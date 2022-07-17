Верной путевкой: число платежей за услуги турагентств выросло в 1,5 раза

Спрос на услуги турагентств в России вырос в 1,5 раза — именно настолько увеличилось количество платежей, совершенных их клиентами . Об этом «Известиям» рассказали в МТС — ее аналитики ссылаются на данные «МТС банка». О росте числа транзакций в пользу агентств говорят и в других кредитных организациях, также тенденцию подтверждают участники туристической отрасли . Их клиенты отправляются отдыхать в страны, которые были закрыты в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Тех же, кто путешествует по России, привлекает кешбэк за покупку путевок. Кроме того, сложности в организации путешествий за рубеж, в частности при бронировании и оплате жилья, побуждают многих путешественников доверить организацию отдыха профессионалам , добавляют игроки этого рынка.

Агентские путешествия

В июне 2022-го россияне стали в 1,5 раза чаще покупать путевки в турагентствах по сравнению с годом ранее — об этом свидетельствуют данные «МТС банка» о платежах клиентов, а также анализ big data сотовых абонентов, проведенный МТС («Известия» ознакомились с материалами). За год количество транзакций клиентов турагентств выросло на 56%, подсчитали аналитики, а средний чек за тур увеличился на 23% . Если говорить о направлениях, то турпоток в Турцию вырос в четыре раза, в Казахстан — вдвое, отметили в МТС.

— В топ-10 самых популярных у россиян стран в июне 2022 года вошли Объединенные Арабские Эмираты и Грузия, которые вытеснили Кипр и Германию, — добавил представитель компании.

Верной путевкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Рост спроса на услуги турагентств связан с тем, что сложнее стало самостоятельно бронировать жилье за границей из-за ограничений, введенных Visa и MasterCard, а также иностранными сервисами путешествий , считают аналитики.

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили тенденцию роста числа платежей в пользу турагентств и их объемов. По итогам июня 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число транзакций в этой категории в Росбанке выросло на 80%, в МКБ — на 81%, в «Ренессанс Кредите» — на 64%, в Альфа-банке — на 61%, в крымском РНКБ — на 47%, в ВТБ — на 43%, в банке «Русский стандарт» — на 13% . Правда, по оценкам банков, средний чек за покупку либо вырос меньше, чем сообщает МТС, либо даже сократился. Например, в Росбанке показатель увеличился лишь на 4%, в РНКБ и ВТБ — сократился год к году на 29% и 10%.

Покупатели туров стали более информированными о возможности получить туристический кешбэк при оплате путешествия по карте «Мир», отмечает руководитель проекта Conent-Review Сергей Половников.

— При этом из-за многочисленных санкционных и эпидемиологических ограничений самостоятельно организовать поездку стало сложнее: люди не всегда понимают, какие правила въезда в ту или иную страну действуют из-за COVID-19, как в ситуации с блокировкой российских Visa и MasterCard платить за отели, транспорт, как строить маршрут авиапутешествия . Вполне естественно желание поручить решение этих вопросов профессионалам туристической отрасли, — отмечает эксперт.

Верной путевкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Разнонаправленная динамика изменения среднего чека не показательна — она не отражает изменения стоимости туров, продолжает Сергей Половников. Рост или снижение размера платежа за путевку может говорить, например, об уровне благосостояния покупателей в том или ином регионе, интенсивности рекламных кампаний поставщиков туруслуг, отмечает он.

— В целом путешествия за рубеж сейчас дорожают — в первую очередь, из-за нестабильности курсов валют и увеличения стоимости авиабилетов, — пояснил эксперт.

Приоткрытый мир

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, к росту спроса на услуги турагентств и организованные туры привел целый комплекс факторов . Например, значительный кешбэк, которые получают их покупатели , путешествующие по России.

— По многим направлением комплексный тур обойдется даже дешевле, чем самостоятельно организованная поездка , — указывает эксперт.

Верной путевкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он также отмечает, что спросу на турпоездки способствует отмена связанных с пандемией COVID-19 ограничений . Открытие общепита и ночных заведений, увеличение время работы общественных мест — всё это увеличивает приток туристов, отмечает Юрий Барзыкин.

По его словам, в целом цены на туры по России по отдельным направлениям даже снизились по сравнению с прошлым годом — в частности, из-за сокращения стоимости перевозок. Хотя, конечно, поездки за границу дорожают.

— По второй половине июня и началу июля 2022-го мы отмечаем двукратное увеличение спроса по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом считаем нужным отметить, что в прошлом году до августа был закрыт Египет и до 20-х чисел июня была закрыта Турция , — отмечают в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Количество бронирований туров за границу с прошлого июля по настоящее время существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020–2021 годов, рассказывает директор по маркетингу «Tez Tour Россия» Елена Якимова. Она также связывает это с тем, что наиболее востребованные у россиян направления в то время были закрыты из-за пандемии.

По ее словам, сейчас, несмотря на отсутствие авиасообщения с рядом популярных стран, путешественники могут забронировать туры с прямым перелетом на курорты Турции, Египта, ОАЭ, Венесуэлы, Мальдивских островов. Рейсы с пересадками доступны в Грецию, Испанию, Италию, Португалию, Таиланд, а также на Сейшелы, Шри-Ланку и во многие другие страны.

— Дефицит доступных вариантов отдыха приводит к росту цен на туры. Но и эта тенденция не так сильно влияет на количество желающих отправиться в путешествие , как обеспокоенность за жизнь и здоровье влияла во время активной фазы распространения COVID-19 в 2020 году и первой половине 2021-го, — считает Елена Якимова.

Верной путевкой Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Если сравнивать исключительно минувший июнь с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить взрывной рост продаж, достигающий тысячи процентов, добавляет она.

Юрист Amulex.ru Екатерина Попова относит к преимуществам покупки путевки в агентстве то, что туроператор несет ответственность перед клиентом за предоставленный продукт .

— Турист может отдохнуть, например, в Доминикане, а за ненадлежащее качество отдыха предъявить требования туроператору в российском суде. Приобретение тура наделяет клиента специальными правами — например, правом на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора, — заключает эксперт.

«Известия» обратились за комментариями в Ростуризм.