Зашагают дружно в ряд: детей хотят объединить в новое движение

В столетнюю годовщину создания пионерской организации в Госдуму собираются внести законопроект о создании в России единой детско-молодежной организации. Текст документа пока не обнародован. Эксперты, директора школ и родители видят у детей потребность объединяться со сверстниками из других школ и городов в группы по интересам и устремлениям, но считают, что новое движение обязательно должно оставлять школьникам возможность самовыражаться и самостоятельно формулировать цели. Тогда школьники сами придумают для него и символику, и речевки.

Привет пионерам от депутатов

Законопроект о создании в России единой детско-молодежной организации могут внести в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации. Об этом 17 мая сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, авторы инициативы не пришли к единому мнению о названии будущей организации, однако по своей структуре она будет напоминать пионерию времен СССР.

— Что касается детской организации, то эту идею предложили президенту участники конкурса «Большая перемена» на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Президент эту идею поддержал, и мы ее поддерживаем, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он добавил, что не готов комментировать сам законопроект, но отметил, что единое движение создаст для его участников больше возможностей.



— Сами дети предложили эту историю, понимая, что в разных школах, в разных городах разные возможности. Хочется, чтобы дети, которые участвуют в «Юнармии», в Российском движении школьников, в «Большой перемене» или в чем-то еще, были объединены в одно движение. И чтобы возможности для развития, поддержки их проектов, туризма и всего остального были доступны всем, — пояснил Метелев.

Дети хотят быть готовы

У современных детей сохраняется желание проводить время вместе со сверстниками, выстраивать отношения с ними за рамками школьного класса, считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Есть направления, которые интересны школьникам, они связаны со спортом, культурой, поисковой деятельностью. Несомненно, большинство школьников увлечены поездками, туризмом, если есть какая-то цель — поисковая, образовательная, экспедиционная. Несомненно, это школьниками очень востребовано. Всегда всем нравилось быть вместе, проводить время в том числе и на природе, — сказала она «Известиям».

Большой интерес у школьников вызывают летние смены в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», напомнила она.

— Ребята после таких смен всегда очень довольны и стараются надолго сохранить эту коллективность, отношения друг с другом. И действительно, нередко не хватает дружеских связей в пространстве только одной школы. Большой интерес вызывает общение со своими сверстниками, поэтому у нас довольно активно по сравнению со многими странами олимпиадное движение, движение WorldSkills. Очень важно, что там есть интерес к коллективной совместной работе, к проектам, к соревнованиям, к достижению результата, — пояснила она.

Противостоять опасным развлечениям школьников, таким как зацепинг или буллинг, можно только позитивным вовлечением, уверена эксперт.

Современным детям не хватает такой организации, как пионерия, уверена директор Второй новосибирской гимназии, заслуженный учитель РФ Ирина Михно.

— Я считаю, что нынешним детям это нужно. Мы понимали, что пионерская организация создана взрослыми, чтобы объединить лучших, что туда не так просто попасть, что она ведет вперед. Я прошла через пионерию и считаю, что это было бы хорошо. Она несла в себе единую идеологию, и я считаю, что это только на пользу в вопросах воспитания, — полагает она.

Готовность вступить в такую организацию, по ее словам, озвучивали и сами школьники.



— Сегодня приглашала к себе школьный совет самоуправления, чтобы обсудить, как прошел учебный год. И в связи с юбилеем пионерии я подарила им маленькие барабанчики с барабанными палочками, потому что все пионерские слеты сопровождались барабанной дробью. Вы бы видели, с какой радостью дети взяли эти подарки, как светились их глаза. Я сказала детям: «Вас, наверное, тоже надо объединить в какую-то организацию?» Они мне ответили: «Да, да», — поделилась директор школы.

Символика и речевки новой организации, по ее мнению, обязательно нужны. Если не совпадающие с пионерией, то можно придумать и другие.



— До сих пор мы все помним: «Будь готов! Всегда готов!» Это самые простые слова, но они были для детей действительно значимыми. Мы почему-то боимся повторять то, что уже было. Но раз так, думаю, не проблема придумать какие-то новые четверостишья, чтобы это было в рифму. И атрибутику — если не красную, то другого цвета, — подчеркнула Ирина Михно.

Желание, мотивация, чувство сопричастности

Именно желание и мотивация самих детей должны стать движущей силой нового движения, только тогда инициатива найдет у них отклик, полагает директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.



— Повторять пионерию, конечно, нет смысла: это и не получится, и нет таких задач. Но я про пионерию помню, что это система внутренней мотивации и роста. Мне было важно получить хорошую оценку, чтобы досрочно приняли в пионеры. Я тогда не думала об идеологии, но меня это мотивировало. У каждого второго современного родителя ребенок ничего не хочет, ничего ему не интересно. Возможно, при условии, что идеологию, условия и механизмы этой новой организации будут формулировать и реализовывать сами дети, а взрослые создадут для этого инфраструктуру, ее создание будет оправданно, — поделилась она.



Если движение будет интересно детям, они сами придумают для него символику из желания показать свою причастность, заверила эксперт.



— Если взять школьную форму, то по сути не сама форма или логотип на ней создают настрой, а тот факт, формируется при этом некое чувство сопричастности к школе, классу или нет. И ты либо хочешь быть этому сопричастным, тогда ты форму надеваешь с удовольствием, либо не хочешь, и тогда ты терпишь. И здесь должна быть та же история. Сначала — желание к этому иметь отношение, а потом уже символика как результат, как проявление сопричастности: да, смотрите, это мой маркер, — полагает Марианна Шевченко.

Молодежь тоже надо привлекать к работе со школьниками в качестве кураторов, это создаст атмосферу доверия и взаимопонимания, добавила Ирина Абанкина.



— Есть потребность только в той деятельности, которая реально интересна детям, может их увлечь, создать новую систему социальной коммуникации, соответствующей возрасту. Но для этого нужны кураторы, специалисты из среды молодежи, потому что у нее со школьниками меньше разрыв в возрасте, в ценностях и увлечениях, легче достигается понимание и доверие, — пояснила она.

Такие точки доверия и позволят вовлечь больше школьников в позитивное движение, уверена эксперт.