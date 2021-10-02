Потухшая зарница: регионы безуспешно ищут инвесторов для пионерлагерей

В России остаются запустелыми сотни, а то и тысячи бывших пионерлагерей. Региональные власти нашли инвесторов лишь для 20–30 подобных объектов, редкими гостями которых остаются любители «заброшек». Есть ли шанс сохранить пионерские лагеря, пока рынок детского отдыха отходит из-за кризиса после пандемии, разбирались «Известия».

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил разработать федеральную программу по модернизации загородных детских лагерей. «Уверен, общими усилиями мы сможем не только создать качественные и безопасные условия отдыха, но и среду для обучения и воспитания детей», — сказал глава региона на текущей неделе на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. С этой же инициативой губернатор обратился к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Агентство стратегических инициатив уже направило в правительство проект, включающий меры по восстановлению лагерей.

— Мы направили свои предложения по детскому отдыху, включая модели модернизации инфраструктуры, в Министерство просвещения РФ, — сообщили «Известиям» в АСИ. Подробности обоих проектов пока не раскрываются.

По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, по меньшей мере 200 летних лагерей не пережили пандемию. Спрос на путевки высокий даже в кризис, а число баз отдыха неумолимо снижается. Вместе с тем в России заброшено несколько сотен бывших здравниц, которые за годы запустения превратились в декорации для фильмов ужасов.

135 млрд на новую жизнь

И власти, и экспертное сообщество неоднократно говорили о нехватке детских загородных лагерей. В 2017 году, например, об этом заявляла вице-премьер Ольга Голодец на заседании Координационного совета при президенте.

Отрасль и без того нуждалась в поддержке (в 2015 году, например, государство перестало субсидировать путевки в лагеря), а пандемия ослабила ее еще сильнее. Требования Роспотребнадзора летом 2020 года практически парализовали рынок: детей запретили отправлять в лагеря за пределами региона проживания (исключение составили Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), а заполняемость баз отдыха сократили наполовину.

Потухшая зарница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К лету 2021 года ограничения ослабили. Запрет на выезд детей в лагеря других регионов сняли, а максимальную заполняемость увеличили на четверть. Чтобы предоставить адресную помощь детским лагерям, пострадавшим от ограничительных мер, Росстандарт 10 февраля 2021 года утвердил для них отдельный ОКВЭД — ранее здравницы попадали в одну категорию с гостиницами. Однако в итоге они, наоборот, выпали из программы поддержки: новый ОКВЭД не внесли в список пострадавших отраслей.

Автор цитаты Власти Краснодарского края, например, оценивали ущерб для детских лагерей региона после лета 2020 года в 3 млрд рублей.

— Летом прошлого года количество детей, охваченных организованными формами детского отдыха, по объективным причинам сильно сократилось, — отмечает в беседе с «Известиями» эксперт сферы отдыха и оздоровления детей, ведущий специалист Центра образовательных программ ФИРО РАНХиГС Светлана Коваль.

Однако введение государственной программы детского туристического кешбэка летом 2021 года позволило выровнять ситуацию, поясняет она. Детский, или, как его называли некоторые СМИ, «пионерский» кэшбек позволил родителям возвращать до половины стоимости путевки (но не более 20 тыс. рублей) в лагеря из утвержденного реестра. По данным Ростуризма, около 384 тыс. детей отдохнули по программе. Родителям за путевки, общая стоимость которых оценивается в 10 млрд рублей, должны вернуть порядка 4,5 млрд (по данным портала «Госуслуги», оформить возврат можно до 20 октября 2021 года).

— При условии сохранения мер государственной поддержки в форме программы кешбэка или льготного кредитования малого бизнеса детским лагерям достаточно легко будет восстановиться, — прогнозирует Светлана Коваль.

Потухшая зарница Фото: ТАСС/Зуфаров Валерий/Ун Да-Син Вячеслав

Программа детского кэшбека, однако, изначально вводилась как разовая мера поддержки , подчеркивали в Ростуризме. Решение о том, продлевать ли ее на следующий год, пока не принято. 21 сентября стало известно, что правительство расширило субсидии для организаций детского отдыха. В частности, это позволит предпринимателям претендовать на компенсацию до 5% затрат на инфраструктуру. Сколько составит общий объем поддержки, неизвестно.

Два года назад Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагало выделить средства и на восстановление заброшенных детских лагерей. Объем инвестиций оценивался предварительно в 135 млрд рублей. По данным источника «Известий», предложения так и остались лишь предложениями.

Найти и (не) сдаваться

Детские загородные лагеря исчезают уже 30 лет.

— В ранних 1990-х бывшие пионерские лагеря начали переходить в муниципальное и ведомственное управление, а также в частные руки. У многих образовавшихся хозяев не было возможности не только содержать лагеря, но и поддерживать их жизнеспособность, — рассказывает «Известиям» председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

По оценкам добровольческого проекта «Музей заброшенных детских пионерских лагерей», на территории России стоят без дела до 2 тыс. подобных объектов. Андрей Данилков предполагает, что их всё же несколько сотен: после перепродажи некоторые бывшие базы отдыха адаптировали под другие формы досуга, в том числе незаконные.

— Если в 1989 году насчитывалось 5,3 тыс. детских лагерей, то на сегодня, по нашим данным, их в лучшем случае 2,1 тыс. До пандемии — 2,3 тыс. То есть 3 тыс. лагерей куда-то исчезли, растворились, — говорит собеседник «Известий».

Фото: swalker.org

Часть бывших пионерских здравниц и баз отдыха, отошедших в собственность предприятиям и ведомствам, были перепрофилированы под санатории или пансионаты. Где-то на их месте возвели коммерчески прибыльные объекты — например, в Новосибирской области на земле, где раньше располагались три пионерских лагеря, возвели элитные коттеджные поселки.

