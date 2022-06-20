Тихо-смирно: ученые предупредили о бессимптомной оспе обезьян

Обезьянья оспа может распространяться бессимптомно , не исключили опрошенные «Известиями» ученые. Зарубежные специалисты уже доказали такую вероятность в 2017 году, но они исследовали не тот штамм вируса, который распространяется сейчас. Тогда авторы работы обнаружили антитела к оспе обезьян у людей, контактировавших с животными — потенциальными носителями патогена. Однако о каких-либо симптомах инфекции участники эксперимента не сообщали. По словам экспертов, есть небольшая вероятность того, что бессимптомными носителями могут быть люди, не привитые от натуральной оспы. Но вклад таких распространителей в общую эпидемическую картину будет ничтожным, поскольку в подавляющем большинстве случаев характерные признаки заболевания все же проявляются.

Распространен и опасен

Причиной неожиданного распространения оспы обезьян среди людей в европейских странах и США может быть существование бессимптомных носителей вируса , предполагают эпидемиологи.

— Привитые от натуральной оспы люди сохраняют иммунитет в течение всей жизни, но насколько он предотвращает «носительства» вируса обезьяньей оспы, никто не изучал , — сказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Невакцинированный человек может быть бессимптомным носителем, но с малой вероятностью. Характерные симптомы проявляются в большинстве случаев инфекции.

Доказательства того, что обезьянья оспа может распространяться бессимптомно, зарубежные ученые получили еще в 2017 году . Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Минздрава Камеруна исследовали циркуляцию вируса среди людей после вспышки оспы обезьян среди шимпанзе в Камеруне.

Инфекцию зафиксировали в заповеднике приматов в 2016-м. Спустя год после этого ученые провели анкетирование и взяли анализ крови на антитела к OPXV (род вирусов, к которым относится также вирус обезьяньей оспы MPXV) у персонала заповедника и жителей четырех деревень неподалеку . Всего набралось 125 человек. Возраст участников варьировался от 18 до 83 лет, и половина родилась после прекращения плановой вакцинации против оспы в 1980 году . Однако достоверной информации о том, кто привит, а кто нет, у исследователей не было.

Антитела к OPXV обнаружили у трети участников эксперимента . Однако среди 63 человек, родившихся после прекращения вакцинации, положительный результат был у лишь четверых, причем с больными шимпанзе во время вспышки в 2016 году они не контактировали . Интересно, что у одного участника был положительный результат на IgM (антитела, которые первыми вырабатываются у человека после контакта с патогеном) к OPXV, что указывает на совсем недавнее воздействие этого рода вирусов. Этот человек рассказал, что часто выходил в лес и встречался с гамбийскими крысами и белками с января по октябрь 2017 года. Большинство участников тоже сообщали о контакте с этими животными, а также с дикобразами.

— Несмотря на название, обезьяны не причастны к распространению данного вида оспы. Они были заражены от грызунов, которые могут заразить и других животных, — пояснил руководитель направления «Превентивная медицина» рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Сергей Чудаков.

Ни один из испытуемых не сообщал о наличии каких-либо симптомов, схожих с проявлением оспы обезьян . Это означает, что многие участники исследования были заражены вирусом обезьяньей оспы, вероятно, от диких животных, однако болезнь прошла для них очень легко или бессимптомно, пришли к выводу ученые.

«Мы идентифицировали наличие антител у участников моложе возраста вакцинации против оспы в районе Камеруна, предполагая необнаруженную или возможную бессимптомную циркуляцию представителя OPXV в человеческих популяциях в этом регионе», — заключили авторы работы.

Уже не тот

Скорее всего, распространяющийся сейчас вирус оспы обезьян сильно отличается от того, который циркулировал в Камеруне в 2016-2017 годах . Как писали «Известия», возбудитель инфекции в последние пять лет мутировал . Изменение генома вируса указывает на то, что патоген способен размножаться в организме человека, а наследование может быть связано с устойчивой передачей от человека к человеку, указано в статье ученых из Института эволюционной биологии Эдинбургского университета (Великобритания).

Не исключено, что вирус обезьяньей оспы может протекать бессимптомно, но это нужно экспериментально подтвердить, подчеркнул в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, вероятность того, что человек будет бессимптомным носителем оспы обезьян, мала .

— Человек носит в себе огромное количество вирусов, которые адаптировались к организму хозяина и сосуществуют без вреда для него, — пояснил ученый. — Но вирусы оспы довольно большие, поэтому они носят с собой большое количество генов, необходимых для их жизнедеятельности, не быстро и не просто адаптируются к новым хозяевам. Без этого условия бессимптомное носительство вряд ли получится.

Впрочем, MPXV «знаком» с людьми более пятидесяти лет, и многократно «пытался» перейти от животных к человеку. Возможно, в нынешней версии вируса есть что-то новое , сказал Павел Волчков.

Роспотребнадзор уже опубликовал рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медорганизациях при выявлении больных оспой обезьян. Среди них усиление мер по выявлению людей с симптомами, прибывших из эпидемически неблагополучных стран.