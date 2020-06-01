Уязвимая язва: создан первый нетоксичный препарат против герпеса

Победить неприятные симптомы самой распространенной в мире инфекции — герпеса поможет новый препарат в форме крема, зарегистрированный российскими учеными. Средство способно быстро остановить язвенное поражение кожи и слизистых и при этом не обладает токсичностью, что особенно важно для беременных и детей. Еще одно преимущество разработанного лекарства в том, что его основной действующий компонент — уникальная форма углерода фуллерен С60 — еще не знаком вирусу, а значит, может быть эффективен в отношении резистентных форм.

Популярная инфекция

Вирусы простого герпеса первого и второго типа (ВПГ1 и ВПГ2) широко распространены в человеческой популяции. По оценкам ВОЗ, в мире ВПГ1 инфицировано около 3,7 млрд человек в возрасте до 50 лет (67% населения планеты), а ВПГ2 — около 417 млн человек (11%). Число пациентов с генитальной формой герпеса в мире составляет 140 млн — в возрасте от 15 до 49 лет, причем распространенность инфекции существенно различается в отдельных регионах. Среди жителей России и СНГ ежегодно регистрируют около 20 млн новых случаев герпесвирусной инфекции.

Инфекция ВПГ клинически проявляется от периодических «герпесных язв» до летального энцефалита. Особенно опасен ВПГ для людей со сниженным иммунитетом, в том числе для новорожденных детей, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных пациентов. Как сообщил «Известиям» директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, герпесвирусная инфекция стала серьезной медико-социальной проблемой современного здравоохранения, поэтому поиск лекарств от нее крайне важен.

герпес Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Существующие методы медикаментозного лечения герпеса направлены на подавление репродукции вируса , — рассказал профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунотерапии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Шульженко. — Известные специфические противовирусные препараты (ацикловир, валацикловир, пенцикловир, фамцикловир), используемые для лечения герпесвирусных инфекций, имеют ряд недостатков. К наиболее существенным можно отнести побочные эффекты и резистентность вируса, которая развивается при длительном применении. В связи с этим актуальной задачей является разработка новых препаратов против герпеса, которые будут отличаться по механизму действия и подавлять как вирусы дикого типа, так и мутантные лекарственно-устойчивые штаммы.

Кроме того, пояснил ученый, важной задачей остается создание средств, способных предотвратить проникновение вируса в организм через кожу и слизистые оболочки.

Особая молекула

Коллектив сотрудников Института иммунологии России совместно с исследователями из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи провел исследование и создал не имеющий мировых аналогов препарат от герпеса, в основе которого лежит фуллерен С60. Это уникальная форма углерода. Молекула фуллерена по структуре напоминает футбольный мяч. В вершинах пяти- и шестиугольников воображаемого мяча находятся атомы углерода. Подобные молекулы обладают уникальными биологическими свойствами. Многие экспериментальные факты говорят о том, что фуллерен С60 и его производные проявляют разнообразные биологические эффекты, включая противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные, радиопротекторные и ряд других. Однако их классические производные нерастворимы в воде и биологических средах, что крайне затрудняет их использование в медицине.

герпес Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Нами был разработан биосовместимый способ получения водного раствора (дисперсии) фуллерена без применения токсичных органических растворителей, в основе которого лежит мягкая водная ультрафильтрационная технология, что делает его пригодным для использования в медицине. Далее на основе полученного раствора был разработан препарат, обладающий биологической активностью, — сообщил Муса Хаитов.

Было показано, что субстанция проявляет выраженную противовирусную активность в отношении герпетической инфекции.

Препарат нетоксичен, принцип его действия основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями. Кроме того, он способен ускорять регенеративные процессы, что важно в рамках терапии патологий кожи.

Существующие антигерпесные препараты проявляют побочные токсические эффекты, которые ограничивают их применение, поэтому разработка новых механизмов подавления вирусной активности необходима, считает ведущий научный сотрудник инжинирингового центра микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина. Однако пока ученые не узнали и обо всех подводных камнях применения фуллерена.

— Разработчикам нужно провести более детальное исследование возможной токсичности таких препаратов, в частности их канцерогенности, — уверена эксперт.

герпес Фото: Depositphotos

Препарат имеет все шансы быть конкурентным на рынке, уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Однако следует сразу отметить, что полностью избавиться от вируса герпеса сегодня невозможно. Если человек заразился, то это уже навсегда , — подчеркнул ученый.

Полностью вылечить вирус действительно невозможно, существует также вероятность от него умереть. Поэтому необходимо создавать лекарства, купирующие его клинические проявления — поражения кожи и слизистых оболочек.

Препарат уже зарегистрирован и в скором времени выйдет на рынок.