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Большая перемена: как бесплатно занять детей в выходные дни

Интересные занятия и развлечения доступны без лишних затрат
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Найти в праздники или каникулы интересное занятие для ребенка, где он сможет проводить время с пользой и удовольствием, — дело непростое и, увы, недешевое. По крайней мере так считают большинство родителей. Между тем такие мероприятия часто доступны совершенно бесплатно. Подробности — в материале «Известий».

Центры детского творчества

Дворцы, дома и центры детского творчества — это государственные бюджетные органы дополнительного образования, так что большинство работающих в них кружков и секций бесплатны. Здесь работают профессиональные педагоги, а список кружков во многих не менялся со времен СССР. Обязательно присутствуют рисование и танцы, а дальше всё зависит от наличия преподавателей и стремления конкретного детского учреждения идти в ногу со временем. В домах детского творчества встречаются и секции айкидо, и кружки по изучению английского, и юннатские объединения с живыми уголками для любителей природы. Что есть именно в вашем местном детском центре, можно выяснить на региональном портале госуслуг, а еще лучше — спросить на месте.

Большая перемена
Дворец детского творчества

Занятия по изобразительному искусству во Дворце детского творчества на Воробьевых горах

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
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Запись в кружки обычно осуществляется в августе–сентябре, однако в некоторые детские объединения записываться можно в течение всего года, а в другие, наоборот, необходимо заранее пройти вступительное тестирование. Так что конец учебного года — самое время выбрать интересующее ребенка направление и поинтересоваться, когда к нему можно присоединиться. В большинстве регионов страны запись в кружки осуществляется через местный портал госуслуг.

Бесплатные кружки по сертификату

С 2020 года в 30 российских регионах действует система персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). В соответствии с ней каждый ребенок в возрасте от шести до 18 лет имеет право получить сертификат для оплаты посещения одного кружка в течение года. Сертификаты выдаются бесплатно, по заявлению родителя или ребенка старше 14 лет, в местных отделах образования или в электронном виде на региональных порталах госуслуг. После его получения остается только заключить договор с выбранной досуговой организацией, перечислив средства на ее счет.

При выборе, однако, следует иметь в виду, что по сертификатам работают не все детские организации, а лишь те из них, которые были зарегистрированы в системе ПФДО. Их списки можно найти как на региональных порталах госуслуг, так и на сайте pfdo.ru. Там же приводится полный список российских регионов, работающих по данной системе, и последовательность действий для получения сертификата.

Большая перемена
кружок

Ученик судомодельного кружка

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Спортивные школы

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Спортивных секций и школ, предлагающих бесплатные занятия, в России не меньше, чем платных. Правда, находятся они обычно не на виду, так как в отличие от коммерческих учреждений мало занимаются рекламой. Впрочем, как правило, они в этом и не нуждаются: желающих бесплатно заниматься спортом всегда достаточно. Но попасть в их число возможно и даже не слишком сложно.

Спортшколы и секции могут быть подведомственны либо органам образования, либо министерству спорта. Первые чаще всего располагаются в центрах детского творчества, детско-юношеских центрах, а иногда и в местных школах. Процесс устройства на такие спортивные занятия аналогичен устройству в творческие кружки и студии.

Списки секций, подведомственных министерству спорта, размещаются на сайтах местных спортивных комитетов. К примеру, в Москве список есть на сайте департамента спорта mosgorsport.ru, где можно выбрать секцию в соответствии с пожеланиями ребенка, его возрастом и близостью к дому. Там же работает и система записи. Однако эксперты спортивных ведомств и тренеры рекомендуют для начала обратиться в выбранную спортшколу, к тренеру, ведущему нужную группу. Он назначит ребенку время для тестирования — в большинстве секций, перед тем как взять ребенка, его проверяют на наличие необходимых физических данных. Если ребенка сочтут подходящим, вам расскажут, какие документы и в каком порядке вы должны представить для записи.

