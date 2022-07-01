Вирусная разгрузка: ковид перешел в разряд сезонных инфекций

Роспотребнадзор 1 июля отменил все ограничения, действовавшие в связи с распространением коронавируса. Опрошенные «Известиями» вирусологи назвали используемые меры малоэффективными против штамма «Омикрон», перешедшего в разряд сезонных инфекций. По этой же причине в осенне-зимний период можно ожидать роста заболеваемости. Поэтому эксперты советуют не пренебрегать элементарными санитарными правилами и не отказываться от вакцинации.

Подконтрольная отмена

Роспотребнадзор 1 июля объявил о снятии всех ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, оно вступает в силу со 2 июля , сообщили в пресс-службе.

Принимать меры «в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире» Роспотребнадзор начал еще в декабре 2019 года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в городе Ухань Китайской Народной Республики. Однако носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах ведомство рекомендовало россиянам только в конце октября 2020 года. Тогда же отменили зрелищно-развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. Всем субъектам России рекомендовали проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. человек населения. Регионы имели право и самостоятельно вводить дополнительные меры. Так, в Москве масочно-перчаточный режим в общественных местах действовал с мая 2020 года по март 2022-го.

В течение последних четырех месяцев в России интенсивность эпидемического процесса по COVID-19 снижалась, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости к июлю стал меньше более чем в 64 раза: с максимального 907,6 в середине февраля до нынешнего 14,06. Сейчас он находится на минимальных значениях с начала пандемии , подчеркнули там.

Вирусная разгрузка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно , — пояснили в Роспотребнадзоре.

Динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями, добавили в службе.

Из-за значимого снижения заболеваемости и особенностей циркуляции штамма «Омикрон» ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики минимизировали уже с 1 марта, ряд противоэпидемических мер отменили в образовательных организациях.

— В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, — пояснили в ведомстве.

При ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть , добавили в Роспотребнадзоре. Служба будет продолжать держать ситуацию под контролем.

Вирусная разгрузка Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Согласно данным, представленным на портале Стопкоронавирус.рф, ни один российский регион не достиг необходимых пяти критериев, чтобы считаться свободным от COVID-19. В их число входят заболеваемость на уровне не более 30 случаев на 100 тыс. человек населения, определенный охват тестированием, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. человек населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Ряд регионов, в том числе Красноярский край, Иркутская область, Якутия, Приморский край, Тульская область, Дагестан и другие остаются в «красной зоне», то есть в них выявляются более 150 случаев на 100 тыс. человек населения за семь суток либо не достигнуты целевые показатели по охвату тестированием.

Несмотря на постановление Роспотребнадзора, масочный режим пока не отменили в Кремле и резиденциях президента России Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инфекция по сезону

По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен.

Число заболевших может вырасти в осенне-зимний сезон , считает директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

— Сбылись прогнозы, которые говорили, что COVID-19 перейдет в формат обычных простуд — сезонных ОРВИ. Скорее всего, это вирус останется с человечеством навсегда . Он будет вести себя как сезонная респираторная инфекция, — пояснил он «Известиям».

Вирусная разгрузка Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Эпидемические вспышки коронавируса продолжатся, но они будут иметь совершенно другую структуру, прогнозирует директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Если мы принимаем условие, что при любом вирусе (ротавирусе, энтеровирусе, гриппе) должны вводить ограничения, локдауны, носить маски и перчатки, то тогда их отменять не стоит. А если мы считаем, что произошла встреча нашего вида Homo Sapiens с вирусом SARS-CoV-2, то нужно признать, что мы с ним уже никогда не расстанемся. Следовательно, можно более спокойно относиться к противоэпидемическим мерам. Коронавирус стал еще одной сезонной болезнью, как ОРВИ, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гриппа , — считает она.

Тем не менее пренебрегать элементарными мерами защиты от инфекции не стоит, предостерегли эксперты. В мире всё еще ежедневно регистрируется около миллиона случаев COVID-19, напомнил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— В любом случае залог нашего благополучия чаще всего заключается в нашем собственном поведении, соблюдать элементарные меры предосторожности (к примеру, мыть руки) не столь изнурительно, — полагает он.

Ограничения количества контактов, использование масок и перчаток не влияли на распространение штамма «Омикрон», объяснил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Однако остаются группы населения, которые получают химиотерапию, пожилые люди со сниженным иммунитетом. Им в принципе соблюдать меры личной безопасности, включающие дистанцирование и избегания больших скоплений людей, всё равно полезно вне зависимости от вида инфекции: коронавирусной, гриппа или какой-то другой, — подчеркнул специалист.

Вирусная разгрузка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эксперты также посоветовали не игнорировать вакцинацию от коронавируса. Наиболее правильной тактикой считается ревакцинация раз в полгода , отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

— Мы должны помнить, что в связи со значительным числом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире и в России сохраняется риск подъема заражений. В регионах есть необходимый запас вакцин, работают пункты вакцинации. Важно помнить, что она снижает вероятность передачи вируса и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания, — напомнил специалист.

Кроме того, он рекомендовал добровольно носить маску в местах большого скопления людей, в том числе в осенне-зимний период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— Конечно, сейчас очень важно продолжать работу по диспансеризации людей, переболевших COVID-19, поскольку сегодня хорошо известно, какие тяжелые последствия для организма часто имеет перенесенное заболевание, — добавил Виктор Чуланов.