Сила продвижения: Камчатка может принять в два раза больше туристов к 2035 году

Турпоток на Дальний Восток к 2035 году планируется нарастить в два раза — до 6,68 млн поездок, номерной фонд — на 62% за счет строительства дополнительно 29,6 тыс. номеров, а серый рынок сократить с сегодняшних 12% до 1%. Это следует из мастер-плана туристического макрорегиона «Дальний Восток», который разрабатывает Ростуризм совместно со структурой ВЭБ.РФ — компанией «ПроГород». Как рассказали «Известиям» в компании, до конца года он будет представлен в правительство. Один из трех регионов в этом плане — Камчатка. Там планируется разместить четыре внесезонных курорта, которые помогут этой уникальной территории стать «силой притяжения» для новых путешественников. О перспективах туристического направления региона — в материале «Известий».

Далекий, но близкий

Дальний Восток — завораживающий с точки зрения туризма регион. Но зачастую люди не едут туда из-за дороговизны и отсутствия должного сервиса. Для развития потенциала уникальных территорий Ростуризм совместно с компанией «ПроГород» (структура ВЭБ.РФ) ведет разработку туристического мастер-плана макрорегиона.

Как сообщили в «ПроГород», на данный момент завершены первые три этапа разработки проекта . Проведены пространственный и маркетинговый анализ, исследовано социально-экономическое развитие региона и его туристическая отрасль, изучены лучшие практики развития туристических территорий, а также проведены социологические исследования и мероприятия по вовлечению — стратегические сессии и краудсорсинговая платформа.

Сила продвижения Петропавловск-Камчатский, памятник святым аппостолам Петру и Павлу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На четвертом этапе будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативной базы в области туризма, особо охраняемых природных территорий и культурного наследия на региональном и федеральном уровне. Дополнительно будут даны предложения по внесению изменений в региональную градостроительную документацию.

— Разработка проекта завершится в декабре 2022 года. До конца года он будет направлен на согласование в правительство, — сказала «Известиям» руководитель проектного офиса «ПроГород» Ксения Титова.

В документ территориально-пространственного планирования вошли территории Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев.

Основной мотив поездки на Камчатку для многих сегодня — это исполнение мечты, поэтому возможность прикоснуться к уникальной природе мотивирует больше, чем дешевые перелеты, говорят в «ПроГород». Путешественники отправляются в регион также и с гастрономическими и оздоровительными целями.

Сила продвижения Туристы у кратера вулкана Горелый Фото: ТАСС/Елена Верещака

Но отдых там не из дешевых, поэтому пока регион привлекает в основном одиночных и обеспеченных туристов или пары без детей — это 87% путешествующих. Самые частые посетители Камчатки — мужская аудитория, проявляющая одновременно склонность как к самостоятельному планированию путешествий, так и к пакетным турам. Средняя продолжительность пребывания туристов на Камчатке летом — 8–12 дней, зимой — 7–8 дней. В среднем стоимость путешествия на одного туриста составляет 105 тыс. рублей, из которых 30% приходится на транспортные расходы.

— Стоимость перелета еще больше мы снизить не сможем. Сегодня цена перелета на Камчатку более чем доступна, а для отдельных категорий граждан (многодетные семьи, пенсионеры и студенты) она еще в два раза дешевле — порядка 15 тыс. рублей туда-обратно , — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. — Ключевой момент — это пакетные туры в регион. Мы их уже делаем с этого года, начали работать чартеры, минимальная стоимость пакетного тура с перелетом, проживанием и питанием составляет порядка 50 тыс. рублей на неделю.

По словам замглавы Ростуризма Елены Лысенковой, ведомство ведет переговоры с коллегами из Минтранса, Росавиации и авиакомпаниями по поводу увеличения прямых рейсов на Камчатку из регионов. Владимир Солодов добавил, что в этом году регион впервые за многие годы не имел дефицита провозной мощности за счет большого количества рейсов через Москву (это основной хаб, из города выполняется по три рейса в день). Поэтому, по его словам, в кратном увеличении рейсов сейчас потребности нет.

В целом драйвер развития туризма в Приморье, на Камчатке и на Сахалине — это сама территория Дальнего Востока, заметила Елена Лысенкова.

Сила продвижения Фото: ТАСС/Елена Верещака

— В планах стратегического развития мы предусматриваем необходимость создания универсальной инфраструктуры, которая будет притягательна в том числе и для иностранного путешественника, — сказала она.

Елена Лысенкова добавила, что в прогнозном плане турпотока на Дальний Восток сегодня три сценария — оптимистичный, базовый и пессимистичный. И в каждом из сценариев разное количество иностранных туристов — приедут ли они в регион, будет зависеть от изменения макроэкономической и геополитической ситуации.

Пока же турпоток в край растет, но небыстро. В 2021 году по отношению к 2019 году он увеличился на 22%, до 329 тыс. поездок. Сдерживают его, помимо дороговизны путешествия, отсутствие должного номерного фонда — гостиниц, баз отдыха, всесезонных курортов.

Порядка 72% средств размещения в Камчатском крае — это гостиницы преимущественно категории три звезды со средней стоимостью около 5 тыс. рублей за номер и 7% хостелов. Но только 45% туристов останавливаются в гостиницах , треть всех туристов выбирают размещение у друзей и родственников, оставшиеся 25% останавливаются в хостелах, на турбазах, в общежитиях и частном секторе (10–12% туристов), отмечают в «ПроГород». При общей высокой стоимости тура это говорит о недостатке качественного гостиничного предложения, серая доля рынка составляет около 13%.