Большая перемена
футбол
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Возраст начала официальных занятий разными видами спорта определяется федеральными стандартами: в гимнастике и фигурном катании ждут детей с шести лет, в баскетболе и фехтовании — с восьми лет, а в велоспорте и спортивной борьбе — с 10 лет. Однако если ребенок хорошо физически развит и мотивирован, тренеры могут согласиться принять его на год-полтора раньше.

Библиотеки

Современные детские библиотеки это не только место, где можно взять недостающие материалы из школьной программы на две недели. Здесь можно слушать аудиокниги, обсуждать современную литературу, учиться рисовать мультфильмы и даже написать собственный роман. В крупнейших детских библиотеках работают бесплатные кружки для ребят разных возрастов, клубы по интересам и любительские театры. В Москве первое место по числу детских мероприятий держит, бесспорно, Российская государственная детская библиотека. Здесь проходят мастер-классы по оригами и бумагоплетению, литературные занятия, заседания семейного киноклуба и многое другое. Часть занятий бесплатные.

Большая перемена
книги
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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РГДБ — далеко не единственная библиотека с такими возможностями. В большинстве детских библиотек сегодня работают разнообразные кружки и студии, проводятся концерты детских коллективов, конкурсы чтецов, литературные чтения. Расписание занятий можно узнать в интернете: например, Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге публикует на своем сайте «Календарь событий». А проходя мимо своей районной библиотеки, можно просто посмотреть афишу — там с большой вероятностью найдется что-нибудь интересное.

Музеи

В последние годы с распространением театрализованных и интерактивных программ в музеях дети всё охотнее посещают вместе с родителями музейные залы. Правда, визит всей семьей в музей может встать семейному бюджету в копеечку. Но далеко не всегда. Так, в Москве в рамках проекта «Музеи — детям», действующего с 2017 года, более 100 музеев и выставочных залов столичные школьники могут посетить бесплатно. Среди них — Музей археологии Москвы, музей-панорама «Бородинская битва», Государственный Дарвиновский музей. Для получения бесплатного билета достаточно предъявить карту москвича, карту «Москвенок» или справку из школы. Полный список экспозиций можно посмотреть на странице «Музеи — детям».

Бесплатно посетить музеи можно не только в Москве. К примеру, крупнейшие музеи Санкт-Петербурга, включая Эрмитаж и Русский музей, также предлагают бесплатный вход для детей школьного возраста.

Большая перемена
Дарвиновский музей

Чучело аллигатора в Дарвиновском музее

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
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Не стоит забывать и о том, что музей это не только экспозиция, но и интересные тематические занятия для школьников. К примеру, биокружок в московском Дарвиновском музее, палеокружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова или клуб юных биологов Московского зоопарка любимы уже не одним поколением увлеченных ребят. Занятия здесь тоже бесплатные.

Технопарки

В России в последние годы активно растут и развиваются детские технопарки, где школьники учатся программировать, собирать беспилотные летательные аппараты, разрабатывать наноматериалы и конструировать одежду из умных тканей.

Только в Москве сегодня работают 20 технопарков, большинство из них открыты при столичных вузах соответствующей специализации. К примеру, технопарк «Менделеев центр» при РХТУ им. Д.И. Менделеева приглашает юных химиков изучать новые материалы и химические технологии, а технопарк «Альтаир» при МИРЭА — познакомиться с радиоэлектроникой и производством микропроцессоров. С полным списком бесплатных программ — разовых и регулярных — можно познакомиться на сайте столичных технопарков.

Большая перемена
роботы

Соревнования по робототехнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Развитие детских технопарков затронуло не только Москву. Сегодня по всей России работает сеть технопарков «Кванториум», насчитывающая более 150 парков в 78 регионах страны, от Калининградской области (Калининград) до Забайкалья (Чита). Полный список «Кванториумов» можно посмотреть на сайте сети. Все занятия в технопарках проводятся бесплатно.

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