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Чтоб всем ребятам: детские лагеря получили шанс на господдержку

Росстандарт утвердил для них отдельный ОКВЭД
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Чтоб всем ребятам: детские лагеря получили шанс на господдержку
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2021-02-17 17:39:40
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Деятельность по организации детского отдыха и оздоровления детей получила свой собственный ОКВЭД-85.41.91. Нововведение вступает в силу с 1 марта 2021 года. Как считают эксперты, это дает надежду, что правительство всё же создаст эффективный механизм поддержки отрасли. Между тем рассчитывать на сиюминутное оздоровление сегмента детского отдыха всё же не стоит. «Известия» разбирались в ситуации.

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Круг разобщения

В 2020 году из-за пандемии лишь 20,5% имеющихся детских лагерей отдыха были использованы, приняв 891,5 тыс. детей. Это в шесть раз меньше, чем в 2019 году. Такую статистику в начале года озвучивала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По индустрии детского отдыха пандемия нанесла тяжкий удар. К примеру, по данным министерства туризма Краснодарского края, ущерб для детских лагерей Кубани составил почти 3 млрд рублей. «Знаю должников и по 8 млн (возврат за путевки), и по 15–20 млн (инвестиции в ремонт плюс возврат за путевки). Есть люди, которые брали 50-миллионный кредит на строительство нового корпуса, финмодель считалась по активным продажам круглого года, со среднегодовой загрузкой 60–70%. Открыли работу только в середине июля, и то с загрузкой в 50% и допрасходами на содержание персонала, химию и прочее. Ограничения по загрузке РПН распространил до конца 2021 года. Соответственно, финансовая модель ломается, и собственник вынужден либо банкротиться, либо распродавать другие активы», — рассказал эксперт рынка, пожелавший остаться неназванным.

Чтоб всем ребятам
лагерь
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По словам детского омбудсмена, в 2020 году воспользоваться господдержкой, предусмотренной на время пандемии коронавируса, смогли около 350 (лишь 1/4 часть) организаций отдыха для детей. Напомним, всего в России, по данным на 2019 год, было примерно 2300 загородных стационарных лагерей, из них порядка 700 — частные. Около 1000 лагерей были палаточными, но их запретили полностью.

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Воспользоваться мерами поддержки в 2020 году организации детского отдыха в большинстве своем не смогли, потому что не существовало отдельно выделенного кода ОКВЭД, под которым могли бы вести свою деятельность детские лагеря. «Раньше можно было стать детским лагерем по нескольким группировкам — от объектов временного пребывания до дополнительного образования. Отсюда и коллапс с помощью, единого подхода к получению ОКВЭД у детских центров давно не было», — напомнил руководитель краснодарского туроператора «НиКа-М» Дмитрий Саржанов.

Да, у лагерей в свое время уже был код ОКВЭД 55.23.1 «Деятельность детских лагерей на время каникул». Но 1 января 2017 года он утратил силу. После чего владельцы лагерей регистрировали свою экономическую деятельность под разными кодами, чаще ОКВЭД 55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания» или использовали другие коды гостиничного или образовательного разделов классификатора, рассказал и. о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» Леонид Проценко.

Чтоб всем ребятам
лагерь
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Таким образом, детский лагерь не был определен как отдельный субъект экономической деятельности, что явно не отвечало задачам развития этого сегмента экономики и, соответственно, повышения качества оказания услуг отдыха и оздоровления, пояснил Проценко.

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«Детский отдых очень сильно пострадал в прошлом году. Изначально это направление бизнеса не высокорентабельное, но требующее максимальной ответственности и напряженности. За прошлый год большое количество игроков рынка детского отдыха просто не смогли открыться, кто-то перепрофилировался, чтобы выжить. Нам удалось открыться и работать, благодаря контрактовке на три года по госконтракту "Дети Кубани"», — отметил Валерий Димоев, генеральный директор ДСОК «Жемчужина» (город Анапа).

Надежда на спасение

Рабочая группа Государственной думы в апреле 2020 года направила запросы в профильные министерства с просьбой ввести отдельный код по детскому отдыху и оздоровлению в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Инициатива о выделении отдельного кода для детских лагерей была поддержана в Ростуризме, Минпросвещения, экспертном сообществе. И, наконец, Минпромторг РФ выделил отдельный ОКВЭД.

Деятельность по организации детского отдыха и оздоровления получила свой собственный ОКВЭД-85.41.91, который относится к общему классу «Образование». Изменения начнут действовать с 1 марта 2021 года.

Чтоб всем ребятам
лагерь
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Эта новость была позитивно воспринята бизнес-сообществом. Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева полагает, что собственный ОКВЭД позволит получить субсидии и другие меры поддержки, помощь от государства станет более адресной. В 2020 году она была строго привязана к ОКВЭД, а ОКВЭДы, в которые входили детские лагеря, в большинстве своем не имели право на субсидии.

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«Из-за ограничений на детский отдых и практически полное отсутствие поддержки сегмент детского отдыха понес колоссальные потери. Провальным было прошлое лето, и перспективы нынешнего туманны. Конечно, этот сектор, как один из самых сильно пострадавших, нуждается в помощи. Этому сегменту предстоит долгое восстановление. И тут мы говорим не только о владельцах детских лагерей, но и о туроператорах, специализирующихся на детском отдыхе. Мы будем добиваться того, чтобы и они получили поддержку государства», — говорит Санаева.

