Визовый сбой: перестанет ли ЕС выдавать Шенген россиянам

Страны — члены ЕС вольны поднять вопрос о запрете или ограничении на выдачу виз россиянам в любое время. Об этом «Известиям» заявили в постпредстве объединения в Москве, отметив, что пока Брюссель не обсуждает этот вопрос . В Еврокомиссии ранее «Известиям» также рассказали, что эта тема не поднимается, однако ЕС всегда будет выдавать гуманитарные визы. Недавно в МИД Эстонии сообщили, что Таллин готовит предложение запретить выдачу туристических виз россиянам на уровне всего Евросоюза . За такой радикальный шаг выступают и крупнейшие партии Финляндии — страны, которая сейчас как раз предоставляет россиянам возможность добраться до Европы транзитом. Впрочем, пока разговоры об отлучении россиян от Европы не перешли в практическую плоскость. Не все 27 стран — членов ЕС согласятся с этой идеей. «Известия» разбирались, кто по-прежнему благоволит нам, а к кому из стран ЕС лучше за визой не обращаться .

Визовый сбой Фото: РИА Новости

Транзитный пассажир

Идею о том, что следует прекратить выдавать россиянам шенгенские визы на уровне всего Евросоюза, в информационное пространство закинул министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Выступая в эфире местного телешоу 25 июля, он заявил, что Таллин готовит соответствующее предложение для всего ЕС и представит его в течение нескольких недель . Пока же он «упомянул об этом вопросе» в беседе с министрами иностранных дел Финляндии и Латвии, пообещав провести детальные консультации с правительствами стран региона, «чтобы попытаться найти поддержку этой инициативе».

Эстония всегда была одной из самых радикально настроенных в отношении России стран и наряду с другими прибалтийскими государствами, а также Польшей и Чехией даже и не думала выдавать российским туристам визы — их оформление было приостановлено «на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине». Однако, как посетовал на днях министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, входя в общее шенгенское пространство, страна не может отказывать во въезде россиянам, имеющим на руках визы других стран ЕС . И с тех пор, как 15 июля сама Россия сняла ограничения на выезд из-за коронавируса, число россиян, пересекающих эстонскую границу, значительно выросло.

Визовый сбой Фото: РИА Новости

— Для выезда из РФ ничего не нужно. Для въезда через Эстонию — Шенген. Ни ПЦР, ни прививок, это всё отменили . Но обязательно иметь на руках распечатанные бронь отеля, билетов туда-назад, страховку. Никаких «я не знаю, куда я еду и когда вернусь». Границу можно пересекать на машине, автобусе, но сколько вы простоите — никто гарантий не даст. Может, 20 минут, а может, восемь часов. Пешком займет максимум 40 минут. Путешествие совсем не из легких, — рассказала «Известиям» москвичка Светлана, недавно отправившаяся в Италию транзитом через Эстонию.

Примечательно, что как раз на этой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила: российские компании планируют запустить туры в Европу с въездом через Финляндию и Эстонию .

Финляндия, к слову, стала даже более популярным маршрутом для транзита в Европу для россиян. Поскольку не только стала впускать граждан РФ с шенгенскими визами других стран, но и с 1 июля сама начала принимать в России заявления на получение виз от всех групп граждан.

Как рассказали «Известиям» в посольстве Финляндии в Москве, за последние недели дипмиссия ощутила заметное повышение заявок на получение шенгенской визы .

— Рост количества заявок на визу начался уже ранее — с 1 октября 2021 года, когда Финляндия стала принимать документы от заявителей, которым в последние годы Финляндией была выдана виза со сроком действия как минимум на два года. До этого в период пандемии визовые заявления принимались только от определенных категорий граждан. Сейчас спрос на визы зависит от региона. На данный момент мы наблюдаем самый активный рост спроса в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге , — отметили в дипмиссии.

По данным финского генконсульства в Санкт-Петербурге, с июня по начало июля количество заявлений на получение финских виз от граждан России увеличилось на 10%, при этом самыми популярными стали туристические. По данным же гендиректора консульской службы финского МИДа Юсси Таннера, сейчас из России поступает около тысячи заявок в день «и этот потенциал используется практически полностью».

Визовый сбой Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Между тем только-только наладившийся массовый российский туризм в саму Финляндию (или использование ее территории для транзита в другие страны) уже пришелся не по душе крупным политическим силам страны . Лидеры четырех партий — правящих социал-демократов, «Финляндского центра», а также двух оппозиционных сил Национальной коалиции (НКП) и партии «Истинные финны» — в унисон заявили, что поддержат немедленное прекращение выдачи виз россиянам.

