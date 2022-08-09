Зона некомфорта: сможет ли Евросоюз отменить шенгенские визы для россиян

В июле посольство Финляндии в РФ получило около 17,2 тыс. заявлений на получение шенгенской визы, рассказали «Известиям» в дипмиссии. Но в ближайшее время этот объем рискует оказаться серьезно урезанным — как пообещали на днях власти страны, до конца августа Хельсинки представит план по снижению выдачи россиянам туристических виз и поднимет вопрос об аналогичных мерах среди других стран — членов Евросоюза на грядущей встрече глав МИД ЕС в Чехии 30 августа. Однако отраслевые эксперты уверены: пока что перспектива полного запрета на шенген для граждан РФ невелика — страны ЕС и так несут миллионные потери от нехватки российских туристов.

Начинали за здравие

Угроза того, что финны вскоре могут запретить или ограничить выдачу туристических виз россиянам, замаячила на горизонте спустя всего лишь две недели после того, как Финляндия после довольно долгого перерыва 1 июля начала выдавать их без ограничений. С 15 июля все антиковидные нормы для въезда были отменены и в РФ. На фоне того, что Финляндия оказалась фактически единственной страной Евросоюза, куда россияне в отсутствие прямых перелетов в страны ЕС могли добраться наземным транспортом, туристический поток из нашей страны устремился именно туда.

Зона некомфорта Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— В течение июля 2022 года представительство Финляндии в России получило около 17,2 тыс. заявлений на получение визы (по сравнению с 4,7 тыс. в июле 2021 года). Всего же за 2022 год (до конца июля) мы получили около 76 тыс. заявок, из них почти 80% в Санкт-Петербурге. Для сравнения — за весь 2021 год мы получили около 46 тыс. заявок. Напоминаем, что во время пандемии мы принимали заявки только от особых групп граждан, — рассказали «Известиям» в посольстве страны в России.

По подсчетам финских СМИ, за весь июль российско-финскую границу пересекли 176 тыс. человек. У примерно 100 тыс. из них, как утверждается, были шенгенские визы, выданные в разное время Финляндией, остальная часть смогла въехать по визам, выданным другими странами — членами Шенгенской зоны.

Для сравнения, по данным ЕМИСС, за второй квартал 2022 года в РоФ из Финляндии въехали почти 6657 граждан этой страны, при этом всего восемь финнов прибыли с туристическими целями.

В финском политическом истеблишменте и обществе поездки туристов из РФ в страну и транзит через нее в другие государства ЕС, как выяснилось, вызвал явное неудовольствие. Там сочли, что на фоне происходящего на Украине россияне не должны иметь возможности отдыхать на европейских курортах.

По данным последнего опроса для издания Yle, 58% респондентов выступили за то, чтобы Финляндия перестала принимать заявления на визу от граждан РФ. Около четверти выступили против этой меры, еще 18% затруднились с ответом. Более того, на прошлой неделе в Финляндии, где на волне антироссийских настроений 8 августа демонтировали подаренный Хельсинки Москвой памятник «Мир во всем мире», была запущена общественная петиция с призывом к властям к запрету новых и отмене существующих виз для россиян. В первые дни ее подписали свыше 7 тыс. человек. Согласно финскому законодательству, в случае сбора 50 тыс. подписей в течение полугода вопрос должен быть рассмотрен парламентом.

Зона некомфорта Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ранее за то, чтобы запретить гражданам РФ получать шенген в Финляндии уже высказывались четыре крупнейшие партии страны, — как входящие в правящую коалицию, так и оппозиционные. Поначалу в правительстве заявили, что не намерены ограничивать выдачу виз для российских туристов. Однако 4 августа по итогам совещания президента страны Саули Ниинистё и членов правительства министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил: его ведомство представило правительству план по ограничению туристических виз, выдаваемых россиянам.

— Главная причина — моральная реакция большинства населения на роль России в украинском конфликте. И финские политики реагируют на это моральное давление. При этом поездки, связанные с семейными отношениями, работой или учебой, все же ограничены не будут, — сказал «Известиям» почетный профессор Финского центра российских и восточноевропейских исследований Александровского Института в Хельсинки Маркку Кивинен. — Хотя, очевидно, что некоторые финские регионы потеряют деньги, которые приносили российские туристы. Это нелегко компенсировать туристами из других стран.

У финнов есть 12 различных категорий виз, включая студенческие, рабочие, для членов семьи и туристов, и, как отметил Хаависто, самый простой и законный способ сократить количество виз туристических — это «расставить приоритеты во временных интервалах для других типов виз и уделять немного меньше внимания туризму».

Зона некомфорта Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В последнее время, по данным внешнеполитического ведомства, финны обрабатывали порядка тысячи заявлений на визы от россиян ежедневно. «Известия» направили запрос в МИД Финляндии с вопросом о том, насколько радикально в общем объеме предлагается урезать долю виз для туристов, но не получили оперативного ответа.

