Время приключений: как провести отпуск в Хакасии

Хакасия представляется далекой, степной, полной опасных шаманских тайн и, что обиднее всего, не слишком доступной для туристов. Это стереотипы: из Москвы до Абакана летают прямые рейсы, степи занимают всего четверть территории, а к шаманам хакасы ходят за житейскими советами скорее как к психологам, нежели к колдунам. Ценителей культурно-познавательного туризма захватят курганы, менгиры и наскальные рисунки, любителей активного отдыха — тропы, скалы, сплавы и маршруты на сапах за тысячу рублей. Подробнее — в тексте «Известий», которые побывали в республике в рамках проекта «Медиаразвездка», организованного сервисом «Туту.ру» при содействии ТИЦ Хакасии.

Уйтаг и приветственный обряд

— Нежелательно всё-таки духов спаивать. Лучше использовать молочные напитки, — говорит этнограф Валерий Балахчин. Он показывает, как провести традиционный хакасский обряд сек-сек — ритуал кормления духов, которым выказывается уважение и благодарность хозяину земли .

Этнограф берет первую попавшуюся под руку ветку и обрызгивает айраном по четыре стороны коновязь у трассы, которая пролегает посреди хакасской степи. После этого трижды обходит столб по часовой стрелке, за ним гуськом — группа туристов.

— После этого надо подумать о чем-то сокровенном, загадать желание — и можно продолжать путешествие, — объясняет Балахчин, в прошлом руководитель Археологической службы республики. Коновязь, которая давно утратила практическое назначение, увешана разноцветными ленточками, которые называют чалома.

Время приключений Коновязь у хребта Уйтаг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

Хакасы используют белые, красные и синие (еще черные, но их повязывают только на весеннее равноденствие), но на столбе пестрят и желтые. «Наверное, от гостей из Тувы и Монголии», — предполагает этнограф. По его словам, в республике не жалуют желтый цвет: во время тувинских набегов об опасности предупреждали фразой «желтые идут» — из-за соответствующего цвета одежды захватчиков.

Обряд сек-сек — не просто развлечение для туристов. Вокруг коновязи полно подношений местным духам — денег, еды, сигарет, напитков. Монеты разбросаны и вдоль трассы: некоторые автомобилисты ленятся провести сек-сек как следует и кидают их из окна.

Не успевает группа туристов в сопровождении Валентина Балахчина отойти от коновязи, как возле ограды появляется суслик, ничуть не напуганный десятком шумных путешественников. Зверь нацеливается на съестные подношения духам. Всё идет по плану, говорит Балахчин: в хакасской мифологии те же суслики и соколы — помощники духов, доставляющие им приношения.

Через дорогу от коновязи располагается Уйтаг — небольшой живописный хребет с выходами палеофлоры и «местами силы», который разделяет Койбальскую и Сагайскую степи. С него открываются панорамные виды на степную Хакасию — именно такой ее представляют большинство россиян, и отчасти ошибочно. Степи занимают лишь порядка четверти территории республики.

Время приключений Преображенский парк в Абакане Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

Абакан и краеведческий музей

От Уйтага до Абакана ехать чуть больше часа. Абакан — отправная точка множества маршрутов по Южной Сибири в целом и Хакасии в частности. Город с менее чем вековой историей радует уставшего после перелета туриста компактностью: от аэропорта до его центра буквально 15 минут езды. По пути из воздушной гавани гостей встречает скульптура хакасской женщины под названием Лора, получившая имя в честь вдохновившей автора изваяния девушки.

Центр Абакана ограничивается территорией четыре на четыре километра, во время прогулки можно познакомиться с галерей скульптур, посвященных различным сказкам и басням. Прежде чем отправляться в путешествие по республике, можно прогуляться по городским паркам, до Спасо-Преображенского кафедрального собора (храму с юртой у входа чуть больше 20 лет) и доехать до мемориального комплекса на горе Самохвал.

Время приключений В Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. З. Кызласова Фото: Андрей Белавин

Автор цитаты Главная остановка в Абакане — это Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. З. Кызласова.

