».

«Ровно 36 минут занял переход границы между Россией и Грузией. А какие страсти кипели!» — написал один из путешественников в соцсетях 6 октября. Другой рассказал о том, что дорога от Твери до гостевого дома в Грузии недалеко от границы с Россией заняла у него 13 часов и обошлась в 7,5 тыс. рублей. Из этой суммы 4,2 тыс. он потратил на авиабилет Москва – Владикавказ и 2,5 тыс. за место в такси из аэропорта до поселка Казбеги.

Но еще недавно ситуация была совсем другая. На прохождение границы в «Верхнем Ларсе» Павел из Подольска потратил три дня и 200 тыс. рублей.

— Мы с родителями выехали из Москвы на машине 24 сентября в четыре утра, следовали маршрутом Москва – Ростов-на-Дону – Владикавказ. В Грузию приехали только 27 сентября, — рассказал он «Известиям».

В многокилометровой пробке у пограничного перехода машины застревали на трое-четверо суток. За день некоторым удавалось проехать меньше километра.

— Был полный хаос. Вдоль встречки по пробке ездили машины, водители которых предлагали стоящим проехать вперед к КПП за символическую плату. Водители в очереди охотно подсаживали к себе пассажиров без транспорта. Цена вопроса — 400 долларов или евро за человека. Мы отстояли в пробке почти двое суток, после чего решились заплатить за проезд вперед. Это сэкономило не меньше двух дней, но убавило из бюджета порядка 50–60 тыс. рублей, — поделился он.