Ходят сами: нужны ли российским туристам организованные поездки в Европу

Сразу несколько российских туристических компаний анонсировали продажу зимних туров в Финляндию. Использовать открытые сухопутные границы с Финляндией предлагается и для формирования туров в другие страны Европы. Участники рынка с интересом отнеслись к этим планам, однако засомневались в успешности реализации программ. Подробности — в материале «Известий».

Открывают и прокладывают

Туроператоры, до пандемии отправлявшие россиян в Финляндию, приняли решение вернуть в свой ассортимент это направление после снятия 15 июля ограничений на пересечение сухопутных границ и последующей активизации спроса. Поскольку ни авиа-, ни железнодорожное сообщение между странами не восстановлено, турпродукт готовят на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга.

« Мы планируем добавить в свой зимний ассортимент Финляндию. Отправлять группы будем автобусами через Санкт-Петербург в Хельсинки и далее рейсами Finnair на популярные курорты, такие как Рованиеми, Леви, Вуокатти. Также готовим продукт на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Holiday Club Saimaa. На новогодние заезды у нас будут квоты мест на всех этих курортах. У нас туристы могут бронировать размещение и авиабилеты, расплачиваясь в России в рублях и с российских карт», — рассказали «Известиям» в PAC Group.

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В планах PAC Group также запуск туров в другие европейские страны с транзитом через Финляндию и Литву. «В индивидуальном порядке мы можем предложить туры в Европу через Хельсинки и Вильнюс. Это будет хорошим вариантом бюджетной дороги», — заявили в PAC Group.

Возможность запуска туров в Европу рассматривает и туроператор «Русский Экспресс». В компании назвали формирование предложений в Европу из Таллина и Хельсинки первоочередной задачей. В Финляндии и Эстонии туристам «Русского Экспресса» будет доступно бронирование городских и спа-отелей. «Стартовать программы будут из Санкт-Петербурга. На первом этапе мы предложим туристам добираться до Петербурга самостоятельно. Далее будем смотреть по загрузке. Цены сейчас в процессе расчета, скоро мы опубликуем их на сайте», — уточнили в «Русском Экспрессе».

Почем Европа

До пандемии полноценный недельный отдых в Финляндии с вылетом из Москвы и с размещением в отеле высокой категории можно было купить у туроператора в среднем за 40 тыс. рублей на человека. Сейчас питерские турфирмы, которые уже продают туры в Финляндию, просят за однодневный тур в среднем 2,5 тыс. рублей на человека. Двухдневные туры в Финляндию стоят примерно 8 тыс. рублей. Если говорить отдельно о бронировании коттеджей, то тарифы от 9,5 тыс. рублей за сутки. Бюджетный отель в Хельсинки можно снять за 2,5 тыс. рублей в сутки.

Спрос на поездки в Финляндию сейчас действительно ажиотажный. Буквально за несколько дней количество граждан, отправляющихся из России в Финляндию через КПП Ленинградской области, достигло допандемийных показателей. По данным Погранслужбы Юго-Восточной Финляндии, ежедневно российско-финскую границу пересекают 7,5–8 тыс. человек, из них 80% россиян.

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Билеты на автобусы разбирают минимум на пару дней вперед. Поэтому автобусные компании Lux Express и Ecolines, занимающиеся пассажирской перевозкой между городами России и Европы, готовятся уже в августе увеличить число рейсов на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки. Lux Express добавит ночные рейсы с 1 августа, а Ecolines планирует добавить утренние и дневные поездки с 6 августа.

Успех с большими оговорками

Несмотря на очень активный спрос, туроператоры, отвечая на вопрос «Известий» о перспективах готовящихся пакетных предложений в Финляндию, не стали спешить с восторженными оценками. По их словам, Финляндия — это, прежде всего, транзит. А если отдых, то на пару дней и организованный в основном без помощи туроператоров.

