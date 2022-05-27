Крайнего не видно: отдыху в Европе мешают очереди в визовые центры

Записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно, выяснили «Известия». Свободных слотов во французской электронной очереди нет до августа, а Италия закрыла прием документов из-за проблем с оплатой консульского сбора. Сложности с получением виз в эти страны подтвердили туроператоры. Кроме этого, на серьезное сокращение турпотока из России в Европу влияет отсутствие прямых рейсов — в итоге цены на авиабилеты выросли в разы. Опасаются туристы и русофобии, отмечают участники рынка. Зато многие европейские страны полностью отменили ковидные ограничения: не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни тесты ПЦР.

Визовый вопрос

Ни в одном из визовых центров Франции 26 мая невозможно было записаться на подачу документов, выяснили «Известия». При попытке зарегистрироваться в системе появляется сообщение «Нет свободных мест». Проблему подтвердили и туроператоры.

— Документы Франция принимает, визы выдает «мульти», поэтому на них большой спрос. Но записаться на подачу документов и правда практически невозможно — выделяется мало слотов, и их сразу расхватывают боты, — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс».

Очередь на подачу документов на визу во Францию сейчас до конца августа , уточнил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— При этом Италия 25 мая закрыла прием на подачу документов у тех россиян, кто еще не оплатил консульский сбор. Это связано с тем, что банк «Интеза» временно не может принимать платежи по оплате сбора. А второго банка-партнера у консульства нет, — сказал президент АТА.

Крайнего не видно Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

О трудностях с получением туристических и иных виз в Великобританию ранее предупредил МИД РФ. Проблема и здесь в оплате консульского сбора — ее нельзя произвести банковскими картами Visa или Mastercard, выпущенными в России, поскольку трансакция происходит на британском сайте. Наличными оплатить сбор тоже нельзя.

В то же время россияне без проблем могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению — эти страны выдают однократные шенгены под сроки поездки, отметили в «Русском экспрессе». Испания начала принимать заявления на туристические визы от россиян с 24 мая, ближайшая запись — на 7 июня.

Положительный момент и в том, что сейчас европейские страны одна за другой снимают ковидные ограничения: не нужны ни сертификаты о прививке, ни ПЦР-тесты. Франция, Италия, Бельгия, Германия отменили вообще все требования, Испанию можно посетить с ПЦР, рассказал Алексан Мкртчян.

Расплачиваться банковскими картами за границей сейчас нельзя, но купить наличные доллары и евро в России можно.

Дорогое небо

В целом спрос на туры в Европу сейчас низкий , не помогла даже отмена ковидных ограничений, сообщили в «Русском экспрессе». Компания предлагает поездки во Францию, Италию, Венгрию.

— Во-первых, долго и дорого лететь. Во-вторых, туристы боятся русофобии — считают, что лучше переждать, — сказали там.

Впрочем, опасения по второму пункту не подтверждают россияне, которые прямо сейчас путешествуют или живут за границей. Так, собеседник «Известий» в Гамбурге сообщил, что отношение к гражданам России в Германии практически не изменилось.

— По моим наблюдениям, есть где-то 1% неадекватных немцев, которые против всех россиян сразу и могут вести себя агрессивно. Я ничего подобного к себе не чувствовал и по-прежнему спокойно говорю на русском языке, — рассказал Григорий.

По сравнению с 2021 годом турпоток в Европу упал в пять раз, а по сравнению с доковидным 2019-м — в десятки раз , сообщил Алексан Мкртчян. Помимо визовых проблем сказывается и стоимость перелета.

Сверхдоступные поездки на выходные в Милан с перелетом из Москвы и обратно за 6 тыс. рублей действительно остались в прошлом. Сегодня в этот итальянский город можно долететь за €970 — 63 тыс. рублей по курсу на 26 мая.

Крайнего не видно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Это минимальная стоимость перелета Москва–Милан–Москва на июньские даты. Рейс через Турцию с двумя пересадками, в Стамбуле и Анкаре, время в пути в каждую сторону — целых 31–39 часов, — рассказали в «Русском экспрессе».

Немного дешевле получится добраться до Парижа: самый доступный рейс в столицу Франции обойдется в €774 (50 тыс. рублей), добавили в пресс-службе туроператора. Это полет с одной пересадкой в Ереване, соответственно, и время в пути меньше — 10–12 часов. До пандемии авиабилеты в Париж стоили в среднем 20–25 тыс. рублей.

В еще один популярный у россиян город Европы — Будапешт — можно долететь за €783 (51 тыс. рублей) с пересадкой в Дубае. Время в полете — 16–17 часов.

Сложность в том, что путь из России в Европу теперь непременно лежит через юг — Турцию, Армению, Эмираты, пояснил Алексан Мкртчян.

— Чтобы попасть на север Европы, например в Данию или Германию, самолеты делают огромный крюк. А время в пути напрямую влияет на стоимость рейса. Мы видим, что авиабилеты по всем западным направлениям подорожали как минимум втрое, — отметил эксперт.