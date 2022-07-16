На Байкале и вокруг него: что посмотреть в Бурятии

Бурятия обоснованно гордится своим климатом — количество солнечных дней в году здесь составляет около 90%, — а также целой россыпью природных, культурных и исторических достопримечательностей. От побережья озера Байкал и главных святынь российского буддизма до наследия Тамерлана и русских золотоискателей. «Известия» выясняли, как выглядят туристические маршруты республики летом, где можно увидеть живых нерп и куда ехать, чтобы все-таки искупаться в воде Байкала.

Воспитать в себе кочевника

Первое, к чему нужно быть готовым перед путешествием в Бурятию, — это к пробуждению внутреннего кочевника . В крайнем случае его в себе придется воспитать.

— Все, кто приезжает к нам, сначала бегают, суетятся и спешат. Потом постепенно группа начинает успокаиваться. И когда наконец я говорю, что остановка у нас на пять минут, а через пять минут все собираются в автобусе, но один человек фотографирует и фотографирует, я говорю ему: поздравляю, в вас просыпается бурят, — смеется гид.

На Байкале и вокруг него Вид с горы «Спящий лев» на реку Селенга в Республике Бурятия Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фотографировать здесь будет что — всё население Бурятии составляет около 1 млн человек. Примерно половина из них живет в столице Улан-Удэ. За пределами города вас ждет в основном природа: живописные степи, зеленые луга с петляющими по ним реками, отвесные скалы. Казалось бы бесконечные степи вдруг сменяются величественной тайгой, которая окружает, конечно же, Байкал.

Когда-то эти земли были населены кочевниками. А у степняков отношения со временем своеобразные: в конце концов, что бы ни происходило, солнце всё равно встанет на востоке, пройдет над степью и опустится на западе . Намного более тесные отношения складывались у степняков с природой, от которой напрямую зависела их жизнь . И духами, которые, по их мнению, этой природой управляют.

Затем на эти земли пришли ссыльные и старообрядцы, бежавшие или изгнанные из Центральной России, купцы и золотоискатели. Все они, не сильно перемешиваясь, продолжают сосуществовать на одной земле. Но у всех — от семейских старообрядцев до потомков католических поляков — сохраняется бережное, трепетное, отношение к окружающей их природе.

На Байкале и вокруг него Иволгинский дацан — буддийский храм, расположенный недалеко от города Улан-Удэ в Бурятии Фото: Getty Images/saiko3p

Официальной религией в республике является буддизм, который, впрочем, веками уживается здесь с шаманизмом. Буряты считают, что их духи, как и люди, любят всё приятное .

И неважно, откуда были предки вашего водителя, — даже если гид не будет ему напоминать, он всё равно ни за что не забудет остановиться на горном перевале, чтобы оставить небольшое подношение духам — конфету, сигарету или, например, монету.

Так что, задав буряту вопрос о времени, можно услышать в ответ философское: «Тэнгэри мэдэг», что переводится, как «Небеса знают». И это будет совершенно обоснованным ответом.

Потому что в первую очередь Бурятия — это погружение в пространство.

На поклон к Байкалу

И главное место силы Бурятии, как и всей Восточной Сибири, — озеро Байкал. Самое глубокое, самое чистое и, кажется, самое известное пресное озеро планеты, протянулось на территории Бурятии и Иркутской области. Около 60% всей береговой линии общей протяженностью 2 тыс. км находится в Бурятии .

В расположенных здесь национальных парках можно найти несколько экотроп разной протяженности, рассчитанных на любой уровень физподготовки.

На Байкале и вокруг него Вид на озеро Байкал, известное как самое глубокое озеро в мире Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Справка «Известий» Всем, кто приезжает на Байкал, нужно помнить, что местная природа находится под тщательной охраной, — здесь нельзя мусорить, пугать обитателей местной фауны и в некоторых местах сходить с проложенных для туристов троп.

Обязательным пунктом для посещения остаются Ушканьи острова . Добираться до живописного небольшого острова с галечным пляжем нужно будет на катере в течение нескольких часов. Для тех, кто страдает морской болезнью, путь станет испытанием, но оно того, безусловно, стоит. По дороге можно не только полюбоваться суровой и удивительно разнообразной красотой Байкала, но и увидеть голые острова, облюбованные вездесущими бакланами, а еще — попробовать покормить с руки огромных чаек.