Пока, впрочем, это было реакцией на опрос по теме, проведенный финским информационным агентством STT. «Известия» обратились к представителям двух крупнейших правительственных партий с вопросом о том, будет ли тема запрета или ограничения на выдачу виз россиянам рассматриваться в парламенте в начале сентября, когда депутаты вернутся с каникул. Но не получили оперативного ответа.

Пока что прекращать выдачу туристических виз для граждан России страна не планирует, заявила на этой неделе исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии , министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен. Впрочем, она отметила и тот факт, что вопрос о визовых ограничениях должен решаться на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. А значит, если Евросоюз соберется ограничить россиян в Шенгене, по этому пути без лишних раздумий придется пойти и Хельсинки.

Туманная перспектива

Пока, впрочем, никакого обсуждения на уровне ЕС относительно запрета или ограничений на выдачу россиянам шенгенских виз не ведется, сказали «Известиям» в постпредстве Евросоюза в Москве . Однако там добавили, что «страны-члены вольны поднять вопрос об этом в Брюсселе в любое время» .

В апреле в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» заявляли, что каждая страна принимает решение по визам индивидуально.

— Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно, — подчеркнули в пресс-службе ЕК.

В ведомстве также отметили, что у членов ЕС есть возможности для усложнения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством . «Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу», — добавили в ЕК.

Визовый сбой Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

При этом в ведомстве подчеркнули, что вне зависимости от ситуации ЕС всегда будет выдавать визы таким категориям россиян, как родственники граждан ЕС, журналисты и диссиденты. Сохранится и возможность получать гуманитарные визы.

Россия тем временем уже, кажется, морально подготовилась к любому развитию событий . Как заявил 25 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, на фоне действий западных стран Россия не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил 26 июля, что в случае отказа россиянам в шенгенских визах Москва отреагирует крайне негативно и примет ответные меры. Хотя при этом он всё-таки выразил надежду на лучшее и «хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов».

Пока перспектива появления запрета на выдачу всем россиянам шенгенских виз на уровне ЕС выглядит туманной, отметил в беседе с «Известиями» директор Центра европейской информации и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

— Для того чтобы принять такое политическое решение, нужно согласие всех 27 государств ЕС. А уже сегодня по этому вопросу есть расхождения, и очевидно, что преодолеть их будет крайне сложно, потому что мотивировка весьма специфическая . Одно дело, когда вводятся санкции против конкретных людей якобы за какие-то проступки, наказываются предприятия, и другое дело, когда хотят сделать ответственным всё гражданское общество. Эта точка зрения, скорее всего, не найдет абсолютной консенсусной поддержки , — пояснил эксперт.

Визовый сбой Фото: ТАСС/Петр Ковалев

При этом он отметил, что нынешние ограничения, введенные рядом стран ЕС, уже неблагоприятно сказываются на получении виз. Кто-то не выдает их, ссылаясь на нехватку консульских сотрудников, кто-то — по политическим соображениям.

— Уже сейчас видно, что многие посольства принимают только заявки на визу на сентябрь или октябрь, говоря, что все места уже заняты. Так что пока ситуация уже неблагоприятная, но на данный момент не критическая, — резюмировал Николай Топорнин.

Отдельные поездки

Из стран ЕС выдавать визы россиянам продолжают Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария . «Известия» направили запросы в МИДы этих государств с вопросом, могут ли они прекратить выдачу документов.

— К сожалению, вынуждены сообщить, что у министерства иностранных дел и международного сотрудничества Испании нет комментариев по вашему запросу, — заявили «Известиям» в испанском ведомстве.

Напомним, с 21 мая 2022 года туристы из РФ могут путешествовать в Испанию со своим действительным паспортом и визой, если у них есть сертификат о вакцинации или выздоровлении, признанный ЕС, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Прямого авиасообщения с Москвой нет, однако осложняет ситуацию как раз визовый вопрос. В том числе из-за нехватки консульских сотрудников в визовых центрах Италии, Испании, Греции, Франции сейчас большие очереди .

На сайте визового центра Италии обращают внимание на то, что «в связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно». Необходимый комплект документов нужно подавать со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки. Как минимум за 15 рабочих дней до нее.

Как заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, поездки россиян в Европу сейчас в любом случае нельзя назвать туристическим потоком .

Визовый сбой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Существуют транспортно-логистические препятствия, не работают платежные системы, значительно сокращена правовая защита наших граждан из-за сокращения состава российских дипмиссий в Европе. Так что речь идет только об отдельных поездках. Генерировать туристический поток, тем более до докризисного уровня, невозможно, — отметил эксперт.