К системе подход: за неправильное оформление туров готовят штрафы

Туроператоров накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе «Электронная путевка» . В частности — за внесение туда недостоверной или неполной информации. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» Госдума может принять в июне. Документом предлагается внести поправки в КоАП со штрафами от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн для юрлиц . Как пояснили авторы инициативы, это защитит российских туристов от обмана, заселения в номера худшей категории или вообще невозможности получить услугу. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты считают, что граждане инициативу поддержат, а вот бизнес будет недоволен .

Защитить граждан

Госдума в июне может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в КоАП». Документом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе «Электронная путевка». Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации . За эти правонарушения должностным лицам будут грозить штрафы от 50 тыс. до 100 тыс., а юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Информацию об этом «Известиям» подтвердил источник в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

К системе подход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумой на июнь. Новые нормы являются продолжением недавно принятого закона об обязанности туроператоров вносить сведения о путевках в единую информационную систему , — пояснили в парламенте.

Как выяснили «Известия», инициативу уже поддержало правовое управление Госдумы, при этом юристы нижней палаты высказали ряд замечаний.

«По проекту федерального закона замечаний концептуального характера не имеется. Вместе с тем следует учитывать, что предложенные авторами размеры штрафов (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей) в отношении должностных лиц не согласуются с положениями статьи 3.5 Кодекса, ограничивающими в данных случаях максимальный размер наказания — 50 тыс. рублей».

— Внося этот законопроект, мы хотели защитить российских туристов от обмана туроператоров. Речь идет о случаях, когда люди покупали путевки за большие деньги, однако не получали тех услуг, за которые заплатили . Их могли селить в худшие номера, не в те отели или они не могли вернуться в Россию, или вообще выехать на отдых и вернуть деньги в случае банкротства туристического оператора, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Сазонов.

К системе подход2 Фото: Global Look Press/ZB/Kira Hofmann

По его словам, именно поэтому сначала был разработан закон, который обязывает туроператоров вносить сведения о турах в единую информационную систему «Электронная путевка». 28 мая этого года он был подписан Владимиром Путиным.

— Теперь гражданам будет проще доказать свои права. Ведь вся информация об их поездке будет собрана в единой базе данных . Размер штрафа в миллион рублей на самом деле не очень большой, это всего лишь стоимость путевок за границу трех обманутых семей, — пояснил Дмитрий Сазонов.

Ростуризм начал разрабатывать систему «Электронная путевка» в 2014 году для обеспечения прозрачности деятельности туроператоров и турагентов при заключении договоров. Однако долгое время ее запуск буксовал. Новой датой работы системы объявлено 1 сентября этого года.

К системе подход1 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

При этом за размещение электронной путевки в системе ее оператор будет взимать с туроператора плату. Размер и порядок — в ближайшее время установит правительство . Турагент, в случае если туроператор наделил его правом доступа к «Электронной путевке», будет обязан выдать заверенную выписку из системы, содержащую условия договора о реализации туристского продукта.

Найти компромисс

В ЛДПР концептуально эту инициативу поддерживают.

— Штрафы за недостоверную документацию, а фактически обман туристов, надо еще больше увеличивать, чтобы эти правонарушения было опасно совершать , а при систематическом нарушении вводить уголовную ответственность. Не должны наши граждане страдать из-за тех туроператоров, которые на них наживаются, а люди потом мучаются, — пояснил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков заявил «Известиям», что пока с законопроектом незнаком, но штрафы, которые предложены для юрлиц, ему, напротив, кажутся «космическими».

— Это слишком суровое наказание , но в целом инициативу надо изучать, — отметил он.

К системе подход3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В «Справедливой России — За правду» считают, что туристов надо защищать, но при этом душить турбизнес тоже нельзя . Фракция намерена изучить законопроект ближе к его рассмотрению.

В российском союзе туроператоров официально от комментариев законопроекта воздержались. При этом собеседник «Известий» в отрасли, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в связи с непростой экономической ситуацией в РФ власти могут в ближайшее время объявить о значительных льготах для турбизнеса, а применение штрафных норм может быть отодвинуто до 2023 года .