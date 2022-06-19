Сеанс арктической магии: трудная дорога школьников на мыс Челюскин

Белая холодная пустыня, ветер со снегом в лицо, за спиной тяжелые сани, а слева, в 50 метрах, силуэт белого медведя… И все эти приключения в 17 юных лет. Московские старшеклассники побывали в экспедиции на самой-самой северной точке континентальной Евразии, а некоторые из них прошли историческим маршрутом великого первооткрывателя Семена Челюскина. Корреспондент «Известий» следил за подготовкой проекта и побывал на одноименном мысе, где встречал группу юных и отважных.

Что за экспедиция такая

Детские мечты обычно рождаются (чего уж там, часто и умирают) словами «вот когда я вырасту…» Как оказалось, вовсе не обязательно взрослеть даже для таких авантюр, в хорошем смысле слова, как лыжный поход в Арктику. Это доказала группа старшеклассников под предводительством всемирно известного путешественника Матвея Шпаро. Полярник вместе с командой энтузиастов подготовил московских школьников к уникальному переходу. Тонкий профессиональный расчет, опытные инструкторы, современное снаряжение и, конечно, искреннее желание и ответственность юных участников обеспечили успех «Большой арктической экспедиции – 2022».

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Ребята (всего их было 14) разделились на две группы. Пока первая семерка (отряд «Арктическая наука») проводила полноценные исследования на полярной станции имени Федорова на самом мысе, другая команда (отряд «Первооткрыватели») повторила на лыжах подвиг первопроходца Челюскина. Но всё по порядку, ведь путь к ледяному мысу начинался для каждого из ребят задолго до финального этапа.

Как всё срослось

Середина мая. Спортзал московской школы № 2094 больше похож на обжитую поляну Грушинского фестиваля: палатки, рюкзаки, пирамида из банок с тушенкой и пачек макарон, лыжи, палки, ботинки. И даже гитара, куда ж без нее. Броуновское движение подростков, снующих от сумки к сумке. На гимнастической скамейке паренек сосредоточенно нашивает шеврон с надписью «Большая арктическая экспедиция – 2022» на куртку. Он прерывается для беседы с корреспондентом «Известий» и долго поднимается — старшеклассник под два метра ростом. Оказывается, дзюдоисту Егору Мозерову отведена в экспедиции миролюбивая роль летописца и кинохроникера научной работы на станции.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Я учусь в медиаклассе, буду готовить видеоматериал об экспедиции. Расскажу про исторических личностей. Как раз сейчас изучаю биографию Папанина. Буду в фильме рассказывать о том, как он на дрейфующей льдине провел 270 дней, — рассказывает парень.

Егор прошел через серьезный отбор. Особенно ему запомнился предварительный этап в лесах Рузы, где ребята вели исследовательскую работу с биологами. Юношу манит всё новое и неизведанное, а Север в его представлении хранит много тайн. К повороту в сторону северных приключений старшеклассника подвел неравнодушный педагог.

— Мой преподаватель физкультуры Александр Александрович из 626-й школы рассказал о такой возможности, помог подать заявку, и вот я попал сюда, — делится старшеклассник.

Сеанс арктической магии Егор Мозеров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Подросток с теплотой говорит о своем наставнике, который ездил с ним на соревнования по футболу, готовил к сдаче ГТО и благодаря которому он ввязался в грандиозное приключение. Парень мечтает о карьере офицера.

Другой физрук подтолкнул к большому северному приключению очаровательную лицеистку Веру Родикову (ей 17 лет). Девушка мечтала о таком путешествии с 6-го класса. Ходила в походы, искала любую возможность попасть в Арктику. В семье увлечение Веры разделяет мама, но главный идеолог активного досуга всё же дед — он альпинист со стажем.

— Благодаря ему я пришла в спортивный туризм, — с теплотой говорит девочка.

Всё началось с огромного желания переночевать в лесу в палатке. Но не было тогда ни палатки, ни возможности. С приходом в школу № 1553 города Москвы такой шанс представился.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Учитель физкультуры сказал, что есть турклуб, позвал в поход. Я завизжала от радости, — вспоминает Вера.

Сначала были три дня в Подмосковье, потом всё более и более сложные вылазки.

И вдруг замаячила перспектива Крайнего Севера. Вера успешно прошла предварительный отборочный этап в Карелии. А еще она спортсменка-легкоатлетка, бегает на средние дистанции (1-й взрослый разряд) — это стало дополнительным преимуществом. Считает, что в разношерстном коллективе экспедиции главное — встречи с новыми людьми, взаимное уважение.

