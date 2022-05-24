Ход пандемией: что может стоять за всплеском заболеваемости оспой обезьян

В мире стремительно распространяется оспа обезьян: заболевание выявили уже в 15 странах на трех континентах, а число инфицированных приближается к сотне человек. В Европе это может в перспективе обернуться локдаунами, подобными тем, что вводили из-за COVID-19. Однако такие меры могут оказаться весьма выгодны странам ЕС в их противостоянии с Россией. В подробностях ситуации вокруг обезьяньей оспы разбирались «Известия».

Распространение по миру

На данный момент больше всего пациентов с оспой обезьян госпитализировали в Великобритании, Испании и Португалии. Первый случай заражения в Европе выявили 7 мая в Британии: пациент недавно вернулся из Нигерии, для которой характерно распространение этого вируса.

Две недели спустя в стране заболело более 20 человек, большинство из которых не были в Африке и не общались между собой. Из этого минздрав Соединенного Королевства сделал вывод, что в нем существует уже несколько цепочек заражения.

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Вслед за Британией обезьянью оспу диагностировали в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Израиле и других странах. Кроме того, вирус был обнаружен у заболевших в США, Канаде и Австралии. В последнем случае заболевание «привез» турист, вернувшийся из Европы.

Ход пандемией_3 Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Некоторые страны, например Испания и Перу (в последней случаев заражения пока не выявили), уже ввели режим санитарной тревоги. Бельгия, где оспой заразились три человека, первой в мире заявила о трехнедельном карантине для инфицированных. Решение было принято на заседании, на котором эпидемиологи оценили риски распространения инфекции.

В Россию вирус пока не проник, и, как считают в Роспотребнадзоре, его появление маловероятно. «Вероятность завоза оспы обезьян оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания», — отмечают в ведомстве.

Вместе с тем россиянам в целях профилактики посоветовали избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются переносчиками оспы, а при посещении эндемичных стран употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

Особую бдительность попросили проявлять тех, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Камерун, Центрально-Африканскую Республику, Нигерию, Либерию, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан. Для предотвращения завоза оспы обезьян в Россию на границе усилили санитарный контроль.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое чаще всего передается человеку от животных (вопреки названию, не приматов, а мелких грызунов, например африканских белок), в некоторых случаях, при длительном и тесном контакте, — от человека к человеку.

По данным ВОЗ, заражение обычно происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями или слизистой больных животных, а также при употреблении в пищу их мяса без достаточной термической обработки.

Инкубационный период инфекции составляет от шести до 16 дней, но может колебаться в диапазоне 5–21 дня. Именно поэтому, считают вирусологи, случаев заболевания в мире может быть больше — симптомы могли проявиться не у всех зараженных.

Ход пандемией_1 Вирус обезьяньей оспы под микроскопом Фото: Russell Regnery/CDC/Handout via REUTERS

Оспа обезьян была впервые выявлена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. Тогда заболевание у 9-летнего мальчика нашли в районе, где натуральную оспу ликвидировали в 1968 году. С тех пор большинство случаев заболевания регистрировалось в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго (там эта болезнь считается эндемичной) и Западной Африки.

В 1996–1997 годах в Конго произошла крупная вспышка этого заболевания. Весной 2003-го оно проникло за пределы континента: случаи обезьяньей оспы зарегистрировали на западе США. Люди заразились от домашних собак, которые, в свою очередь, подхватили инфекцию от грызунов, завезенных из Африки.

Спорадические случаи заболевания оспой обезьян по сей день регистрируются во многих странах Западной и Центральной Африки, в том числе Конго, Камеруне, Центрально-Африканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, Габоне и Южном Судане. В 2017 году в Нигерии произошла последняя из известных на сегодня вспышек заболевания, когда вирус подхватили более сотни человек.

Случаи завоза инфекции в Европу также фиксировались, но к вспышкам заболевания до последнего момента не приводили.

Как протекает оспа обезьян

Симптомы обезьяньей оспы схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, о победе над которой объявили в 1980 году, но они менее серьезны. К начальным признакам заболевания относится жар, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов (это одно из отличий болезни от натуральной оспы), озноб и усталость.

