Отель без надзора: закон о гостевых домах могут принять уже зимой

В Госдуме рассчитывают к концу года легализовать гостевые дома, приняв соответствующий закон. Считается, что этот шаг устранит недобросовестную конкуренцию на рынке гостиничных услуг. Проект документа, регулирующего деятельность гостевых домов, уже получил положительное заключение Минэкономразвития. Подробности — в материале «Известий».

Туристы должны быть легальными

Проблема правового статуса гостевых домов ждет решения уже более 30 лет, и это, безусловно, влияет на развитие внутреннего туризма в России. Сегодня, по оценкам Ростуризма, по всей стране работают порядка 150 тыс. номеров, чей статус законодательно не закреплен. В нижней палате парламента рассказывают, что владельцы гостевых домов продолжают получать штрафы за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Новый закон, регулирующий эту сферу, могут принять уже следующей зимой.

— Мы же приложим все усилия, чтобы принять его в этом году, хотя я не думаю, что это будет осенью, — сказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Минэкономразвития России считает решение этой проблемы обоснованным, хотя и обращает внимание, что предстоит предусмотреть законодательную возможность проводить надзорные мероприятия в жилых помещениях, в том числе для обеспечения противопожарной безопасности, эпидемиологического контроля и защиты прав потребителей.

Отель без надзора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Отсутствие регулирования деятельности таких средств размещения, которые мы только планируем классифицировать изменениями в закон как «гостевые дома», создает правовую неопределенность в вопросе предъявляемых к их собственникам требованиям, — говорит Лобач. — Я думаю, что подобные нюансы должны решать регионы. Это в части определения количества номеров. Что касается документов, то, вне всяких сомнений, не только гостевые дома, но и туристы должны быть легальными, иметь удостоверяющие документы, а по необходимости и временную регистрацию.

Председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов замечает, что все еще довольно сложно провести водораздел между гостиницей и гостевым домом.

— Нужны четкие критерии гостевого дома, которые до сих пор не могут выработать, — говорит глава Союза отельеров. — Услуга у гостевого дома, схожая с услугой гостиницы, — проживание и питание. Сохраняются риски, связанные с пожаром, антисанитарией и проживанием лиц без документов. Нужно очертить круг ответственности гостевого дома.

Сложности с растянувшимся во времени принятием закона вызваны разным отношением туристического бизнеса к появлению на рынке подобных объектов, отмечает советник президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юлия Скоромолова. К примеру, в регионах со стабильным туристическим потоком легализация гостевых домов существенно разгружает гостиничный сектор, позволяя разнообразить туристическое предложение и удовлетворить спрос, особенно в высокий сезон.

Отель без надзора Фото: ТАСС/Елена Афонина

В регионах, которые вынуждены бороться за туриста, появление новых игроков с очевидно более низким ценником на размещение приведет к смещению спроса не в пользу гостиничного сектора. Из-за того, что не все подобные объекты могут гарантировать качественный сервис, это может привести к недовольству туристов и имиджевым потерям региона, подчеркивает советник президента РСТ.

О, поле правовое

Юрист компании Legal Agent Алексей Калинин считает, что в проекте закона следует учесть ряд довольно сложных требований для владельцев гостевых домов:

регистрация граждан РФ по месту пребывания — подача документов в течение одних суток;

подача уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания — в течение одних суток;

подача уведомления об убытии иностранного гражданина не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем убытия.

— Для исполнения сроков потребуется дополнительный персонал, его обучение, затраты, — поясняет юрист из Legal Agent. — Некоторые гостевые дома расположены в удалении от административных центров, ввиду чего исполнение данного требования будет физически сложно. В гостевом доме может отсутствовать интернет, следовательно, исполнить вышеуказанные требования с помощью портала госуслуг также будет невозможно, а нарушение сроков подачи документов предусматривает штраф.

Отель без надзора Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Также, по его словам, следует дополнить соответствующие нормативные акты особыми условиями для гостевых домов: увеличить минимум до пяти рабочих дней срок подачи документов для регистрации граждан РФ в гостевом доме и исполнения требований по миграционному учету иностранцев.