«В Финляндию в основном ездили жители приграничных российских городов. На шопинг. Поездку за покупками иногда совмещали с посещением спа-отелей, прогулками, поеданием вкусностей в ресторанчиках и модных кондитерских, другие ездили на рыбалку, отдыхали в коттеджах. В общем, это такой отдых на пару дней. Если говорить о зимнем сезоне, то приезжали смотреть на северное сияние, кататься на горных лыжах, ну и, конечно, на встречу с Дедом Морозом, который Санта-Клаус, он же финский Йоулупукки в Лапландии», — рассказала на условиях анонимности представитель туроператора, до пандемии работающего на направлении.

До 2020 года, в высокие даты зимнего сезона, например на Новый год, продолжает эксперт, спрос был стабильный, туроператоры имели гарантированные квоты мест в отелях и коттеджах, а также гарантированные блоки мест на бортах самолетов, были и чартеры. Но опять же спрос никогда не был ажиотажным, а в последние годы перед пандемией он и вовсе снизился, правда в 2018–2019-м несколько оживился.

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В нынешней ситуации значительного спроса на пакетные предложения в Финляндию, по прогнозам наблюдателей, не будет. «Сейчас я не вижу большого смысла в Финляндии. Отложенный спрос будет, но только из числа тех туристов, кто сильно соскучился. Поедут, посмотрят, как всё непросто. И уедут обратно», — полагает эксперт.

История одной визы

Сложности могут начаться еще до поездки в Финляндию из-за получения визы. Резкий всплеск спроса привел к тому, что записаться в визовые центры Финляндии в Санкт-Петербурге, Москве и регионах до конца лета проблематично, рассказывают эксперты.

«Есть важный момент, не прибавляющий туристам желания ездить в Финляндию и страны Европы. Я говорю о призывах финских депутатов отменить выдачу виз российским туристам. Да, власти страны заверили, что страна не будет отменять выдачу виз российским туристам. Но тут же мы получаем вести о том, что МИД Финляндии предлагает варианты ограничений для российских туристов, в том числе и визовые », — добавила представитель туриндустрии.

С другой стороны, Еврокомиссия исключила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Такое решение невозможно по законам ЕС.

Финляндию считают наиболее выгодным транзитным направлением для российских туристов, желающих отдохнуть в Европе. В первую очередь это связано с тарифами на перелеты между европейскими городами.

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Рассмотрим вариант Италии. Из Москвы в Рим с пересадкой Стамбуле можно добраться за 68,3 тыс. рублей на человека в одну сторону. Есть тарифы дешевле — 47,3 тыс. рублей на человека в одну сторону. Но такой перелет уже предполагает две стыковки — в Стамбуле и Албании. Время в пути — 31 час.

Долететь из Хельсинки в Рим можно всего за 3 часа 25 минут. Билет обойдется в 19,2 тыс. рублей на человека в одну сторону. Билет на автобус из Санкт-Петербурга в Хельсинки стоит 4–5 тыс. рублей. В пути — чуть более 6 часов. На агрегаторах можно оплатить билеты картой российского банка.

Билеты на самолет из Финляндии в другие страны Европы можно оплатить картой «Мир» на сайте российских билетных агрегаторов.

Настоящее проходящее

Можно ли предположить, что выгодные тарифы увеличат количество туристов, желающих отдохнуть в странах Европы? И каким может быть спрос на готовящиеся европейские программы туроператоров? С этими вопросами «Известия» обратились к представителям туристической розницы, как к экспертам, знающим потребности туристов.

Спрос на поездки в Европу есть, рассказали турагенты, но его нельзя назвать активным, и сравнивать допандемийные потоки и нынешние, вероятно, еще долго не придется.

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— Дело в том, что многие туристы пока не хотят в Европу. И проблема не только в том, что туда сложно попасть. Хотя, конечно, дороговизна поездок, отсутствие возможности оплачивать покупки картами «Мир», визовые трудности играют свою негативную роль. В итоге наши клиенты заменили Европу Турцией, есть и такие, кто переориентировался на ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии , — рассказал представитель московского турагентства, пожелавший остаться неназванным.