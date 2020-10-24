Кружковая порука: как школы Москвы отказываются от секций

Столичные школы отказываются от кружков или переводят их в дистанционный режим. Об этом «Известиям» рассказали родители юных москвичей . Учреждения, где занятия по-прежнему проводятся в классах, порой принимают самые нетривиальные меры безопасности: разводят детей по разным кабинетам, которые по очереди обходит учитель . Занятие получается почти заочным, а изоляция при этом — весьма относительной. Сейчас секции при школах — единственная возможность очного дополнительного образования для младшеклассников, так как остальные кружки Москвы временно закрыты . Некоторые педагоги, по словам мам и пап учеников, пытаются найти помещения, чтобы проводить такие уроки, но аренда существенно повышает плату за секцию.

Кроме «меткого стрелка»

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации с 19 октября по 1 ноября работать не будут, написал в своем блоге в прошлую среду, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако позже заммэра Анастасия Ракова в интервью ТАСС заявила, что кружки при школах всё же сохранятся. Занятия, по ее словам, должны проводиться в рамках одной параллели.

Столичные учебные заведения новые правила трактуют по-своему . В «Известия» обратился москвич Александр Григорьев — его ребенок учится в школе № 1570 и до недавнего времени посещал дополнительные занятия по английскому языку.

— После каникул занятия разрешены только в одной параллели, но в нашей школе учеников даже из одной параллели рассаживают по разным классам. При этом перед уроком учитель обходит их и лично раздает учебные материалы , а потом их лично же собирает. После занятий все дети всё равно встречаются в одной раздевалке. Какой тогда смысл в том, чтобы их рассаживать, не очень ясно, — рассказывает он. — Сам учитель ведет занятие дистанционно, потому что находиться в разных кабинетах одновременно невозможно. Я не говорю уже о том, что мы платили за очные уроки, а в итоге получили дистанционку.

Кружковая порука1 Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

«Известия» направили запрос в школу № 1570.

Это не единственная школа Москвы, к которой у родителей возникают вопросы относительно кружков. По просьбе «Известий» Национальная родительская ассоциация провела экспресс-опрос . Большинство ответов мам и пап НРА приводит без указания номеров школ и имен, идя навстречу пожеланиям респондентов (авторская орфография и пунктуация сохранены).

— Все секции в Москве из школ поперли! Вообще непонятно что делать? Преподаватели бегают, помещения ищут! Цены за квадратные метры заоблачные, соответственно повышается стоимость кружков , — пишет в родительском чате одна из столичных мам. — То помещение, с которым удалось договориться, всех желающих не вмещает. Очень грустно, дети без любимых занятий уже полгода.

В 1–5 классах все кружки работают планово, возражает ей другая родительница:

— Дети ходят в школу и на все свои кружки. На псевдоканикулах работали все кружки онлайн, платные и бесплатные кроме «меткого стрелка» (винтовка), — уточняет она.

В начальной школе кружки отменили, рассказывает мама другого ученика:

— Не успели в октябре начать, как ушли на каникулы и снова до свидания, допобразование . Хотя я не понимаю, дети из класса перемещаются в соседний класс ограниченным составом, что изменилось?

Почему школа приняла такое решение, ответа, по ее словам, нет.

Кружковая порука2 Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— К сожалению, вынуждена констатировать, что у нас спортивный кружок перешел в онлайн. Хорошо еще, не в бассейне занимаемся, а всего лишь карате . Но и спарринг по зуму тяжеловато организовать, — отмечает мама еще одного столичного школьника.

— У нас, слава Богу, всё есть : и спортивные, и интеллектуальные, чему я очень рада, — говорит другая мама.

Примерно половина сообщает, что дополнительного образования в школе нет совсем, а вторая — что всё стабильно работает. Золотой середины здесь нет, резюмировала итоги опроса директор по развитию НРА Марианна Шевченко.

Ставка на очный

— У нас все кружки функционируют в полном объеме. Есть родители, которые просят обучение, а соответственно, и дополнительные занятия перевести в онлайн, но таких немного : в октябре у нас вышли с каникул около 4 тыс. учеников, а заявлений на дистанционку всего четыре, — рассказала «Известиям» депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова.

Занятия танцевального коллектива «Северная мозаика», добавила она, по договоренности с родителями его участников переведены в онлайн.

— Когда речь идет о занятиях в рамках одной параллели, имеются ввиду только те параллели, которые сейчас занимаются в очном формате, то есть с 1 по 5 классы, — подчеркнула депутат Мосгордумы, директор школы № 1409 Ирина Ильичева.

В ее школе, заверила она, не видят никакой необходимости в отмене кружков и секций, но группы из-за ограничений собираются маленькие.

Кружковая порука3 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Между тем, дополнительное образование для школьников любого возраста очень важно, заявляет заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина .

— У нас очень хорошо развита предметная школа, дети получают достаточно глубокие знания по русскому языку, литературе, математике и так далее. Но что касается личностного роста, развития творческих способностей, реализации потенциала ребенка, соответствия его интересам, с этим как раз большие проблемы, и чаще всего это можно получить именно за счет дополнительного образования , — говорит она.

В этой области крайне важен очный формат — он развивает коммуникативные навыки, формирует командный дух. Контактность и индивидуальный подход — одно из главных преимуществ дополнительного образования, считает эксперт. «Известия» направили запрос в Департамент образования города Москвы.