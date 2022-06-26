Прилететь — не значит вернуться: что даст туристам открытие Финляндии

В середине июня из Финляндии пришли сразу две позитивные для россиян новости: с 30 июня страна снимает коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, а с 1 июля отменяются ограничения на прием визовых заявлений от граждан РФ. Это значит, что российские туристы могут снова прилетать в страну на доковидных условиях, а вот приехать на поезде, машине или автобусе пока нельзя. О том, как туристам доехать до Финляндии и когда ждать автобусных туров — в материале «Известий».

Не дошло до адресата

С 1 июня вступают в силу решения правительства Финляндии снять ковидные ограничения на въезд туристов из третьих стран, а также возобновить выдачу туристических виз гражданам РФ. Таким образом, от путешественников больше не будут требовать сертификаты о прививках или ПЦР-тесты. Прилететь в Финляндию можно будет по правилам, действовавшим до 2020 года, — это загранпаспорт и виза. Для получения последней с июля не нужны веские основания, все ограничения сняты.

Самое главное — Финляндия открывает сухопутные пункты пропуска для россиян. И тут, казалось бы, можно паковать чемоданы и собираться в путь, но пока сделать этого не удастся. Россия не принимала зеркальных послаблений, а потому вопрос пересечения российско-финской границы для туристов из России по-прежнему остается нерешенным.

Прилететь Фото: Global Look Press/imageBROKER/Markus Mainka

С 2020 года, согласно действующему распоряжению правительства РФ № 763-р, выезд из РФ через сухопутные пункты пропуска с туристическими целями запрещен. На данный момент ограничения по сухопутным границам сняты для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию, Белоруссию. Однако стран ЕС до сих пор в этом списке не было.

Напомним, воздушное пространство Финляндии с февраля 2022 года для российских самолетов, как и паромное сообщение между Петербургом и Хельсинки, закрыто. Железнодорожные перевозки приостановлены с конца марта.

На данный момент из Петербурга в Финляндию пассажиров возят несколько автобусных компаний, но нужны, как и для пересечения сухопутной границы на другом виде транспорта, веские причины для въезда: ВНЖ, работа, родственники или лечение. Именно поэтому открытие границ Финляндии и снятие ограничений не имеет ничего общего с возобновлением туризма в эту страну.

— Послабление больше иллюзорное, так как на самом деле въезд с туристическими целями невозможен, — заявила директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская.

В посольстве Финляндии в Москве подтверждают: «Россияне не смогут приезжать к нам с целью туризма «по земле», пока не будут сняты ограничения со стороны России».

Иллюзии возможного

Если говорить о возможности прилететь в Финляндию, то этот факт тоже не вяжется с восстановлением туризма в эту страну из России. А всё потому, что путь на самолете до Финляндии будет непростым и недешевым. Судите сами: за перелет из Москвы в Хельсинки с пересадкой, например, в Стамбуле нужно будет заплатить 98 тыс. рублей в одну сторону, а в пути провести чуть более 10 часов.

Такой вариант, убеждена PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева, не станет привлекательным для поклонников Финляндии, подавляющее большинство которых традиционно добираются в эту страну на машинах, поездах, автобусах.

Прилететь Фото: Global Look Press/imago-images/Aku Häyrynen

Финляндия до пандемии входила в топ-3 выездных рынков России. По итогам 2019 года страну посетили более 3,9 млн россиян. Для сравнения: Турция в 2019 году приняла более 6,9 млн туристов из России.

Но если в Турцию едут именно с туристическими поездками, то у российского туризма в Финляндию характер всё же больше «приграничный». Львиная доля туристов из общего потока посещающих Финляндию приезжали из сопредельных областей России по большей части с целью шопинга. Кроме того, был значительный транзитный поток путешественников, которые следовали дальше в Европу.

Конечно, ехали и с целью туризма, но объемы в общих цифрах въезда этой категории россиян всё же незначительны. На данный момент актуальный вопрос для россиян, желающих отправиться в страну, звучит так: «как добраться до Финляндии по суше».

Скучать не приходится

Организованных автобусных туров в Финляндию от туроператоров ждать пока не стоит, говорит Дарья Домостроева. Объясняет: приехать с туристическими целями по суше нельзя, к тому же страна внесена в список недружественных России, не исключено, что туристы могут столкнуться с некорректным отношением к себе со стороны пусть и не местного населения, но временно проживающих там граждан других стран.

