Востоку — дело тонкое: как будут развивать «Культуру» в ДФО

До конца года в России планируется открыть 32 школы креативных индустрий. Четыре из них на Дальнем Востоке — в Улан-Удэ, Чите, Магадане и Благовещенске. На ШКИ выделено 1 млрд 426 млн рублей. Также к 2024 году будет отремонтировано более 70 театров юного зрителя по всей стране. И всё это — при абсолютном преимуществе федеральных бюджетных средств. Об этом 13 мая сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова на мониторинговом совещании руководителей учреждений культуры регионов ДФО. «Известия» побывали в Хабаровске и увидели, на что распределяют и как тратят госденьги.

Удар «Культурой»

Правительство РФ делает ставку не только на высокие технологии в образовании, но и на «Культуру» в целом. Так называется один из национальных проектов. Его реализацию тоже обсуждали в Хабаровске. У нацпроекта есть главная цель — сделать богатейшую культуру нашей страны доступнее. А для этого требуется провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более чем 3,5 тыс. объектов.

Если учреждения центральных регионов могут чаще напоминать о себе чиновникам, так как ощущают свою близость к столице, то Дальний Восток из-за географического положения имеет определенную сложность для решения стратегических задач. И поэтому в нацпроекте «Культура» он считается абсолютным приоритетом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Мы стараемся поддержать все заявки, которые поступают из этого региона. Подтверждение тому — детские школы искусств. Сегодня мы уже отремонтировали 51 школу в ДФО, еще 79 будет сделано за два года, — рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова на мониторинговом совещании в Хабаровске с представителями регионов Дальневосточного Федерального округа.

Школы искусств — еще одна точка приложения сил нацпроекта. Музыкальные, танцевальные, художественные студии, — места, где закладываются основы культурного воспитания. Всего таких школ 384. И только 130 попало в программу. На Дальнем Востоке надо приводить в порядок и Дома культуры. Из имеющихся уже 2,8 тыс. ДК 1 тыс. остро нуждаются в капремонте. На это государство тоже выделяет средства. А кроме этого — на театры, кинотеатры, и впервые за всё время федеральный бюджет решил поддержать региональные музеи. Деньги пойдут на ремонт, реставрацию и оснащение.

Как осваивают госсубсидии, замминистра решила убедиться воочию. Ольга Ярилова отправилась в Хабаровский ТЮЗ. Здесь были готовы продемонстрировать отциклеванный паркет, расширенный зрительный зал и современное оборудование сцены. Театр славен на всю Россию. Его спектакли ежегодно участвуют в престижных фестивалях. Иконостас из наград встречает гостей в фойе, венчает его «Золотая маска».

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

— Помощь театр получает уже седьмой год, — рассказала «Известиям» директор ТЮЗа Анна Якунина. — За несколько лет нам удалось заменить звуковое и световое оборудование, на которое по федеральной программе получено более 7 млн рублей. Это очень большие деньги. Тем более что местный бюджет практически не выделяет на эти цели средства.

Благодаря федеральной поддержке была полностью переоборудована машинерия сцены, количество мест в зрительном зале увеличилось со 178 до 207, добавила директор ТЮЗа.

— В такой роскошный театр мы сможем превратить каждый нуждающийся, — уверена замминистра Ольга Ярилова. — Более 70 ТЮЗов будут модернизированы в рамках нацпроекта «Культура» по всей стране.

Новые условия работы повлекли изменения и в репертуаре. Из бюджета выделяются деньги не только на ремонт, но и на постановки. Как говорит директор театра, зритель поменялся качественно. Если раньше ТЮЗ был ориентирован исключительно на детскую аудиторию, то сейчас репертуар нацелен и на родителей.

— Утром у нас дети, вечером — взрослые, — говорит Анна Якунина. — Мы выбрали себе слоган — «Театр умного детства». Потому что делать спектакли для маленького зрителя надо, как для больших.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Без федеральной поддержки реализовать это было бы трудно. Сейчас премьер в два раза больше, чем до ремонта. Как говорят в ТЮЗе, глядя на такое преображение и повышенный интерес зрителя, театрам региона стало стыдно быть плохими, неинтересными. Возникла здоровая конкуренция. Теперь театры стремятся продемонстрировать свои умения коллегам в других регионах.