— Еще нужно уметь себя сдерживать, решать конфликты не громко, а тихо в сторонке, наедине с человеком, — делится старшеклассница.

В коллективе Вера быстро нашла свое место не без помощи музыкального инструмента — на Челюскин отправилась с гитарой.

Сеанс арктической магии Вера Родикова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Автор цитаты Матвей Шпаро — известный российский путешественник, в 1997 году руководил восхождением на вершину Килиманджаро команды, в состав которой входили люди с ограниченными возможностями. В 1998 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за переход по дрейфующим льдам через Берингов пролив. Возглавлял экспедицию на лыжах через Гренландию, в состав команды входил турист на инвалидной коляске. Основатель многочисленных молодежных турпроектов, популяризатор спортивного туризма в России. В 2012 году награжден орденом Мужества. В настоящее время директор ГБУ города Москвы «Лаборатория путешествий». «Большая арктическая экспедиция» — социально значимый образовательный проект, 14 финалистов были отобраны из 20 тыс. школьников Москвы, желавших приобщиться к Русской Арктике.

На краю света

У ребят-исследователей были серьезные научные задачи от ведущих вузов страны: отбор образцов воды, снега в регионе вечной мерзлоты, изучение лишайников и планктонов. Спортсменам же нужно было в первую очередь преодолеть серьезные физические испытания — их ждал недельный переход, причем за каждые сутки нужно было пройти от 11 до 22 км по белоснежной пустыне, да еще и с грузом.

Сеанс арктической магии Вид на Хатангу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Дорожки двух отрядов разошлись в Хатанге, самом северном населенном пункте России. Здесь проживает около 2,5 тыс. человек.

На момент прилета экспедиции в Хатанге был полярный день. Это когда солнце не садится, а просто медленно кружит над головой. Родись Галилей здесь, ни за что бы не догадался, что земля круглая и вертится вокруг звезды. Чтобы не потерять счет времени, вся надежда на часы. С непривычки за «ночь» просыпаешься по два-три раза, с трудом вычисляешь норму сна и в зависимости от калькуляции либо опять на боковую, либо шаркаешь в уборную с зубной щеткой. Приютом для встречающих стал спортзал школы, администрация которой любезно предоставила гостям чистое белье и всё необходимое для пребывания.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

То, что поселок оторван от мира в логистическом плане, вовсе не означает, что местные жители лишены доступа к просвещению. Дети здесь прилежно учатся, так же как и другие юные россияне переживают за госэкзамены, получают высокие оценки. У них есть всё необходимое для развития. Ребята следят за модой и живут в духе времени. Многие выпускники школы успешно штурмуют российские вузы. Разумеется, для представителей коренных народов есть квоты на поступление. Собственно, молодежь здесь мотивирована на путевку в жизнь — увидеть большие города страны мечта большинства молодых людей. Особенно это чувствуется в аэропорту — провожают своих в Красноярск чуть не всем поселком.

Чем живет Север

Сразу заметим, достопримечательностей в поселке не так много, да и населенный пункт компактный. Пожалуй, главная архитектурная жемчужина — православный Свято-Богоявленский храм. Первая церковь на этом месте возникла еще в XVI веке усилиями казаков. При советской власти здание было разрушено, но в 1990-х восстановлено. Стержнем экономики поселка был и остается хатангский морской порт.

Сеанс арктической магии Свято-Богоявленский храм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

А главным центром образования, помимо школы и интерната, — библиотека. Фэнтези, русская классика и особняком на видном местом — книги о первопроходцах. Хранительница книжного фонда Галина Николаевна Шередько попала в далекий холодный отрезанный от Большой земли населенный пункт по распределению, окончив Канский библиотечный техникум.

— И ни одного дня не пожалела. Ни одного, — признается библиотекарь.

Правда, с грустью вспоминает о том, какой раньше был «качественный» состав населения — половина жителей с высшим образованием. Говорит, что людей было больше, уезжали отсюда реже. Да и порт был большой, нефтеразведку вели, воинские части стояли… Сейчас всё иначе, но в каждом слове женщины чувствуется любовь к этому голому, черно-белому и местами неприветливому краю света.

Сеанс арктической магии Библиотекарь Галина Шередько Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— У нас здесь хорошо. Без суеты. Тишина-покой. У нас нет бомжей, с голоду никогда не пропадешь. Люди всегда все помогут. Крупы займут или на твою долю купят. Дети гуляют свободно. Собак много, — рассказывает библиотекарь.

Мохнатых дружелюбных зверюг действительно в городе хватает.

