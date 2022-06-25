Город-облако: почему стоит обязательно посетить Владивосток

Если британский утопист Говард изобрел город-сад, то Владивосток — город-облако, затуманенный настолько, что гигантский Золотой мост иногда не видно вблизи. В то же время ярко-зеленый, разбавленный синим течением и «душный» от обилия деревьев. Владивосток — настоящая экзотика для жителей Центральной России, хотя и не без привычных архитектурных силуэтов и хаотичных парковок. С гастрономической точки зрения город тем более заслуживает внимания. В рамках проекта «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру», а также при поддержке аэропорта Владивостока и ТИЦ Приморского края «Известия» выяснили, чем интересен регион для туристов.

Второй Сан-Франциско

Столица Приморского края окружена тремя заливами, она занимает полуостров Муравьева-Амурского и ряд островов под ним. Почти всегда затуманенная, как будто всё еще смотришь из иллюминатора самолета. Другой подходящий эпитет для Владивостока — город солнца, причем без налета кампаннеловской утопии. Во Владивостоке солнце светит порядка 270 дней в году. Это в 2,3 раза больше, чем в Москве. В ненастье от местных жителей можно услышать такую фразу: «Не нравится — подожди пять минут». Переменчивость погоды отразилась и в другой поговорке, указывающей на расположение города, — широта крымская, долгота колымская.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

В свое время Никита Хрущев обещал сделать из Владивостока второй Сан-Франциско. Но массовое внимание город привлек уже в новом тысячелетии благодаря саммиту АТЭС. Важная дата, 2012 год, мелькает в речи каждого экскурсовода. К этому событию здесь построили три моста, новое здание аэропорта, скоростную дорогу и в целом занялись благоустройством.

Начать знакомство с Владивостоком лучше всего c пешей прогулки. Трогательный и познавательный рассказ о центре города предлагает проект «Голос внутри», продвигающий иммерсивные экскурсии. Первое время группа людей в наушниках, следующая за молчаливо жестикулирующим актером, заставляет прохожих оглядываться. Но совсем скоро к такому вниманию привыкаешь.

Еще одна локация проекта — квартал Миллионка. Приморский «чайна-таун» возник в конце XIX века. Прежде здесь сквотом и в большом количестве жили китайские гастарбайтеры, полиция не вмешивалась в их уклад, позволяя разрастись поселению до размеров небольшого города в городе. Квартал представлял собой узкие лабиринты из красного кирпича, в которых можно было найти всё что угодно: от опиумных курилен до китайского театра. Сейчас место потеряло былую атмосферу и без внушения со стороны уже не создает впечатление авантюрности и таинственности. Хотя в перспективе у Миллионки есть все шансы вырасти в модный молодежный кластер.

Проложить маршрут для самостоятельной прогулки лучше через приморскую сцену Мариинского театра — здесь находится видовая площадка на Золотой мост. В принципе, рогатка пилонов (мост имеет форму буквы V) хорошо просматривается из разных частей города, она нависает и даже беспокоит своим размером. Но со стороны театра открывается наиболее панорамный и фотогеничный вид.

Из всех технических сооружений самые романтичные, безусловно, маяки. В черте города их пять: Скрыплева, Басаргина, Токаревского, Россета и Шкота. Вместе они составляют «морские ворота» Владивостока, в которые без их разрешения не войдет ни одно судно.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

А вот самым необычным пляжем обладает Стеклянная бухта. Вместо гальки здесь — осколки фарфора и стекла, которым не случилось стать вазой или чашкой, — примыло сюда с большой свалки, куда раньше скидывал мусор бывший фарфоровый завод. Отшлифованные морем осколки со временем образовали местную достопримечательность. Второй такой пляж есть только в Калифорнии. По рассказам местных, до 2020 года бухту толпами посещали китайские туристы, которые вывозили стекляшки и делали из них бусы, браслеты и сувениры.

На острове Русский

К полуострову Муравьева-Амурского примыкает архипелаг островов, самый крупный из них — Русский. К нему ведет узнаваемый Русский мост. Высота его пилонов составляет 324 м, что соразмерно Эйфелевой башне.



Большая часть территории острова Русский по-прежнему принадлежит военным, здесь находятся стратегические высоты и воинские части. Символично, что начать знакомство с островом лучше с Новосильцевской батареи, откуда открывается зрелищный вид на мост. Сама постройка — наиболее доступный из всех объектов Владивостокской крепости. Это последняя в мире военно-морская крепость, которая к тому же не произвела ни одного выстрела.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

Самое популярное место для пешей прогулки — мыс Тобизина. Через лес можно пройти к отвесным скалам, а затем спуститься к морю. С учетом фотографирования путь в одну сторону займет пару-тройку часов. До недавнего времени прогулка по мысу была более экстремальной — вместо лестниц на некоторых отвесах были «установлены» веревки. Сейчас проблему решили, но попрыгать по плитам всё равно придется.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

Продолжить активный отдых можно на мысе Ахлестышева. В самой дальней точке мыса оборудован серф-лагерь с прокатом сап-досок и каяков. Волны в бухте подходят как для новичков, так и для профи. Даже если не любите спорт, место всё равно стоит посетить — оно необыкновенно красиво.

