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Курортный романс: как провести лето в Воронеже

Глэмпинг на пляже, бобры в городе и парное молоко на ночь
Фото: Сергей Шандин
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Воронежская область у тех, кто тут никогда не бывал, мало ассоциируется с летним отпуском, и тем более с пляжным отдыхом. А между тем водоемов здесь предостаточно, недаром Воронеж является колыбелью регулярного русского флота — в 1700 году здесь был спущен на воду первый русский линейный корабль «Гото Предестинация», построенный по проекту Петра I. За прошедшие столетия кипучая энергия местных жителей ничуть не иссякла, а лишь приумножилась, и в последние годы здесь появилось множество чрезвычайно приятных мест для отдыха. Почему Воронеж называют городом куража и что можно найти летом в его окрестностях, «Известия» выясняли с «Медиаразведкой» сервиса Туту.ру и отделом развития туризма Воронежской области.

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Пляжный клуб

Парк «Белый колодец» — настоящий модный, почти морской курорт в 12 км от города. Он создан на территории гигантского мелового карьера, где раньше добывали глину. Сейчас это — каскады чистейших озер с песчаными берегами в окружении отвесных меловых гор.

Прямо в воде на сваях, а также на террасах вокруг большого озера, расположены десятки уютных домиков с деревянными верандами, на которых можно позавтракать под утренним солнцем после удачной рыбалки или полюбоваться закатами под задушевные разговоры. Как уверяют аборигены, комаров на территории глэмпинга не бывает даже в разгар сезона. Тем не менее все жилища оборудованы антимоскитными сетками, так что двери и окна можно держать открытыми круглосуточно.

Курортный романс:
Парк «Белый колодец»

Парк «Белый колодец»

Фото: Сергей Шандин

Путешественникам с детьми особенно нравится расположенный тут же ковбойский городок El Evento, популярное место для частных мероприятий и корпоративов. Здесь можно зайти в салун, побывать в офисе шерифа, перекусить в деревянном дилижансе вкуснейшей пиццей. В городке есть свое озеро с песчаным пляжем, волейбольным полем, шезлонгами и детскими водными аттракционами.

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Еще одна местная достопримечательность — парк альпак. Во время экскурсии можно кормить, обнимать и селфиться не только с этими пугливыми и прекрасными животными; ни одного посетителя не оставят без внимания любопытные козы, которые очень настойчиво требуют угощения, а также шотландский бык Шериф, который, откидывая со лба длинную рыжую челку, протягивает гостю язык, требуя очередной кусок тыквы.

Сельская жизнь

Продолжить знакомство с животным миром лучше всего на козьей ферме, расположившейся в нескольких километрах от города в селе Чертовицы. За животными следит настоящий профессионал — доярка Наталья Шерстных, известная здесь как баба Ната, которая посвятила этому делу всю свою жизнь. На экскурсии она рассказывает обо всех местных обитателях — козах разных пород, коровах, яках, осле Осе, кроликах и маленьком еноте. Желающие могут поработать пастухами, покормить коз, подоить и даже понянчить на руках только что родившихся козлят.

В загородном клубе Farm & Village имеется своя сыроварня и ресторан «Сеновал», где подают блюда из локальных продуктов и хлеб, собственноручно выпеченный в печи по традиционным русским рецептам. Местные хиты — томленая в печи утиная ножка с луком и яблоками и хлебная корзина, к которой подается свеча из тающего топленого масла.

Курортный романс:
Загородный клуб Farm & Village

Загородный клуб Farm & Village

Фото: Сергей Шандин

Но надо сказать, что от любого блюда, которое ставят на стол, невозможно оторваться, будь то салат с раковыми шейками и местной воронежской спаржей под ореховым соусом, запеченный в золе камамбер с черносливом и вялеными томатами, гречневая каша с белыми грибами и красной икрой, лосось со шпинатом и муссом из сулугни или крем-брюле из томленых в печи сливок. Всё это сопровождается фермерскими дистиллятами — сливовым, травяным, пшеничным на копченой груше, а также фруктовыми настойками, наливками и авторскими ягодно-травяными чаями.

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В этом месте хочется задержаться — помимо невероятно вкусной фермерской еды, успокаивающих пасторальных пейзажей и общения с животными, здесь есть множество других развлечений вне зависимости от сезона. На территории комплекса имеется подогреваемый открытый бассейн и банный спа-комплекс, зимой заливают каток. Летом работает трансфер до реки, где можно искупаться или прокатиться на сапах, зимой доставляют до расположенного неподалеку горнолыжного курорта. По окрестностям также можно кататься на лыжах, снегоходах или собачьих упряжках зимой, на лошадях, велосипедах или квадроциклах летом. В этом сезоне на ферме раз в неделю проходят джазовые вечера.

