 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Интернет
В британской армии заявили о взломе ее аккаунтов в Twitter и YouTube
Общество
МЧС проведет проверку по факту возгорания в высотке Capital Towers в центре Москвы
Мир
Генштаб ВСУ подтвердил отход украинских войск из Лисичанска
Мир
Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин
Мир
Глава ЛНР назвал выход войск на границы республики новым Днем победы
Спорт
Гонку «Формулы-1» в Великобритании приостановили из-за массовой аварии
Мир
Захарова заявила о сведении к нулю возможности работы посольства РФ в Софии
Мир
В Запорожской области назвали пиратством задержание в Турции судна с зерном
Мир
Украинские националисты обстреляли Донецк
Мир
Помощник главы МВД ЛНР заявил о начале боев за Северск в ДНР
Мир
В Белом доме считают, что время для переговоров РФ и Украины не пришло
/

Слишком горячо: путевки в Турцию подорожали на 50%

В какую сумму туристам обойдется отдых на самое популярное направление
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Путевки в Турцию по сравнению с прошлым годом подорожали в среднем на 50%, рассказали «Известиям» эксперты из компаний Level.Travel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров. Например, тур на двоих на семь дней теперь стоит не 115 тыс., а 172 тыс. рублей, отметили в одной из компаний. В первую очередь это обусловлено резко подорожавшими перелетами: авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и теперь вместо трех часов дорога занимает пять, пояснили эксперты. Против россиян сыграл и курс валют: лира резко ослабла по отношению к доллару.

Новая цена

Турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Level.Travel, с которыми ознакомились «Известия». Как отметили в компании, цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Пятерка лидеров по популярности выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).

Слишком горячо_2
Туристы на катере в прибрежных водах Антальи

Туристы на катере в прибрежных водах Антальи

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Как рассказали в Tez Tour, цены в этом году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с летом 2021-го. При этом, как отметили в компании, спрос на отдых в этой стране существенно превышает предложение: авиаперевозки по миру до сих пор ограничены. Наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере (около 29% от общего числа заявок на направлении) и Алании (28%), чуть меньшим спросом пользуется Белек (порядка 25%). Статистика Level.Travel показывает: Турция — лидер среди летних направлений, на нее приходится чуть больше 53% продаж, на втором месте — отечественные курорты (23% продаж), затем идет отдых в Египте (9%), Абхазии (8%) и Эмиратах (4%).

— Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, — сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Бронирование на последний летний месяц идет активно, плюс к этому компания начала собирать заявки на осенние даты.

Слишком горячо_3
Занятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи

Занятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Побережное отношение: путевки в Турцию на лето подорожали до 30%
Что ждет гостей на морских курортах в сезон отпусков

Несмотря на рост цен, загрузка в турецких отелях на лето очень высокая, подтвердили в Fun & Sun (ранее компания работала под брендом TUI). При этом в пресс-службе туроператора отметили, что путешественники не экономят: спрос сместился в сторону более дорогих отелей. По данным «Интуриста», самое большое количество бронирований сейчас приходится на район турецкого Кемера в Анталье. Загрузка в этом регионе и на эгейском побережье в провинции Мугла близка к 100%. Популярные у россиян отели 5 звезд в Белеке уже остановили продажи на некоторые даты вплоть до конца сезона, подчеркнули в компании.

Популярные города Турции

Отыгрались на туристах

— Туры подорожали: средний чек на семидневный отдых в отеле 5 звезд на одного человека стоил 70 тыс. рублей, а сейчас — 100–150 тыс. рублей. Это произошло из-за роста цен на авиаперевозки, в цене турпакета на них приходится 50–70%, — пояснил «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. — Дело в том, что стоимость перелета в этом году в два раза выше, чем в прошлом сезоне. Перевозка пассажиров обходится компаниям дороже, ведь, например, в Турцию самолеты из России летят вместо трех часов — пять. Это происходит из-за того, что компании вынужденно облетают часть территорий.

Слишком горячо_4
Туристы отдыхают на пляже в одном из отелей в городе Кемере в Турции

Туристы отдыхают на пляже в одном из отелей в городе Кемере в Турции

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

По словам экспертов, на регулярных рейсах также заметно подорожание билетов. Если прошлым летом перелет в Турцию в обе стороны обходился в 15–20 тыс. рублей на одного человека, то сейчас ценник вырос до 40–50 тыс., а максимальная стоимость составляет 120 тыс. рублей. Дмитрий Горин добавил: спрос на поездку в Турцию в этом году очень высокий. По предварительным оценкам, отдохнуть в стране в этом году хотели бы 6 млн человек, но получится это только у половины желающих.

С ним согласен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, по его словам, сейчас не хватает мощностей для удовлетворения спроса на перелеты в Турцию. Он в несколько раз превышает предложение.

— Турция — единственное массовое выездное направление, спрос на нее можно считать ажиотажным: «Интурист» распродал все места на вылеты на чартерных и регулярных рейсах из Москвы вплоть до 5 июля включительно. То есть улететь дешевле по горящему туру в этом году не получится, — сказала директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.

Слишком горячо_1
Туристы в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции

Туристы в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Растет стоимость и на проживание в турецких отелях, согласно данным Ostrovok.ru, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего подорожал отдых в Фетхие — плюс 65% по сравнению с прошлым годом, до 8,4 тыс. рублей за ночь, в Аланье — плюс 39%, до 4,3 тыс. рублей в сутки, в Бодруме день будут стоить 7,4 тыс. рублей (+34%). Подорожание обусловлено несколькими причинами: существенно изменился курс валюты, лира ослабла в четыре раза, снизился турпоток из Европы, в итоге гостиницы повысили цены в 1,5–2 раза. Это позволит отелям заработать на тех туристах, у которых есть возможность посетить турецкие курорты, считает гендиректор «Туроператор Финам» Виктор Мархотин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022