Затем у пациентов может развиться сыпь, которая часто начинается на лице, после распространяется на другие части тела, включая половые органы. Эта сыпь, рассказывают в ВОЗ, больше концентрируется на лице и конечностях, чем на туловище. Она развивается последовательно от пятен к папулам (слегка приподнятым плотным поражениям), везикулам (поражениям, заполненным прозрачной жидкостью), пустулам (поражениям, заполненным желтоватой жидкостью) и коркам, которые подсыхают и отпадают.

Ход пандемией_2 Фото: Star Tribune via Getty Images

Количество поражений колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. В тяжелых случаях поражения могут сливаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.

Как правило, оспа обезьян — самокупирующееся заболевание с симптомами, длящимися от двух до четырех недель. Тяжелые случаи чаще встречаются среди детей и молодых людей, они связаны с состоянием здоровья пациента и характером осложнений. Коэффициент летальности от оспы обезьян исторически колебался от 1 до 11% среди населения в целом и был выше среди детей младшего возраста.

В последнее время коэффициент летальности составляет около 3–6%, в странах Африки может достигать 22%.

В погоне за сенсацией

На фоне того, что оспу обезьян стали чаще выявлять у жителей западных стран, журналисты британского таблоида Mirror заявили, что к этому могли приложить руку представители России. Авторы материала предположили, что Россия якобы рассматривала возможность использования оспы обезьян в качестве биологического оружия. Свою гипотезу они подкрепили заявлением бывшего полковника Советской армии, микробиолога Канатжана Алибекова.

Ранее Алибеков занимался разработкой биологического оружия, но после распада СССР переехал в США. Там он много рассказывал местным журналистам о своей работе в СССР. По данным журналистов Mirror, Алибеков говорил о продолжающихся экспериментах с оспой обезьян. Также микробиолог отметил, что работы по созданию биологического оружия на его родине якобы не были остановлены.

По мнению экспертов, публикация в Mirror является лишь попыткой хайпа на резонансной теме обезьяньей оспы. Британский таблоид не раз проигрывал различные судебные разбирательства из-за придуманных новостей.

Впрочем, у подобных материалов могут быть и куда более серьезные мотивы. По мнению политолога Алексея Ванифатова, сегодня западные страны на фоне санкций в отношении России ищут варианты снижения использования энергоресурсов.

— Одно из таких мероприятий — создание паники среди населения Европы, чтобы граждане меньше перемещались внутри и между тех стран, которые ввели санкции в отношении России. Но европейцы за два года пандемии устали от запретов, и этим летом они будут путешествовать, — считает эксперт.

По словам Ванифатова, из-за путешествий европейцев возрастет потребление энергоресурсов, и к середине осени у властей европейских стран остро станет вопрос, что делать дальше. Вариантов два: либо отменять ряд санкций против России, либо придумывать новые поводы для локдаунов и ограничения передвижений европейцев. Одним из них как раз может стать пандемия оспы обезьян.

«Чревато политическим кризисом»

Как говорит в беседе с «Известиями» кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета, экономист и политолог Инна Литвиненко, сегодня Европа находится на грани экономического коллапса. В этом плане играют свою роль поставки энергоносителей из России, темпы инфляции, безработицы и банкротства предприятий.

— Всё это чревато политическим кризисом, итогом которого может стать развал Евросоюза. Уже сейчас главы правительств ЕС не могут договориться о шестом пакете санкций в отношении России — так сказать, каждый сам за себя, — говорит эксперт.

Ход пандемией_5 Фото: Getty Images/Future Publishing

Именно на этом фоне Бельгия объявила 21-дневный карантин для лиц с положительным тестом на оспу. По мнению Инны Литвиненко, цель таких срочных действий — с одной стороны, остановить расход энергоресурсов. Сегодня в Европе они находятся на грани истощения из-за отсутствия реальных контрактов с новыми поставщиками, готовыми обеспечить необходимые объемы и заменить Россию.

— Вторая задача — прекратить военные действия на Украине, распространив или объявив массовое инфицирование на данной территории. Тем более что инструмент отработан в течение двух лет на примере коронавируса, — предполагает Литвиненко.