Размещают при этом гостей, решивших задержаться, совсем не на сеновале, а в благоустроенных деревянных домах в стиле барнхаус с дизайнерским интерьером, собственной кухней и ванной. Каждый новый постоялец получает перед сном бутылочку парного молока с печеньем от бабы Наты.

Итальянская фантастика

Villa Da Vinci — загородный комплекс в 22 км от города — на первый взгляд ничем не отличается от других подобных гостиниц. Здесь есть всё необходимое для комфортного отдыха на природе — бассейн под открытым небом с шезлонгами, баня с подогреваемым на огне чаном и соляной стеной, ресторан с бильярдом и караоке, деревянные беседки и веранды для больших компаний, детская площадка.

Курортный романс:
Загородный комплекс Villa Da Vinci

Загородный комплекс Villa Da Vinci

Фото: Светлана Хазова

Но интерьеры приводят постояльцев в дикий восторг — они фантастические и абсолютно разные. В номере «Черное и белое» ванна в стиле ретро стоит на постаменте прямо в спальне у окна, потолок расположенного под самой крышей «Да Винчи» увит светящимися в темноте ветвями, а посреди «Авто» вращается барная стойка с кожаными автомобильными креслами.

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Городской экстрим

Любители острых ощущений и активного отдыха найдут множество интересных объектов и в самом центре Воронежа. У Чернавского моста — одного из символов города — можно, например, устроить экстремально-романтический завтрак. С крыши делового центра «Сабуров» стартует зиплайн «Эй!Троллей» — полет через водохранилище, в ходе которого можно успеть полюбоваться городом сверху, точно запомнится надолго.

Особенно если перед этим позавтракать рядом со стартовой площадкой — в видовом ресторане «1586», где с утра подают прекрасную шакшуку с копченым каймаком, бенедикт с лососем или сырники с черникой. И обойдется всё это гастрономическо-экстремальное мероприятие совсем недорого — 1200 рублей в будни и 1600 рублей в выходные. Кстати, здесь же можно получить легендарный тирамису с дополненной реальностью — при помощи смартфона с него можно запустить ракету. Этот десерт посвящен воронежцам, создавшим двигатель для космического корабля «Восток», который доставил Юрия Гагарина на околоземную орбиту.

Курортный романс:
Завтрак в «1586»

Завтрак в «1586»

Фото: Светлана Хазова
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Днем стоит добраться до Адмиралтейской набережной, где напротив Петровского острова пришвартована копия легендарной «Гото Предестинации» — первого российского линейного корабля, в создании которого принимал участие Петр I и с которого началось создание регулярного военно-морского флота. Подняться на борт линкора можно и сейчас. Среди экспонатов музея — оружие, инструменты, посуда и прочая бытовая утварь моряков, старинные книги, монеты, военная форма.

Быстро и недорого перекусить во время прогулки по городу можно в чебуречной «Культурно Коротко» — вечером в этом популярном у воронежцев месте слишком многолюдно. Местная экзотика — «Камчатка» с камчатским крабом, семгой и красной икрой, «Гавайский» с ананасом и сыром, «Мехико» со свининой, фасолью, беконом и халапеньо. Есть также множество других сочетаний на любой вкус, которые в качестве начинки для чебурека даже сложно представить.

В небольшом, но очень уютном пабе «1917» на Студенческой обязательно стоит попробовать клюевскую кашу. Овсянку с копченостями готовят по тому же рецепту, что использовали в семье бывшего домовладельца Константина Клюева. Сейчас это кирпичное здание вместе с соседним домом, построенным в начале XX века для жены надворного советника Александры Стародубовой, является объектом культурного наследия.

Курортный романс
Паб «1917»

Паб «1917»

Фото: Сергей Шандин
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Ближе к вечеру активный отдых в черте города можно продолжить — заплывом на байдарках по водохранилищу от семейного предприятия «Два весла». Даже тех, кто никогда не держал в руках весла, здесь посадят на каяк, научат грести и отправят в путешествие вокруг острова, образовавшегося на месте старой дамбы Чернавского моста. Сейчас здесь располагается многофункциональный спортивный кластер с Центром гребли на байдарках и каноэ. Поэтому во время путешествия по воде можно не только любоваться прекрасным закатом, наблюдать за проплывающими мимо бобрами, но и попытаться обогнать каноэ с вышедшими на тренировку профессионалами.