Главное развлечение, конечно, ждет в конечной точке. Пройдя инструктаж инспекторов, которые отвечают за спокойствие и благополучие нерп, вы пройдете небольшой тропой к противоположному концу острова. Там, у специально поставленной стены со множеством отверстий — как бойниц, — если повезет, вы увидите загорающие под солнцем бархатные серые кульки. Это нерпы, которые выбрались на камни получить свою порцию витамина D перед суровой северной зимой. Те, кто не успел еще забраться наверх, будут с пофыркиванием кружить в воде вокруг.

Даже если вы будете полностью бесшумны, большая часть нерп, почувствовав чужие взгляды, в ужасе «попадает» с камней. Сделают это все тюлени, за исключением счастливчиков, которым удалось занять самые верхушки камней и которые ни за что не намерены их уступать.

Однако, если сдержать первый восторг и вести себя достаточно тихо, вскоре нерпы потихонечку начнут на камень возвращаться. И, кокетливо посматривая в сторону стены, за которой, они знают, находятся их обожатели, будут переворачиваться с боку на бок, показывая быстро высыхающие серебристые бока.

На Байкале и вокруг него Байкальские нерпы Фото: РИА Новости/Петр Малиновский

По пути назад попросите капитана завернуть в бухту Змеевую. Там, на самом берегу Байкала, находится один из сотен горячих источников, действующих на территории республики . Самые известные находятся в Гоуджеките, Горячинске и Аршане (он находится не на самом Байкале, а в предгорьях Восточных Саян). Если остановиться в Горячинске, пребывание на источниках можно совместить с осмотром Байкала — курорт расположен прямо на берегу озера.

Сам Байкал для купания остается довольно холодным даже летом. Если вы приедете туда в жару и вам очень захочется окунуться, отправляйтесь к расположенному на территории Бурятии Чивыркуйскому заливу — самому мелкому и поэтому теплому на озере. И вполне возможно, что вам повезет окунуться в байкальской воде.

Кстати, имейте в виду — температура воздуха на Байкале и в степной части республики сильно отличается. Даже если в Улан-Удэ или в степной части будет стоять жара, на берегу будет ощущаться дыхание могучего озера.

«Погода у нас обычная, байкальская, поэтому захватите купальник, крем от загара, свитер и ветровку», — шутят гиды летом. То есть, отправляясь на поклон к «батюшке»-озеру, нужно быть готовым ко всему.

Старообрядцы, золотодобытчики и Чингисхан

Чем действительно богата Бурятия, так это своей историей. На небольшой в целом территории республики сохранилось наследие и память и о Чингисхане (он, как гордо поясняют гиды, сам по матери был родом из этих мест), чью могилу здесь ищут уже много лет, и о первых золотоискателях, и о царских еще ссыльных, и о сокровищах проходившего через эти земли Великого чайного пути.

Так что хотите — поднимайтесь на плато Чингисхана, местный «Язык тролля», чтобы почувствовать себя грозным полководцем, или отправляйтесь в юрту кочевников, чтобы узнать больше об их культуре .

На Байкале и вокруг него Бурятский шаман во время ритуала на плато сопки Тапхар в Иволгинском районе Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Хотите — идите за советом к шаману, который, как считается, сохраняет связь с духами своих предков. А хотите — исследуйте историю местного купечества и золотодобытчиков. Увидеть старые купеческие дома можно в том числе в центре Улан-Удэ. А за историями о первых золотоискателях нужно перебираться в расположенный поблизости от Байкала Усть-Баргузин. Именно он долгое время считался «золотой столицей» .

Здесь добывали не только драгоценный металл (который, кстати, местные считали грязным, потому что пробуждал в людях алчность), но и кое-что едва ли не более драгоценное: прославившегося по всему миру баргузинского соболя. Еще в начале XX века, к счастью, маленького обладателя роскошной шубы взяли под охрану. По указу Николая II в 1917 году здесь был создан первый в стране заповедник. Так что теперь на соболя, как и на другие баргузинские красоты, можно только любоваться.

И если тайги вам будет мало, отправляйтесь исследовать всю живописную Баргузинскую долину.

На Байкале и вокруг него Шаманская Скала Фото: Getty Images/Pavel Sipachev

Еще одно местное чудо — сохранившиеся поселения старообрядцев . Когда-то старообрядцы, спасавшиеся от гонений, перебирались в эти края целыми семьями. Уже обитавшие здесь ссыльные из-за этого звали их семейскими — так и появилось название, сохранившееся до сих пор.

