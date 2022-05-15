Большая перемена: как бесплатно занять детей в выходные дни

Найти в праздники или каникулы интересное занятие для ребенка, где он сможет проводить время с пользой и удовольствием, — дело непростое и, увы, недешевое. По крайней мере так считают большинство родителей. Между тем такие мероприятия часто доступны совершенно бесплатно. Подробности — в материале «Известий».

Центры детского творчества

Дворцы, дома и центры детского творчества — это государственные бюджетные органы дополнительного образования, так что большинство работающих в них кружков и секций бесплатны. Здесь работают профессиональные педагоги, а список кружков во многих не менялся со времен СССР. Обязательно присутствуют рисование и танцы, а дальше всё зависит от наличия преподавателей и стремления конкретного детского учреждения идти в ногу со временем. В домах детского творчества встречаются и секции айкидо, и кружки по изучению английского, и юннатские объединения с живыми уголками для любителей природы. Что есть именно в вашем местном детском центре, можно выяснить на региональном портале госуслуг, а еще лучше — спросить на месте.

Большая перемена Занятия по изобразительному искусству во Дворце детского творчества на Воробьевых горах Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Запись в кружки обычно осуществляется в августе–сентябре, однако в некоторые детские объединения записываться можно в течение всего года, а в другие, наоборот, необходимо заранее пройти вступительное тестирование. Так что конец учебного года — самое время выбрать интересующее ребенка направление и поинтересоваться, когда к нему можно присоединиться. В большинстве регионов страны запись в кружки осуществляется через местный портал госуслуг.

Бесплатные кружки по сертификату

С 2020 года в 30 российских регионах действует система персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). В соответствии с ней каждый ребенок в возрасте от шести до 18 лет имеет право получить сертификат для оплаты посещения одного кружка в течение года. Сертификаты выдаются бесплатно, по заявлению родителя или ребенка старше 14 лет, в местных отделах образования или в электронном виде на региональных порталах госуслуг. После его получения остается только заключить договор с выбранной досуговой организацией, перечислив средства на ее счет.

При выборе, однако, следует иметь в виду, что по сертификатам работают не все детские организации, а лишь те из них, которые были зарегистрированы в системе ПФДО. Их списки можно найти как на региональных порталах госуслуг, так и на сайте pfdo.ru. Там же приводится полный список российских регионов, работающих по данной системе, и последовательность действий для получения сертификата.

Большая перемена Ученик судомодельного кружка Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Спортивные школы

Спортивных секций и школ, предлагающих бесплатные занятия, в России не меньше, чем платных. Правда, находятся они обычно не на виду, так как в отличие от коммерческих учреждений мало занимаются рекламой. Впрочем, как правило, они в этом и не нуждаются: желающих бесплатно заниматься спортом всегда достаточно. Но попасть в их число возможно и даже не слишком сложно.

Спортшколы и секции могут быть подведомственны либо органам образования, либо министерству спорта. Первые чаще всего располагаются в центрах детского творчества, детско-юношеских центрах, а иногда и в местных школах. Процесс устройства на такие спортивные занятия аналогичен устройству в творческие кружки и студии.

Списки секций, подведомственных министерству спорта, размещаются на сайтах местных спортивных комитетов. К примеру, в Москве список есть на сайте департамента спорта mosgorsport.ru, где можно выбрать секцию в соответствии с пожеланиями ребенка, его возрастом и близостью к дому. Там же работает и система записи. Однако эксперты спортивных ведомств и тренеры рекомендуют для начала обратиться в выбранную спортшколу, к тренеру, ведущему нужную группу. Он назначит ребенку время для тестирования — в большинстве секций, перед тем как взять ребенка, его проверяют на наличие необходимых физических данных. Если ребенка сочтут подходящим, вам расскажут, какие документы и в каком порядке вы должны представить для записи.

Большая перемена Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Возраст начала официальных занятий разными видами спорта определяется федеральными стандартами: в гимнастике и фигурном катании ждут детей с шести лет, в баскетболе и фехтовании — с восьми лет, а в велоспорте и спортивной борьбе — с 10 лет. Однако если ребенок хорошо физически развит и мотивирован, тренеры могут согласиться принять его на год-полтора раньше.

Библиотеки

Современные детские библиотеки — это не только место, где можно взять недостающие материалы из школьной программы на две недели. Здесь можно слушать аудиокниги, обсуждать современную литературу, учиться рисовать мультфильмы и даже написать собственный роман. В крупнейших детских библиотеках работают бесплатные кружки для ребят разных возрастов, клубы по интересам и любительские театры. В Москве первое место по числу детских мероприятий держит, бесспорно, Российская государственная детская библиотека. Здесь проходят мастер-классы по оригами и бумагоплетению, литературные занятия, заседания семейного киноклуба и многое другое. Часть занятий бесплатные.

Большая перемена Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

РГДБ — далеко не единственная библиотека с такими возможностями. В большинстве детских библиотек сегодня работают разнообразные кружки и студии, проводятся концерты детских коллективов, конкурсы чтецов, литературные чтения. Расписание занятий можно узнать в интернете: например, Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге публикует на своем сайте «Календарь событий». А проходя мимо своей районной библиотеки, можно просто посмотреть афишу — там с большой вероятностью найдется что-нибудь интересное.

Музеи

В последние годы с распространением театрализованных и интерактивных программ в музеях дети всё охотнее посещают вместе с родителями музейные залы. Правда, визит всей семьей в музей может встать семейному бюджету в копеечку. Но далеко не всегда. Так, в Москве в рамках проекта «Музеи — детям», действующего с 2017 года, более 100 музеев и выставочных залов столичные школьники могут посетить бесплатно. Среди них — Музей археологии Москвы, музей-панорама «Бородинская битва», Государственный Дарвиновский музей. Для получения бесплатного билета достаточно предъявить карту москвича, карту «Москвенок» или справку из школы. Полный список экспозиций можно посмотреть на странице «Музеи — детям».

Бесплатно посетить музеи можно не только в Москве. К примеру, крупнейшие музеи Санкт-Петербурга, включая Эрмитаж и Русский музей, также предлагают бесплатный вход для детей школьного возраста.

Большая перемена Чучело аллигатора в Дарвиновском музее Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

Не стоит забывать и о том, что музей — это не только экспозиция, но и интересные тематические занятия для школьников. К примеру, биокружок в московском Дарвиновском музее, палеокружок при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова или клуб юных биологов Московского зоопарка любимы уже не одним поколением увлеченных ребят. Занятия здесь тоже бесплатные.

Технопарки

В России в последние годы активно растут и развиваются детские технопарки, где школьники учатся программировать, собирать беспилотные летательные аппараты, разрабатывать наноматериалы и конструировать одежду из умных тканей.

Только в Москве сегодня работают 20 технопарков, большинство из них открыты при столичных вузах соответствующей специализации. К примеру, технопарк «Менделеев центр» при РХТУ им. Д.И. Менделеева приглашает юных химиков изучать новые материалы и химические технологии, а технопарк «Альтаир» при МИРЭА — познакомиться с радиоэлектроникой и производством микропроцессоров. С полным списком бесплатных программ — разовых и регулярных — можно познакомиться на сайте столичных технопарков.

Большая перемена Соревнования по робототехнике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков