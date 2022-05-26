Режим повышенной готовности: куда отправить ребенка на каникулы

Роспотребнадзор открыл горячую линию по проблемам детского отдыха. В этом году она снова актуальна — несмотря на снятие большинства антиковидных мер, возникает множество вопросов из-за спецоперации на Украине и затруднений с логистикой. Как будет обеспечиваться безопасность детей, проезд до места отдыха и чего в целом ждать от сезона каникул — в материале «Известий».

Сколько детей отдохнут летом

Всероссийскую горячую линию по детскому отдыху, качеству и безопасности детских товаров открыл Роспотребнадзор. Специалисты до 10 июня будут отвечать на вопросы в том числе о том, как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребенка в детский лагерь. Телефон единого консультационного центра ведомства — 8 (800) 555-49-43.

Летняя оздоровительная кампания традиционно начинается 1 июня. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что все детские лагеря — и школьные, и стационарные — полностью готовы к приему детей, обеспечена их безопасность, проведены соответствующие проверки Роспотребнадзора. Всего, по данным Минпросвещения, в летней оздоровительной кампании будут задействованы 38 тыс. организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. Ожидается, что отдохнут в детских лагерях не менее 5 млн детей, в том числе из ДНР и ЛНР.

Финансирование детского отдыха в этом году составляет 60 млрд рублей, что на 20% больше уровня прошлого года.

Режим повышенной готовности1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В этом году, отмечал Кравцов, сняты санитарно-эпидемиологические ограничения, продлена программа детского кешбэка , что также положительно скажется на ситуации с детским отдыхом.

В то же время у регионов возникают опасения насчет безопасности на фоне боевых действий на Украине. Так, в апреле сообщалось, что власти Нижневартовска решили не приобретать путевки в лагеря Краснодарского края и Крыма, подчеркнув, что важно свести к минимуму все риски. Это решение не всего региона — в Сургутском районе ХМАО, например, путевки в Крым власти приобретают.

Почему снизился спрос на детские лагеря на юге

Глава Крыма Сергей Аксенов в середине мая сообщил, что в республике зафиксировали отказы от бронирования путевок в учреждения детского отдыха из-за трудностей с транспортным сообщением.

О проблемах с отказом от путевок сообщают и эксперты, опрошенные «Известиями». Председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков рассказал: директора лагерей из южных регионов России говорили ему, что около месяца назад на фоне неопределенной ситуации очень много заявок на первые смены в лагерях оказались сняты . По словам Данилкова, правительства Крыма и Краснодарского края делают всё, чтобы решить проблемы с доставкой детей до мест отдыха, но проблемы со снятыми заявками — причем заявками из Москвы и Петербурга — остались.

— Все лагеря готовы принимать детей, но потери в этом году точно будут , — уверен он.

Эксперт Федерального института развития образования РАНХиГС Светлана Коваль отмечает, что снижение спроса на отдых в детских лагерях на юге России есть, но не критическое.

Режим повышенной готовности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Всё-таки по сравнению с пандемией, когда жители регионов вообще не могли посещать южные края и были ограничения по количеству детей, ситуация не такая тяжелая , — рассказала она «Известиям». — Поэтому сейчас всё-таки отрасль восстанавливается, хотя и не в том объеме, в каком могла бы.

По ее словам, сейчас остаются места в первых сменах лагерей Краснодарского края и Крыма, что является большой редкостью для конца мая.

— Причиной являются и неудобство в доставке детей, и тревога в связи с близостью к Украине, — пояснила Коваль.

Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун также отмечает снижение спроса на детские лагеря на юге России.

— Происходит переориентация в зоны, близкие к крупным агломерациям: Московская область, Ленобласть, если говорить о северных регионах, то они в большей степени направляют поток детей на Центральную Россию, Поволжье , — рассказала она «Известиям». — Насколько это серьезно ударит по лагерям в Краснодарском крае, Крыму, можно будет понять только по итогам сезона, когда мы увидим окончательные цифры.

Она подчеркивает, что проблемы с логистикой удавалось решать всегда, поэтому на первый план вышел вопрос безопасности .

Генеральный директор incamp.ru Елена Рыженкова заметила, что несмотря на опасения, связанные с безопасностью и логистикой, спрос на лагеря южных направлений выше, чем в 2020 году.

— Отказы есть, преимущественно на лагеря в Крыму, но ситуация меняется практически в ежедневном формате , — рассказала она «Известиям».

Режим повышенной готовности2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе губернатора Краснодарского края не подтверждают факт падения спроса на отдых в стационарных лагерях. В регионе ежегодно оздоравливается около 340 тыс. детей, из них более 110 тыс. из других регионов , и снижение показателей в этом году не прогнозируется, сообщила пресс-служба. Однако летом 2022 года в лагерях Кубани ожидается 300 тыс. детей , указывают в правительстве Краснодарского края.