Стандарты и отчетности

Участники гостиничного рынка разъясняют, что, как только гостевые дома будут легализованы по аналогии с обычными гостиницами, у владельцев такого бизнеса сразу появятся взаимоотношения с Роспотребнадзором, Инспекцией по труду, ГИБДД, прокуратурой, МЧС, Росгвардией, налоговой, миграционной, а у тех кто стоит на воде — с ГИМС.

— Все это вызовет необходимость появления разного рода стандартов, журналов, норм, приказов, табелей, сертификации рабочих мест и персонала, дополнительных программ учета и отчетности, оборудования по приему безналичных платежей, — подмечает гендиректор Hotel Consulting and Development Group Александр Лесник. — И, соответственно, еще одного пласта расходов в виде штрафов, налогов и разного рода дополнительных платежей, связанных с госрегулированием.

Понятно, что с точки зрения здравого смысла и в контексте качества и безопасности таких услуг введение госрегулирования логично и законно. «Но вот очень далеко от реалий», — отмечает Александр Лесник. Поскольку у владельца гостевого дома, для которого это в большинстве случаев свой сезонный семейный бизнес, будет один вопрос: а работать когда? Ведь не стоит сбрасывать со счетов и дополнительные требования к услугам питания, и другие вещи.

Отель без надзора Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

— Поэтому у части владельцев гостевых домов может не быть желания добровольно легализоваться, — предполагает Лесник. — Пока не прижмут, владельцы будут стараться держаться в тени или использовать пока еще работающую схему с ИП. А потом будут принимать «многочисленных» родственников в пятом колене.

Чтобы всего этого не было председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов считает, что в законодательном регулировании деятельности гостевых домов лучше пойти по пути упрощения регулирования и предоставить владельцам гостевых домов все условия для комфортной работы. По его словам, будет полезным разработать для них онлайн-платформу вроде службы одного окна, где они смогут подать отчеты по гостям, обороту и другим показателям.

По мнению участника профильного рынка, это простимулирует предпринимателей выйти из тени.

— Сегодня, чтобы не попасть под штрафы или закрытие, дешевле работать по закону, — говорит Сабиржанов. — Если владельцам гостевых домов предоставить условия для ведения их микробизнеса и, к примеру, предоставлять субсидии на возврат части налогов, коммунальных платежей, то многие будут работать по закону.

Владелец гостевого дома «Дом Сказочника» в Калининградской области Борис Бартфельд убежден, что закон о гостевых домах необходим.

Отель без надзора Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Закон нормализует ситуацию, из тени выйдут многие средства размещения, — говорит Бартфельд. — И еще важно, что многие гостевые дома в отдельно стоящих ИЖД, которые ранее были классифицированы, а сегодня вынуждены работать по сдаче в наем жилых помещений с ограничениями по услугам, начнут нормально работать. В новом законе количество номеров в гостевых домах следует ограничить, чтобы это не превращалось в лазейку для гостиниц с целью упрощения регламента работы. Например, вижу реальным ограничение до 20 номеров.

Адаптационный период

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма ООО «Кушман энд Вэйкфилд» Марина Смирнова напоминает о том, что гостевые дома в отличие от малых гостиниц относятся к ИЖС и не требуют получения разрешения на строительство, если не превышают установленные нормы по этажности (три этажа, 20 м — максимальная высота). Соответственно, такие дома могут не соответствовать санитарным либо пожарным нормам, которые соблюдаются при строительстве гостиниц. В этой связи введение любого регламентирования в этой сфере может отразиться на бизнесе: для приведения гостевого дома в соответствие требованиям к малым гостиницам потребуются переделки. А это затраты, иногда немаленькие, а то и полное закрытие такого бизнеса, если «дом» нельзя дооснастить и довести до параметров отеля.

— Для того чтобы не нарушить равновесия в отрасли, должен предлагаться какой-то адаптационный период (два-три года), в течение которого все средства размещения должны будут привести в соответствие новому закону, — говорит Смирнова. — Уловки, чтобы не выходить из тени, наверное, будут придумываться, и пока сложно сказать, на какие хитрости пойдет рынок. Самая простая — выдавать гостей за друзей и родственников, скрывать коммерческий характер деятельности.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Стамбульникова полагает, что закон не должен быть усложнен бюрократическими проволочками и финансовыми нагрузками.

Отель без надзора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков