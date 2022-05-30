От закатов до рассветов: летние виды на Нижний Новгород

В прошлом году Нижний Новгород с размахом отпраздновал свое 800-летие, а к этому сезону подоспел следующий юбилей — 200-летие знаменитой Нижегородской ярмарки . Нижегородцы, в прошлом году продемонстрировавшие способность организовывать праздники на высоком уровне, этим летом вновь подготовили насыщенную программу, рассчитанную на все лето. Чем порадует Нижний гостей, расскажут «Известия».

Концерты

Летняя музыкальная программа Нижнего Новгорода не оставит равнодушными поклонников любых музыкальных жанров. Самым масштабным мероприятием сезона обещает стать музыкальный фестиваль «Столица закатов». В прошлом году он прошел впервые. Второй фестиваль изменит формат и станет масштабнее: концерты и вечеринки будут проходить сразу в нескольких популярных локациях в центре города. Фестиваль откроется 3 июня ночной вечеринкой в новом креативном кластере «Красная слобода». Хедлайнером мероприятия станет социально-культурный проект RADI MIRA I LUBVI. А с 11 июня фестиваль запустится на всех площадках и во всех форматах. Концерты и перформансы в самых разных жанрах — от классики и джаза до представлений уличных музыкантов — будут проходить в течение лета по выходным в сквере Свердлова, на набережной Федоровского, на Стрелке, на смотровой площадке на Сенной площади, в Губернаторском саду, а также в Александровском саду, где вновь открывается обновленная легендарная эстрада «Ракушка», пожалуй главная локация второго сезона фестиваля. По пятницам и субботам самых активных гостей фестиваля будут ждать стильные вечеринки «Столица закатов. После заката» с участием нижегородских и всероссийских звезд.

Фото: Центр 800 Фестиваль «Столица закатов»

12 июня, в День России, центральной площадкой фестиваля станет площадь Минина и Пожарского. Здесь состоится масштабный концерт с участием звезд российской сцены, в числе которых будут МакSим и L’One. 20 августа, в День города, здесь же пройдет еще один большой концерт со столичными звездами.

Любителям современного искусства стоит поторопиться с поездкой, чтобы успеть на тизер ежегодного фестиваля медиаискусства Intervals — интерактивную инсталляцию NEBULA от международной группы художников Hello I/O. Зрители смогут познакомиться с ней в Манеже с 1 по 5 июня. Масштабные проекции космических туманностей, сопровождаемые электронной музыкой, создадут эффект присутствия в бескрайнем пространстве, полном звезд. Основное же действо фестиваля медиаискусств состоится с 26 по 28 августа. Организаторы обещают мультимедийные художественные инсталляции, концерты и ночную вечеринку года в пространстве ЦЕХ*.

Поклонники классики в конце лета тоже найдут повод приехать в город. С 25 по 28 августа Нижний приглашает на международный фестиваль искусств «Стрелка». В этом году он посвящен 200-летию Нижегородской ярмарки и 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева, поэтому со сцены фестиваля будет звучать музыка из опер и балетов, которые исполнялись в дни проведения ярмарки. Партнером фестиваля выступит международный фестиваль Opera Bella.

Фото: Андрей Орехов Intervals

Музеи

Туристам, приезжающим в Нижний Новгород на культурные мероприятия, будут, несомненно, интересны и постоянные экспозиции нижегородских музеев. «Любителям классического искусства обязательно нужно зайти в Нижегородский государственный художественный музей — старейший музей города, открытый еще в конце XIX века. Там собрана богатейшая коллекция русского и европейского искусства — от иконописи до Василия Кандинского, от Кранаха до Ренуара. В НГХМ также находится самое большое в России полотно на историко-патриотическую тему — картина Маковского «Воззвание Минина», есть даже VR-экспозиция, которая позволяет совершить виртуальную экскурсию по картине, — рассказывает редактор «Нижегородской правды», автор популярного блога о современном искусстве Майя Симакина. — Всего несколько шагов по территории Нижегородского кремля — и вы попадете в «Арсенал». Музей, ставший в 2020 году филиалом Пушкинского музея, регулярно проводит выставки, лектории, паблик-токи на тему современного искусства. Любопытно заглянуть в ЦЕХ * — мультимедийное арт-пространство в здании бывшего «Нижполиграфа». И, конечно же, стоит прогуляться по местам нижегородского стрит-арта. Недаром столица Приволжья считается неформальной столицей уличного искусства».