Что касается крупнейших детских лагерей, которые являются федеральными проектами, то там загрузка этим летом ожидается полная. Грицун замечает, что «Артек» и «Орленок» всегда были вне туристического рынка, живя отдельной жизнью. В самих лагерях «Известиям» сообщили, что будут работать со стопроцентной загрузкой.

Тем не менее и крупные детские лагеря столкнулись с определенными сложностями. Так, руководитель пресс-службы ВДЦ «Смена» Тамара Рогачева сообщила, что спрос на путевки упал.

Как повышают безопасность в лагерях

Она рассказала, что детский центр «Смена» относится к первой категории безопасности и подлежит охране войсками Росгвардии.

— Также на территории центра в 2021 году открыт штаб полиции , что делает пребывание ребят еще более безопасным, — сообщила она «Известиям». — На территории «Смены» установлено более 300 камер видеонаблюдения, по которым в режиме реального времени сотрудники ситуационного центра ведут постоянный контроль за общей обстановкой.

В «Орленке» и «Артеке» также рассказали об очень серьезных мерах, принятых для обеспечения безопасности детей . Как и «Смена», эти лагеря охраняются Росгвардией, а в 2021 году в них открыли дополнительно пункты полиции.

Режим повышенной готовности3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В «Орленке» работают круглосуточные посты сотрудников службы обеспечения внутриобъектового режима центра (СОВР), по всей территории проводится патрулирование сотрудниками Росгвардии. На территории детского центра расположена также пожарная часть № 58 туапсинского отделения МЧС России.

— В каждой смене с ребятами проводятся в виде игры учебные тренировки, в которых отрабатываются способы эвакуации и поведения в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации или пожара , — рассказали в лагере, расположенном на территории Краснодарского края.

В «Артеке» похожие меры безопасности. В лагере указывают также на работу Росгвардии и на воде — патрулирование в акватории детского центра осуществляют катера ведомства с вооруженными сотрудниками.

Отличие «Артека» от «Орленка» в том, что этот лагерь отдельно отреагировал и на «осложнение оперативной обстановки».

— Для усиления безопасности и антитеррористической защищенности на территории учреждения, внешних КПП, детского сада, школы и водной акватории «Артек» дополнительно выделен вооруженный резерв личного состава Росгвардии , — сообщили «Известиям» в лагере. — На случай осложнения оперативной обстановки создан резерв сотрудников ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю и военнослужащих отдельного специального моторизованного батальона Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Сотрудники пункта полиции, который обслуживает «Артек», переведены на усиленный вариант несения службы.

Режим повышенной готовности3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе губернатора Краснодарского края указывают, что вопросами безопасности в детских лагерях занимаются межведомственные комиссии по вопросам отдыха и оздоровления детей, которые созданы во всех муниципальных образованиях края. Дежурные части отделов полиции получили актуальный реестр детских лагерей, за каждым из них закреплен инспекторский состав органов внутренних дел, а сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних осуществляют дежурство в лагерях в круглосуточном режиме.

— К сожалению, сегодня установлен факт, что родители боятся отправлять детей на азовское побережье , — признают в аппарате главы Кубани. — Их настораживает информация в интернете, связанная со специальной военной операцией. Но сегодня в шести лагерях Азова, из которых два уже принимают детей (санаторий «Ейск», «Фламинго»), всё спокойно. Идет подготовка к сезону в лагерях «Лебяжий берег», «Ровесник», «Северянка». Пункты временного размещения в лагерях отсутствуют и не планируются.

Сложнее ситуация в приграничных с Украиной регионах России, которые периодически подвергаются обстрелам. Так, в правительстве Курской области сообщили, что было принято решение не открывать в летний период загородные лагеря в Беловском, Суджанском и Глушковском районах. Однако летняя оздоровительная кампания всё равно стартует — будут работать 16 лагерей и пять санаториев, в которых отдохнут более 15 тыс. детей.

— Во всех лагерях будут работать сотрудники охранных предприятий, лагеря оснащены системами видеонаблюдения, организован пропускной режим, имеется тревожная сигнализация, — сообщили в правительстве Курской области. — До начала заездов в каждом лагере будут проводиться выездные проверки рабочей группой с участием территориальных структур Росгвардии, МЧС, МВД.

Администрации остальных граничащих с Украиной регионов, а также Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» о мерах по обеспечению безопасности детских лагерей.

Режим повышенной готовности4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сохранятся ли антиковидные ограничения

Светлана Коваль замечает, что требования к безопасности в детских лагерях и так были максимально увеличены и были очень жесткими. По ее словам, добавились еще и СанПиН времен пандемии, которые облегчили, но до конца еще не убрали.