Он известен коллекцией древнеенисейских каменных изваяний окуневской культуры (конец III — начало II тысячелетий до н. э.), высеченных из песчаника и гранита. Музей Кызласова — лучший старт для путешествия по Хакасии. В республике порядка 35 тыс. памятников археологии, рассказывает сотрудник музея Юрий Богданов. И это при том, что территория по российским меркам небольшая — ее можно объехать за 2-3 дня.

— Курганов у нас тысячи. По данным паспортизации, по 300-500 курганов находят за одно лето, — говорит экскурсовод. — Из окна машины, проезжая по Аскизскому району, я за пять минут насчитал сотню курганов и просто сбился со счета.

Самое большое изваяние в коллекции музея — Киметаз, или Каменная лодка. В глубокой древности менгир высотой порядка пяти метров, испещренными петроглифами, стоял в степи, но однажды, по-видимому, его попытались украсть, спрятать или осквернить. «Обнаружили его в советское время в озере — он торчал из воды, напоминая затонувшую лодку. Когда археологи его подняли, поняли, что это образец монументального древнего искусства», — рассказывает Юрий Богданов.

Что касается наскального искусства, то в музее представлены высокоточные копии. В их числе и памятники древнего искусства, созданных 6-9 тыс. лет назад и утраченных из-за скачков уровня водохранилища. Подлинные примеры наскального искусства в Хакасии можно увидеть в природных условиях — в частности, в Оглахты и на Тропе предков.

Время приключений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

На заметку: В музее располагается зона приема туристского информационного центра (ТИЦ) Хакасии, где можно получить карту гостя (она дает бонусы и скидки в том же музее, некоторых местах размещения, магазинах сувениров и др.) и проконсультироваться по маршруту. В частности, например, узнать номера проверенных сервисов проката авто. Список этих и других полезных для туриста точек есть на сайте ТИЦ.

Енисейские виды

Оглахты — участок федерального заповедника «Хакасский», который, как и хребет Уйтаг, находится примерно в 1-1,5 часах езды от Абакана . В тишине природных и исторических ландшафтов, прерываемой лишь криками гнездящихся (в том числе редких) птиц, можно увидеть наскальные древние рисунки. Правда, сначала придется подняться по лестнице из 965 ступеней. На деле не так страшно, как звучит, тем более что открывающийся сверху вид на Енисей и степь стоит того.

Автор цитаты «Шаман-камень» из дивонского песчаника, с которого начинается путь к вершине хребта Сорок зубьев, обнаружен петроглифической экспедицией в 1970-х. Средний возраст изображений на камне — 3,3 тыс. лет. На протяжении столетий племена использовали его для обрядов.

На экскурсии в Оглахты пускают в основном группами, всего по четыре в день, чтобы не навредить хрупким ландшафтам и обитающим там животным. Посещение заповедника обойдется в 550 рублей на взрослого человека, 400 рублей — на ребенка. На экскурсии лучше записываться заранее, особенно если путешествуете как самостоятельный турист — без сопровождающего экскурсовода в заповедник не пустят.

Время приключений Участок федерального заповедника «Хакасский» Оглахты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

На заметку: в Хакасии сравнительно небольшой поток туристов. По официальным данным, это 640 тыс. человек, однако есть неучтенные путешественники. На одних только Ширинских озерах отдыхают ежегодно порядка 1 млн человек. Больше половины туристов путешествуют на авто и останавливаются в палатках. В общем, предугадать загруженность туристических объектов невозможно, а потому лучше бронировать экскурсии заранее.

Из Оглахты открывается вид на Енисейские ворота — «ворота» из четырех невысоких гор, через которые пролегает река. Это Красноярское водохранилище, акватория которого простирается от Абакана и почти до Красноярска. В обиходе водоем называют Красноярским морем, он было создан в шестидесятых при строительстве ГЭС. По нему можно добраться до участка заповедника из района Межгорной долины.

В Усть-Абакане, откуда выезжают до Оглахты, катаются на пассажирском катере и байдарках. Маршрут начинается у фотогеничной старой водонапорной башни. Сплав подойдет и для новичков, поскольку плавное течение реки не предполагает активной работы веслами. С 2021 года, когда был создан Центр водного туризма Хакасии, в Межгорной долине создается гавань для яхт и детская школа для занятий парусным спортом.

