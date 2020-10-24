 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Кружковая порука: как школы Москвы отказываются от секций

Родители жалуются на решение некоторых учебных заведений ограничить или прекратить допобразование
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Главный слайд
Начало статьи
Кружковая порука: как школы Москвы отказываются от секций
2020-10-23 18:23:40">
2020-10-23 18:23:40
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные школы отказываются от кружков или переводят их в дистанционный режим. Об этом «Известиям» рассказали родители юных москвичей. Учреждения, где занятия по-прежнему проводятся в классах, порой принимают самые нетривиальные меры безопасности: разводят детей по разным кабинетам, которые по очереди обходит учитель. Занятие получается почти заочным, а изоляция при этом — весьма относительной. Сейчас секции при школах — единственная возможность очного дополнительного образования для младшеклассников, так как остальные кружки Москвы временно закрыты. Некоторые педагоги, по словам мам и пап учеников, пытаются найти помещения, чтобы проводить такие уроки, но аренда существенно повышает плату за секцию.

Кроме «меткого стрелка»

Названы самые популярные в России детские кружки

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации с 19 октября по 1 ноября работать не будут, написал в своем блоге в прошлую среду, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако позже заммэра Анастасия Ракова в интервью ТАСС заявила, что кружки при школах всё же сохранятся. Занятия, по ее словам, должны проводиться в рамках одной параллели.

Столичные учебные заведения новые правила трактуют по-своему. В «Известия» обратился москвич Александр Григорьев — его ребенок учится в школе № 1570 и до недавнего времени посещал дополнительные занятия по английскому языку.

После каникул занятия разрешены только в одной параллели, но в нашей школе учеников даже из одной параллели рассаживают по разным классам. При этом перед уроком учитель обходит их и лично раздает учебные материалы, а потом их лично же собирает. После занятий все дети всё равно встречаются в одной раздевалке. Какой тогда смысл в том, чтобы их рассаживать, не очень ясно, — рассказывает он. — Сам учитель ведет занятие дистанционно, потому что находиться в разных кабинетах одновременно невозможно. Я не говорю уже о том, что мы платили за очные уроки, а в итоге получили дистанционку.

Кружковая порука1
занятия
Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

«Известия» направили запрос в школу № 1570.

Это не единственная школа Москвы, к которой у родителей возникают вопросы относительно кружков. По просьбе «Известий» Национальная родительская ассоциация провела экспресс-опрос. Большинство ответов мам и пап НРА приводит без указания номеров школ и имен, идя навстречу пожеланиям респондентов (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Нельзя не откладывать: россияне оценили расходы на будущее детей в 2,8-17,2 млн
Чаще всего о необходимости копить на образование и недвижимость для потомства заявляют жители регионов

Все секции в Москве из школ поперли! Вообще непонятно что делать? Преподаватели бегают, помещения ищут! Цены за квадратные метры заоблачные, соответственно повышается стоимость кружков, — пишет в родительском чате одна из столичных мам. — То помещение, с которым удалось договориться, всех желающих не вмещает. Очень грустно, дети без любимых занятий уже полгода.

В 1–5 классах все кружки работают планово, возражает ей другая родительница:

Дети ходят в школу и на все свои кружки. На псевдоканикулах работали все кружки онлайн, платные и бесплатные кроме «меткого стрелка» (винтовка), — уточняет она.

В начальной школе кружки отменили, рассказывает мама другого ученика:

Не успели в октябре начать, как ушли на каникулы и снова до свидания, допобразование. Хотя я не понимаю, дети из класса перемещаются в соседний класс ограниченным составом, что изменилось?

Почему школа приняла такое решение, ответа, по ее словам, нет.

Кружковая порука2
каратэ
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— К сожалению, вынуждена констатировать, что у нас спортивный кружок перешел в онлайн. Хорошо еще, не в бассейне занимаемся, а всего лишь карате. Но и спарринг по зуму тяжеловато организовать, — отмечает мама еще одного столичного школьника.

У нас, слава Богу, всё есть: и спортивные, и интеллектуальные, чему я очень рада, — говорит другая мама.

Держи кружок шире: всё больше детских секций в РФ становятся платными
Родители жалуются на недоступность дополнительного образования для школьников

Примерно половина сообщает, что дополнительного образования в школе нет совсем, а вторая — что всё стабильно работает. Золотой середины здесь нет, резюмировала итоги опроса директор по развитию НРА Марианна Шевченко.

Ставка на очный

У нас все кружки функционируют в полном объеме. Есть родители, которые просят обучение, а соответственно, и дополнительные занятия перевести в онлайн, но таких немного: в октябре у нас вышли с каникул около 4 тыс. учеников, а заявлений на дистанционку всего четыре, — рассказала «Известиям» депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова.

Занятия танцевального коллектива «Северная мозаика», добавила она, по договоренности с родителями его участников переведены в онлайн.

Когда речь идет о занятиях в рамках одной параллели, имеются ввиду только те параллели, которые сейчас занимаются в очном формате, то есть с 1 по 5 классы, — подчеркнула депутат Мосгордумы, директор школы № 1409 Ирина Ильичева.

В ее школе, заверила она, не видят никакой необходимости в отмене кружков и секций, но группы из-за ограничений собираются маленькие.

Кружковая порука3
команда
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Подпольные кружки: зачем запрещают детские центры в цокольных этажах
Пожарные указывают на опасность подвалов при возможном возгорании

Между тем, дополнительное образование для школьников любого возраста очень важно, заявляет заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— У нас очень хорошо развита предметная школа, дети получают достаточно глубокие знания по русскому языку, литературе, математике и так далее. Но что касается личностного роста, развития творческих способностей, реализации потенциала ребенка, соответствия его интересам, с этим как раз большие проблемы, и чаще всего это можно получить именно за счет дополнительного образования, — говорит она.

В этой области крайне важен очный формат — он развивает коммуникативные навыки, формирует командный дух. Контактность и индивидуальный подход — одно из главных преимуществ дополнительного образования, считает эксперт. «Известия» направили запрос в Департамент образования города Москвы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020