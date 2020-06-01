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Уязвимая язва: создан первый нетоксичный препарат против герпеса

Лекарство в виде крема уже прошло клинические испытания
Фото: Depositphotos
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Уязвимая язва: создан первый нетоксичный препарат против герпеса
2019-11-27 15:55:37">
2019-11-27 15:55:37
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Победить неприятные симптомы самой распространенной в мире инфекции — герпеса поможет новый препарат в форме крема, зарегистрированный российскими учеными. Средство способно быстро остановить язвенное поражение кожи и слизистых и при этом не обладает токсичностью, что особенно важно для беременных и детей. Еще одно преимущество разработанного лекарства в том, что его основной действующий компонент — уникальная форма углерода фуллерен С60 — еще не знаком вирусу, а значит, может быть эффективен в отношении резистентных форм.

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Вирусы простого герпеса первого и второго типа (ВПГ1 и ВПГ2) широко распространены в человеческой популяции. По оценкам ВОЗ, в мире ВПГ1 инфицировано около 3,7 млрд человек в возрасте до 50 лет (67% населения планеты), а ВПГ2 — около 417 млн человек (11%). Число пациентов с генитальной формой герпеса в мире составляет 140 млн — в возрасте от 15 до 49 лет, причем распространенность инфекции существенно различается в отдельных регионах. Среди жителей России и СНГ ежегодно регистрируют около 20 млн новых случаев герпесвирусной инфекции.

Инфекция ВПГ клинически проявляется от периодических «герпесных язв» до летального энцефалита. Особенно опасен ВПГ для людей со сниженным иммунитетом, в том числе для новорожденных детей, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных пациентов. Как сообщил «Известиям» директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, герпесвирусная инфекция стала серьезной медико-социальной проблемой современного здравоохранения, поэтому поиск лекарств от нее крайне важен.

герпес
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Существующие методы медикаментозного лечения герпеса направлены на подавление репродукции вируса, — рассказал профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунотерапии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Шульженко. — Известные специфические противовирусные препараты (ацикловир, валацикловир, пенцикловир, фамцикловир), используемые для лечения герпесвирусных инфекций, имеют ряд недостатков. К наиболее существенным можно отнести побочные эффекты и резистентность вируса, которая развивается при длительном применении. В связи с этим актуальной задачей является разработка новых препаратов против герпеса, которые будут отличаться по механизму действия и подавлять как вирусы дикого типа, так и мутантные лекарственно-устойчивые штаммы.

Кроме того, пояснил ученый, важной задачей остается создание средств, способных предотвратить проникновение вируса в организм через кожу и слизистые оболочки.

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Коллектив сотрудников Института иммунологии России совместно с исследователями из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи провел исследование и создал не имеющий мировых аналогов препарат от герпеса, в основе которого лежит фуллерен С60. Это уникальная форма углерода. Молекула фуллерена по структуре напоминает футбольный мяч. В вершинах пяти- и шестиугольников воображаемого мяча находятся атомы углерода. Подобные молекулы обладают уникальными биологическими свойствами. Многие экспериментальные факты говорят о том, что фуллерен С60 и его производные проявляют разнообразные биологические эффекты, включая противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные, радиопротекторные и ряд других. Однако их классические производные нерастворимы в воде и биологических средах, что крайне затрудняет их использование в медицине.

герпес
микроскоп врач
Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Нами был разработан биосовместимый способ получения водного раствора (дисперсии) фуллерена без применения токсичных органических растворителей, в основе которого лежит мягкая водная ультрафильтрационная технология, что делает его пригодным для использования в медицине. Далее на основе полученного раствора был разработан препарат, обладающий биологической активностью, — сообщил Муса Хаитов.

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Было показано, что субстанция проявляет выраженную противовирусную активность в отношении герпетической инфекции.

Препарат нетоксичен, принцип его действия основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями. Кроме того, он способен ускорять регенеративные процессы, что важно в рамках терапии патологий кожи.

Существующие антигерпесные препараты проявляют побочные токсические эффекты, которые ограничивают их применение, поэтому разработка новых механизмов подавления вирусной активности необходима, считает ведущий научный сотрудник инжинирингового центра микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина. Однако пока ученые не узнали и обо всех подводных камнях применения фуллерена.

— Разработчикам нужно провести более детальное исследование возможной токсичности таких препаратов, в частности их канцерогенности, — уверена эксперт.

герпес
герпес вирус больной
Фото: Depositphotos
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Препарат имеет все шансы быть конкурентным на рынке, уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Однако следует сразу отметить, что полностью избавиться от вируса герпеса сегодня невозможно. Если человек заразился, то это уже навсегда, — подчеркнул ученый.

Полностью вылечить вирус действительно невозможно, существует также вероятность от него умереть. Поэтому необходимо создавать лекарства, купирующие его клинические проявления — поражения кожи и слизистых оболочек.

Препарат уже зарегистрирован и в скором времени выйдет на рынок.

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