А пока в конце маршрута туристов помимо вида на Енисейские ворота время ждет панорамный купол, где проводятся винные и гастрономические дегустации, свадьбы, детские праздники и другие мероприятия. (На момент написания материала Енисей изрядно обмелел и нарушил судоходный сезон. Как и в случае с экскурсиями, лучше проверить заранее, доступны ли речные прогулки — например, на сайте водного оператора по Хакасии «Стихия воды»).

Время приключений Сафроновский курганный комплекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

Южносибирские курганы

Не увидеть в Хакасии курганы практически невозможно, с большой вероятностью неподготовленный турист попросту не распознает в одиноко стоящих глыбах археологические памятники. Они давно разграблены. «Народы, пришедшие на эту землю позднее, конечно же, знали, что в курганах есть золото, и абсолютно не стеснялись вытряхивать покойников и забирать найденные вещи», — рассказывает сотрудник ТИЦ Хакасии, гид Павел Чураков.

Самый известный курган в республике (а заодно крупнейший в Сибири) — Салбыкский, сооруженный порядка 2,5 тыс. лет назад. Не менее внушительный, зато практически на разведанный путешественниками — Сафроновский курганный комплекс.

— Его примечательной особенностью является большое количество сохранившихся наскальных рисунков, — отмечает Павел Чураков. Кургану порядка 2,5 тыс. лет, часть рисунков нанесена значительно позже: так, с витиеватыми силуэтами человечков соседствуют родовые знаки, свойственные более поздним периодам.

Автор цитаты Неподалеку от Сафроновского курганного комплекса располагается Полтаковский стелларий, в коллекции которого почти сотня древних стелл. Оба они находятся в Аскизском районе, где проживает больше всего хакасов.

В Аскизе стоит посетить музей-заповедник «Казановка» — реконструированный хакасский аал XIX века (традиционное сельское поселение). В одноименной деревне располагается база отдыха «Кюг» — а точнее, этно-глемпинг, где можно пожить в юртах и хотя бы отдаленно прочувствовать традиционный быт на себе.

Время приключений Юрта 1896 года в музее Хуртуях Тас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

Узнать, каково было жить в юртах в предыдущих столетиях, можно и в музее Хуртуях Тас. Один из главных экспонатов — юрта 1896 года. Кому она принадлежала — богатым людям или беднякам, сможете выяснить сами, когда вам расскажут про соотношение углов юрты с достатком владельца. Бок о бок с бытом идут шаманские традиции, например, обряд кормления огня, который проводился посреди жилища.

Справка «Известий» В Хакасии, помимо обряда сек-сек, сохранилось немало шаманских традиций. Родители, гуляя с детьми в горах, учат их не шуметь в гостях у горного духа (в исконном для республики шаманизме именно горные духи — Таг-ээзи — считаются самыми могучими) и подкармливать его. Некоторые праздники привязаны к лунному календарю: так, традиционные свадьбы проводят по субботам, когда луна идет на убыль. Чыл Пазы, хакасский Новый год, отмечается в день весеннего равноденствия. Накануне праздника после захода солнца шаманы проводят обряд сжигания черных чалома: на каждую беду повязывается по одной.

Главная гордость музея — менгир Улуг Хуртуях тас («Великая каменная мать»), который считается в Хакасии священным и чудотворным. Его перевезли в Аскиз из краеведческого музея по просьбе общественности.

Время приключений Основатель музея Хуртуях Тас Леонид Горбатов показывает шаманский обряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

Карлов створ

По меньшей мере два дня стоит выделить на Саяногорск. В Карловом створе — таежном месте на границей с Красноярским краем, где сужается Енисей, стоит Саяно-Шушенская ГЭС. Ее высота достигает 242 м, что выше главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова.

— В планах было возвести ее на месте, где находится Майнская ГЭС. Но там рядом одно из крупнейших месторождений мрамора. Тогда здесь работало Саяногорское мраморное предприятие, — рассказывает пресс-секретарь филиала Русгидро «Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего» Алексей Дубовец. Этим мрамором облицован Храм Христа Спасителя в Москве и несколько станций столичного метро.

