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В третьем поколении: в России создают свою вакцину от пневмококка

Ученые планируют разработать препарат с минимальными побочными эффектами
Фото: REUTERS
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В третьем поколении: в России создают свою вакцину от пневмококка
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2020-10-02 11:57:35
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Российские ученые создают первую отечественную вакцину от пневмококка. По расчетам специалистов, новый препарат будет относиться к третьему поколению и отличаться от импортных аналогов минимальным проявлением побочных эффектов. Сегодня прививки от пневмококка могут вызывать повышение температуры и даже временное снижение иммунитета. Кроме того, новая вакцина должна работать эффективнее за счет того, что разработчики учтут распространенные именно в нашей стране типы бактерий. Однако помимо медицинских задач ученым предстоит решить еще и экономическую: для успеха препарата важно, чтобы он стоил не дороже существующих, говорят эксперты.

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Вакцина будущего

Пневмококковая инфекция, которую вызывает бактерия Streptococcus pneumoniae, — одна из основных причин болезней и смертей во всем мире. Она провоцирует развитие бактериальной пневмонии, менингита, отита и других гнойных заболеваний. Эффективной защитой от вредоносного микроорганизма остается пневмококковая вакцина. Ученые уже доказали, что такая прививка особенно важна во время пандемии COVID-19, поскольку она может существенно снизить число больных с бактериальными осложнениями.

Сейчас в мире широко применяется два типа вакцин: двадцатитрехвалентная (от двадцати трех серотипов пневмококка) для взрослых и тринадцативалентная, разрешенная для детей. В первой в качестве действующих веществ выступают полисахариды, выделяемые из среды, в которой находятся пневмококки. Вторая — конъюгированная, в которой используются те же вещества, но в виде соединений с белковым носителем.

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Клетки Streptococcus pneumoniae под микроскопом

Клетки Streptococcus pneumoniae под микроскопом

Фото: commons.wikimedia.org
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Все зарегистрированные в России пневмококковые вакцины — импортные. Но они не всегда эффективны. Кроме того, после прививки возможны неприятные побочные эффекты: повышение температуры, болезненность места укола и даже временное снижение иммунитета.

Российские ученые создают пневмококковую вакцину нового типа. Работы ведут специалисты Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН совместно с иммунологами из НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова. «Известия» ознакомились с совместными научными статьями ученых. Новый препарат будет основан не на полисахаридах, как существующие, а на синтетических олигосахаридах (они состоят из небольшого числа структурных единиц углеводов — моносахаридов, в отличие от полисахаридов. — «Известия»). Это позволит сократить вероятность побочных эффектов. Кроме того, новый препарат должен вызывать более активную защитную реакцию на некоторые штаммы пневмококка в плане выработки антител, чем существующие, указано в работах ученых.

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Введение вакцины от пневмококка

Введение вакцины от пневмококка

Фото: Global Look Press/Martin Schutt

— Когда вы включаете в состав вакцины полисахарид, вы добавляете очень много лишнего в плане антигенной нагрузки, — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии имени Зелинского РАН, член-корреспондент РАН Николай Нифантьев. — Эффективнее химически синтезировать иммунологически активные олигосахариды, содержащие правильные эпитопы (фрагмент антигена, который распознается иммунной системой), и уже их стандартно и воспроизводимо присоединять к белку-носителю.

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Третье поколение

По словам разработчиков, препарат будет относиться к третьему поколению углеводных вакцин. Над созданием таких продуктов сейчас работают во всем мире для замены препаратов первого и второго поколений (на основе полисахаридов разных типов), уточнил Николай Нифантьев.

Ученые уже разработали компоненты вакцины от четырех распространенных штаммов пневмококка. Теперь им предстоит определить серотипы микроорганизмов, которые специфичны конкретно для России и ее отдельных регионов. Это важная часть процесса разработки, которая сделает вакцину более эффективной именно для жителей нашей страны, сообщил «Известиям» директор института тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Александр Лукашев.

— Для некоторых микроорганизмов нет особой разницы, на какой территории они распространены: в России или других государствах. Но для пневмококков, где есть разные серологические варианты, такая работа действительно нужна, поскольку она позволит получить более эффективную и специфичную вакцину, — рассказал ученый. — В целом иметь такую современную вакцину, как делают в институте Зелинского, было бы большим преимуществом. Насколько мне известно, сейчас во всем мире ведутся разработки вакцин третьего поколения, но на рынке их пока нет.

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Импортная вакцина от пневмококка с полисахаридами

Импортная вакцина от пневмококка с полисахаридами

Фото: commons.wikimedia.org

Важно, чтобы препарат не только был создан по новейшим биотехнологическим методикам, но и был доступен населению, отметил в беседе с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

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— Цена одной дозы должна быть не дороже существующих вакцин, иначе в ней не будет смысла, — подчеркнул ученый.

Уточним, сегодня препарат стоит около 1–2 тыс. рублей за ампулу. На бесплатную прививку по ОМС могут рассчитывать только дети — если есть показания.

— В целом пневмококк остается одной из главных причин заболеваемости среди населения, в особенности пожилых людей. К тому же его становится всё сложнее победить с помощью антибиотиков, так как к ним микроорганизмы вырабатывают устойчивость. Поэтому вакцины необходимы, — резюмировал Павел Волчков.

Прививки от пневмококковой инфекции могут помочь не заразиться коронавирусом или перенести болезнь в легкой форме, писали «Известия» ранее. По словам российских специалистов, вовремя сделанный укол позволит избежать бактериальных осложнений при COVID-19 и улучшит состояние иммунной системы. Это подтверждают и зарубежные научные коллективы. Например, исследователи из Италии показали, что у привитых от пневмококка в прошлом году значительно реже выявлялся положительный тест на новую инфекцию.

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