«Спрос есть на любой переезд»: как люди покидают Север

Правительство внесло изменения в методику распределения средств, предназначенных для жителей Севера, которые планируют переехать в другие районы и нуждаются в приобретении жилья. Предполагается, что это позволит ускорить процесс получения положенных им выплат. Однако федеральной помощи, как правило, оказывается недостаточно для тех, кто рассчитывает вернуться на «большую землю». «Известия» поговорили с экспертами о том, с какими трудностями сталкиваются уезжающие и что необходимо для того, чтобы решить накопившиеся проблемы.

Отъезд в порядке очереди

Постановление было подписано на текущей неделе. Речь в нем идет в первую очередь об упрощении передачи выделенных на эти цели средств от региона к региону.

Правительство внесло изменения в методику распределения средств, предназначенных для жителей Севера, которые планируют переехать в другие районы и нуждаются в приобретении жилья. В правительстве полагают, что это позволит ускорить процесс получения положенных им социальных выплат.

«Теперь федеральные средства, выделяемые на жилищные сертификаты, будут перераспределяться между регионами с помощью правительственных распоряжений. То есть, если в одном субъекте возникнет экономия, деньги оперативно перенаправят в нуждающийся регион. Ранее этот процесс регулировался только законом о бюджете, что значительно замедляло процесс», — говорится в сопровождающем документе.

Кроме того, инвалидам, претендующим на получение жилья, больше не потребуется предоставлять справку о наличии инвалидности (эта информация должна поступить в систему автоматически), а обладатели жилищных сертификатов смогут не только потратить их на приобретение долевого жилья, но и передав его другому человеку по договору уступки права требования.

Спрос есть на любой переезд Жилые дома в поселке Ключи Камчатского края Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По действующему законодательству претендовать на получение сертификата для приобретения жилья могут люди, прибывшие в районы Крайнего Севера до 1 января 1992 года или проработавшие на Севере не менее 15 лет и не имеющие собственного жилья за его пределами.

При этом сертификаты оформляются в порядке очереди. Приоритет имеют инвалиды I и II групп и инвалиды с детства, родившиеся на Крайнем Севере, затем — пенсионеры, безработные, последними в очереди оказываются работающие граждане.

Одному человеку полагается жилье площадью 33 кв. м, семье из двух человек — площадью 42 кв. м, семье из трех и более человек — из расчета 18 кв. м на каждого человека. Стоимость квартир определяется в зависимости от установленных Минстроем нормативов по Российской Федерации. На второе полугодие 2020 года она составляет 48,6 тыс. рублей за квадратный метр. То есть семье из трех человек положена субсидия в 2,6 млн рублей. Человеку, который переезжает в одиночку, — около 1,6 млн рублей.

Спрос есть на любой переезд Двор в Якутске Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Справка «Известий» К районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям относятся республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Камчатский край, Архангельская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также частично территории Тюменской, Томской и Иркутской областей, республик Алтай, Бурятия, Забайкальского, Красноярского, Пермского, Приморского, Хабаровского и Красноярского края.

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории традиционно являются лидерами по оттоку населения . Он начался в 1990-е годы после закрытия части предприятий и не прекращался все последующие годы.

— Население зарубежной Арктики неуклонно растет, начиная с 2011 года. Так, за 9 лет население Исландии выросло с 320 тысяч человек до 364 тыс. На Аляске в 2011 году проживало 722 тыс. человек, а к концу прошлого года уже 731 тысяча. В российской арктической зоне ситуация иная. Незначительно растут лишь несколько территорий. Например, Чукотский АО с 50 тысяч человек до 51 тыс. человек. В других регионах — Архангельская область, три арктических района Карелии, север Красноярского края, республика Саха Якутия и другие — везде снижение, — рассказывает Вера Сморчкова, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, исполнительный директор Центра социального развития российского Севера.

Всего, по данным Росстата, в 2020 году крайний Север покинули больше 50 тыс. человек.

«Всё зависит от региона»

Новые шаги по совершенствованию системы хороши, но сами по себе не решат проблему, которая для Севера стоит сегодня очень остро , считает эксперт Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов. Прежде всего потому, что существующих субсидий недостаточно для того, что закрыть потребность людей в переселении.

