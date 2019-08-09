Кочевой переполох: что мы знаем о бурятских свадьбах

Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
«Влюбленная черепаха и море переплывет», — говорят буряты. И свадьбы празднуют соответственно: с длительной и сложной подготовкой и торжествами, которые растягиваются на несколько недель. Ко Дню коренных народов, который отмечают во всем мире 9 августа, представители проекта «Зов Земли», посвященного культуре кочевых народов России, рассказали об этой традиции
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Раньше за невест чаще всего давали калым (выкуп), также иногда родители могли просто сразу договориться о будущем браке детей. Если в одной семье рождалась дочка, а в другой — сын, отцы обменивались поясами, пообещав друг другу, что их дети со временем поженятся
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Сейчас это ушло в прошлое, но отголоски тех обычаев можно найти в современных свадебных обрядах. Напоминает об этом, например, постановочное похищение невесты с последующим «выкупом». Хотя когда-то тайный брак или похищение могли быть для влюбленных единственным способом соединиться
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Любая подготовка к свадьбе в Бурятии начинается со сватовства: стороны договариваются о дне заранее, но визит сватов со стороны жениха в дом родителей невесты всегда обставляется как неожиданный
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Чтобы не опозорить жениха, сваты должны, во-первых, сами принадлежать к благополучным семьям, во-вторых — приехать на здоровых лошадях (ну или на исправных автомобилях) и наконец — запастись не только подарками, но и вообще всем необходимым в быту, от чая до ниток или ножа. Даже во время застолья просить у хозяев в этот день — дурной тон
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Хороший жених, по мнению бурят, должен сочетать в себе девять качеств и умений. В том числе он должен владеть кузнечным делом, уметь вязать кнут, прекрасно обращаться с луком, быть хорошим наездником и охотником, побеждать в традиционных состязаниях на силу и ловкость
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Сначала сваты и родители невесты обмениваются шутками, потом переходят к делу. Но прежде чем просить руки девушки, нужно «побурханить» — испросить на это разрешение у духов, оставив подношение
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Если переговоры завершились успешно, стороны договариваются о дне свадьбы. Ему предшествуют несколько обрядов. Так, привычный всем девичник заменяет церемония «Басаганай наадан» — своего рода прощание с невестой в родном доме, во время которого девушке заплетают косы и облачают ее в новый наряд. Присутствует вся родня, причем затем в течение нескольких дней застолье продолжается поочередно в доме каждого из родственников. Все полученные невестой подарки в это время отвозят уже в дом жениха
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Обмениваются подарками и будущие молодые — в приданом невесты самым важным элементом считается умело расшитое одеяло. Чем более замысловатым окажется узор — тем лучше
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
При такой сложной подготовке и сама свадьба проходит с размахом и длится не менее недели
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Центральным событием становится обряд, во время которого невеста должна продемонстрировать умение обращаться с очагом. Для этого в присутствии родных жениха она должна приготовить на огне молочную водку
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
После окончания торжеств молодые заселяются в новый дом — юрту, обитую по такому случаю белым войлоком
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Фото: предоставлены проектом «Зов земли»/www.zovzemli.com/Баярма Шаглаева
Вместе они живут около месяца, а потом невеста отправляется гостить к родителям. И если окажется, что хозяйка она плохая, считается, что родственники жениха могут попросить ее не возвращаться
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