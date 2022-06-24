Хорошо забытые старые: почему возвращаются опасные инфекции

Случаи заболевания холерой и сибирской язвой выявлены соответственно в Испании и России, в пробах сточных вод Лондона нашли следы вируса полиомиелита, а вспышку ранее редкой оспы обезьян Всемирная сеть здравоохранения уже признала эпидемией. И всё это — за последние несколько дней. В ближайшее время потенциально опасные инфекции и болезни, о которых долго не вспоминали, будут напоминать о себе всё чаще, говорят опрошенные «Известиями» вирусологи и инфекционисты. Они называют три главные причины активизации вроде бы побежденных болезней. Все они так или иначе связаны с деятельностью человека.

Мигрируй и приспосабливайся

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) 23 июня назвала вспышку оспы обезьян пандемией, сообщается на сайте организации. Она также призвала ВОЗ признать этот факт. На сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3417 подтвержденных случаев этого заболевания, следует из данных WHN. Отмечается, что инфекция быстро распространяется на нескольких континентах. Организация требует немедленных и эффективных действий.

Великобританию тем временем взволновала информация в СМИ о том, что в сточных водах Лондона нашли следы вируса полиомиелита. Хотя британское Агентство по здравоохранению полагает, что они могли попасть в канализацию с продуктами жизнедеятельности человека, недавно привитого живой вакциной.

22 июня несколько СМИ сообщали, что в Испании опечатана ферма в провинции Толедо после случая заражения холерой. Несовершеннолетнюю девушку госпитализировали после того, как она выпила неочищенную воду на территории фермы. Это первый случай заражения холерой в Испании с 1979 года.

В России губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 21 июня сообщил, что в крае выявили случай заражения сибирской язвой. По его словам, в настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. Угрозы для ее жизни нет.

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Роспотребнадзор еще в середине июня рекомендовал регионам подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза на территорию страны чумы. Ведомство рекомендовало определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы, а также оценить готовность госпитальной базы в случае выявления инфицированных.

Чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва и другие заболевания входят в перечень особо опасных для России. Некогда широко распространенные инфекции никуда не исчезали, рассказали опрощенные «Известиями» специалисты. С 1980-х годов полностью отсутствует только натуральная, или черная оспа, напомнил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

­— Все остальные заболевания были, есть и будут, даже если такого вида, как человек, не станет. Бактерии пришли на эту планету раньше людей и останутся на ней дольше, потому что им гораздо проще приспособиться к условиям, чем человеку придумать новый антибиотик или новое противовирусное средство, — считает он.

В медицине существуют термины «новые» и «возвращающиеся» инфекции, добавила, в свою очередь, врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут. Среди причин возвращения некоторых она назвала постоянную эволюцию возбудителей.

— Сегодня основная масса заболеваний — это вирусные инфекции, поэтому чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают, — пояснила врач.

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Другая причина — миграция населения, которая значительно усилилась в последнее десятилетие, п одчеркнул специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Это связано с турбулентностью мировых процессов. Пошло перемешивание населения. Люди перестали жить в пределах границ, этносов. Массивные потоки населения стали перемещаться. Когда мы в 2011 году работали в Африке, то увидели, что готовится переселение, потому что люди недовольны условиями жизни и хотят туда, где лучше: в Европу. Мы предупреждали, что будет завоз африканских инфекций в Европу, что, собственно, и произошло, — поделился он.

Для многих стран Африки, где практически нет диагностики, инфекционные заболевания — типичное явление и сейчас, сказал академик РАН, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

— Даже если болезнь есть в какой-то одной стране или в закрытом сообществе, рано или поздно она проявляется, заражаются другие люди, происходит миграция инфекции в другие страны, — предупредил он.

Эволюция человеческой популяции тоже меняет структуру инфекционных болезней , добавила Татьяна Когут.

— Яркая черта современной популяции — постоянный рост числа людей с иммунодефицитами. Удельный вес таких пациентов увеличивается и за счет ВИЧ-инфицированных, и за счет реципиентов трансплантации, и за счет влияния факторов внешней среды, — пояснила она.