Балласт на балансе

— Множество лагерей так и остаются нетронутыми в муниципальной собственности. В концессию их никто не берет, потому что они разрушены, — говорит глава Фонда развития детских лагерей. — Ушли в концессию буквально 20–30 лагерей по всей стране.

Автор цитаты По его мнению, эта сфера инвесторам попросту неинтересна: бизнесу нужна окупаемость в перспективе двух, максимум трех лет, а у организаций детского отдыха ее можно достичь в лучшем случае через пять, а то и семь лет.

28 сентября администрация Магнитогорска объявила, что окончательно закроет детский лагерь «Сосновый бор», построенный еще в 1960-х, и передаст на баланс поселению. За семь лет, которые он не принимал детей, власти потратили на поддержание инфраструктуры более 7 млн рублей.

Власти Красноярска с 2019 года ищут инвесторов, готовых вложиться в реконструкцию двух бывших пионерских лагерей — «Березка» и «Сказка». Объем инвестиций на каждый объект оценивается по меньшей мере в 75–80 млн рублей, а договор о концессии может быть заключен на срок не менее 15 лет.

В Подмосковье программу возвращения пионерских лагерей в хозяйственно-экономический оборот запустили в 2016 году. Власти региона признавали, что сложностей много: во-первых, это статус земель, который обязывает сохранить направление деятельности, во-вторых, дороговизна реконструкции, в-третьих, нехватка льгот для инвесторов. А главное, 90% объектов и вовсе не подлежат восстановлению.

Фото: swalker.org

В 2020 году, например, в собственность региона передали детский лагерь «Лесная поляна» в Озерах: его благоустройством планировали заняться в 2021–2022 годах. Весной с аукциона за 25,3 млн рублей продали бывший пионерский лагерь «Юность». Однако пока советское наследие не обрело новую жизнь.

А стоит ли пытаться

— Основной фонд детских лагерей возводился в 50–60-е годы прошлого века. Сейчас, конечно, действуют совершенно другие требования к инфраструктуре детского лагеря, — подчеркивает эксперт РАНХиГС Светлана Коваль. — Несмотря на внимание частного бизнеса к сфере отдыха и оздоровления детей, вложения в восстановление лагерей может не оправдать расходную часть.

Поэтому среди специалистов бытует мнение, что лучше построить новый загородный лагерь в соответствии с современными нормативами и требованиями надзорных органов, признает собеседница «Известий».

Андрей Данилков подчеркивает, что спрос на детские лагеря всегда был устойчивым и оставался таким даже в кризисное время. Если говорить о сфере детского отдыха в целом, то детские лагеря — самая востребованная его форма: до пандемии через них проходило более 5 млн детей.

Потухшая зарница Заброшенный пионерский лагерь Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Автор цитаты По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, этим летом в лагерях отдохнуло более 4,5 млн детей — на 1,2 млн больше, чем годом ранее.

За последние пять лет, по словам собеседника «Известий», в России открылось не больше 10–12 новых детских лагерей — это очень мало. Однако это не значит, что восстанавливать заброшенные пионерские лагеря целесообразно.

— Здесь нужно уже чисто экономически считать, что будет дешевле — арендовать лагерь и реконструировать его, снести под ноль и построить новый или же вовсе взять другой участок земли и возвести объект там, — говорит глава Фонда развития детских лагерей.

А если на память

Энтузиасты, которые пробираются на территории заброшенных лагерей, минуя охранников и заборы с колючей проволокой, отстаивают их культурную и историческую ценность. Среди бывших пионерлагерей есть и выявленные объекты наследия.

По словам доктора исторических наук, руководителя Центра социокультурных и туристских программ Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва (Институт Наследия) Юрия Путрика, практика использования объектов культурного наследия для организации различного рода детских оздоровительных учреждений — достаточно распространенное явление.

— Пионерские лагеря также нередко располагались на территориях и в помещениях таких объектов. Чаще всего в памятниках архитектуры как строениях, переоборудованных для целей размещения в них спальных и иных функциональных помещений, — рассказывает «Известиям» Юрий Путрик. После закрытия они могут менять направление использования, но при этом оставаться в списках Единого госреестра объектов культурного наследия.

Фото: citywalls.ru Дача В.К. Ефремова. Дом отдыха Сестрорецкого совета — Пионерлагерь «Айболит»

Автор цитаты В апреле Российский аукционный дом продал с торгов бывший пионерлагерь «Айболит» в Санкт-Петербурге. Одно из зданий — выявленный объект культурного наследия «Дача В.К. Ефремова». Часть построек бывшего лагеря была возведена до 1927 года.

Включить бывший пионерлагерь в список объектов культурного наследия (федерального, регионального или местного значения) теоретически можно с подачи любого человека: соответствующее заявление могут подавать все граждане. Соответствие же лагеря статусу определит специальная историко-культурная экспертиза, объясняет кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра социокультурных и туристских программ Института Наследия Андрей Соловьев.

По мнению Светланы Коваль, некоторые пионерлагеря, которые нельзя восстановить и вернуть в оборот, несомненно стоит сохранить как историческое наследие.

— На территории старых лагерей сохранилось множество объектов, с помощью которых можно изучать историю: скульптуры пионеров-героев, горнистов, самолетов и другие. Внутренние интерьеры клубов и столовых часто украшались художественной росписью, образцами мозаичного искусства, — напоминает ведущий специалист Центра образовательных программ ФИРО РАНХиГС. — Для современных детей такие объекты могут быть очень интересными, так как они обрастают легендами и фольклором.