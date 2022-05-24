Ход пандемией: что может стоять за всплеском заболеваемости оспой обезьян
В мире стремительно распространяется оспа обезьян: заболевание выявили уже в 15 странах на трех континентах, а число инфицированных приближается к сотне человек. В Европе это может в перспективе обернуться локдаунами, подобными тем, что вводили из-за COVID-19. Однако такие меры могут оказаться весьма выгодны странам ЕС в их противостоянии с Россией. В подробностях ситуации вокруг обезьяньей оспы разбирались «Известия».
Распространение по миру
На данный момент больше всего пациентов с оспой обезьян госпитализировали в Великобритании, Испании и Португалии. Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая в Британии: пациент недавно вернулся из Нигерии, для которой характерно распространение этого вируса.
Две недели спустя в стране заболело более 20 человек, большинство из которых не были в Африке и не общались между собой. Из этого минздрав Соединенного Королевства сделал вывод, что в нем существует уже несколько цепочек заражения.
Вслед за Британией обезьянью оспу диагностировали в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Израиле и других странах. Кроме того, вирус был обнаружен у заболевших в США, Канаде и Австралии. В последнем случае заболевание «привез» турист, вернувшийся из Европы.
Некоторые страны, например Испания и Перу (в последней случаев заражения пока не выявили), уже ввели режим санитарной тревоги. Бельгия, где оспой заразились три человека, первой в мире заявила о трехнедельном карантине для инфицированных. Решение было принято на заседании, на котором эпидемиологи оценили риски распространения инфекции.
В Россию вирус пока не проник, и, как считают в Роспотребнадзоре, его появление маловероятно. «Вероятность завоза оспы обезьян оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания», — отмечают в ведомстве.
Вместе с тем россиянам в целях профилактики посоветовали избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются переносчиками оспы, а при посещении эндемичных стран употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.
Особую бдительность попросили проявлять тех, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Камерун, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Либерию, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Для предотвращения завоза оспы обезьян в Россию на границе усилили санитарный контроль.
Что такое оспа обезьян
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое чаще всего передается человеку от животных (вопреки названию, не приматов, а мелких грызунов, например африканских белок), в некоторых случаях, при длительном и тесном контакте, — от человека к человеку.
По данным ВОЗ, заражение обычно происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями или слизистой больных животных, а также при употреблении в пищу их мяса без достаточной термической обработки.
Инкубационный период инфекции составляет от шести до 16 дней, но может колебаться в диапазоне 5–21 дня. Именно поэтому, считают вирусологи, случаев заболевания в мире может быть больше — симптомы могли проявиться не у всех зараженных.
Вирус обезьяньей оспы под микроскопом
Оспа обезьян была впервые выявлена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. Тогда заболевание у 9-летнего мальчика нашли в районе, где натуральную оспу ликвидировали в 1968 году. С тех пор большинство случаев заболевания регистрировалось в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго (там эта болезнь считается эндемичной) и Западной Африки.
В 1996–1997 годах в Конго произошла крупная вспышка этого заболевания. Весной 2003-го оно проникло за пределы континента: случаи обезьяньей оспы зарегистрировали на западе США. Люди заразились от домашних собак, которые, в свою очередь, подхватили инфекцию от грызунов, завезенных из Африки.
Спорадические случаи заболевания оспой обезьян по сей день регистрируются во многих странах Западной и Центральной Африки, в том числе Конго, Камеруне, Центрально-Африканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, Габоне и Южном Судане. В 2017 году в Нигерии произошла последняя из известных на сегодня вспышек заболевания, когда вирус подхватили более сотни человек.
Случаи завоза инфекции в Европу также фиксировались, но к вспышкам заболевания до последнего момента не приводили.
Как протекает оспа обезьян
Симптомы обезьяньей оспы схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, о победе над которой объявили в 1980 году, но они менее серьезны. К начальным признакам заболевания относится жар, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов (это одно из отличий болезни от натуральной оспы), озноб и усталость.