Еще один эксперт туротрасли отмечает, что в данный момент в возобновлении автобусных перевозок нет никакого смысла, по крайней мере если речь идет об организованном туризме. «Спросите, много ли желающих сейчас поехать в Финляндию из числа организованных туристов. Их количество минимально, приравнивается к нулевой отметке. Видимо, туристы не скучают по этой стране», — поделился наблюдениями турагент из Москвы.

Прилететь Фото: Global Look Press/imageBROKER/Marc Schmerbeck

Анна Филатовская из «Русского экспресса» слова коллеги отчасти подтверждает. Рассказывает, что в компанию периодически поступают звонки от турагентов, которые интересуются возможностями организованного отдыха в Финляндии. Но после известий об открытии границы звонков больше не стало.

Между тем PR-директор «Интуриста» не исключает, что интерес со стороны самостоятельных путешественников к направлению будет устойчивый и динамика в перспективе в этом сегменте будет неплохой.

Поправить здоровье

Представитель компании из Санкт-Петербурга, пожелавший остаться неназванным, уже фиксирует описанную выше картину. Рассказывает, что в компанию с завидной регулярностью звонят туристы, желающие самостоятельно поехать в Финляндию. Они просят помочь получить приглашение на лечение в спа-отель в Финляндии. Ведь, по их мнению, бронь в подобном средстве размещения может быть приравнена к поездке с целью лечения.

— Однако такая схема не работает в Финляндии. Для того чтобы приехать сюда на лечение, нужно собрать серьезный пакет документов, включающий заключение российских специалистов. Но мы знаем, что в соседней Эстонии получить приглашение на лечение от врачей и спа-отелей с медицинской лицензией не является проблемой. Есть компании, которые помогают с этим, — рассказывает эксперт.

Прилететь Фото: Global Look Press/dpa/Holger Hollemann

Получая подтверждение забронированных медицинских услуг, туристы приезжают на машинах в Эстонию с веским основанием «на лечение». Попадая в страну, россияне мгновенно переквалифицируются из ищущих оздоровления в жаждущих приключений и добираются до Финляндии. Из Таллина в Хельсинки ежедневно курсируют паромы. Билет на судно обойдется минимум в €20.

Но риск нарваться на дополнительные проверки и не пройти их, безусловно, остается.

Однако и тут есть свои «но». Да, правительство Эстонии отменило все пандемийные требования к прибывающим гражданам третьих стран. Но Россия, как и в случае с Финляндией, ограничений не снимала. Пересечь российско-эстонскую границу по суше на автотранспорте (в том числе личном автомобиле) с целью туризма всё еще нельзя. Можно на лечение. Но сделать это смогут те россияне, у которых есть действующая мультишенгенская виза другой страны. Эстония с марта не выдает краткосрочные визы под туристические поездки.

Выделки не стоит

Туристам, которым всё же удастся приехать на машине в Финляндию, эксперты рекомендуют быть очень острожными. «Недавно коллега был на машине в Финляндии. Рассказывал, что чувствовал себя неуютно. И дело не только в дорогом бензине — около €2,6. Несколько раз мой знакомый сталкивался с агрессивно настроенными по отношению к нему, как туристу из России, новыми жителями Финляндии. На самом деле я бы не советовала сейчас ехать в Финляндию. Нас там не особо-то сейчас жалуют», — рассказала на условиях анонимности представитель туркомпании из Москвы.

В итоге на сегодняшний день самым оптимальным способом добраться до Финляндии является перелет с пересадками. В этом случае туристам понадобится только виза, как и до пандемии. Но такой путь сопряжен с тратой денег и времени.

Прилететь Фото: Global Look Press/imago-images/Roni Rekomaa

Есть еще автобусы из Петербурга в Хельсинки, но тут мы возвращаемся к вопросу закрытия российской границы и необходимости иметь веские причины для ее пересечения.

Поезд «Аллегро» перестал ездить, и когда возобновится железнодорожное сообщение, так же как и прямое воздушное, не возьмется сейчас сказать никто, рассуждают эксперты.

— И тут встает резонный вопрос: кому и зачем нужна Финляндия на таких условиях. Если мы говорим о массовых организованных туристах, то они пока не замечают ее отсутствия на российском туристическом рынке. Говорить сейчас о перспективах сложно. Снятие ограничений со стороны России позволило бы россиянам купить одежду ушедших из России брендов, еду. А тем, кто скучает по природе Финляндии, — снова отправиться на озера, а также отдохнуть в отличных спа-отелях. Но здесь мы говорим лишь о самостоятельных туристах. Обозначить сроки возвращения Финляндии в поле зрения организованного российского туризма сейчас не представляется возможным, — заключил эксперт туррынка.