Третий нужный: Швейцария может стать визовым посредником РФ и Украины

Швейцария может стать посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг . Об этом «Известиям» сообщили в МИД этого государства, отметив, что согласовать такой порядок должны все стороны. С 1 июля Киев вводит визовый режим с РФ. В Госдуме «Известиям» заявили, что международная практика позволяет прибегать к помощи страны-посредника. Так уже функционирует секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Однако подобные схемы в любом случае создают проблемы для граждан обоих государств.

Добрые услуги

С 1 июля Украина вводит визовый режим с РФ. Об этом решении президент страны Владимир Зеленский объявил 17 июня — в день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Символизм совпадений отметил в своей речи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Направление движения нашего государства очевидно», — добавил министр.

Об ответных мерах Москва пока не сообщала. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отметил, что реагировать на «провокации» зеркально Россия не планирует . «У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым», — добавил политик.

Тем не менее над механизмом выдачи виз россиянам уже работают украинские власти. В кабмине страны сообщили, что у Киева есть действующие соглашения с визовыми центрами России . Кроме того, президенту подготовят предложения для выбора страны, которая будет представлять интересы Украины в РФ и заниматься визами . Когда решение будет принято, украинский МИД проинформирует своих и российских граждан о способе получения визы и ее стоимости.

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Как удалось выяснить «Известиям», нейтральная Швейцария в целом готова стать посредником между Россией и Украиной в этом вопросе.

— Швейцария предложила двум сторонам свои добрые услуги (посредничество. — «Известия»). В принципе, к этому относится и «защитный мандат» (посредничество в оказании консульских и дипломатических услуг, в случае если страны полностью или частично разрывают отношения. — «Известия»). В соответствии с международным правом, для этого требуется согласие всех трех государств-участников . Из-за продолжающихся обсуждений мы не можем предоставить дополнительную информацию, — заявили «Известиям» в МИД страны.

Отметим, Швейцария уже выступала посредником между РФ и Грузией после того, как последняя заявила о разрыве дипотношений в августе 2008 года из-за конфликта на Южном Кавказе. По результатам обмена соответствующими нотами между РФ, Грузией и Швейцарией 5 марта 2009 года в России была открыта секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло секцию интересов РФ.

Как заявили «Известиям» в Госдуме, несмотря на позитивный международный опыт, в ситуации с Украиной пока о таком соглашении говорить несвоевременно.

— Опыт у нас есть, и он позитивный. Но в данном случае трудно понять, каковы дальнейшие намерения нынешнего украинского руководства. В любом случае решение, которое они приняли, у нас воспринимается с чувством недоверия, — заявил «Известиям» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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По его словам, вопрос посредничества деликатный.

— Надо еще понять его условия. Да, международный опыт есть. Но ведь главное, чтобы было не желание метаться активностями, как это часто делают наши украинские партнеры, а реальное желание создать структуру, которая решала бы гуманитарные по большей части вопросы , — заключил политик.

В интересах граждан

Как заявил Владимир Зеленский, цель пересмотра визовых отношений с РФ — противодействовать «беспрецедентным угрозам национальной безопасности , суверенитету и территориальной целостности государства». Однако опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что эта мера прежде всего создаст проблемы гражданам обеих стран, многие их которых связаны как минимум родственными отношениями .

— Как мы понимаем, все эти решения уж точно не реализовываются в интересах обычных граждан. Это политического рода манифестации, которые прежде всего должны отыграть свою роль в информационном пространстве, продемонстрировать такую якобы принципиальную позицию Киева. Но, с другой стороны, они только еще сильнее отдаляют обычных людей и создают проблемы в коммуникации и взаимодействии, — заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с января 1997 года. В 2004-м стороны подписали специальный протокол, который позволял гражданам одной страны находиться на территории другой 90 дней при наличии миграционной карты с отметкой погранконтроля. После событий 2014 года Киев ужесточил правила въезда. С весны 2015-го россияне больше не могли пересекать границу по внутренним паспортам и свидетельству о рождении. Попасть на Украину можно было только по загранпаспорту нового образца. В 2021 году украинские пограничники запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет с исключением для особых поводов поездки (смерть близких).

Как писали «Известия», сами украинцы жить и работать в РФ, несмотря на политическую ситуацию после 2014 года, не перестали . По словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, с 2016 по 2022 год российское гражданство получили около 978 тыс. выходцев из Украины. Общая численность украинцев, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 год, составила около 2,5 млн человек.

По словам Дениса Денисова, долговечность механизма посредничества Берна стоит под вопросом .

— Очереди и потоки возле действующего представительства всегда были огромные. Швейцарцы просто откажутся от посредничества через неделю, поняв, в какую передрягу они попали , — заключил политолог.

Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил «Известиям», что технически воплотить идею посредничества Швейцарии несложно, однако по такой схеме станет труднее полноценно оказывать гуманитарные услуги гражданам.

— Неоднократно в период ухудшения отношений между различными странами их интересы начинала представлять страна, у которой сохранены нормальные отношения с обеими сторонами. Технически это просто, но хорошего в этих схемах мало. Определенные функции гуманитарного характера будет осуществлять сложнее, — добавил эксперт.

По его мнению, в любом случае прежде всего стоит дождаться разъяснений Киева — как он видит работу визовых процессов с Россией.