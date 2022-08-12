Сервис не ждет: когда заработает осенний этап кешбэка для туризма

Появление новых комфортабельных отелей, повышение сервиса, возведение инфраструктуры и выстраивание оптимальной ценовой политики для туристов. Такие задачи на совещании в Горно-Алтайске 12 августа обсуждали глава кабмина Михаил Мишустин , заместители министров, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, а также представители бизнеса. Эксперты считают, что в отрасли остаются вопросы, которые необходимо решить именно правительству. Между тем глава кабмина объявил о датах нового этапа программы кешбэка для внутреннего туризма. Когда он стартует и почему число пятизвездочных гостиниц в стране хотят убавить — в материале «Известий» .

Инфраструктуры не хватает

Михаил Мишустин прибыл на Алтай с представительной делегацией министерств. Несмотря на то что предстояло обсудить только одну тему — развитие туризма в России, среди сопровождавших премьера оказались глава Минприроды Александр Козлов, заместители министров финансов Михаил Котюков, строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, сельского хозяйства Светлана Ходнева, транспорта Игорь Чалик и многие другие.

О том, что глава кабмина хорошо знаком с проблемами не только в целом отрасли, которую предстояло обсудить, но и в частности с ситуацией в СФО, стало понятно с первых минут совещания.

«Впечатляющая природа, значимое историческое и культурное наследие. Два российских субъекта — Республика Алтай и Алтайский край — посещают ежегодно больше приезжих, чем проживает людей. Туризм давно стал для этих регионов системообразующим в экономике, но, конечно, качественной инфраструктуры для отдыха, к сожалению, не хватает» , — отметил премьер-министр.

Сервис не ждет Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

По его словам, это характерно для многих регионов России. Но на примере Алтая видны все сложности, с которыми сегодня сталкиваются и путешественники, и сама отрасль, объяснил причину визита глава кабмина.

«Также наша задача, чтобы поездки стали конкурентоспособными и более комфортными для людей . Эта работа требует скоординированных действий министерств, участников индустрии и регионов», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Впрочем, не всё в отрасли поддается критике. Как сообщил глава кабмина, именно туризм по итогам прошлого года показал лучшие результаты по темпам восстановления от последствий коронавируса. Внутренний поток путешествующих почти на 90% вернулся к допандемийным показателям и составил 56 млн.

«Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. И, конечно, мы ожидаем сохранения этой позитивной динамики», — высказал пожелание премьер.

Он также подчеркнул, что в прошлом году в России по поручению Владимира Путина стартовал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», большая часть средств которого предусмотрена на обновление инфраструктуры. По его словам, она должна быть современной и доступной для россиян, а сами путешествия интересными, безопасными, с хорошим качеством сервиса.

Сервис не ждет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кроме того, глава правительства обратил внимание на успешную реализацию программы туристического кешбэка . За два года возвраты за туры получили свыше 4 млн человек, из них только в этом году — около 2,5 млн.

«Государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России. Сегодня я хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. А если говорить о путешествиях по речным круизам, то с 1 сентября до завершения навигационного периода. Продажи таких туров начнутся с 25 августа» , — сообщил Михаил Мишустин.

Звездности убавят

О том, что еще необходимо сделать для развития отрасли, Михаилу Мишустину доложили глава Ростуризма Зарина Догузова и гендиректор корпорации по развитию внутреннего туризма Сергей Суханов.

«По некоторым показателям мы уже превзошли доковидный уровень. Если смотреть по внутреннему турпотоку, то у нас в стране уже отдохнули более 34 млн человек. Это больше, чем в прошлом году и даже в доковидном 2019 году . По итогам этого года мы ожидаем, что турпоток составит на уровне 61 млн человек», — отметила успехи Догузова.

Сервис не ждет Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

При этом чиновница добавила, что за эти два года существенно изменилась структура турпотока. В два раза выросло число россиян, которые путешествуют с целью отдыха, оздоровления и досуга. В то время как ранее преобладали бизнес-поездки.

Зарина Догузова сообщила, что при выборе мест отдыха людей больше всего волнуют цена, разнообразие и качественный сервис в отелях . Если говорить о популярности направлений отдыха, то первое место занимают морские курорты, затем культурно-познавательные места и природные территории.

Самым важным блоком своей работы сегодня глава Ростуризма назвала развитие инфраструктуры. Речь идет как о появлении в стране новых гостиничных комплексов, отелей и автокемпингов, так и объектов, связанных с благоустройством территорий.

Сергей Суханов подробно рассказал о том, как проходит оценка туристических инвестобъектов, создание которых готово поддержать государство. При этом он также отметил необходимость повышать качество сервиса гостиниц и более четко оценивать их звездность.

« 50% отелей в России имеют четыре звезды, 40% — три и 10% — пять звезд. Мы планируем, что эта пропорция к 2030 году будет меняться. Трешек будет не менее 60%, около 35% — четверок, пятерок — от 5 до 7% максимум» , — подчеркнул он.

Сервис не ждет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Представители туристической отрасли высказали Михаилу Мишустину свои пожелания.

« Пока программа государственной поддержки [туристического кешбэка] распространяется исключительно на авиаперелеты. На наш взгляд, важным является субсидирование поездок железнодорожным транспортом . Такая поддержка позволит открыть еще больше интересных маршрутов и повысит доступность отдаленных регионов», — предложила участница встречи из Ставропольского края Ольга Любимова.

Представитель туротрасли Алтая Ирина Слесарева вышла с инициативой внести в законодательство понятие «экотропы» . По ее словам, это важно, чтобы регулировать нагрузку на посещение заповедных территорий, интерес к которым очень высок.

Бизнесмен с Камчатки Александр Мороз попросил главу правительства упростить получение разрешений на вождение туристами снегоходов . По его словам, сейчас оно доступно только для тех, кто прошел специальное обучение на тракториста-машиниста, сдал экзамен и получил права.

В отличие от первых двух идей к последней Михаил Мишустин отнесся с некоторой долей скепсиса, подчеркнув важность навыков вождения для безопасности граждан. При этом он обещал дать поручение МВД, чтобы министерство проработало этот вопрос.

Сервис не ждет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с «Известиями» отметил высокую эффективность программы туристического кешбэка, при этом признав, что в отрасли существуют неурегулированные моменты.

— Вопрос, который нужно решать, — это освобождение туроператоров от НДС, как это сделано в отношении отелей. Есть также предложение расширить программу субсидирования авиаперелетов , нужно включить в нее не только чартерные, но и регулярные рейсы, — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что необходимо решать проблемы не только внутреннего, но и въездного туризма, который испытывает сегодня большие трудности, показав 97-процентное падение из-за санкций.

Если говорить о звездности отелей, то, по его словам, у каждого региона свои потребности. Например, в Краснодарском крае есть дефицит таких гостиниц — там их не более 45. В то время как на анталийском побережье Турции их 500, да еще и работающих по системе «всё включено».