Затем у пациентов может развиться сыпь, которая часто начинается на лице, после распространяется на другие части тела, включая половые органы. Эта сыпь, рассказывают в ВОЗ, больше концентрируется на лице и конечностях, чем на туловище. Она развивается последовательно от пятен к папулам (слегка приподнятым плотным поражениям), везикулам (поражениям, заполненным прозрачной жидкостью), пустулам (поражениям, заполненным желтоватой жидкостью) и коркам, которые подсыхают и отпадают.
Количество поражений колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. В тяжелых случаях поражения могут сливаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.
Как правило, оспа обезьян — самокупирующееся заболевание с симптомами, длящимися от двух до четырех недель. Тяжелые случаи чаще встречаются среди детей и молодых людей, они связаны с состоянием здоровья пациента и характером осложнений. Коэффициент летальности от оспы обезьян исторически колебался от 1 до 11% среди населения в целом и был выше среди детей младшего возраста.
В последнее время коэффициент летальности составляет около 3–6%, в странах Африки может достигать 22%.
В погоне за сенсацией
На фоне того, что оспу обезьян стали чаще выявлять у жителей западных стран, журналисты британского таблоида Mirror заявили, что к этому могли приложить руку представители России. Авторы материала предположили, что Россия якобы рассматривала возможность использования оспы обезьян в качестве биологического оружия. Свою гипотезу они подкрепили заявлением бывшего полковника Советской армии, микробиолога Канатжана Алибекова.
Ранее Алибеков занимался разработкой биологического оружия, но после распада СССР переехал в США. Там он много рассказывал местным журналистам о своей работе в СССР. По данным журналистов Mirror, Алибеков говорил о продолжающихся экспериментах с оспой обезьян. Также микробиолог отметил, что работы по созданию биологического оружия на его родине якобы не были остановлены.
По мнению экспертов, публикация в Mirror является лишь попыткой хайпа на резонансной теме обезьяньей оспы. Британский таблоид не раз проигрывал различные судебные разбирательства из-за придуманных новостей.
Впрочем, у подобных материалов могут быть и куда более серьезные мотивы. По мнению политолога Алексея Ванифатова, сегодня западные страны на фоне санкций в отношении России ищут варианты снижения использования энергоресурсов.
— Одно из таких мероприятий — создание паники среди населения Европы, чтобы граждане меньше перемещались внутри и между тех стран, которые ввели санкции в отношении России. Но европейцы за два года пандемии устали от запретов, и этим летом они будут путешествовать, — считает эксперт.
По словам Ванифатова, из-за путешествий европейцев возрастет потребление энергоресурсов, и к середине осени у властей европейских стран остро станет вопрос, что делать дальше. Вариантов два: либо отменять ряд санкций против России, либо придумывать новые поводы для локдаунов и ограничения передвижений европейцев. Одним из них как раз может стать пандемия оспы обезьян.
«Чревато политическим кризисом»
Как говорит в беседе с «Известиями» кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета, экономист и политолог Инна Литвиненко, сегодня Европа находится на грани экономического коллапса. В этом плане играют свою роль поставки энергоносителей из России, темпы инфляции, безработицы и банкротства предприятий.
— Всё это чревато политическим кризисом, итогом которого может стать развал Евросоюза. Уже сейчас главы правительств ЕС не могут договориться о шестом пакете санкций в отношении России — так сказать, каждый сам за себя, — говорит эксперт.
Именно на этом фоне Бельгия объявила 21-дневный карантин для лиц с положительным тестом на оспу. По мнению Инны Литвиненко, цель таких срочных действий — с одной стороны, остановить расход энергоресурсов. Сегодня в Европе они находятся на грани истощения из-за отсутствия реальных контрактов с новыми поставщиками, готовыми обеспечить необходимые объемы и заменить Россию.
— Вторая задача — прекратить военные действия на Украине, распространив или объявив массовое инфицирование на данной территории. Тем более что инструмент отработан в течение двух лет на примере коронавируса, — предполагает Литвиненко.
На кону этих маневров — будущее Европы и Европейского союза как единого экономического центра мировой экономики. Впрочем, ввод локдауна может иметь для ЕС весьма неожиданные последствия, предупреждает Алексей Ванифатов. Европейцы вряд ли обрадуются очередному карантину, итогами которого могут стать смена властей в нескольких европейских странах и беспорядки на улицах городов.