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В качестве третьего важного фактора, который способствует распространению инфекций, эксперты назвали изменения окружающей среды.

— Например, феномен Эль-Ниньо ярко выражен в Южной Америке, он вызывает экстремальные погодные условия, которые приводят к эпидемиям инфекционных заболеваний, переносимых комарами: малярии, лихорадкам Денге и Долины рифт. Или случаи с сибирской язвой. Аномальное тепло на Ямале в 2016 году привело к тому, что вечная мерзлота растаяла, и это активизировало возбудитель, который сохранялся в скотомогильниках, — рассказала Татьяна Когут.

Экологическая турбулентность — изменения климата, массивная вырубка лесов и пожары на природных территориях — заставляют микробы быстрее мутировать, приспосабливаясь к окружающей среде, подчеркнул Владислав Жемчугов.

— Те мутации, которые выгодны микробным видам, подхватываются отбором и распространяются, в результате чего микробы получают некое преимущество в накоплении и распространении по планете, — заверил эксперт.

Не паника, а профилактика

Живучесть микробов остается причиной появления новых инфекций, вызванных изменившимися возбудителями, уверены специалисты.

— Мы знаем только 10% микробов, которые живут на Земле. 90% существуют независимо от нас. Их нам еще предстоит узнать, познакомиться. И к этому нужно быть готовым, — напомнил Владислав Жемчугов.

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Некоторые инфекции, по словам Виктора Малеева, не удается выявить сразу, поскольку они протекают с невыраженными симптомами или вообще бессимптомно. А потом внезапно начинают проявляться ярко, как коронавирус,

Однако паниковать и запасаться, например, хлоркой, не стоит, отметили специалисты.

— Инфекции появляются всегда, каждый год возникает какой-то возбудитель, который имеет потенциальную возможность вызывать заболевание у людей. Но это то, за чем следят специалисты. Например, оспы обезьян было около 18 тыс. случаев за последние 10 лет. Нужно дать возможность специалистам разбираться с этим рутинными методами изо дня в день, из года в год, — уверен Сергей Вознесенский.

Обычных людей специалисты призвали придерживаться установленных правил, чтобы избежать инфекций.

— Прежде всего надо вести здоровый образ жизни. Если здоровье в целом слабое, то и иммунитет будет слабым. То есть надо заботиться о своем здоровье: вовремя вакцинироваться, соблюдать гигиену, следить за питанием, — подчеркнул Виктор Малеев.

Чтобы не заразиться кишечными инфекциями, нужны три составляющие: чистая вода, качественная пища и чистые руки, напомнил Сергей Вознесенский.

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— Очень большое количество инфекций называют завозными. К ним относятся оспа обезьян, лихорадка Эбола и другие геморрагические лихорадки. Все эти заболевания появляются, если кто-то из наших сограждан выезжает в другие страны и не придерживается тех правил, которые предусмотрены для борьбы с этими инфекциями, — пояснил он.

Перед поездками в страны, где распространены те или иные болезни, Виктор Малеев посоветовал подумать о прививках, взять с собой соответствующие лекарственные препараты. Например, при путешествии в Африку нужно обязательно вакцинироваться от желтой лихорадки.

— Поведение в другой стране тоже должно быть ответственным. Не надо, допустим, сразу идти на рынок и пробовать немытые фрукты, незнакомую уличную еду. Продукты питания важно соответствующим образом обрабатывать: варить, жарить, парить, но не есть сырыми. Нужно всегда помнить, что ты можешь заразиться, заболеть в таких путешествиях, просто потому что люди, живущие в России, могут не иметь иммунитета к болезням, распространенным в Африке, — предостерег он.

При первых признаках заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. Потому что, если вовремя обнаружить болезнь, диагностировать первые случаи и начать лечить, легче не допустить, чтобы инфекция распространялась на других людей, подчеркнул специалист.