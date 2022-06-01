Все выключено: гостиничные сети Marriott и Hilton могут покинуть РФ

Крупные гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России . Об этом «Известиям» рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, который знаком с деталями переговоров. Информацию о вероятном прекращении работы сетей в РФ подтвердили и в консалтинговой компании на рынке недвижимости Knight Frank. Ранее о приостановке операционного управления отелями на территории России сообщал Hyatt. Владельцы недвижимости рассматривают вариант работы с брендами без согласия правообладателя: в РФ разрешено принудительное лицензирование, отметил Игорь Бухаров.

Уйти или остаться

Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть РФ . Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика, рассказал «Известиям» Игорь Бухаров. По его словам, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тыс. рублей за сутки . Как отметил Игорь Бухаров, также бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования. Она позволяет гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети. Ранее о приостановке с 14 мая операционного управления отелями на территории России заявлял еще один крупные игрок на рынке — Hyatt.

Все выключено Ресепшн отеля Hilton Leningradskaya Фото: ТАСС/Александр Зеликов

Игорь Бухаров уточнил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям; отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов . Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам, напомнили «Известиям» в Ivashkevich Hospitality. Издание направило запросы в компании.

Если иностранные компании все-таки решат покинуть Россию, не исключено, что собственники захотят использовать их здания прежним образом, то есть перезапустить бизнес с использованием уже привычных названий , сказал Игорь Бухаров. В России разрешены параллельный импорт и принудительное лицензирование , добавил он. Инвесторы допускают, что иностранцы могут обратится в суд, сказал эксперт. Но тогда международным игрокам придется пояснить свою позицию, ведь они сами приняли решение об уходе, «их никто не гнал и не выживал», подчеркнул Игорь Бухаров.

— В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса . При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей, — заметил эксперт. — Ситуация достаточно сложная, с учетом того что у всего бизнеса сузился горизонт планирования.

Все выключено Холл отеля Marriott Hotel Novy Arbat Фото: ТАСС/Александр Зеликов

«Известия» направили запросы в штаб-квартиры иностранных компаний. В пресс-службе Hilton изданию напомнили, что закрыли офис в Москве и отказались от будущих проектов в стране.

О приостановке работы в РФ также заявили Marriott, Hyatt, Accor (Novotel, Ibis, Mercure, Rixos, Pullman, Swissotel, Movenpick, Sofitel). Hyatt остановила сотрудничество с одной из гостиниц в Москве плюс сняла вывеску с отеля в Сочи.

Два сценария

О том, что Marriott, Hilton и Hyatt рассматривают возможность полного ухода из РФ, знает и директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм . Она добавила, что у всех крупных сетей сейчас такая ситуация, включая бренды Accor (Mercure, Movenpic, Novotel и тд.) .

— Сейчас международные гостиничные операторы рассматривают различные сценарии развития или сворачивания своего бизнеса на территории России, но на текущем этапе ключевой вопрос для них — понять, насколько масштабно они собираются действовать дальше, — сказала эксперт. — Для международных операторов доля российского рынка невелика, поэтому при возникновении репутационных рисков многим из них проще остановить работу .

По словам Наталии Розенблюм, в такой ситуации можно выделить два основных варианта развития событий. Первый, который компании уже реализуют на рынке последние два месяца, состоит в том, что отели продолжают свою работу под иностранным брендом. Они сохраняют существующие гостиницы, но не рассматривают новые проекты в РФ. Второй вариант — расторжение тех контрактов, которые уже есть, то есть уход из страны.

Все выключено В холле трехвездочного отеля Ibis Kazan гостиничной сети Ibis в Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Международные сети активно следят за происходящим на российском рынке, но большинство из них ориентировались на иностранных гостей, и для многих городских отелей ощутимо отсутствие потока из-за рубежа, отметила эксперт. Хотя курортные гостиницы были ориентированы и на россиян, поэтому здесь нет снижения трафика.

Существует немало российских операторов и сотрудников, которые много лет работают в гостиничном бизнесе и умеют управлять предприятиями , подчеркнула Наталия Розенблюм. Поэтому и с уходом международных игроков рынок продолжит развиваться , резюмировала она.

С учетом геополитической ситуации сценарий полного ухода международных брендов гостиниц возможен, согласна директор департамента индустрии гостеприимства консалтинговой Core.X Маргарита Найштут. Эксперт предположила, что гостиницы иностранцев категории три-четыре звезды могут перейти под управление российских крупных сетей. Плюс к этому со временем ушедших можно будет заменить арабскими и азиатскими брендами.

Отели Hyatt, Marriott и Hilton появились в России более 20 лет назад, любое решение о снижении или прекращении деятельности в стране будет взвешенным и продуманным, уверена замглавы департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. Большую долю загрузки этим отелям обеспечивают в том числе российские туристы. Поэтому снижение цен на размещение возможно только в тех регионах, где внутренний туризм недостаточно развит, отметила она.

Евгения Тучкова уточнила: многие российские девелоперы создают качественные продукты без иностранных брендов. Тем более команды из РФ обучались и развивались на базе знаний международных операторов и у девелоперов есть все шансы создать новые качественные сети отелей.

Все выключено Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уход крупных гостиничных брендов из России нецелесообразен для них самих с точки зрения бизнеса, считает генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В России развивается внутренний туризм, поэтому, по его мнению, крупные иностранные операторы не покинут страну, а пересмотрят свою политику. В долгосрочной перспективе развитие регионального туризма станет для них абсолютным приоритетом, полагает эксперт.