Согласно базовому сценарию мастер-плана, турпоток на Камчатку до 2035 года должен вырасти в сравнении с 2021 годом на 126%, до 740 тыс. поездок, а номерной фонд планируется нарастить в 3,2 раза — до 8650 номеров, в том числе за счет проектируемых четырех всесезонных курортов на 2,2 тыс. номеров.

Здоровый акцент

Как рассказали в «ПроГород», с правительством региона и муниципалитетами уже проработаны вопросы по земельным участкам, на которых планируется размещение этих курортов, — это село Мильково, сельское поселение Козыревское, поселок Малки и ТРК «Зеленовские озерки». Подбор территорий производился с учетом термальных и бальнеологических ресурсов края.

ТРК «Зеленовские озерки» в Елизовском районе находятся в часе езды по хорошей асфальтированной дороге от Петропавловска-Камчатского и в 30 минутах от международного аэропорта Елизово. Потенциал курорта — 80 тыс. туристов в год, около 635 номеров.

«Зеленовские озерки» — это всесезонный курорт Medical SPA с комплексным подходом к оздоровлению на базе термальных источников. В целом эта база для тех, кто настроен на спокойный, размеренный отдых.

Сила продвижения Жители Петропавловска-Камчатского купаются в лечебных ваннах термальных источников «Зеленовские озерки» Фото: ТАСС/Александр Петров

Второй вариант — всесезонный бальнеологический курорт нового поколения «Малки». Территория поселка находится в 2,5 часа езды по асфальтированной дороге от Петропавловска-Камчатского и в двух часах езды от международного аэропорта Елизово. Специализация курорта — семейное оздоровление, что предполагает наличие детской инфраструктуры и услуг для детей от шести лет.

Территория еще одного «места силы» находится в «сердце» Камчатского края, в селе Мильково, в четырех часах езды до аэропорта и 4,5 часа от Петропавловска-Камчатского. «Мильково» — базовый лагерь для хайкинга и экстремальных развлечений. Он сочетает в себе комфортное место отдыха после радиального хайкинга (пеших прогулок по тропам и специально разработанным маршрутам). Это молодежный формат отдыха, что подразумевает наличие доступной гостиница три звезды, хостела и кемпинга, а также инфраструктуры и развлечений для пар без детей, путешественников-одиночек и больших компаний.

И, наконец, четвертый вариант — это «Козыревск» — всесезонный курорт для ретрита, детокса и хайкинга. Он расположится в селе Козыревское Усть-Камчатского района у подножья Ключевской группы вулканов в семи часах от аэропорта и 7,5 часа от Петропавловска-Камчатского и в трех часах от с. Мильково по автомобильной дороге с хорошим грунтовым покрытием. На курорте планируется создать большое количество сервисов и услуг, связанных с заботой и уходом гостя за собой, нормализацией питания, нервной системы, жизненного баланса разгрузки и вдохновения при высоком уровне сервиса.

Реализация всех проектов разбита на очереди и предполагает поступательный ввод инфраструктуры к 2025, 2030 и 2035 годам, говорят в «ПроГород». Каждая локация оборудована вертолетной площадкой и всесезонной инфраструктурой отдыха, в том числе подогреваемыми открытыми бассейнами и банными спа-комплексами, а также ориентирована на разные сегменты спроса — от бюджетного размещения в хостелах и кемпингах до индивидуальных шале и гостиниц пять звезд.

Проектирование велось с учетом локальной специфики каждой конкретной территории и содержит отсылки к мотивам традиционной культуры, особенностям местной флоры и фауны.

Помогут ли эти курорты привлечь в регион новых туристов — покажет время, пока идея в зародышевом состоянии. В целом же рост турпотока будет зависеть от того, насколько будет сохранена транспортная мобильность региона и страны, какой будет геополитическая ситуация, насколько оперативно будут строиться объекты инфраструктуры, а также от уровня инфляции, уровня жизни населения и других факторов, говорят в «ПроГород».

Сила продвижения Туристы у каньона Опасный у подножья Мутновского вулкана на территории природного парка «Вулканы Камчатки» Фото: ТАСС/Елена Верещака

По словам Владимира Солодова, в туристической сфере власти региона не планируют делать акцент только на состоятельных туристах. Камчатка — это ценность всемирного уровня, и чем больше россиян побывает в регионе, тем лучше они станут понимать свою страну и любить ее.

Для активизации же инвестиционной деятельности в регионе и привлечения бизнеса в проекты предусмотрены особые условия. Как сказали «Известиям» в правительстве Камчатского края, резидентам особых режимов предпринимательской деятельности ТОР «Камчатка» и Свободного порта Владивосток предоставляется нулевой налог на прибыль в федеральный бюджет в течение первых пяти лет, сокращены льготные ставки страховых взносов с 30,2 до 7,6% в течение 10 лет, установлены льготные ставки арендной платы за пользование имуществом. Кроме того, льготы по налогу на прибыль составляют 5% в течение первых пяти лет с момента получения прибыли и 10% в течение следующих пяти налоговых периодов. Предусмотрены и другие меры поддержки.