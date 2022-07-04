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Прямая зависимость: туристы ждут открытия рейсов в Азию без пересадок

Почему снижения цен на перелеты и отели пока недостаточно для возвращения россиян в Тайланд и на Бали
Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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Российские туристы демонстрируют повышенный интерес к отдыху в странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Вьетнаме и на Бали, сообщили «Известиям» турагенты. Отложенный спрос сформировался из-за 2,5 года пандемии. Кроме того, интерес подстегивают отмена антиковидных ограничений и заметно подешевевшие авиабилеты: по сравнению с весной средний чек в разные страны ЮВА упал от 14 до 42%, отмечают в туристических сервисах. Единственным сдерживающим фактором остается отсутствие прямого авиасообщения. Если переговоры на эту тему завершаться успешно, к зиме можно ожидать возвращения турпотока в этот регион на уровень допандемийного 2019 года, считают эксперты.

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Хочется, но колется

За 2,5 года пандемии сформировался огромный отложенный спрос на путешествия в страны Южной и Юго-Восточной Азии — Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Шри-Ланку, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— Жители азиатской части России, которые раньше круглогодично летали в Таиланд, Вьетнам, Корею и другие страны, сейчас лишены этой возможности. Прямых рейсов нет, а с пересадками надо лететь сначала на Ближний Восток, а оттуда обратно в Азию. Поэтому спрос там есть, и он сейчас не удовлетворен, — сказал он.

В ситуации, когда основные узлы стыковки авиарейсов находятся в странах Ближнего Востока, проще добираться до Азии тем, кто живет в европейской части России. Они тоже интересуются этим направлением, отметил эксперт. Но их активности стоит ждать ближе к осени и зиме, потому что летом этим туристам в силу географического положения легче и дешевле добраться в Турцию или на Черное море.

Прямая зависимость
туристы
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), темпы реализации туров в Таиланд на осенний и зимний сезон сейчас демонстрируют уверенный рост, туристы вновь стали планировать свой отдых в королевстве задолго до его начала. Россиян привлекают скидки по акциям раннего бронирования отелей, которые достигают 50%, отмечают в ассоциации.

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Но о массовом спросе речи пока не идет. Если год-два назад российских туристов от поездок в страны ЮВА преимущественно отпугивали строгие ковидные ограничения, то сейчас проблема номер один — отсутствие прямой перевозки, подчеркнул Алексан Мкртчян.

Вопрос прямых рейсов между Россией и странами ЮВА сейчас активно обсуждается. 30 июня Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что возможно возобновление прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали.

Подобные беседы ведутся не только с Индонезией, но и с другими странами региона, сообщил «Известиям» директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

— Страны Азии, Карибского бассейна, Северной Африки ищут варианты восстановить турпоток из России. Убытки от простоя самолетов в том числе несут компании-лизингодатели. Сложившаяся сейчас ситуация не выгодна никому, — сказал он.

Но загвоздка для возобновления прямой перевозки со странами ЮВА может быть в том, что Россия согласна осуществлять рейсы на паритетной основе. То есть российские авиакомпании тоже должны получить возможность летать в регион, не опасаясь ареста самолетов, отметил эксперт.

Прямая зависимость1
авиасообщение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Денежный вопрос

В случае если эти вопросы удастся решить, к Новому году турпоток из России во все страны ЮВА может восстановиться к уровню 2019 года, отметил Александр Осауленко. Более того, благодаря крепкому рублю стоимость туров может даже снизиться по сравнению с допандемийными показателями, отметил он.

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— Если к осени-зиме рубль сохранит свои позиции и появятся прямые рейсы, вполне возможно, что отдых в Азии в целом будет обходиться даже дешевле, чем в 2019-м. Отели будут делать спецпредложения. Стоимость авиабилетов при этом повысится процентов на 12, поскольку сейчас очень подорожали нефть и авиатопливо, — предположил Александр Осауленко.

Традиционно самые доступные по стоимости отдыха страны ЮВА в порядке повышения — это Шри-Ланка, Вьетнам и Таиланд, заметил Алексан Мкртчян. До Шри-Ланки ближе всего лететь из европейской части России. В то же время Индонезия и остров Бали — уже более дорогой отдых.

— Сейчас стоимость туров в ЮВА, которые включают рейсы с пересадкой, может очень разниться. Когда появятся прямые перелеты, мы ждем, что 10-дневный отдых в Таиланде будет стоить порядка 200–220 тыс. рублей на двоих. Это вдвое дороже, чем в Турции, — рассказал эксперт.

Между тем в сервисах по поиску билетов «Известиям» сообщили, что средний чек на авиабилеты в страны Юго-Восточной Азии с вылетом в июле-августе снизился почти на треть по сравнению с весной.

— Средний чек в страны ЮВА в целом составляет 48,1 тыс. рублей в одну сторону с человека — на 28% меньше, чем в апреле-мае. В Таиланд на июль-август бронируют билеты в среднем за 42,8 тыс. рублей (–25%), на Бали — за 57,2 тыс. (–14%), Вьетнам — за 56 тыс. (–20%), Шри-Ланку — за 24,1 тыс. (–42%), — рассказали в OneTwoTrip. В компании уточнили, что снижение стоимости связано с постепенным увеличением количества рейсов и доступных маршрутов.

Прямая зависимость2
пляж бали
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/STELLA

Похожую динамику заметили и в сервисах «Туту.ру» и Aviasales. Заметнее всего, по данным Aviasales, подешевели перелеты в Камбоджу — с 61,8 тыс. рублей в апреле-мае до 47,1 тыс. в июле-августе (–24%).

Среди причин снижения цен на авиабилеты в Азию в последние месяцы лета может быть также сезонность региона, заметил Алексан Мкртчян. В августе-сентябре в ЮВА могут идти дожди, самое лучшее время для посещения региона — с октября по март-апрель.

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