Как пояснила «Известиям» Ольга Ярилова, регион в нацпроекте должен участвовать в обязательном порядке. Без этого просто невозможно предоставить субсидию.

— Мало того что регион должен подготовить проектно-сметную документацию на тот или иной объект, он, безусловно, должен заложить и финансирование в свой бюджет, который ежегодно рассчитывается Минфином, — объяснила она.

«Известия» уточнили, в каком процентном соотношении должны выделяться средства на культуру из местного бюджета.

— Что касается Дальнего Востока и Северного Кавказа – от 1 до 5% софинансирование субъекта РФ, — ответила Ольга Ярилова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В министерстве культуры Хабаровского края эту информацию подтвердили. Так, в 2022 году на строительство, капитальный ремонт и оснащение учреждений культуры запланировано потратить 152,93 млн рублей, в том числе 137,90 млн — из федерального бюджета. Общий объем на реализацию нацпроекта «Культура» в регионе составляет 322,7 млн рублей, где 281,7 млн — из госказны.

Как предполагают в министерстве, нацпроект «Культура» не ограничится 2024 годом и будет продлен. Тогда шанс на обновление и высокие технологии появится и у остальных учреждений.

Ставка на 3D

Творчество через современные технологии — новый вектор в образовании. В Калининграде, Кемерово и Владивостоке успешно работают Школы креативных индустрий (ШКИ). До конца 2022 года будут открыты уже 32 учебных заведения по всей стране. Из госбюджета на это выделено 1 млрд 426 млн рублей. В ШКИ принимают школьников от 12 до 17 лет. Среди основных направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Раньше обучение по таким направлениям было доступно лишь студентам профильных колледжей и вузов.

ШКИ не только дают возможность бесплатно освоить новые технологии, но и помогают определиться в профессии — чтобы потом не переучиваться, не тратить госденьги или средства родителей вхолостую. Эта программа — часть большого федерального проекта «Придумано в России».

— Это не история про то, чтобы научить детей рисовать или что-то создать, это про то, что дети могут создавать готовый творческий продукт и впоследствии даже продавать его. Предпродакшн, продакшн, постпродакшн, говоря креативной лексикой, — пояснила «Известиям» директор филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерово Марина Межова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

По ее словам, здесь назревает важный вопрос про коллаборацию образования с бизнесом.

— Школы креативных индустрий должны стать драйвером развития территорий, — уверена Марина Межова. — Каждый регион определяет, исходя из своей специфики, что ему нужно. Это он и будет прокачивать с помощью учащихся ШКИ. Детей нельзя недооценивать. Они уже сейчас могут заткнуть за пояс взрослых.

Например, в Гусеве Калининградской области открывают студию фешен-дизайна, разработки для которой делают подростки. В Кемерово для Музея-заповедника «Томская писаница» дети «оживили» наскальные рисунки и создали из них виртуальную книгу. Это оказалось востребовано руководством музея, который в итоге оплатил работу учащихся. А недавно кемеровские школьники разработали айдентику (фирменный стиль) для сувенирной продукции этнографического музея села Шестаково. Это место еще называют кузбасской родиной динозавров. Поэтому на логотипах — изображение этих чудищ. Губернатор Кемеровской области тоже заинтересовался проектом школьников.

— Уже сейчас на базе нашей ШКИ я создаю «инкубатор креативных идей», где дети после окончания обучения будут оставаться в проекте и продолжать креативить. И далее разработанные ими проекты будут реализовываться в тандеме с бизнесом, — сказала Марина Межова.

С таким бэкграундом министерство культуры РФ определило Кемеровскую ШКИ как проектный офис, и все школы, которые появятся в России, будут работать с ней в сотрудничестве. Так общими усилиями удастся понять креативную экономику нашей страны, заключила директор РГИСИ.