Выжить в степях с суровыми сибирскими зимами без соседей было невозможно. Поэтому в отличие от старообрядцев, живущих обособленными деревнями на Енисее или на Дальнем Востоке, в Бурятии они влились в жизнь обычных «смешанных» деревень — торговали, показывали бурятам, никогда не занимавшимся возделыванием земли, как выращивать урожай, сами заимствовали что-то полезное из местной культуры.

Но при этом тщательно сохраняли и свои традиции, и истории своих семей. В двух деревнях теперь о них готовы рассказать туристам.

В гостях у семейских в деревне можно будет попробовать традиционную кухню, посмотреть на убранство старообрядческого дома, послушать старинные песни — объект нематериального наследия ЮНЕСКО, послушать реальные истории семей. А еще для любителей зрелищ — поучаствовать в старообрядческой свадьбе .

Секрет хамбо ламы

Бурятия — столица российского буддизма. Именно здесь, недалеко от Улан-Удэ, находится основанный в 1945 году Иволгинский дацан, который служит резиденцией главы всех российских буддистов .

Многие едут сюда в первую очередь, чтобы увидеть хамбо ламу Даши-Доржо Итигэлова. Этот хамбо лама (титул предводителя российских буддистов. — Ред.), которого большинство местных зовет просто — Итигэлов, — личность и для Бурятии, и для российского буддизма легендарная. В конце XIX — начале XX столетия он многое сделал для его развития.

На Байкале и вокруг него Иволгинский дацан Фото: ТАСС/Гармаев Александр

Считается, Итигэлов, которому на тот момент было около 75 лет, ушел в медитацию в 1927 году и до сих пор пребывает в ней. Все годы советской власти его нетленное тело хранили в специальном подземном тайнике, местоположение которого едва не было забыто. Найти тело удалось только в начале 2000-х годов. Тогда же лама Итигэлов был поднят на поверхность. Сейчас увидеть его можно в одном из храмов Иволгинского дацана. Доступ к нему открывают в специальные часы, несколько раз в день.

Можно просто войти в храм, чтобы увидеть главную местную святыню, а можно обратиться к Итигэлову с просьбой — и оставить в подношение специальный ярко-голубой хадак (шелковый ритуальный шарф), который, как и многочисленные сувениры, можно купить здесь же, в местных лавках.

А можно погулять по территории — и тогда, вполне возможно, вы увидите спешащего куда-то через двор хамбо ламу Дамбу Аюшеева — действующего главу всех российских буддистов .

Память древнего Тибета

Не самая очевидная для многих жемчужина Бурятии — восточная медицина, тесно сплетенная с традициями тибетской медицины. Попасть на прием к массажисту, знакомому с традициями Тибета, получить иглоукалывание или просто консультацию такого врача можно даже во время не слишком длительного визита.

Если повезет, о небольшой помощи можно попросить ламу-целителя в одном из дацанов — секреты восточной медицины они осваивают на протяжении нескольких лет, а затем продолжают учиться на протяжении всей жизни.

На Байкале и вокруг него Шаманский бубен на лугу Фото: Getty Images/IgorChus

Если же душа лежит к более традиционному формату, стоит иметь в виду расположенный в самом Улан-Удэ республиканский клинический лечебно-реабилитационный Центр восточной медицины. Его внешний вид лучше всего иллюстрирует, насколько традиции здесь интегрированы в современную культуру и повседневный быт.

Центр, который является обычным государственным медучреждением, по виду напоминает привычную больницу с палатами, собственной территорией и расположенной поблизости аптекой. Вот только внутри, в больничном коридоре, можно увидеть статую Будды, а врачи в кабинетах, помимо знакомых физиотерапевтических процедур, буду искать заболевания по пульсу и могут отправить вас, например, на окуривание полынными сигарами или занятия цигуном. Участвует центр, кстати, в том числе в реабилитации космонавтов.

Работает он по ОМС, так что попасть в нее можно в том числе, бесплатно, оформив направление через собственную поликлинику.

Кроме того, центры, в которых предлагают, например, массаж, часто находятся прямо рядом с отелями. Тем, кто настроился на целый курс, стоит иметь в виду Горячинск — отдых у Байкала и купание в термальных источниках там можно совместить с регулярными массажами.

Лететь из Москвы до Улан-Удэ около пяти часов. Регулярные рейсы летают каждый день. С июля в республику также летают чартеры туроператора Fun&Sun, чартерная программа реализуется при поддержке Ростуризма и правительства Республики Бурятия.