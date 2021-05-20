Палочки в колёса: в России появился новый возбудитель коклюша

В России впервые выявили нового возбудителя заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем, сообщили «Известиям» специалисты Роспотребнадзора . Бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и вызывает те же проявления, что и давно известная причина коклюша Bordetella pertussis, но в более легкой форме. Это родственник коклюшной палочки, обладающий своими особенностями. Ученые Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского уже создали ПЦР-тест, способный выявить ДНК как давно известного возбудителя инфекции, так и нового патогена.

Кто на новенького

Сегодня коклюш остается серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. По данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано 132,8 тыс. пациентов с этой инфекцией. По данным научных статей, реальный показатель может быть в десятки раз выше из-за недостаточного уровня диагностики и учета в ряде стран.

Как выяснили ученые Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, часть случаев заболеваний с симптомами коклюша вызвана ранее неизвестным возбудителем — бактерией Bordetella holmesii. Это родственник давно известного Bordetella pertussis, но бактерии не происходят одна от другой, а имеют общего предка.

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского разработали ПЦР-тест, способный одновременно выявить ДНК не только известного возбудителя коклюша, но и нового патогена.

Враг №2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— С помощью тест-системы были обследованы дети и взрослые с подозрением на коклюш, — рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. — Было проведено обследование и клиническое наблюдение за 290 пациентами. Выяснилось, что в 2,3% заболевание вызвано именно B. holmesii. Примерно в половине всех случаев была обнаружена B. pertussis. Сочетанная инфекция, вызванная B. pertussis и B. holmesii, была зарегистрирована у 0,8% пациентов. Симптоматика у остальных заболевших была вызвана другими патогенами.

В ряде стран мира за последние 10 лет новый вид Bordetella holmesii привлек пристальное внимание ученых, но в России бактерию раньше не обнаруживали . Это первое исследование, которое доказывает, что в части случаев заболевания, очень похожего на коклюш, на территории РФ виноват другой возбудитель.

Происхождение видов

Коклюш и подобные ему заболевания могут вызывать разные бактерии. Все они происходят от рода Bordetella. На основании анализа полных геномов исследователи выдвинули предположение, что B. holmesii мог стать патогенным для человека в результате горизонтального переноса генетического материала как из B. pertussis, так и из других бактерий.

Как указано в научной статье, посвященной эволюции Bordetella, приблизительно 400 генов в геноме B. holmesii являются уникальными и никогда ранее не идентифицировались у других видов Bordetella, что составляет около 0,5% от всей нуклеотидной последовательности. Эти отличия обуславливают особенности клинического течения заболевания, вызванного B. holmesii.

Враг №2 Бактерии Bordetella bronchiseptica Фото: commons.wikimedia.org/Janice Carr Content Providers

Эта бактерия не продуцирует коклюшный токсин, один из ключевых факторов патогенности B. pertussis. Именно от него зависит степень тяжести коклюша и, как следствие, угнетение сосудистых центров, нарушение крово- и лимфообращения . С другой стороны, геном B. holmesii имеет геномный остров, отвечающий за несколько других факторов патогенности . Один из них способствует удалению свободного железа из внеклеточной среды, другой определяет устойчивость к антибиотикам . Наличие таких факторов может усилить колонизацию дыхательных путей пациента за счет увеличения устойчивости к особым антимикробным белкам в организме человека.

Проведенный учеными Московского НИИ им. Г.Н. Габричевского анализ клинического течения заболевания, вызванного B. holmesii, подтвердил его коклюшеподобный характер. Но был и ряд особенностей. Легкие формы регистрировались почти втрое чаще, чем при коклюше. Клинические проявления легких форм были менее выраженными: приступы кашля, хотя и характеризовались типичными проявлениями, как напряжение лица, отделение прозрачной вязкой мокроты, наличие репризов (глубокий вдох с характерным свистящим звуком, возникающий из-за спазма гортани в области голосовых связок) и рвоты, не вызывали утомления больных. Изменения в легких были скудными. Реже изменения были видны и по результатам анализа крови.

Модернизировать АКДС

По данным зарубежных специалистов, новое заболевание в целом протекает легче, чем коклюш , его длительность составляет около 80 дней. У большинства обследованных пациентов с новой инфекцией наблюдался кашель, но только примерно в 60% случаев он носил приступообразный характер, а в 40% был обычным.

Ни в одном из исследований, посвященных B. holmesii, не было описано смертельных исходов . Впрочем, в России давно не было смертельных случаев от коклюша среди вакцинированных, сказала Татьяна Руженцова. Единичные случаи связаны с развитием осложнений при отсутствии прививки у маленьких детей и несвоевременным обращением за медицинской помощью, добавила она.

— На территории России заболеваемость коклюшем за последние годы выросла с 3,15 на 100 тыс. населения в 2013 году до 9,8 на 100 тыс. населения в 2019-м, — добавил руководитель лаборатории по надзору за дифтерией и коклюшем МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Артем Басов. — В 2020 году было зарегистрировано 6069 случаев коклюша. Только двое из заболевших умерли: это были непривитые дети в возрасте до года и 1,5 года из Санкт-Петербурга и Дагестана. В России особенно большие цифры по заболеваемости отмечены в Москве и Санкт-Петербурге.

Как показывает отечественная и зарубежная практика, основной сдерживающий фактор развития эпидемии коклюша — вакцинопрофилактика. Но используемая сейчас прививка не защищает организм от инфекции, вызванной B. holmesii, подтвердило исследование на мышах . Можно предположить, что случаи заболевания привитых от коклюша связаны как раз с отсутствием иммунитета к новому патогену и возможностью развития заболевания за счет сочетания двух видов Bordetella, сказала Татьяна Руженцова.

— Мы будем проводить дальнейшие исследования по необходимости внесения новых компонентов в вакцину и дополнительной вакцинации школьников и взрослых , — сообщила специалист. — С одной стороны, частота выявления нового возбудителя 2,3% среди всех случаев с подозрением на коклюш — это не так много. К тому же болезнь протекает легче. Но если дальнейшие исследования покажут наличие осложнений или случаи тяжелого течения болезни, вероятность модернизации вакцины и календаря прививок есть.

Применение генодиагностики с идентификацией различных видов рода Bordetella будет способствовать раннему выявлению больных и установлению причин длительного кашля у разных возрастных групп населения, полагает врач-ординатор кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Анастасия Борисова. Эксперт отметила необходимость более углубленно и детально изучать клиническую картину пациентов, поступающих с подозрением на коклюш.