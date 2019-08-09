Кочевой переполох: что мы знаем о бурятских свадьбах

Чтобы не опозорить жениха, сваты должны, во-первых, сами принадлежать к благополучным семьям, во-вторых — приехать на здоровых лошадях (ну или на исправных автомобилях) и наконец — запастись не только подарками, но и вообще всем необходимым в быту, от чая до ниток или ножа. Даже во время застолья просить у хозяев в этот день — дурной тон