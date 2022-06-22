Третий нужный: Швейцария может стать визовым посредником РФ и Украины
Швейцария может стать посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг. Об этом «Известиям» сообщили в МИД этого государства, отметив, что согласовать такой порядок должны все стороны. С 1 июля Киев вводит визовый режим с РФ. В Госдуме «Известиям» заявили, что международная практика позволяет прибегать к помощи страны-посредника. Так уже функционирует секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Однако подобные схемы в любом случае создают проблемы для граждан обоих государств.
Добрые услуги
С 1 июля Украина вводит визовый режим с РФ. Об этом решении президент страны Владимир Зеленский объявил 17 июня — в день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Символизм совпадений отметил в своей речи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Направление движения нашего государства очевидно», — добавил министр.
Об ответных мерах Москва пока не сообщала. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отметил, что реагировать на «провокации» зеркально Россия не планирует. «У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым», — добавил политик.
Тем не менее над механизмом выдачи виз россиянам уже работают украинские власти. В кабмине страны сообщили, что у Киева есть действующие соглашения с визовыми центрами России. Кроме того, президенту подготовят предложения для выбора страны, которая будет представлять интересы Украины в РФ и заниматься визами. Когда решение будет принято, украинский МИД проинформирует своих и российских граждан о способе получения визы и ее стоимости.
Как удалось выяснить «Известиям», нейтральная Швейцария в целом готова стать посредником между Россией и Украиной в этом вопросе.
— Швейцария предложила двум сторонам свои добрые услуги (посредничество. — «Известия»). В принципе, к этому относится и «защитный мандат» (посредничество в оказании консульских и дипломатических услуг, в случае если страны полностью или частично разрывают отношения. — «Известия»). В соответствии с международным правом, для этого требуется согласие всех трех государств-участников. Из-за продолжающихся обсуждений мы не можем предоставить дополнительную информацию, — заявили «Известиям» в МИД страны.
Отметим, Швейцария уже выступала посредником между РФ и Грузией после того, как последняя заявила о разрыве дипотношений в августе 2008 года из-за конфликта на Южном Кавказе. По результатам обмена соответствующими нотами между РФ, Грузией и Швейцарией 5 марта 2009 года в России была открыта секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло секцию интересов РФ.
Как заявили «Известиям» в Госдуме, несмотря на позитивный международный опыт, в ситуации с Украиной пока о таком соглашении говорить несвоевременно.
— Опыт у нас есть, и он позитивный. Но в данном случае трудно понять, каковы дальнейшие намерения нынешнего украинского руководства. В любом случае решение, которое они приняли, у нас воспринимается с чувством недоверия, — заявил «Известиям» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, вопрос посредничества деликатный.
— Надо еще понять его условия. Да, международный опыт есть. Но ведь главное, чтобы было не желание метаться активностями, как это часто делают наши украинские партнеры, а реальное желание создать структуру, которая решала бы гуманитарные по большей части вопросы, — заключил политик.
В интересах граждан
Как заявил Владимир Зеленский, цель пересмотра визовых отношений с РФ — противодействовать «беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности государства». Однако опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что эта мера прежде всего создаст проблемы гражданам обеих стран, многие их которых связаны как минимум родственными отношениями.
— Как мы понимаем, все эти решения уж точно не реализовываются в интересах обычных граждан. Это политического рода манифестации, которые прежде всего должны отыграть свою роль в информационном пространстве, продемонстрировать такую якобы принципиальную позицию Киева. Но, с другой стороны, они только еще сильнее отдаляют обычных людей и создают проблемы в коммуникации и взаимодействии, — заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с января 1997 года. В 2004-м стороны подписали специальный протокол, который позволял гражданам одной страны находиться на территории другой 90 дней при наличии миграционной карты с отметкой погранконтроля. После событий 2014 года Киев ужесточил правила въезда. С весны 2015-го россияне больше не могли пересекать границу по внутренним паспортам и свидетельству о рождении. Попасть на Украину можно было только по загранпаспорту нового образца. В 2021 году украинские пограничники запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет с исключением для особых поводов поездки (смерть близких).
Как писали «Известия», сами украинцы жить и работать в РФ, несмотря на политическую ситуацию после 2014 года, не перестали. По словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, с 2016 по 2022 год российское гражданство получили около 978 тыс. выходцев из Украины. Общая численность украинцев, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 год, составила около 2,5 млн человек.
По словам Дениса Денисова, долговечность механизма посредничества Берна стоит под вопросом.
— Очереди и потоки возле действующего представительства всегда были огромные. Швейцарцы просто откажутся от посредничества через неделю, поняв, в какую передрягу они попали, — заключил политолог.
Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил «Известиям», что технически воплотить идею посредничества Швейцарии несложно, однако по такой схеме станет труднее полноценно оказывать гуманитарные услуги гражданам.
— Неоднократно в период ухудшения отношений между различными странами их интересы начинала представлять страна, у которой сохранены нормальные отношения с обеими сторонами. Технически это просто, но хорошего в этих схемах мало. Определенные функции гуманитарного характера будет осуществлять сложнее, — добавил эксперт.
По его мнению, в любом случае прежде всего стоит дождаться разъяснений Киева — как он видит работу визовых процессов с Россией.