Развлечения

Этим летом в Нижнем Новгороде празднуют 200-летие знаменитой Нижегородской ярмарки, а значит, развлечений с местным колоритом на улицах и площадях города будет хоть отбавляй. Каждые выходные начиная с середины июля на ярмарке будет проходить развлекательная программа, которая понравится как взрослым, так и детям, будут работать многочисленные карусели и другие аттракционы. 15 июля состоится иммерсивное театрализованное шоу-открытие от режиссера-постановщика Ильи Авербуха, где перед зрителями оживут самые яркие эпизоды из истории Нижегородской ярмарки.

Каждые выходные с середины июля на ярмарке будет проходить развлекательная программа для детей и взрослых. Малышей будут развлекать аниматоры, будут работать качели и карусели. Шоу будет повторяться по выходным на протяжении всего лета. А 23–24 июля и 20–21 августа на ярмарочной площади пройдет фестиваль реконструкции нижегородского быта «Приволжский штандарт», который позволит гостям ощутить себя участниками ярмарки XIX столетия. В зоне живописи и искусства пройдут выставка и мастер-классы от нижегородских художников, а в зоне народных промыслов — мастер-классы и ярмарка ремесел.

30 и 31 июля Нижний Новгород ждет любителей техники: фестиваль ретроавтомобилей завода ГАЗ «Горький классик», один из самых массовых в стране, представит редкие довоенные экземпляры машин. А с 17 по 21 августа небо над городом украсят воздушные шары — фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» соберет около 20 экипажей аэростатов из России, Белоруссии и Азербайджана.

Фото: Центр 800 Открытие Александровского сада

Прогулки

Нижний Новгород — город, где на каждом углу поджидают архитектурные сюрпризы: от старинных купеческих домов до современных уличных инсталляций, так что прогулка по городу станет для его гостей чередой маленьких открытий. «Традиционная программа для прогулки непременно должна включать Большую Покровскую и Рождественскую улицы и, конечно, городской кремль, — рассказывает популярный тревел-блогер и экскурсовод Елена Митягина. — Большая Покровская — главная туристическая улица города. Здесь множество кафе и сувенирных лавочек, много интересных зданий. Рождественская — место, где сохранились старинная купеческая архитектура, небольшие дворики, куда интересно заглянуть в поисках необычных арт-объектов. А кремль — это, конечно, без комментариев, здесь вся история города».

Если вы хотите устроить себе неформатную прогулку — пройдитесь по городским паркам. Парк «Швейцария» заново открылся после ремонтных работ в 2021 году, к 800-летию Нижнего Новгорода, отсюда открываются прекрасные виды на Оку и заречную часть города. Александровский сад — это самый центр города, прекрасный парк с дорожками для прогулок, замечательный ландшафт с «Ракушкой» и видами на реку. Здесь же можно пройти к Волге по знаменитой Чкаловской лестнице. И, наконец, Стрелка в месте слияния Волги и Оки: здесь создается большая зона отдыха, где будет интересно и детям, и взрослым».

Гастрономия

На Рождественской улице, чрезвычайно популярной среди туристов, этим летом каждую субботу будут проходить гастрономические фестивали с участием местных поваров и гостей из других городов России. На это время Рождественская будет становиться полностью пешеходной. Программа гастрономического фестиваля разрабатывалась совместными усилиями нижегородских рестораторов и известного предпринимателя и ресторанного блогера Александра Сысоева. Здесь гурманы смогут как познакомиться с блюдами, популярными в Нижнем Новгороде, так и попробовать специалитеты ведущих ресторанов. «Мы планируем как минимум шесть гастролей в Нижний Новгород, — рассказывает Александр Сысоев. — Их участниками станут два заведения из Петербурга, одно или два — из Москвы и еще два-три — из мегаполисов России, например из Екатеринбурга, Казани или Сочи. Все места входят в гид GreatList.ru, который будет запущен по пяти городам России в начале июня».

Фото: Центр 800 Чкаловская лестница

Фото на память