Впрочем, ранее в Хельсинки говорили, что окончательное решение о том, какими способами и насколько будет сокращено число туристических виз для граждан РФ, будет принято к концу августа. Не исключено, что туристы, приезжающие в саму Финляндию, возможность получения визы сохранят. По крайней мере, 8 августа гендиректор консульской службы финского МИДа Юсси Таннер сказал, что в Хельсинки намерены ввести ограничения на транзитный туризм из РФ в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.

Определившись, финны будут готовы поднять этот вопрос на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в Чехии 30 августа.

Кто во что горазд

Как напомнили «Известиям» в директорате по миграции и внутренним делам Европейской комиссии, в ведение которого относятся визовые вопросы, страны ЕС имеют значительную свободу действий для сокращения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии со своим национальным законодательством. Они также вправе самостоятельно рассматривать и принимать решения по заявкам на краткосрочные шенгенские визы (в отношении пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода).

— Всегда будут существовать категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, журналистов или диссидентов, — отметили в ЕК.

Зона некомфорта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ввиду такой официально утвержденной рамками ЕС свободы действий с конца февраля страны ЕС пошли, что называется, кто в лес, кто по дрова. Такие члены Шенгенского сообщества, как Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция и Швейцария по-прежнему выдают россиянам туристические визы. Хотя в нынешнем году этот процесс оказался сильно затруднен и растянут по времени из-за нехватки консульских сотрудников.

Между тем, Бельгия, Нидерланды, Дания, Мальта, Словакия, Польша, Чехия и страны Балтии практически перестали выдавать визы россиянам, за исключением небольшого набора уважительных причин. К примеру, в Латвии с 24 февраля до начала августа гражданам РФ выдали всего 1107 виз. Из них 654 визы были оформлены по гуманитарным соображениям — вроде смерти или болезни родственника, или в качестве визы для членов семей граждан Латвии или ЕС. В остальных случаях визы достались российским журналистам и членам их семей, решивших покинуть РФ.

5 августа посольство Латвии в РФ и вовсе заявило, что на неопределенный срок прекращает выдачу виз россиянам, кроме как для въезда на похороны близких родственников.

Зона некомфорта Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В тот же день поставить на стоп выдачу туристических виз гражданам РФ и виз для владельцев недвижимости решили и в Болгарии. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарских дипломатов. Причиной такого шага стало объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Однако решение Софии — временное, и, как сообщили источники «Вестника АТОР», болгарская сторона намерена со временем найти возможности для возобновления выдачи виз в России.

Если Финляндия решила выдвинуть на общеевропейское обсуждение вопрос лишь об ограничении на туристические визы россиянам, то власти Эстонии призвали к полному их запрету. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин готовит соответствующее предложение на уровне ЕС, еще 25 июля. На прошлой неделе в ходе поездки на Украину он повторил свою идею, заявив, что эта мера должна войти в новый пакет антироссийских санкций.

Не всем заметная потеря

В российском МИД уже не раз признавали, что готовы к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, дав понять, что любые недружественные действия в этом вопросе вызовут пропорциональную реакцию.

Однако, как отметил в беседе с «Известиями» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сначала стоит дождаться и посмотреть, что это будут за ограничения.

Зона некомфорта Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Когда мы поймем, кого эти ограничения касаются и в какой степени ущемляются права наших граждан, тогда и будем принимать решения, чем отвечать, — сказал он.

Пока что перспектива того, что все страны ЕС полностью откажутся от выдачи россиянам туристических виз, невелика, дал понять «Известиям» директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Сейчас, когда все немного начинают трезветь и отходить от принципа «назло маме отморожу уши», многие начинают тупо считать. Такие страны, как Греция, Кипр, Италия, Испания, Хорватия, Франция уже заявляли, что из-за отсутствия туристов несут сумасшедшие убытки — минимум в сотни миллионов евро. Туризм для многих — одна из основных статей дохода, и россияне там занимают не самое последнее место, — отметил эксперт, добавив, что европейский туристический рынок и так много потерял из-за почти трехлетнего отсутствия китайских туристов, не выезжающих за рубеж из-за коронавирусных ограничений.

Зона некомфорта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом собеседник «Известий» предположил, что два с половиной коронавирусных года, в которые россиянам не давали шенген по санитарным соображениям, должны были морально подготовить граждан ко всему.

— То, что с конца весны – начала лета некоторые страны ЕС стали выдавать визы, — это очень маленький поток, это даже ручейком назвать сложно. Если раньше в день визы открывали тысячами, то сейчас в лучшем случае — это 60–200 виз в день, — пояснил он.

К слову, в общей массе россияне действительно никогда не были особо избалованы заграницей. Как показал результаты опроса фонда «Общественное мнение» в начале августа, 69% граждан ни разу не выезжали за пределы России. При этом лишь 2% ездили на зарубежный отдых в течение последнего года.