— В этом году разрешена стопроцентная загрузка лагерей, разрешены общелагерные мероприятия, — говорит она. — Для нас это важно, потому что это происходило в ущерб программе. Но сохранилось обязательство для сотрудников лагеря сдавать ПЦР-тесты перед заездом, у них должны быть прививки или QR-коды переболевших коронавирусом, сохраняются антисептики, усиленная обработка и обеззараживание помещений.

Также дети по-прежнему должны заезжать в свою смену в течение суток, запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием разных отрядов и родителей.

В детских лагерях подчеркивают, что сохраняют антиковидные меры. Так, в «Артеке» продолжает действовать четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы в Симферополе, по прибытии в детский лагерь и в медпунктах лагерей после распределения в отряды.

— Работникам утром и вечером измеряют температуру, также сотрудники центра проходят вакцинацию против COVID-19 и каждые полгода — ревакцинацию, — сообщили в ВДЦ «Смена». — Ежедневно проводятся влажная уборка, регулярное обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, между сменами предусмотрены перерывы от двух и более дней.

Режим повышенной готовности5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом снятие основных антиковидных ограничений позволило наполнить программу лагерей — дети, в частности, могут выезжать на экскурсии.

Как доехать в детский лагерь в 2022 году

Елена Рыженкова из incamp.ru указывает, что сейчас именно логистика — главный сдерживающий фактор для родителей. По ее словам, в настоящее время наблюдается нехватка мест в железнодорожных составах, следующих на юг.

Тем не менее в детских центрах находят способы доставить подопечных до мест отдыха. Краснодарские лагеря спасает сочинский аэропорт, он единственный на юге России принимает самолеты. В случае с «Орленком» мало что поменялось: дети приезжают либо поездом в Туапсе, либо прилетают в Сочи . Из Сочи едут на электричке до Туапсе, а оттуда на автобусах до самого лагеря.

ВДЦ «Смена», который находится в поселке Сукко в районе Анапы, пострадал больше — туда проще было добраться из Краснодара или Новороссийска, чем из Сочи.

— До «Смены» школьники в сопровождении родителей и их законных представителей могут добраться железнодорожным транспортом через станцию Анапа, также функционируют промежуточные станции Тоннельная и Тамань-Пассажирская , — сообщила представитель лагеря Тамара Рогачева. — Часть ребят к нам приезжает из аэропорта Сочи, с которого они направляются с сопровождающими лицами на скоростном пассажирском электропоезде Адлер–Анапа.

Режим повышенной готовности6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Еще сложнее ситуация в Крыму, в том числе у «Артека» — на самолете туда пока не прилетишь.

— Основной транспорт, которым дети добираются до Республики Крым, — это железнодорожный транспорт , — сообщили в детском центре. — Часть субъектов отправляет детей с пересадкой с авиа- на железнодорожный транспорт. В настоящее время все регионы направляют детей в «Артек».

Как изменились цены на детский отдых

Факт роста цен на оздоровительные лагеря подтверждают все.

— На примере «Смены» увеличение стоимости путевки на летнюю оздоровительную кампанию 2022 года составило 17% , — рассказала Тамара Рогачева. — Это напрямую связано с ростом цен на содержание ребенка (на продукты питания) и обеспечение жизнедеятельности центра в целом.

По ее словам, бонусом к детскому отдыху является программа детского туристического кешбэка, по которой родители могут рассчитывать на возврат 50% стоимости путевки. Однако кешбэк оказался одновременно и фактором роста цен на детский отдых . Елена Рыженкова указывает, что цены в этом году отреагировали на необходимость компенсировать понесенные в период пандемии затраты и на повышенный спрос на рынке по причине кешбэка. По данным incamp.ru, цены на отдых в детских лагерях по сравнению с 2021 годом выросли в среднем на 10–30% в зависимости от направлений.

Режим повышенной готовности7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Марина Грицун отмечает, что цены на отдых росли еще с конца прошлого года и в феврале–марте.

— Но рост этот скорее инфляционный, цены увеличились на 10–20% , — рассказала она. — Связан рост цен и с требованиями безопасности, введенными в эпоху пандемии, и с тем, что лагеря, которые пользуются кешбэком, вынуждены входить в реестр, что очень недешево.

В «Орленке» сообщают, что стоимость путевок возросла, средняя цена в 2022 году составляет 70 тыс. рублей , а на отдельные смены — от 63 тыс. рублей. В «Артеке» при наличии мест можно купить путевки за 110 тыс. рублей летом и за 100 тыс. рублей в учебный период.

В аппарате губернатора Краснодарского края указывают, что средняя стоимость путевки на побережье выросла на 25–40%, а средняя стоимость одного дня в загородном лагере составляет 2350 рублей. Причем у самих лагерей возникают проблемы с тем, что стоимость ранее проданных путевок далека от настоящей рыночной.