Хорошим финалом такого дня физкультурника станет дегустация ликеров, настоек и более крепких напитков под домашние соленья и паштеты в баре «Бутурлин» или визит в секретный коктейль-бар Boulevardier. Попасть в это закрытое питейное заведение, которое работает в формате drink and talk, можно только по предварительному звонку. Телефон у владельца предприятия Ильи Колесникова звонит не переставая, диалог во всех случаях примерно один и тот же: «Одна? Приходи, налью что-нибудь…» Он сам встретит каждого гостя на улице, проводит до столика и после непродолжительной беседы соорудит напиток под настроение.

Загородный вояж

Дворец Ольденбургских — дом в староанглийском стиле — был построен в Рамони, в 40 км от Воронежа, для княгини Евгении Романовской, в замужестве принцессы Ольденбургской, и ее супруга. Имение со свеклосахарным заводом на Воронежской земле княгиня, выделявшаяся при дворе своей экстравагантностью и активной жизненной позицией, купила у дворянки Марии Вельяминовой.

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Покончив с праздным существованием в Петербурге, она занялась обустройством жизни на селе. Благодаря неуемной энергии принцессы в Рамони появилась первая в России конфетная фабрика с паровыми машинами, водонапорная башня, железная дорога, столовая и больница для местных жителей, объемы производства сахара на предприятии значительно увеличились.

Музейные экспозиции, которые рассказывают о жизни и бурной деятельности всего семейства Ольденбургских, пока располагаются только в бывших подвальных помещениях дворца и в Свитском корпусе — на верхних этажах главного здания продолжается реставрация. Также на территории усадьбы сохранилось здание свеклосахарного завода.

С усадьбой старинного дворянского рода Веневитиновых, расположенной в селе Новоживотинное в 27 км от города, связаны сразу несколько известных имен. Здесь провел свои юные годы поэт Дмитрий Веневитинов, жил и работал его племянник, археолог, историк, общественный деятель, предводитель воронежского дворянства Михаил Веневитинов, а также трудилась гувернанткой, учительницей музыки и английского языка автор романа «Овод» Этель Войнич.

Во время экскурсии по интерактивному музею сподвижник Петра зачитает указ об основании регулярного флота, нянюшка споет русскую колыбельную, в зале, посвященном отношениям поэта с Зинаидой Волконской, прозвучит романс под гитару, а в музыкальном салоне на 120-летнем рояле исполнят обнаруженный недавно романс Анны Петровны Керн. Дети могут пройти квест по предшественнице Нарнии — придуманной когда-то Мишей Веневитиновым стране Веневии, а взрослые — научиться играть в крокет на специально обустроенной для этого площадке в парке.

Курортный романс:
Замок с пивоварней

Замок с пивоварней

Фото: Сергей Шандин
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Еще один интересный образец архитектуры в окрестностях Воронежа — готический замок в Масловском, принадлежащий местной пивоварне. Это новодел, и любителям истории он будет интересен совсем не собранием древностей. При строительстве здания использовались архитектурные элементы знаменитых сооружений, где воронежские специалисты набирались опыта — здесь можно увидеть башни из Бамберга, с Карлова моста, часть фасада Брюссельского собора. Получился такой местный Диснейленд, по которому проводятся экскурсии с дегустацией прямо из танков крафтового продукта, сваренного по аутентичным рецептам. В ближайшие два года здесь появится музейно-развлекательный комплекс в стиле европейского городка с гостиницей и детской зоной.

Что привезти из Воронежа

Центральный рынок Воронежа — одно из самых модных и популярных общественных пространств в городе. Здесь представлена продукция всех крупных и мелких местных производителей — от спаржи, выросшей на Воронежской земле, до мраморного мяса, устриц и плавающих в аквариумах живых осетров.

Курортный романс:
Центральный рынок

Центральный рынок.

Фото: Сергей Шандин
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На втором этаже — в зоне фудкортов — располагаются 15 мини-производств, за работой которых можно понаблюдать в реальном времени благодаря стеклянным стенам. Тут можно попробовать, купить по смешным ценам и увезти с собой настоящую колбасу из мяса, которую, говорят, так уже нигде не готовят, легендарный «Чернозем» — зефир с чернилами каракатицы, фермерские сыры и восхитительные яичные ватрушки. А перед уходом — незаметно обмакнуть в гигантский шоколадный фонтан свежайшую булочку и выпить отменного кофе, который готовят из обжаренных тут же зерен, привезенных с самых разных концов света.

Как добраться

Самый быстрый путь из Москвы в Воронеж на общественном транспорте в настоящий момент — 6,5 часа в комфортабельном двухэтажном поезде с сидячими вагонами и персональными розетками у каждого кресла. Если отправиться в путешествие рано утром, в поезде взять на завтрак горячую кашу и бутерброды с кофе, а затем подремать или почитать книгу, время до обеда и прибытия на воронежский вокзал пролетает совершенно незаметно.

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