Раз в два года житель Крайнего Севера, в том числе хатангинцы, имеют право бесплатного перелета к месту отдыха.

— Но мы не сидим здесь два года, конечно. Сами ездим. В Сочи, в Ялту, в Крым, — перечисляет библиотекарь список райских уголков рядового хатангинца. — Я очень люблю летать в Питер. Это отдельная для меня история. У меня подруга там живет, поэтому почти каждый год отправляюсь туда с удовольствием. В Москву — нет, — делится она.

Андреев, Бунин, Гоголь, Достоевский, Чехов — книги этих писателей всегда востребованы.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Еще Захара Прилепина вот сейчас берут активно, — говорит хранитель. — Особое место занимают журналы «Наука и жизнь» и «Знание — сила». Гости, когда к нам приезжают, удивляются, что они вообще выходят. А мы постоянно получаем и читаем.

Охота и рыбалка — основной досуг и промысел местных мужчин. Особенно вкусен и полезен арктический голец из семейства лососевых. Есть здесь и белая рыба, например нельма — настоящий деликатес. Хозяйки любят ее за нежное мясо и высокое содержание полезных элементов. Витамины — главный дефицит Севера. Овощи и фрукты, хотя и присутствуют в магазинах, но очень дорогие — огурцы по 500 рублей за килограмм, лимоны — по 550. Издержки логистики: почти все товары народного потребления приходят сюда воздухом, а это дорогое удовольствие. Местные говорят, что всё равно берут «витамины», когда они есть.

Суровые будни метеорологов

Последний рывок к мысу Челюскина корреспондент «Известий» совершил на вертолете. Почти четыре часа над тундрой, арктическими реками, льдами моря Лаптевых, и мы на месте. Нас встречает лично начальник полярной метеостанции имени Федорова Дмитрий Бодров. О себе этот фанат Севера говорит немного: по образованию инженер-электрик, хотел годик провести на полюсе, да задержался на 14 лет.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Пока сюда добирался, жену себе нашел, — улыбается полярник.

Сеанс арктической магии Начальник полярной метеостанции имени Федорова Дмитрий Бодров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Он говорит, что от одиночества метеорологи не страдают, то одна экспедиция, то другая, рядом пограничники несут службу. В среднем после 10 месяцев службы здесь пять месяцев он проводит на континенте. Продукты сюда доставляют вертолетом — сайра, тушенка, зеленый горошек и прочее. А работа интересная, интеллектуальная — наблюдения за погодой, анализ данных воды. Последнюю неделю трудился бок о бок со школьниками.

Встреча на мысе

Пока одни подростки собирали пробирки, другие спешили к месту сбора на лыжах. Долгожданное воссоединение произошло 1 июня — в День защиты детей. Торжественное построение, поднятие национального флага, исполнение гимна России под гитару (аккомпанировала Вера) и много-много фотографий. Загорелые «первооткрыватели» делились с коллегами своими впечатлениями. О том, как встретили медведя, как шли против снежной бури, как отрывали свои сани и волокуши из-под метрового снега после ночевки.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

«Мисс ответственность» — таким эпитетом наградил руководитель экспедиции Матвей Шпаро старшеклассницу Ульяну Ершову. Хотя она и пробилась в отряд «первооткрывателей», ей приходилось работать и на науку. Каждые три часа во время перехода она фиксировала метеоданные и собирала пробы снега для анализа изотопов кислорода. Девушке доверили специальные датчики, которыми она проверяла воду на соли и другие компоненты.

— Благодарна своим товарищам, что они не злились на меня, когда я каждые пять километров останавливалась и брала пробы снега, — делится Ульяна.

Говорит, что самое красивое зрелище в пути были торосы — глыбы льда фантастических оттенков синего цвета. Ульяна ради своей мечты даже пошла на перенос ЕГЭ. Уверена, что такой шанс выпадает раз в жизни.

Собирать пробы в сложном походе Ульяне помогал Дима Чернозубов. Еще на предварительном этапе отбора все участники в анкетировании отмечали, что парень всегда готов помочь товарищам. Дима сибиряк, отец его охотник. Несколько лет назад он перебрался в Москву и самостоятельно нашел себе турклуб. Увлечение привело юношу в проект.

Сеанс арктической магии Ульяна Ершова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Уже по возвращении в Хатангу перед отправкой в Красноярск все участники собрались в спортзале на трогательное таинство. Школьникам и их наставникам раздали больше 20 ниточек (по числу участников похода), которыми они должны были обменяться друг с другом, повязав на руку. Главное условие — припомнить товарищу во время жеста его добрый поступок во время экспедиции. Теплые беседы тет-а-тет и проявления благодарности длились больше часа.