Недалеко от серф-лагеря расположен океанариум. Построенный в виде огромной белой раковины, он занимает третье место в мире по величине. Помимо морских обитателей, есть здесь и другой необычный экспонат — статуя Посейдона. Если в образе морского бога вам видится что-то знакомое, это не мираж. После неудачного согласования Посейдона, наделенного азиатскими чертами лица, тайваньская компания-изготовитель выбрала в качестве референса портрет Карла Маркса. Столп коммунизма, вздымающийся из волны в сопровождении морских коньков, смотрится так же внушительно, как Маркс перед Большим театром в Москве.

Увидеть обитателей океана без защитного стекла можно на морской ферме в бухте Воевода. Это официальное предприятие по добыче и выращиванию морепродуктов. Пожалуй, нигде не расскажут о технологии — от высадки мальков до упаковки — так увлекательно, как здесь. Цеха находятся на двухэтажном корабле, скромно, без лоска, немного зябко, зато с должной атмосферой. Экскурсоводы объяснят, зачем гребешку 100 глаз, действительно ли буква «р» в названии месяцев отвечает за съедобность устриц (в период размножения с мая по август вкус горчит), а кроме того, разрешат поддержать краба и слизкого трепанга. Девушки-технологи признаются, что не особо любят морепродукты в пище — со временем становится сложно есть тех, кого годами выращиваешь. Если у гостей фермы нет такого стеснения — угоститься свежими устрицами и гребешками можно в кафе поблизости.

город Фото: Сергей Шандин

Вкусы Дальнего Востока

Разумеется, в первую очередь пробовать стоит морепродукты. Самое вкусное — это свежее, но лучше — в авторской обработке. Гребешки, устрицы, крабы, кальмары, акула и некоторые совсем непривычные продукты.

Трепанг, или морской огурец, — иглокожее животное, считается полезным для иммунитета и работы сердца. Готовится по принципу «пятиминутки». Маринуется в соевом соусе, а перед этим ошпаривается в очень крепком чае.

— Так как чай содержит дубильное вещество, трепанг размякает и становится нежным. Но если его передержать в горячей воде, он будет как хрящик. Рецепт нам передали моряки, — рассказал бренд-шеф ресторана Zuma Егор Анисимов.

Zuma, пожалуй, самый разрекламированный и авторитетный ресторан Дальнего Востока. Предлагает паназиатское меню и просто восхитительные десерты. Такие же яркие гастровпечатления стоит искать в Syndicate — Port Cafе, ресторане грузинской кухни «Супра», а также в «Миллионке», сочетающей азиатскую и русскую кухни.

Для лучшего знакомства во вкусами Приморья туристы могут подгадать и посетить гастрофестивали, которые сменяют друг друга почти весь год. В конце января во Владивостоке проходит фестиваль зимней рыбы под названием «Корюшка и Ко», в мае — фестиваль мидий, в июле — гребешка, в августе — кальмара, в сентябре — фестиваль дикоросов и Тайги, а в октябре — фестиваль краба.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

Сувениры, привезенные из Владивостока, также в основном гастрономические. Фабрика «Приморский кондитер» выпускает необычный шоколад с ламинарией, морской солью, с морскими капустой и ежом. Для укрепления здоровья туристы часто везут лимонник. В музее трепанга гости приобретают в подарок маски и биодобавки.

Владивосток для автомобилей

Передвигаться по городу удобнее на личном транспорте. Вообще Приморский край — самый автомобилизированный регион страны. На 1 тыс. жителей здесь приходится 471 машина.

Большое число автолюбителей объясняется, с одной стороны, близостью Японии и Кореи — крупных импортеров транспортных средств (отсюда и обилие праворульных машин на дорогах), а также довольно сложным рельефом города — не всегда удобно преодолевать спуски и подъемы пешком, тем более с семьей.

Несмотря на постоянное выхлопы, Владивосток — достаточно чистый город. Полуостров Муравьева-Амурского ориентирован с юга на север, в длину составляет около 30 км, а в ширину — 12 км. Все выбросы здесь нещадно сдувает ветер.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

Любопытно и другое — именно Владивосток считается родиной дрифта в России. Культура «заносчивой» езды родилась в Японии, но была перенята российским соседом. Стать пассажиром дрифтующего авто можно на базе «Примринг». Куда впечатляюще, чем все десять частей «Форсажа».

Туризм во Владивостоке

В 2021 году Приморский край посетили 2,8 млн человек. Это почти половина от допандемийного уровня, когда во Владивосток массового ехали туристы из стран Азии.

Гостям из Китая, Кореи и Япония Владивосток преподносится как ближайший «европейский» город с характерной архитектурой. А вот жителям соседних регионов, например Хабаровска или Иркутска, в первую очередь интересен отдых у моря. По словам экскурсовода Натальи Гречкосей, про Владивосток жители России «узнали» пару лет назад. Сейчас встречаются и такие туристы, которые готовы прилететь из Москвы даже на пару дней.

Город-облако Фото: Сергей Шандин

— К 2022 году поток стал немного восстанавливаться, — соглашается руководитель туристско-информационного департамента Дарья Гусева. — С недавних пор во Владивосток летят те регионы, которые раньше не обращали внимание на наше направление, но с кем появилось прямое сообщение, — Якутск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и даже Сочи.