Время приключений Саяно-Шушенская ГЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

Место уникальное, поэтому решили, что лучше сберечь месторождение и возвести ГЭС выше по течению. Для этого пришлось и построить дорогу. Дорога от Майнской ГЭС (Контррегулятор Саяно-Шушенской. — Ред.) до поселка гидроэнергетиков Черемушки считается одной из самых дорогих дорог в мире: фактически она была вырезана в скале.

Автор цитаты В 2011 году на Саяно-Шушенской ГЭС открыли новый береговой водосброс: застать его работающим — большая удача. Однако и без того прогулка по благоустроенной енисейской набережной с посещением смотровой — зрелище, ради которого добраться до Хакасии.

На заметку: Саяно-Шушенскую ГЭС открыли для туристов в 2021 году. Официальная стоимость посещения — 650 рублей, однако сбором групп занимаются сторонние организации, у которых ценник повыше. На момент написания материала ГЭС временно закрыта для экскурсий.

Но Саяногорск — это не только Саяно-Шушенская ГЭС и Черемушки. По берегам разбросаны базы отдыха с уютными деревянными домиками у воды, бани (температура воды круглый год держится на средней отметке примерно +7 градусов) и плавбазы с катерами, рафтами и надувными плотами , которые прозвали «диванным морским флотом». Прогулка в 17 км на сапсерфах с трансфером от Саяногорска обойдется в 1000 рублей на человека с расчетом на группу в 25 человек.

Через реку — нацпарк «Шушенский бор», к которому переправляют на катерах. Это уже, правда, территория Красноярского края. Нацпарк особенно заинтересует любителей горных походов, трекинга и скайраннинга. Маршруты найдутся как для опытных походников, так и начинающих, в том числе семей с детьми (важно: в природных зонах стоит сохранять бдительность и не забывать про клещей).

Время приключений В парке экстремальных развлечений «Мраморка» Фото: Андрей Белавин

Для детей и взрослых найдется развлечение и в парке экстремальных развлечений «Мраморка» на 20-м км трассы «Саяногорск — Черемушки». В 2019 году его открыл мастер спорта, двукратный чемпион России по альпинизму, промышленный альпинист Александр Жигалов. По Мраморке — мраморно-гранитной скале высотой 200 метров — проложено несколько альпинистских маршрутов разной сложности: новичкам подойдет как виа феррата (участок, оборудованный подобием металлической лестницы; обойдется в 1650 рублей), так и маршрут для скалолазания (850 рублей). Зимой скалу украшают гирляндами и заливают льдом, благодаря чему она светится изнутри, и оборудуют для ледолазов.

Ширинские озера и Тропа предков

Активный отдых в Хакасии в целом вполне подходит для семей с детьми. В июле-августе можно застать купальный сезон на Ширинских озерах — Шира, Иткуль, Шунет, Тус (благодаря плотности горько-соленой воды на ней можно лежать, как в Мертвом море), Белё (там располагается эколого-экскурсионный юрточный комплекс заповедника «Хакасский», ехать туда лучше с кемпинговым снаряжением).

В Ширинском районе есть и обустроенные турбазы, например, «Томичка», недельное проживание на которой с питанием обойдется в 6,5 тыс. рублей за неделю. Помимо озера, рядом с ней по высокому берегу реки Белый Июс проложен маршрут Тропа Предков. Он занимает порядка четырех часов и включает посещение гротов с петроглифами, каменных арок, панорамных точек и эзотерических «мест силы».

Время приключений Тропа предков в Ширинском районе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Кориненко

По Белому Июсу сплавляются на катамаранах (расслабляющий любительский сплав стоит припасти на время после энергозатратного восхождения). Самый популярный маршрут начинается в деревне Малая Сыя, идет до села Ефремкино и длится всего полтора часа. Препятствий на пути почти нет (а если есть, то незначительные ), зато с катамарана открывается вид на горный массив Тогыз Аз (Девять ртов) с гротами и пещерами. Есть длинный маршрут от деревни Мендоль, но него уже понадобится пару дней.