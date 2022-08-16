По России, с любовью: сколько туристы готовы потратить на путешествие

Каждый второй, собирающийся в этом году отдохнуть в России, готов потратить на путешествие не более 25 тыс. рублей. На этом фоне эксперты фиксируют ажиотажный спрос на недорогие поездки внутри страны, следует из материалов Общероссийского Народного фронта (ОНФ), которые имеются в распоряжении «Известий». Причем традиционные курорты Краснодарского края и Крыма в 2022-м уступили народным «столицам» — Санкт-Петербургу и Казани. Как пояснили «Известиям» эксперты, интерес к таким направлениям вполне может соответствовать запланированному бюджету на поездки для многих россиян.

Свои лидеры

Специалисты ОНФ спросили около 2,5 тыс. россиян о планах на отдых и о доступности внутреннего туризма в 2022 году. Так, 52,4% опрошенных заявили, что тратят на путешествие не более 25 тыс. рублей на человека, 23,2% — до 50 тыс. рублей, 15,3% — до 100 тыс. рублей, и только 2,4% туристов готовы выделить на поездку более 150 тыс. рублей.

Если сравнивать с предыдущим годом, то разница существенна. Так, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2021 году около 30,5% россиян планировали потратить от 40 до 60 тыс. рублей на путешествие по России на одного человека, 23,5% туристов выделили до 40 тыс. рублей, 11,5% — от 60 до 80 тыс. рублей, 5,8% — до 20 тыс. рублей, а 3,9% — от 80 до 100 тыс. рублей на человека.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с «Известиями» пояснил, что такой бюджет вполне могут потянуть местные или межрегиональные направления. По его словам, в России уже сформировался полноценный институт туризма, который благополучно развивается по своим законам.

— Российские туристы и в 2020 году не хотели отказываться от отдыха, поэтому выбрали для себя некую тактику местного туризма: в районе 250–260 км от крыльца собственного дома. Они планировали поездки так, чтобы быть рядом и в различных ситуациях достаточно оперативно вернуться домой. Такие поездки как раз укладываются в подобные бюджеты — до 25 тыс. рублей, — добавил Александр Осауленко.

Рост запроса на бюджетные поездки спровоцировала и востребованность туристического кешбэка. Так, с февраля по июнь интерес россиян к программе вырос в 3,5 раза. Запуск нового этапа программы в России запланирован на 1 октября. Причем специалисты Народного фронта отмечают больший запрос на внутренние направления туризма, чем на зарубежные.

— Гражданам становятся всё более интересны совершенно разные уголки страны: от развитых городских агломераций с историческими памятниками до палаточного отдыха в лесах и горах. Народный фронт добивается, чтобы эти путешествия для людей были комфортными и недорогими, — заявил «Известиям» заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький.

Лидерами поиска россиян по внутренним направлениям в этом году стали Краснодар, Крым, а также Казань и Санкт-Петербург. Кубанскими курортами россияне интересовались в 2022 году на 61% чаще, чем в прошлом, отдыхом в Казани — на 91%. Туристическое первенство в этом году заняла северная столица — Санкт-Петербург для путешествий летом 2022-го искали на 133% чаще. А вот поездками в Крым в этом году российские туристы стали интересоваться на треть реже. Так, если в июне 2021 года полуостров был лидером по поиску, то летом нынешнего года первенство ушло Санкт-Петербургу.

Транспортная недоступность

Радость от частичной отмены антиковидных ограничений сменилась для россиян запретом на перелеты в аэропорты главных курортов страны. В конце февраля Росавиация ограничила работу авиагаваней центральной части и юга — Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя и других. Пока этот запрет продлен до 17 августа.

Как пояснили в ОНФ, избыточный спрос на авиаперелеты россияне пытаются удовлетворять за счет железнодорожных перевозок. При этом отпускники жалуются на затрудненную логистику возле курортов Причерноморья: билетов на прямые ж/д маршруты до черноморских городов не хватает, а переезд автобусами от Москвы занимает 22–26 часов, и это если без пробок.

Жителей и гостей Курильских островов также серьезно коснулась проблема с транспортом. Так, по данным ОНФ, Курилы принимают более 85 тыс. туристов в год при населении около 20 тыс. Авиабилеты на рейсы из Южно-Сахалинска почти полностью выкуплены до сентября, и переправа на теплоходе также затруднена.

— Введение «дальневосточного кешбэка» без запуска дополнительных авиарейсов как из Южно-Сахалинска на Курильские острова, так и в обратную сторону может привести к кратному возрастанию нагрузки на транспортную инфраструктуру Курильских островов, — подчеркнули в ОНФ.

Чаще всего путешественники жалуются на высокую стоимость проживания и билетов до места отдыха. В пятерку антилидеров по стоимости также вошли экскурсии, развлечения и питание, следует из материалов. Среди проблем в организации своего отдыха россияне также назвали нехватку билетов, мест в гостиницах и низкий уровень сервиса.

— Всегда есть отели и компании, которые не до конца добросовестно исполняют свои обязанности. Они были, есть и будут. И это характерно не только для российского турбизнеса. Особенно тогда, когда спрос превышает предложение. Тем не менее, курорты Краснодарского края намерены принять не меньше туристов, чем в предыдущий год. По Крыму ситуация сложней, отсутствие авиасообщения сегодня сказывается. Мы, конечно, понимаем и ощущаем, что здесь надо будет дорабатывать, — пояснил Александр Осауленко.

Выявленные проблемы Народный фронт обещает передать в правительство, Ростуризм и в региональные исполнительные органы. «Известия» направили запрос в Ростуризм с просьбой прокомментировать полученные ОНФ данные.