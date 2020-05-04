Полузащитники и нападающие: люди становятся уязвимее для инфекций

Люди стали более зависимыми от лекарств, к которым приспосабливаются патогены, считают опрошенные «Известиями» врачи и ученые . В результате создается порочный круг. Иммунитет человека становится всё слабее, и это порождает серьезные эпидемии, подобные той, которую мы сейчас наблюдаем . На снижение защитной реакции работает и плохая экологическая обстановка. Новые вирусы будут появляться, в том числе и из-за глобального потепления, утверждают биоэкологи. Но проблема не в них, а в нас самих.

Сами себе разрушители

Вирусы постоянно проверяют человечество на прочность. При этом иммунитет людей не может оказывать им должного сопротивления, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Иммунитет человеческой популяции очень сильно ухудшился: взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции протекают тяжелее, вызывая всё больше осложнений . И если появится какой-то новый неизвестный вирус, то организм может с ним и не справиться, — заявила врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева.

Одна из главных причин этого, по мнению эксперта, в бесконтрольном самостоятельном применении антибиотиков, что делает нас менее чувствительными к ним.

— Антибиотики влияют на иммунную систему своими угнетающими свойствами, — пояснила Марина Аплетаева . — Надо помнить, что вирусы антибиотиками не уничтожаются. Ими лечатся бактериальные инфекции, проявившиеся при осложнениях от вирусных заболеваний.

Бесконтрольное употребление антибиотиков приводит к гибели нормальной микрофлоры организма , которая является неотъемлемой частью иммунной системы, считает доцент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко.

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— С другой стороны, усиливается резистентность (невосприимчивость) патогенов к антибиотикам за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий. Другими словами, чем неправильней мы принимаем антибиотики, тем более устойчива к ним флора , — рассказала «Известиям» иммунолог.

Эксперты обратили внимание и на то, что антибиотики используются в животноводстве. Но с пищей животного происхождения в организм человека попадают только остаточные продукты, которые не могут оказать глобального влияния на его иммунитет.

Иммунологи подчеркнули: сейчас наступает благоприятный период для укрепления здоровья. Прежде всего, увеличивается световой день, что позволят получать необходимый для организма витамин D. Кроме того, скоро появятся свежие овощи и фрукты — природные источники необходимых для иммунитета веществ.

Тайники природы

На людей — в отличие от микробов и вирусов — также влияет ухудшение окружающей среды, отметили опрошенные эксперты.

— Повышение содержания в атмосфере выхлопных газов и химических промышленных выбросов ведет к росту концентрации солей тяжелых металлов и других нежелательных микроэлементов, — заявила «Известиям» врач-аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко.

По ее словам, загрязнение водоемов и почвы отходами человеческой деятельности ведет к попаданию токсичных веществ в организм. Следствием этого становится увеличение риска аллергических и аутоиммунных реакций, когда клетки нашей иммунной системы неадекватно реагируют как на внешние факторы, так и на собственные белки .

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— В результате иммунитет все большего количества людей становится уязвимым не только к новым вирусам, но и к хорошо известным патогенам. Плюс ко всему под влиянием вирусов и бактерий клетки иммунной системы выступают агрессорами против собственного организма, — пояснила иммунолог.

Агрессивность вируса характеризуется его высокой патогенностью, сильными разрушающими воздействиями на организм. При этом, в природе существует много их разновидностей, которые еще прячутся от человека в организмах животных, отметила биоэколог, магистр экологии и природопользования, эксперт движения ЭКА Лидия Беляева.

— Нельзя не обращать внимания и на глобальное потепление, из-за которого происходит таяние ледников. А вместе с ними могут оттаивать вирусы и споры микроорганизмов, образовавшиеся много лет назад . И неизвестно сможет ли человеческий организм оказать им сопротивление, — сказала «Известиям» биоэколог. — Человек всёе больше и больше внедряется в природу, контактируя с дикими животными, перенимая от них неизвестные вирусы. Ярким примером тому служит Китай, в котором начал распространяться COVID-19.

Профессор базовой кафедры Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Андрей Зиновьев отметил, что микроорганизмы и вирусы легко приспосабливаются к любой среде.

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— Появление новых штаммов вируса — абсолютно нормальный процесс. На самом деле им не выгодно уничтожать организм, в котором они поселились, поэтому со временем происходит привыкание . Хоть вирус и продолжает находиться внутри человека, но уже не вызывает осложнений, — сказал «Известиям» Андрей Зиновьев.