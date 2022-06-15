Выходные траты: во сколько обойдется отдых в городах России

Траты россиян на проживание в Сочи летом будут выше, чем в других популярных у туристов городах, показал «Индекс поездки выходного дня» от проекта TinkoffData, который анализирует обезличенные транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф». Индекс показывает, во сколько обойдется россиянам короткая поездка на выходные в разные города страны. При этом по прогнозу на нынешнее лето в сравнении с прошлым годом цены в гостиницах курорта не вырастут, а даже упадут на 2%. Серьезно сэкономить можно, если остановиться не в Сочи, а в Анапе, отмечают в Альянсе турагентов России. В целом на летние короткие путешествия по стране россияне потратят на 5–7% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем в допандемийном 2019 году. С учетом затрат на еду, такси и сувениры дороже всего обойдутся выходные в Москве.

Без Ялты и Владикавказа

Сервис «Тинькофф» по аналитике и прогнозированию событий, основанный на искусственном интеллекте, изучил обезличенные трансакции более чем 22 млн клиентов экосистемы и сделал прогноз стоимости короткой поездки в главных туристических городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.

По данным сервиса, в 2022 году за выходные путешественники потратят на отдых в среднем на 5–7% больше по сравнению с прошлым годом и на 14% — по сравнению с допандемийным 2019-м. Средний чек составит от 6,5 тыс. до 8,5 тыс. рублей в зависимости от направления.

«Дороже всего обойдется поездка на выходные в Москву — 8,5 тыс. рублей. Столица возглавила «Индекс поездки выходного дня», который учитывает самые популярные траты туристов без дороги — ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров. При этом статус самого дорогого города для такой поездки Москва приобрела только в 2021 году, тогда как в 2019–2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте», — указано в исследовании.

Немного дешевле обойдется уикенд в Сочи — 7,9 тыс. рублей, Петербурге — 7,8 тыс., Калининграде — 6,9 тыс. и Казани — 6,5 тыс.

При этом самые высокие затраты на проживание понесут россияне не в Москве, а в Сочи. В среднем ночь в отеле черноморского курорта обойдется в 3,6 тыс. рублей — на 2% дешевле, чем годом ранее.

«Как мы помним, до 22 июня 2021 года было ограничено авиасообщение с Турцией, из-за чего российские курортные направления пользовались повышенной популярностью. Этим летом средние тарифы на размещение на российских черноморских курортах будут ниже прошлогодних», — указано в исследовании.

Следом после Сочи по ценнику на отели — Калининград, где ночь будет стоить 3,1 тыс. рублей. Гостиницы города стремительно дорожают: средний чек за номер с 2019 года вырос на целых 60%.

В Петербурге, Москве и Казани туристам удается находить сравнительно недорогие варианты проживания — за 2,7–3 тыс. рублей за ночь. Средний чек за ночь в отеле Москвы и вовсе не изменился по сравнению с 2021 годом. Зато в обеих столицах дороже обходятся еда, такси и сувениры.

Самый высокий средний чек на еду в поездке выходного дня — в Москве, он составляет 3 тыс. рублей. Следом — Петербург, 2,5 тыс. рублей. Этим летом посетители московских и питерских кафе, ресторанов и баров потратят на 8–9% больше, чем годом ранее.

В сравнении с допандемийным 2019 годом средние затраты на еду в поездке вырастут на 25% в Москве и на 12% в Санкт-Петербурге.

Москва с отрывом лидирует и по затратам на такси: средний чек поездки составляет 475 рублей, тогда как в Петербурге 339 рублей, в Сочи — 301, Калининграде — 247, Казани — 244 рубля.

Больше всего на сувениры россияне также тратят в столице — 1,3 тыс. рублей, меньше всего — в Калининграде, 997 рублей.

В Анапе — дешевле

Серьезно сэкономить на отдыхе можно, если остановиться в отеле не в Сочи, а в Анапе, куда сейчас нельзя добраться самолетом, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Сочи — единственное доступное для полетов направление на Черном море, конечно, отельеры это понимают, поэтому цены на проживание высокие. Та гостиница, что в Сочи будет стоить 12 тыс. рублей в сутки, в Анапе или Крыму обойдется в 6 тыс., — рассказал он.

Если ехать не на выходные, а дней на десять, выходит гигантская экономия, продолжил эксперт. Прямо сейчас отели Крыма загружены примерно на 50%, Анапы — на 65–70%, Геленджика — на 80%, Сочи — почти полностью.

Что касается других популярных у туристов направлений, резко выросли в спросе кавказские республики — особенно Дагестан. Это связано с тем, что там есть море, в котором уже сейчас можно купаться. А также Байкал, куда едут туристы как с востока страны, так и с запада, отметил Алексан Мкртчян.

Среди экскурсионных направлений уже не первый год бьет рекорды Санкт-Петербург, который заменяет российским туристам недоступную Европу, продолжил он. Наравне с ним популярна и Москва, отели которой не только не подорожали, но и подешевели из-за остановки в Россию въездного туризма.

— Столичные отели были вынуждены снизить цены где-то с марта этого года, поскольку иностранные туристы практически перестали приезжать, а россиянам столько гостиниц просто не нужно. Падение цен значительное — в 2–2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом, — рассказал эксперт.

В целом средний чек за тур по России с учетом транспорта и других расходов год к году вырос процентов на 15, продолжил он. Это в среднем по стране, поскольку отели одних регионов подорожали, других — подешевели, уточнил Алексан Мкртчян.