Валерий Долгих, директор лагеря «Новое поколение» (Пермский край), член совета международного содружества лагерей, назвал новый ОКВЭД хорошей, но несколько запоздалой мерой. Ведь именно из-за отсутствия собственного ОКВЭД большая часть организаций детского отдыха не смогли получить господдержку в 2020 году. «Опять же, вероятно, можно будет воспользоваться мерами поддержки задним числом, а также рассчитывать на госпомощь в 2021 году. Но, пожалуй, самая главная ценность возвращения самостоятельного ОКВЭД — возможность создания собственного профильного закона. Есть еще такой момент: новый ОКВЭД находится в группе образовательных услуг, а попадать под образование в полном объеме совсем не хочется. Но пока и речи об этом не идет», — заявил Долгих.

Чтоб всем ребятам
лагерь
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Валерий Димоев настроен позитивно. Он говорит, что выделение в самостоятельный ОКВЭД подразумевает адресную поддержку государства для сферы, целенаправленно на нужды отрасли. Без ежегодного улучшения инфраструктуры, что требует серьезных инвестиций, конкурировать очень сложно. Леонид Проценко также дал высокую оценку нововведению, отметив при этом, что это мера, которая позволяет в регионах конкретизировать меры поддержки сферы отдыха и оздоровления детей.

Эксперт напомнил, что речь о восстановлении ОКВЭД велась очень давно на различных площадках, в том числе в рамках работы групп Минпросвещения России, ОНФ, АСИ, Общественной палаты, и ситуация пандемии 2020 года показала высшую степень необходимости выделения сферы отдыха и оздоровления детей в отдельную отраслевую группу. Поскольку отдельный код ОКВЭД отсутствовал, не было оснований для получения помощи от государства в 2020 году, которая была строго привязана к ОКВЭД и позволяла конкретизировать действия государства по отношению к этому крайне непростому и социально ориентированному виду бизнеса.

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«Большинство лагерей в части оказания господдержки были отнесены к туристической отрасли, но специфика ведения деятельности лагеря во многом кардинально отличается от обыкновенной гостиницы или тем более туроператора. Так, например, в требованиях к соискателю господдержки был определен процент текучки кадров относительно постоянного персонала. Конечно, это невыполнимые критерии, так как вожатые нанимаются в штат как сезонные работники и на каникулярный период их в разы больше, чем основного персонала. И таких примеров очень много», — полагает Проценко.

Председатель Союза организаторов детского и активного туризма (СОДАТ) Марина Грицун так прокомментировала выделение деятельности по организации детского отдыха и оздоровления детей в самостоятельный ОКВЭД: «Мера, безусловно, важная, но, признаться, мы ждали ее гораздо раньше. Общественные объединения еще более двух лет назад обращались в органы власти с просьбой восстановить самостоятельный ОКВЭД».

Чтоб всем ребятам
лагерь
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Произойти это должно было еще в марте прошлого года. Тогда детские лагеря, как одна из наиболее пострадавших сфер, смогли бы получить адресную поддержку от государства, и, возможно, потери в этом сегменте не достигли бы нынешних 70%, не разросся бы так теневой сектор. «Тут я говорю в том числе и о тех лагерях, которые проводят программы на площадках отелей и баз отдыха, которые принимают детей, не подпадая при этом под такое жесткое законодательное регулирование, как официальный детский лагерь, работающий в правовом поле», — пояснила Грицун.

Дмитрий Саржанов разделяет мнение коллеги: «Отдельный ОКВЭД позволит получать более адресную господдержку. Конечно, эта мера опоздала как минимум на 11 месяцев, ведь только в Краснодарском крае в 2020 году возобновили свою работу в качестве детского лагеря всего 35% от заявленного на начало 2020 года количества детских центров. Но если и в 2021 году не помочь отрасли, то детский отдых останется у многих воспоминанием. Тут надо отметить усилия краевых властей по поддержке отрасли, но без федеральной помощи нам не обойтись. Пока непонятно, нужно ли быстро получать новые коды или нет — ОКВЭД находится в группе образовательных услуг и мы отдалились от туристической отрасли. Группа "Образовательные услуги" подразумевает получение специальной лицензии и еще много разных обязанностей. К чему это может привести по нашим кодам ОКВЭД, мы пока не знаем, официальных разъяснений пока не видели», — рассказал Саржанов.

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Проценко между тем заявил, что сам факт, что ОКВЭД деятельности по организации детского отдыха и оздоровления «образовательный», не подразумевает обязательного получения лицензии на ведение образовательных услуг. Лагерь, по словам Проценко, должен быть в региональном реестре, а войти туда можно, предоставив адекватный набор документов в региональный уполномоченный орган исполнительной власти в сфере отдыха и оздоровления детей. Но если лагерь захочет получить лицензию на ведение образовательной деятельности, то наличие «образовательного» ОКВЭДа может даже выступать своеобразным мотивационным условием для расширения спектра оказываемых услуг в период отдыха ребенка летом. Что касается отелей, которые принимали детей, но при этом не являлись лагерем в контексте 124-ФЗ, то изменять основной код ОКВЭД, конечно, не нужно.

В будущее с надеждой

Перспективы развития сегмента детского отдыха в целом экспертам видятся не катастрофическими, однако восстановление или переформатирование отрасли будет происходить довольно долго.

Чтоб всем ребятам
лагерь
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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«Изменение эпидемиологической ситуации сможет повлиять на действующие ограничения по размещению детей в лагерях, что позволит быстрее "залечить раны" 2020 года. Возможно, многие лагеря сменят собственников. Из позитивных моментов: появляются инвесторы, готовые работать в этом сегменте, несмотря на его длительную окупаемость. Нельзя не отметить, что Министерством просвещения России совместно с Ростуризмом, ВЭБом, представителями региональных властей идет активная и комплексная работа по поиску эффективных решений по восстановлению и развитию сферы отдыха и оздоровления детей в России», — заявил Леонид Проценко.

Напомним, ранее Ростуризм предложил включить в программу туристического кешбэка компании, занимающиеся организацией отдыха детей и их оздоровления.

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