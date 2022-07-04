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Без маски: что означает для туристов отмена антиковидных ограничений на границе

Куда теперь можно отправиться в путешествие и что для этого нужно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение границ, введенные в связи с пандемией COVID-19. Что это означает для путешественников, можно ли теперь выезжать за границу на автомобиле и надо ли сдавать ПЦР-тесты после возвращения, разбирались «Известия».

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Отмена ограничений с 15 июля касается только сухопутных границ. Ограничения, связанные с пересечением морских и воздушных границ, Россия окончательно сняла еще 14 июня. С этого дня граждане России получили возможность путешествовать на самолете или судне в любую страну, которая принимает туристов,и в которую у них есть визы. Тогда же облегчился въезд в Россию для граждан других стран. Граждане некоторых из них — например, Казахстана и Монголии, — получили возможность прибывать в Россию по воде и по воздуху еще раньше, с 30 марта.

Какие ограничения, связанные с коронавирусом, действуют на сухопутных границах сейчас

Действующие ограничения определены постановлением правительства РФ № 763-р от 27 марта 2020 года и уточнены в апреле 2022 года. Так, в данный момент россияне могут выезжать с целью туризма без дополнительных оснований в Монголию, Грузию, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Китай. Правда, и здесь не всё просто: выезд из России в КНР был разрешен еще в мае, а вот китайские власти не разрешают туристам въезд по суше.

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Китай туристы

Парк Юйюаньтань в Пекине, Китай

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto

В какие страны можно будет выезжать по суше после 15 июля

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Пограничные ограничения, связанные с коронавирусом, вводило большинство государств мира. И далеко не во всех странах они отменены.

Чтобы удостовериться, что вы можете отправиться в задуманное путешествие, уточните актуальные правила въезда в нужную вам страну в консульстве или на его сайте. К примеру, Финляндия впускает туристов по суше, а, например, в Норвегию и Польшу сухопутный въезд для туристов закрыт. Не следует забывать, что многие страны до сих пор требуют от въезжающих сертификаты о вакцинации, причем одной из признанных в Европе вакцин. Российские вакцины, в том числе наиболее популярные «Спутник V» и «Спутник Лайт», не сертифицированы в странах Евросоюза и, соответственно, не дают возможности въезда на территорию государств, впускающих лишь вакцинированных туристов.

Пустят ли жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти в Финляндию

С 1 июля Финляндия открыла на границе с Россией пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра и отменила все требования, связанные с вакцинацией и ПЦР-тестированием на коронавирус. Также с 1 июля консульство Финляндии начало выдачу виз по прежней упрощенной схеме для жителей Санкт-Петербурга. Для получения визы им достаточно анкеты, справки о доходах с работы и справки о движении денежных средств из банка. Для остальных россиян на получение финской визы потребуется стандартный набор документов, включающий бронь билетов в обе стороны и бронь отеля.

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Одна из достопримечательностей Финляндии – Кафедральный собор в Хельсинках

Одна из достопримечательностей Финляндии – Кафедральный собор в Хельсинках

Фото: Global Look Press/Jonathan Carlile

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Без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации российские путешественники на данный момент могут въехать в Белорусссию, Казахстан, Грузию, Финляндию. В Латвии, Литве и Эстонии коронавирусные ограничения также отменены, однако въезд для россиян в эти страны ограничен. А вот Азербайджан и Армения до сих пор требуют сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов. Впрочем, ситуация с коронавирусными ограничениями меняется, так что наилучший выход — уточнять требования в стране прибытия накануне поездки.

Коснутся ли послабления въезжающих в Россию иностранцев

Граждане Белоруссии теперь смогут, прибывая в Россию воздушным транспортом, пересечь границу без тестов ПЦР на коронавирусную инфекцию. Для граждан остальных стран, прибывающих в Россию, требование сдачи ПЦР сохранится. Зато теперь они смогут прибывать в Россию не только по воздуху, но и по суше.

Надо ли будет сдавать ПЦР-тест при возвращении на родину

Требование остается в силе лишь частично: сейчас россияне, которые возвращаются на родину сухопутным путем, освобождены как от необходимости заполнять анкету для въезжающих, так и от сдачи теста ПЦР. А вот для тех, кто возвращается самолетом, требование о заполнении анкеты на госуслугах и обязательном тестировании сохраняется. От сдачи анализа освобождены граждане с действующими сертификатами о вакцинации: как привитые, так и переболевшие. Напоминаем, что анкету на портале госуслуг можно заполнить еще до выезда из страны, сдать ПЦР-тест необходимо в течение трех дней, а внести его результат в анкету — в течение четырех дней.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда начнут действовать новые правила

Хотя оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции объявил о планах отмены ограничений, официальный документ пока не опубликован. Поэтому, чтобы не переживать, лучше дождаться его публикации.

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