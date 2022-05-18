Здоровье раскупишь: россияне разобрали 2/3 путевок в детские лагеря

Путевки в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) раскуплены на две трети, мест на июль почти нет. Загрузка некоторых объектов уже сейчас достигает 90-100%, сообщили «Известиям» агрегаторы путевок. Из 26 млн российских детей отдохнуть в ДОЛах летом смогут максимум 5 млн, добавили в РСТ. Причем, более 80% — это объекты дневного пребывания в черте населенных пунктов, а не оздоровительные лагеря. Бьет все рекорды спрос на детский отдых вблизи регионов проживания, а вот объекты в Крыму и на Кубани выбирают не так охотно. Есть и возвраты крымских путевок — их 10-15%.

Беспрецедентный спрос

Спрос на детские оздоровительные лагеря в этом году заметно выше, чем в прошлом, сообщили «Известиям» представители отрасли. В объектах размещения отменили все ковидные ограничения и разрешили стопроцентную загрузку. Кроме того, действует программа детского кешбэка, по которой можно вернуть 50% стоимости путевки (но не более 20 тыс. рублей).

Здоровье раскупишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В целом спрос беспрецедентный, хотя и неоднородный. Лагеря в регионах проживания, особенно в Подмосковье и Ленинградской области, уже во многом заполнены. Путевок на самый популярный у родителей месяц — июль — почти нет. Преимущественно доступны варианты на начало июня и август, — рассказала «Известиям» гендиректор агрегатора путевок Incamp Елена Рыженкова.

Самые лакомые объекты родители застолбили еще в апреле, продолжила она. Сейчас купить путевку еще можно, но 2/3 объектов уже «на стопе». Представители онлайн-агрегатора Best-Camp в свою очередь сообщили «Известиям», что путевки распроданы наполовину. Уже сейчас некоторые лагеря заполнены на 90-100%, отметили там. Возросший интерес к путевкам заметили и в турагентстве «Мосгортур».

Из-за высокого спроса мест в оздоровительных лагерях всем желающим не хватит, уверена председатель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. По ее словам, популярность ДОЛов выросла не только из-за недоступности заграницы, но и потому что, в стране из-за демографического пика (особенно высокие показатели рождаемости были зафиксированы в 2012-2017 гг, — «Известия»), с каждый годом увеличивается число ребят школьного возраста.

Здоровье раскупишь Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Всего в России около 26 млн детей, но отдохнуть в летних лагерях смогут около 4,5-5 млн , рассказала «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева. Ранее в пресс-службе Минпросвещения «Известиям» также сообщили, что этим летом около 38 тыс. объектов примут порядка 5 млн ребят.

— Проблема в том, что более 80% из этих 38 тысяч — пришкольные лагеря дневного пребывания, которые находятся в черте населенных пунктов. Дети в них под присмотром, но оздоровительного отдыха не получают. При этом количество загородных лагерей с годами только уменьшается по причине износа инфраструктуры, а новые объекты не вводятся, — рассказала Марина Грицун.

Она уточнила, что загородных стационарных ДОЛов в России сейчас около 2,3 тыс., а палаточных лагерей — и вовсе 300-400, хотя до пандемии их было около полутора тысяч.

С Мариной Грицун согласилась Елена Рыженкова. По ее словам, лишь 1,5 млн российских детей летом отправятся в ДОЛы на природу, из них порядка 500 тыс. поедут на море. 3-3,5 млн ребят будут находиться в лагерях дневного пребывания в черте поселений.

Без морей

В этом году некоторые родители тревожатся, безопасно ли отправлять детей в приморские лагеря юга России, где закрыты аэропорты. Уже есть отказы от путевок — преимущественно, в Крым, отметила Елена Рыженкова. Количество отмен достигает 15%.

— Сейчас у нас в ассортименте появились крымские лагеря, которые исчезли еще в феврале из-за того, что были отданы на откуп корпоративным заказчикам. Следовательно, часть этих заказчиков отказалась от путевок, — рассказала гендиректор Incamp.

Она напомнила, что Крым и Кубань столкнулись с серьезными транспортными проблемами: некоторые авиаперевозчики отметили рейс в южные аэропорты вплоть до конца октября, а поездов на всех не хватает.

Информацию об отказе родителей от путевок «Известиям» подтвердили и в Минобразовании Крыма.

Здоровье раскупишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Спрос на оздоровление детей в республике высокий, но в связи с изменениями в транспортной логистике, действительно, из некоторых субъектов РФ очень усложнились маршруты в Крым. Поэтому есть и отказы от ранее заключенных договоров, — сказали там.

В ведомстве добавили, что не располагают информацией о том, сколько именно путевок родители решили вернуть.

— Правительство Крыма в настоящее время рассматривает вопрос об увеличении количества железнодорожных составов в южном направлении, — сказали в министерстве.

В компании Best-Camp сообщили, что путевки по южному направлению продаются очень плохо. В крымском ДОЛП им. А.В. Казакевича, в который «Известиям» удалось дозвониться, отказались от комментариев.

Здоровье раскупишь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В то же время в лагере «Артек» сообщили, что не испытывают проблем с заполняемостью — наоборот, она выше прошлогодней благодаря отмене ковидных ограничений. «Начиная с 5-й смены, с 4 по 25 мая, заполняемость «Артека» — стопроцентная. Мы приняли более 3 000 детей. Снятые ограничения также позволили содержательно наполнить образовательную программу: ребята могут выезжать на экскурсии за пределы детского центра: посещать Южный берег Крыма, Севастополь, где находится много знаковых мест», — отметили в пресс-службе «Артека».

При этом больше всего детских лагерей юга России находятся не в Крыму, а в Краснодарском крае, отметила Елена Рыженкова. «Известия» направили запрос в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с просьбой прокомментировать ситуацию с летним детским отдыхом.

Отказы ехать в лагеря Краснодарского края тоже есть, но из «меньше, чем по Крыму», сказала Елена Рыженкова. Чаще всего «отказники» просят подобрать путевку в том регионе, где они живут.