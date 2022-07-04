Слишком горячо: путевки в Турцию подорожали на 50%

Путевки в Турцию по сравнению с прошлым годом подорожали в среднем на 50%, рассказали «Известиям» эксперты из компаний Level.Travel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров. Например, тур на двоих на семь дней теперь стоит не 115 тыс., а 172 тыс. рублей, отметили в одной из компаний. В первую очередь это обусловлено резко подорожавшими перелетами: авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и теперь вместо трех часов дорога занимает пять, пояснили эксперты. Против россиян сыграл и курс валют: лира резко ослабла по отношению к доллару.

Новая цена

Турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Level.Travel, с которыми ознакомились «Известия». Как отметили в компании, цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Пятерка лидеров по популярности выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).

Слишком горячо_2 Туристы на катере в прибрежных водах Антальи Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как рассказали в Tez Tour, цены в этом году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с летом 2021-го. При этом, как отметили в компании, спрос на отдых в этой стране существенно превышает предложение: авиаперевозки по миру до сих пор ограничены. Наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере (около 29% от общего числа заявок на направлении) и Алании (28%), чуть меньшим спросом пользуется Белек (порядка 25%). Статистика Level.Travel показывает: Турция — лидер среди летних направлений, на нее приходится чуть больше 53% продаж, на втором месте — отечественные курорты (23% продаж), затем идет отдых в Египте (9%), Абхазии (8%) и Эмиратах (4%).

— Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, — сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Бронирование на последний летний месяц идет активно, плюс к этому компания начала собирать заявки на осенние даты.

Слишком горячо_3 Занятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Несмотря на рост цен, загрузка в турецких отелях на лето очень высокая, подтвердили в Fun & Sun (ранее компания работала под брендом TUI). При этом в пресс-службе туроператора отметили, что путешественники не экономят: спрос сместился в сторону более дорогих отелей. По данным «Интуриста», самое большое количество бронирований сейчас приходится на район турецкого Кемера в Анталье. Загрузка в этом регионе и на эгейском побережье в провинции Мугла близка к 100%. Популярные у россиян отели 5 звезд в Белеке уже остановили продажи на некоторые даты вплоть до конца сезона, подчеркнули в компании.

Отыгрались на туристах

— Туры подорожали: средний чек на семидневный отдых в отеле 5 звезд на одного человека стоил 70 тыс. рублей, а сейчас — 100–150 тыс. рублей. Это произошло из-за роста цен на авиаперевозки, в цене турпакета на них приходится 50–70%, — пояснил «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. — Дело в том, что стоимость перелета в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию самолеты из России летят вместо трех часов — пять. Это происходит из-за того, что компании вынужденно облетают часть территорий.

Слишком горячо_4 Туристы отдыхают на пляже в одном из отелей в городе Кемере в Турции Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

По словам экспертов, на регулярных рейсах также заметно подорожание билетов. Если прошлым летом перелет в Турцию в обе стороны обходился в 15–20 тыс. рублей на одного человека, то сейчас ценник вырос до 40–50 тыс., а максимальная стоимость составляет 120 тыс. рублей. Дмитрий Горин добавил: спрос на поездку в Турцию в этом году очень высокий. По предварительным оценкам, отдохнуть в стране в этом году хотели бы 6 млн человек, но получится это только у половины желающих.

С ним согласен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, по его словам, сейчас не хватает мощностей для удовлетворения спроса на перелеты в Турцию. Он в несколько раз превышает предложение.

— Турция — единственное массовое выездное направление, спрос на нее можно считать ажиотажным: «Интурист» распродал все места на вылеты на чартерных и регулярных рейсах из Москвы вплоть до 5 июля включительно. То есть улететь дешевле по горящему туру в этом году не получится, — сказала директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.

Слишком горячо_1 Туристы в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Растет стоимость и на проживание в турецких отелях, согласно данным Ostrovok.ru, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего подорожал отдых в Фетхие — плюс 65% по сравнению с прошлым годом, до 8,4 тыс. рублей за ночь, в Аланье — плюс 39%, до 4,3 тыс. рублей в сутки, в Бодруме день будут стоить 7,4 тыс. рублей (+34%). Подорожание обусловлено несколькими причинами: существенно изменился курс валюты, лира ослабла в четыре раза, снизился турпоток из Европы, в итоге гостиницы повысили цены в 1,5–2 раза. Это позволит отелям заработать на тех туристах, у которых есть возможность посетить турецкие курорты, считает гендиректор «Туроператор Финам» Виктор Мархотин.