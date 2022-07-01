 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
Норвегия выделит Украине €1 млрд к концу года
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Мир
МИД РФ назвал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства
Общество
Попова подписала постановление о снятии введенных из-за COVID-19 ограничений
Авто
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»
/

Вирусная разгрузка: ковид перешел в разряд сезонных инфекций

Нужны ли теперь перчатки, маска и вакцинация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор 1 июля отменил все ограничения, действовавшие в связи с распространением коронавируса. Опрошенные «Известиями» вирусологи назвали используемые меры малоэффективными против штамма «Омикрон», перешедшего в разряд сезонных инфекций. По этой же причине в осенне-зимний период можно ожидать роста заболеваемости. Поэтому эксперты советуют не пренебрегать элементарными санитарными правилами и не отказываться от вакцинации.

Подконтрольная отмена

«Наиболее уязвимые люди или приобрели иммунитет к COVID-19, или погибли»
Патологоанатом Роман Деев — о причинах снижения смертности от коронавируса, поражении им внутренних органов и влиянии на сердце

Роспотребнадзор 1 июля объявил о снятии всех ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, оно вступает в силу со 2 июля, сообщили в пресс-службе.

Принимать меры «в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире» Роспотребнадзор начал еще в декабре 2019 года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в городе Ухань Китайской Народной Республики. Однако носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах ведомство рекомендовало россиянам только в конце октября 2020 года. Тогда же отменили зрелищно-развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. Всем субъектам России рекомендовали проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. человек населения. Регионы имели право и самостоятельно вводить дополнительные меры. Так, в Москве масочно-перчаточный режим в общественных местах действовал с мая 2020 года по март 2022-го.

В течение последних четырех месяцев в России интенсивность эпидемического процесса по COVID-19 снижалась, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости к июлю стал меньше более чем в 64 раза: с максимального 907,6 в середине февраля до нынешнего 14,06. Сейчас он находится на минимальных значениях с начала пандемии, подчеркнули там.

Вирусная разгрузка
коронавирус тест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями, добавили в службе.

Из-за значимого снижения заболеваемости и особенностей циркуляции штамма «Омикрон» ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики минимизировали уже с 1 марта, ряд противоэпидемических мер отменили в образовательных организациях.

В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, — пояснили в ведомстве.

При ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть, добавили в Роспотребнадзоре. Служба будет продолжать держать ситуацию под контролем.

Вирусная разгрузка
врачи
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Хорошо забытые старые: почему возвращаются опасные инфекции
Вирусологи назвали три главные причины активизации вроде бы побежденных болезней

Согласно данным, представленным на портале Стопкоронавирус.рф, ни один российский регион не достиг необходимых пяти критериев, чтобы считаться свободным от COVID-19. В их число входят заболеваемость на уровне не более 30 случаев на 100 тыс. человек населения, определенный охват тестированием, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. человек населения, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Ряд регионов, в том числе Красноярский край, Иркутская область, Якутия, Приморский край, Тульская область, Дагестан и другие остаются в «красной зоне», то есть в них выявляются более 150 случаев на 100 тыс. человек населения за семь суток либо не достигнуты целевые показатели по охвату тестированием.

Несмотря на постановление Роспотребнадзора, масочный режим пока не отменили в Кремле и резиденциях президента России Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инфекция по сезону

По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен.

Число заболевших может вырасти в осенне-зимний сезон, считает директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов.

Сбылись прогнозы, которые говорили, что COVID-19 перейдет в формат обычных простуд — сезонных ОРВИ. Скорее всего, это вирус останется с человечеством навсегда. Он будет вести себя как сезонная респираторная инфекция, — пояснил он «Известиям».

Вирусная разгрузка
простуда
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Эпидемические вспышки коронавируса продолжатся, но они будут иметь совершенно другую структуру, прогнозирует директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

Опять BA.5: чем отличается новый вариант «Омикрона», обнаруженный в РФ
Чего ждать от южноафриканских штаммов коронавируса и почему они могут стать причиной подъема заболеваемости

— Если мы принимаем условие, что при любом вирусе (ротавирусе, энтеровирусе, гриппе) должны вводить ограничения, локдауны, носить маски и перчатки, то тогда их отменять не стоит. А если мы считаем, что произошла встреча нашего вида Homo Sapiens с вирусом SARS-CoV-2, то нужно признать, что мы с ним уже никогда не расстанемся. Следовательно, можно более спокойно относиться к противоэпидемическим мерам. Коронавирус стал еще одной сезонной болезнью, как ОРВИ, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гриппа, — считает она.

Тем не менее пренебрегать элементарными мерами защиты от инфекции не стоит, предостерегли эксперты. В мире всё еще ежедневно регистрируется около миллиона случаев COVID-19, напомнил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— В любом случае залог нашего благополучия чаще всего заключается в нашем собственном поведении, соблюдать элементарные меры предосторожности (к примеру, мыть руки) не столь изнурительно, — полагает он.

Ограничения количества контактов, использование масок и перчаток не влияли на распространение штамма «Омикрон», объяснил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Однако остаются группы населения, которые получают химиотерапию, пожилые люди со сниженным иммунитетом. Им в принципе соблюдать меры личной безопасности, включающие дистанцирование и избегания больших скоплений людей, всё равно полезно вне зависимости от вида инфекции: коронавирусной, гриппа или какой-то другой, — подчеркнул специалист.

Вирусная разгрузка
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Скачок в развитие: вирусологи прогнозируют шестую волну COVID-19 осенью
Какие меры необходимы, чтобы минимизировать ее последствия

Эксперты также посоветовали не игнорировать вакцинацию от коронавируса. Наиболее правильной тактикой считается ревакцинация раз в полгода, отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

— Мы должны помнить, что в связи со значительным числом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире и в России сохраняется риск подъема заражений. В регионах есть необходимый запас вакцин, работают пункты вакцинации. Важно помнить, что она снижает вероятность передачи вируса и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания, — напомнил специалист.

Кроме того, он рекомендовал добровольно носить маску в местах большого скопления людей, в том числе в осенне-зимний период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— Конечно, сейчас очень важно продолжать работу по диспансеризации людей, переболевших COVID-19, поскольку сегодня хорошо известно, какие тяжелые последствия для организма часто имеет перенесенное заболевание, — добавил Виктор Чуланов.

Углубленная диспансеризация для людей, перенесших COVID-19, продолжается в полном объеме, заверил инфекционист.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022