От южных морей до полярного края

В московском аэропорту Внуково школьников ждали съемочные группы федеральных каналов и делегация родителей, а еще военный оркестр и овации. Руководитель экспедиции Матвей Шпаро поблагодарил мам и пап, а также директоров школ за замечательных детей, с которыми ему довелось в очередной раз покорять Арктику.

Сеанс арктической магии Корреспондент «Известий» Иван Петров и руководитель экспедиции Матвей Шпаро рядом с полярной станцией на мысе Челюскин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Лично меня потрясла маленькая торжественная встреча в конце нашей экспедиции. Поднимается флаг Российский Федерации, ребята расчехляют гитару, звучит гимн, мы его поем. Не было официальных лиц, журналистов, мы делали это не для кого-то, для себя. На строчке «от южных морей до полярного края» ребята, как мне кажется, прочувствовали, что дошли до того самого полярного края и они стали настоящей частью нашей замечательной Родины. Это было настоящее патриотическое путешествие. Все они молодцы, — проникновенно рассказал Матвей Шпаро.

Что взять с собой в поход

Не за горами тот день, когда лыжные походы на самую северную точку материка станут массовыми. Особенно учитывая, что переходы на Северный полюс, маршрут которых проходил через территорию Норвегии, под большим вопросом. Челюскин теперь представляет спортивный интерес номер один для поклонников спортивного туризма. О том, какая экипировка нужна путешественнику для летнего похода к мысу, рассказал Антон Андреев, специалист «Лаборатории путешествий».

Начал он с питания. Полярникам необходимы хлебцы вместо хлеба, много сладкого для восполнения калорий, а также крупы.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Из скоропортящегося — сало, но там должен быть и жир, и прожилки мяса. Потому что энергозатраты у человека в таком переходе составляют от 4 до 6 тыс. килокалорий. День идут на лыжах, тянут за собой волокуши, а потом спать, — отметил Андреев.

Прелесть зимнего туризма в том, что можно брать с собой волокуши — это такие сани, в которые помещается до 180 кг груза. Их удобно транспортировать по снегу, а в сложных условиях можно приспособить под ночлег. Нагрузка по сравнению с тяжелым рюкзаком практически не ощущается, — разъяснил Антон Андреев.— Трудности с ними бывают только там, где образуются торосы — вертикально торчащие глыбы льда, приходится маневрировать волокушами, иногда они переворачиваются.

Одежда прямо зависит от того, в какой поход идет группа.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Нужно понимать, каким будет поход — с вечерним костром или без костра. Как ни странно, в случае, когда вечером разводится костер, человек гораздо сильнее замерзает, даже если сидит у огня. Поэтому при таком раскладе нужно брать с собой больше теплой одежды. В нашем случае костра не было. Была палатка, которая вечером разбивалась, и весь быт (готовка, прием пищи, ремонт снаряжения) проходил уже внутри. Что же касается самого перехода, то активные физические действия (ходьба на лыжах) попросту не дают замерзнуть человеку, — продолжает полярник.

Главная опасность заболеть — момент привала на стоянке. У человека возникает обманное чувство, что ему жарко, но мокрые вещи быстро остывают. На этот случай нужна толстая теплая кофта или пуховик.

— В экспедицию мы брали вещи с сильным запасом, были готовы к перемене погоды. Но в конце мая — июне там суточных колебаний практически нет — от нуля до –4 градусов, потому что полярный день — солнце ходит по кругу. Но мы были готовы даже на –30, — говорит Андреев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

У всех групп, отправляющихся в Арктику, должно быть с собой огнестрельное оружие. Ружье для самозащиты от дикого зверя было у Матвея Шпаро. Также у него был при себе травматический пистолет со светошумовыми патронами.

— А еще есть специальная сигнализация от медведя. По периметру стоянки на колышках натягивается леска, замыкающаяся на эту сигнализацию.

Сеанс арктической магии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Медведь не может переступить преграду, так как волочит ноги, неизбежно сорвет чеку и приведет в действие сигнализацию. В теории туристы должны проснуться и спастись от зверя. Во избежание привлечения животных не рекомендуется брать с собой сильно пахнущие продукты либо хранить такой провиант в вакуумных пищевых контейнерах.

— Он еще издали примеряется к человеку по росту, вставая на задние лапы. Если человек спокойно продолжает свой путь, то, как правило, медведь понимает, что ты равный ему и, скорее всего, пойдет своим путем или может немного проводить на почтенном расстоянии. Если же животное понимает, что сильно крупнее человека, то он может подойти.