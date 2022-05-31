К системе подход: за неправильное оформление туров готовят штрафы
Туроператоров накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе «Электронная путевка». В частности — за внесение туда недостоверной или неполной информации. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» Госдума может принять в июне. Документом предлагается внести поправки в КоАП со штрафами от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн для юрлиц. Как пояснили авторы инициативы, это защитит российских туристов от обмана, заселения в номера худшей категории или вообще невозможности получить услугу. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты считают, что граждане инициативу поддержат, а вот бизнес будет недоволен.
Защитить граждан
Госдума в июне может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в КоАП». Документом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе «Электронная путевка». Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации. За эти правонарушения должностным лицам будут грозить штрафы от 50 тыс. до 100 тыс., а юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Информацию об этом «Известиям» подтвердил источник в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.
— Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумой на июнь. Новые нормы являются продолжением недавно принятого закона об обязанности туроператоров вносить сведения о путевках в единую информационную систему, — пояснили в парламенте.
Как выяснили «Известия», инициативу уже поддержало правовое управление Госдумы, при этом юристы нижней палаты высказали ряд замечаний.
«По проекту федерального закона замечаний концептуального характера не имеется. Вместе с тем следует учитывать, что предложенные авторами размеры штрафов (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей) в отношении должностных лиц не согласуются с положениями статьи 3.5 Кодекса, ограничивающими в данных случаях максимальный размер наказания — 50 тыс. рублей».
— Внося этот законопроект, мы хотели защитить российских туристов от обмана туроператоров. Речь идет о случаях, когда люди покупали путевки за большие деньги, однако не получали тех услуг, за которые заплатили. Их могли селить в худшие номера, не в те отели или они не могли вернуться в Россию, или вообще выехать на отдых и вернуть деньги в случае банкротства туристического оператора, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Сазонов.
По его словам, именно поэтому сначала был разработан закон, который обязывает туроператоров вносить сведения о турах в единую информационную систему «Электронная путевка». 28 мая этого года он был подписан Владимиром Путиным.
— Теперь гражданам будет проще доказать свои права. Ведь вся информация об их поездке будет собрана в единой базе данных. Размер штрафа в миллион рублей на самом деле не очень большой, это всего лишь стоимость путевок за границу трех обманутых семей, — пояснил Дмитрий Сазонов.
Ростуризм начал разрабатывать систему «Электронная путевка» в 2014 году для обеспечения прозрачности деятельности туроператоров и турагентов при заключении договоров. Однако долгое время ее запуск буксовал. Новой датой работы системы объявлено 1 сентября этого года.
При этом за размещение электронной путевки в системе ее оператор будет взимать с туроператора плату. Размер и порядок — в ближайшее время установит правительство. Турагент, в случае если туроператор наделил его правом доступа к «Электронной путевке», будет обязан выдать заверенную выписку из системы, содержащую условия договора о реализации туристского продукта.
Найти компромисс
В ЛДПР концептуально эту инициативу поддерживают.
— Штрафы за недостоверную документацию, а фактически обман туристов, надо еще больше увеличивать, чтобы эти правонарушения было опасно совершать, а при систематическом нарушении вводить уголовную ответственность. Не должны наши граждане страдать из-за тех туроператоров, которые на них наживаются, а люди потом мучаются, — пояснил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил «Известиям», что пока с законопроектом незнаком, но штрафы, которые предложены для юрлиц, ему, напротив, кажутся «космическими».
— Это слишком суровое наказание, но в целом инициативу надо изучать, — отметил он.
В «Справедливой России — За правду» считают, что туристов надо защищать, но при этом душить турбизнес тоже нельзя. Фракция намерена изучить законопроект ближе к его рассмотрению.
В российском союзе туроператоров официально от комментариев законопроекта воздержались. При этом собеседник «Известий» в отрасли, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в связи с непростой экономической ситуацией в РФ власти могут в ближайшее время объявить о значительных льготах для турбизнеса, а применение штрафных норм может быть отодвинуто до 2023 года.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что законопроект будет положительно воспринят гражданами и явно не поддержан представителями туристической отрасли, которым придется платить деньги за внесение в реестр и работать «в белую». Турбизнес сейчас находится в плаченом состоянии, но именно поэтому доверие к нему сегодня очень низкое. Система «Электронная путевка» могла бы способствовать появлению у людей чувства защищенности, но штрафы за невнесение данных не должны быть очень высокими, поэтому нужно искать компромисс, считает эксперт.