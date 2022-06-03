Совсем заждались: как российских туристов встречают в Египте

Российские туроператоры расширили программу чартерных полетов в Египет — с июня четыре рейса в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запустила авиакомпания I Fly. Это позволит перевозить дополнительно до 6,5 тыс. туристов в месяц. Но чтобы отправить на Красное море всех желающих, рейсов всё равно не хватает — во многом из-за этого стоимость туров по сравнению с февралем выросла на 20–50%, отмечают в туристических компаниях. Корреспондент «Известий» стал одним из пассажиров новой программы полетов и на своем опыте узнал, насколько тщательно в Египте проверяются сертификаты о вакцинации, можно ли там расплачиваться картами «Мир» и UnionPay и как на курорте относятся к россиянам.

Цены покусывают

Первый после мартовской приостановки авиасообщения российский чартер авиакомпании I Fly отправился из Шереметьево в Египет без единого свободного кресла: туристов с разноцветными пляжными сумками не испугал вылет в 6:35 утра в субботу. Время в пути вместо привычных 4–4,5 часа составило около семи: борт двигался на юг буквой П через Приволжье, Казахстан, Иран и Саудовскую Аравию.

— Мы летим в Шарм-эш-Шейх впервые, покупаться и погреться. Замерзли в Москве, — поделилась с «Известиями» перед вылетом туристка Светлана. На отдых она отправилась с внучкой Полиной.

Чартерную цепочку в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 28 мая запустил туроператор Tez Tour на самолетах A330 вместимостью 378 кресел. В дальнейшем I Fly будет летать из Внуково: по средам и субботам в Шарм, по четвергам и воскресеньям в Хургаду. Места на первых четырех рейсах были раскуплены еще до начала полетной программы, сообщили «Известиям» в пресс-службе Tez Tour.

В Египет отправляют россиян и другие туроператоры — FUN&SUN (бывший «TUI Россия») на регулярных рейсах EgyptAir и «Библио-Глобус» на Red Wings. Стоимость недели отдыха в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено» в июне у туроператоров стартует примерно от 50 тыс. рублей на человека, в цену входит перелет, трансфер до отеля и страховка. В феврале аналогичный турпакет можно было приобрести за 40–43 тыс. рублей, уточнили «Известиям» представители туроператоров.

— Стоимость туров в июне по сравнению с февралем увеличилась на 20–50%. Это связано как с резкими колебаниями курсов валют, так и с ограниченным предложением на зарубежном рынке — спрос сейчас выше, чем предложение. Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешевый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью, — пояснили в Tez Tour. — Кстати, летом тут не так уж и жарко — климат воспринимается легко из-за низкой влажности воздуха.

Египет пока не отменил антиковидные ограничения: для въезда россиянам нужен ПЦР-тест, сертификат о вакцинации «Спутником V» («Лайт» не подходит) или анализ на антиген.

— При этом для Египта не существует срока давности по вакцинации «Спутником V». Можно приехать даже с просроченным по российским меркам сертификатом, полученным больше года назад, — рассказала «Известиям» директор информационно-контактного центра Tez Tour в Египте Альбина Рахимова.

Ковидные документы у корреспондента «Известий» спросили на стойке регистрации на рейс в России, QR-код с сертификата вакцинации не сканировали. По прилете в Египет никаких проверок нет, если пассажир не выглядит явно нездоровым. Кстати, маски туристам в стране носить не нужно. Новая напасть — обезьянья оспа — до Египта еще не добралась.

Еще одно ограничение — визы. Для въезда в Хургаду россиянам нужно заплатить $25 наличными. Во время пандемии из-за просевшего турпотока этот сбор был отменен. Но сейчас платить снова необходимо — спрос со стороны туристов и так высокий, сообщили «Известиям» представители египетского офиса Tez Tour.

UnionPay вместо «Мира»

Российских туристов в Египте ждут и любят, за последние месяцы отношение к ним никак не изменилось. В пятизвездочном отеле Rixos Sharm El Sheikh повсюду слышна русская речь: гости из России составляют до четверти от общего числа, рассказал журналистам управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йылдырым. Зимой россиян было больше — около половины.

Отель работает по концепции Adults Only — размещение доступно только взрослым без детей. В то же время соседний Rixos Premium Seagate считается одним из лучших семейных отелей Шарм-эш-Шейха. В обеих гостиницах есть оборудованные пирсы к рифам: можно нырнуть с маской и наблюдать за разноцветными рыбками. В ресторанах готовят креветок, осьминогов и лобстеров. Стоимость недельного тура в июне стартует от 84 тыс. рублей с человека, сообщили туроператоры.

— В целом уровень сервиса в египетских отелях пониже, чем в турецких. Если хочется именно турецкий сервис, то нужно ехать в Rixos. Я уже жила в отеле этой сети в Хургаде, сейчас вот приехала в Шарм, мне нравится, — поделилась с «Известиями» туристка Марина.

Волнующий всех россиян вопрос — принимают ли в Египте банковские карты «Мир» и наличные рубли. Пока ответ на него однозначный: нет. С собой нужно брать наличные доллары или евро. Также повсеместно работают карточки UnionPay.

— Вопрос с картами «Мир» и наличными рублями обсуждается. Сейчас всё зависит от того, договорятся ли между собой центробанки Египта и России. Бизнес в этом заинтересован, — сообщил журналистам губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда.

Хотя для большинства россиян Египет — это в первую очередь пляжный отдых, за пределами отелей есть что посмотреть. Например, можно сходить в Музей Шарм-эш-Шейха. Огромные погребальные ладьи, расписные саркофаги, мумифицированные крокодилы, ложная дверь в гробницу фараона и целый подземный этаж, охраняемый богом Анубисом, — любители истории Древнего Египта будут в восторге. В музее есть русскоговорящие гиды.

И, конечно, Красное море — рай для любителей дайвинга и снорклинга. Рифы есть прямо на территории отелей, но лучше выехать подальше. Так, в водах заповедника Рас-Мохаммед всего в 25 км от Шарм-эш-Шейха водится более тысячи различных видов рыб, а до рифов легко доплыть самостоятельно прямо с пляжа — не нужны лодки и катера. Даже новички могут открыть для себя удивительный подводный мир, нужна только маска. Еще одно чудо заповедника — Озеро желаний, вода в котором почти такая же соленая, как в Мертвом море. Местные уверяют, что, если что-то загадать в его водах, желание сбудется.