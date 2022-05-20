Денежное вместо: туристам предлагают депозиты для оплаты услуг в отелях

Туроператоры нашли альтернативу банковским картам, переставшим работать за рубежом . Компании стали предлагать путешественникам при оформлении тура сформировать депозит, которым можно оплатить услуги отеля на месте. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ); информацию подтвердили представители операторов. Сейчас новую услугу предлагают в отелях 13 стран мира, среди которых Мальдивы, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы. При этом туроператоры берут комиссию в 10–12% от суммы депозита.

Уникальное предложение

Как сообщили в РСТ, туроператоры стали предлагать путешественникам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом. При покупке путевки россияне могут оформить депозит — на него можно перечислить любую сумму денег, которую клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны, рассказал «Известиям» вице-президент союза, гендиректор «Випсервиса» Дмитрий Горин.

— Эту услугу мы начали предлагать пару недель назад , — подтвердила директор департамента рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна Филатовская. — На ее создание нас подтолкнули туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом.

Сейчас компания предлагает услугу в 11 странах мира и этот список расширяется, уточнила представитель туроператора. У клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу ЦБ. За это компания взимает комиссию в размере 12% . Неиспользованная сумма возвращается туристу. Сейчас депозитом пользуется каждый пятый клиент , сказала Анна Филатовская.

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Такую услугу предлагают и другие операторы, например PAC Group и Space Travel, сообщили в компаниях.

— У нас депозит можно было использовать и раньше, но в нем не было необходимости, — уточнил гендиректор Space Travel Артур Мурадян. — По сути, это просто предоплата услуг отеля.

На некоторых курортах или в отелях отсутствует система all inclusive, а иногда туристы просто заинтересованы в том, чтобы обедать и ужинать в разных ресторанах, поэтому услуга депозита для них актуальна, сказал эксперт. Комиссия туроператора составляет 10%, добавил Артур Мурадян.

На оплату через депозит соглашаются отели, заинтересованные в российских туристах , отметили в PR-службе PAC Group. Там добавили, что курортов, предоставляющих такие услуги, за рубежом достаточно много. Клиент оплачивает депозит при бронировании тура и далее расходует его на сервисы отеля — посещение ресторанов, кафе, спа и иных услуг. При этом залог можно пополнять, добавили в компании.

Не всё включено

Изначально депозит как услуга появился в отелях, где нет системы питания завтрак–обед–ужин или all inclusive , рассказали «Известиям» представители туркомпаний. Пока подобный сервис предлагают в 13 странах , где много курортов среднего и премиального ценового сегмента, сказала Анна Филатовская. Это не самые массовые направления — Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Израиль и другие , уточнила специалист.

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Туры в Турцию и Египет обычно подразумевают проживание в отелях, работающих по системе all inclusive, и поэтому для этих стран депозит массово не предлагают, сказал Дмитрий Горин.

Путешественники могут выбрать и другой вариант оплаты, отметил генеральный директор туроператора «Финам» Виктор Мархотин. Например, оформить зарубежную банковскую карту или открыть кредитную линию через оператора и закрыть по прилете в Россию, сказал он. Депозит — новый способ решить вопрос с оплатой, который может заинтересовать туристов, считает эксперт.

— Спрос на депозит есть, — подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Но маловероятно, что услуга будет носить массовый характер. Она ориентирована прежде всего на премиальный сегмент курортов.

Впрочем, президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что услуга может пользоваться спросом и не в люксовом сегменте, а также там, где работает система all inclusive. В таких отелях за доплату туристы могут приобретать дополнительные услуги на пляже, в ресторанах a-la-carte, в спа-зонах, магазинах, пояснил эксперт.

Денежное вместо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее сервис поездок и путешествий «Туту.ру» выяснил, что 29% россиян в сезон летних отпусков планируют проводить время на даче или в деревне, 26% — отдыхать на море на российских курортах, на поездки за границу настроены 11% граждан.

Платежные системы Visa, MasterCard и JCB объявили о приостановке работы с российскими картами в начале марте. Выпущенный в РФ «пластик» этих систем не работает за границей, их не принимают зарубежные интернет-магазины. При этом россияне по-прежнему могут расплачиваться за рубежом картами UnionPay — по данным на сайте китайской платежной системы, сейчас ее карты оформляют 11 российских банков. Также доступен отечественный «пластик» «Мир», который принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.