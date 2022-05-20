Оспа невезения: придет ли в Россию «обезьяний» вирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала экстренное заседание из-за вспышки оспы обезьян в странах, далеких от традиционных очагов распространения этого заболевания. В Европе, Северной Америке и Австралии подтверждены уже как минимум 37 случаев, на проверке — десятки. В России заражения оспой обезьян пока не фиксировались, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. От инфекции, если она всё же получит распространение, россиян смогут защитить еще советские прививки от натуральной оспы, отмечают вирусологи. Правда, делать их перестали с 1977 года ввиду исчезновения заболевания.

Опять пандемия?

Случаи инфицирования оспы обезьян, по состоянию на 20 мая, были зарегистрированы как минимум в десяти странах мира: Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Канаде и Бельгии. Пока ВОЗ подтверждает 37 фактов заболевания, еще 71 находится в стадии изучения.

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В России выявленных случаев оспы обезьян нет и никогда не было — об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

Оспа невезения Фото: REUTERS/CDC/Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery

— На данный момент усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить возможность завоза в Россию: проводится двойное измерение температуры у пассажиров — как на борту самолета, так и в терминалах. Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян научный центр «Вектор» также создал автономную тест-систему и уже провел ее лабораторные испытания , — уточнили в ведомстве.

Пока риск завоза инфекции в страну Роспотребнадзор оценивает как низкий.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — это вирусное зоонозное заболевание, которое встречается главным образом в тропических лесах Центральной и Западной Африки и иногда заносится в другие регионы. Клинически оно проявляется лихорадкой, сыпью и увеличением лимфатических узлов.

«Инфекция может привести к ряду медицинских осложнений. Возможны и тяжелые случаи заболевания. Коэффициент летальности составляет около 3–6%» , — уточняет ВОЗ. При этом Роспотребнадзор заявляет о летальности в 1–11%.

Оспа невезения Фото: Getty Images/Future Publishing/Jepayona Delita

Вирус оспы обезьян передается от одного человека другому при тесном контакте — воздушно-капельным путем, через биологические жидкости и вещи, например постельное белье, отмечает ВОЗ. В то же время это не коронавирус: чтобы заразиться, нужны достаточно высокие концентрации, преимущественно физиологические жидкости, в которых в больших количествах должен содержаться вирус, прокомментировал «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«По своей природе обезьянья оспа напоминает обычную, которая была ликвидирована в мире в прошлом веке. Оспа обезьян при этом менее заразна и вызывает менее тяжелые последствия», — сообщает ВОЗ.

Помогут советские прививки

До настоящего момента оспа обезьян считалась редким заболеванием, не выходящим за пределы Африки. Ее распространение в других странах — это нестандартная и тревожная ситуация, рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер.

— Уверенно утверждать что-либо об опасности рано, ведь скорость заражения, сам вирус и характер болезни пока что тщательно изучаются. Безусловно, тревожит отсутствие вакцины и лечения конкретно для этого заболевания, однако известно, что вакцины против натуральной оспы могут защитить и от оспы обезьян, — рассказала она.

Оспа невезения Фото: Getty Images/NurPhoto/Aditya Irawan

Но с тех пор, как натуральная оспа в России была побеждена — а произошло это в 1977 году, — население перестали от нее прививать, напомнил «Известиям» врач-вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Обеспокоенность мирового сообщества сегодня вызвана тем, что вирус стал передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, то есть при разговоре людей, кашле, уверена врач-инфекционист сервиса телемедицины «Доктис» Елизавета Темник.

— От оспы обезьян есть живая вакцина, но она вводится только по эпидпоказаниям — если человек направляется в очаг распространения или при подтвержденном контакте. В то же время это не летальная инфекция, есть препараты, которые активны против этого типа. Подобными препаратами лечат группу вирусов герпеса, и такие лекарства в России доступны, — сказала она «Известиям».

Заразиться оспой обезьян можно от любого животного, но при каждой следующей передаче заразность и патогенность вируса ослабевают, сообщил «Известиям» главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Оспа невезения Фото: Getty Images/Justin Sullivan

— Поэтому вирус может создавать очаги, но возможности распространяться широко и становиться причиной крупных пандемий у него нет. По крайней мере подобных случаев в истории не было. Природа этого вируса вряд ли изменилась, поэтому никакой угрозы человечеству оспа обезьян не несет. На мой взгляд, вспышки в России ожидать не стоит, — сказал он.

Вспышка оспы обезьян никак не связана с пандемией коронавируса , добавил Анатолий Альтштейн.

Тем не менее не стоит недооценивать этот вирус, хотя и случаев заражения пока мало, считает Павел Волчков.

— Оспа обезьян всё же распространяется, хоть и низкоэффективно, и понятно, что основная эпидемиологическая ситуация неблагоприятная как раз в африканских странах. Но было бы правильно попробовать там эпидемию предотвратить, потому что именно там вирус пробует на прочность межвидовые барьеры, там он пытается адаптироваться к человеку, — сказал он.