— Сейчас всё зависит от региона и от предприятия, где трудились люди. Если в советское время это была линейная ситуация, она распространялась на всех и имела четкую регламентацию, то сейчас в связи с трансформацией экономики, в том числе арктической, государство не может исполнять эти обязательства в полном объеме. Поэтому значимая часть работы ложится на регионы, — объясняет он.

Спрос есть на любой переезд Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В результате показатели значительно варьируются от субъекта к субъекту — в зависимости от наличия там собственных программ и политики ключевых добывающих компаний. Так, если, по данным за 2018 год, опубликованным в 2019-м, миграционный коэффициент ХМАО, Республики Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного округа колебался в районе -2 – -3, то для Ненецкого автономного округа он составил -8,9, а для Республики Коми — -11, это один из худших результатов по России.

При этом сам факт миграции для Севера нормален — специфика предприятий и суровые климатические условия предполагают, что там будет наблюдаться постоянная смена населения. Приезжать будут молодые люди, а те, кто вышел на пенсию или отработал необходимые 15 лет, эти регионы, напротив, покинут.

Однако сейчас уезжают не только пенсионеры, но и молодые люди , обращает внимание Вера Сморчкова. Последние — прежде всего потому, что на Севере практически нет возможности получить высшее образование, а возвращаться экономически невыгодно . Льготы и бесплатные, положенные тем, кто приезжает сюда на заработки, на местных жителей не распространяются, а построить жилье самостоятельно будет намного дороже, чем в центральной полосе России.

Одна из самых сложных ситуаций складывается в Воркуте (Республика Коми) — четвертом по величине городе за полярным кругом . Там население с начала 1990-х годов сократилось почти вдвое, со 117 тыс. до 52 тыс. человек в 2020-м. Это, в свою очередь, обесценило имеющееся у людей жилье.

— Проблем, конечно, стало больше. В частности, жители моногородов, к которым относится, например, Воркута, испытывают большие сложности. Жилье там не стоит практически ничего, и люди просто превращаются в заложников, — говорит Андрей Иванов.

Спрос есть на любой переезд Дети занимаются спортом на стадионе «Юбилейный» в Воркуте Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Относительно благополучным, по его мнению, является пример Ямала (миграционный коэффициент -3,2 на 2019 год), где на региональном уровне ведется активное строительство жилья в Тюмени и других сибирских городах.

«Куда получится»

Оптимальными — и наиболее предпочтительными — для жителей Севера остаются города в центральной части России или в том же и соседних регионах , но уже на «большой земле». Переезд на юг, который часто рассматривается как альтернатива «северной» жизни, в действительности может оказаться сложным, в том числе и с медицинской точки зрения, из-за сильной разницы в климатических условиях.

По данным исследования, проведенного в 2019 году компанией «Домофонд», два «северных» региона — Ямал и Ненецкий автономный округ — вошли в десятку субъектов, жители которых чаще всего интересуются возможностями для переезда. При этом жители НАО чаще интересовались Крымом ( 7,8%), Белгородской областью ( 5,5%) и Санкт-Петербургом ( 5,2%), жители Ямала — Тюменской областью (7,1%), Башкортостаном (3,3%) и Краснодарским краем (2,8%).

Однако в реальности люди готовы ехать туда, куда получится , отмечает Андрей Иванов: «Сейчас есть спрос на любой переезд. По нынешним временам выбирать не приходится. Многие предпочитают Тюмень или Петербург, но если будет возможность поехать в Воронеж, Белгород или Краснодар, конечно, они поедут в любом случае».

Спрос есть на любой переезд Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пока федеральное финансирование остается недостаточным, необходимо, чтобы правительства регионов готовили собственные программы . В том числе участвовали в строительстве жилья на «большой земле» и софинансировали переезд, уверен Андрей Иванов. Кроме того, улучшить ситуацию, по его мнению, может повышение реальной покупательской способности населения (в том числе, за счет улучшения механизма положенных людям льгот). Это, в том числе, позволит сформировать собственную финансовую подушку.

— Потому что сейчас средняя зарплата на Чукотке, например, составляет 120 тыс. рублей, но и цена килограмма лука или моркови там будет около 900–1000 рублей. Поэтому у людей не так уж много возможностей экономить или откладывать на переезд. И это явление нарастает — люди, работающие на Севере, могут обеспечить себя, но не могут создать достаточных накоплений, — заключает он.