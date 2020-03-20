По молекулам: российские ученые ищут способ убить устойчивые бактерии

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» провели исследование, которое позволит модифицировать уже существующие антибиотики так, чтобы побеждать с их помощью устойчивые бактерии — патогены, на которые не действует ни одно лекарство. В лаборатории биосинтеза белка с помощью криоэлектронной микроскопии удалось получить пространственную структуру антибиотика диритромицина и объяснить, какие именно процессы в клетках бактерий он останавливает. Исследование ученых в будущем даст возможность медицинским химикам изменять препараты так, что они будут точнее бить в «молекулярную цель». Такой подход позволит быстрее и дешевле справиться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, сокращая срок разработки новых лекарств.

Микроскоп против бактерий

Проблема резистентности микроорганизмов к существующим антибиотикам приобрела критическое значение. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение последних десятилетий бактерии, вызывающие распространенные инфекции, в той или иной степени вырабатывали устойчивость к каждому новому антибиотику, и это стало проблемой мирового масштаба. Согласно последнему отчету ВОЗ, из-за резистентности возбудителей к противомикробным препаратам многие болезни все чаще становятся неизлечимыми. Более того, увеличивается и риск неблагоприятных последствий при проведении хирургических операций, ведь после них требуется использование антибиотиков. Новых противомикробных препаратов на рынке появляется немного и, чтобы предотвратить кризис мировой системы здравоохранения, необходимо действовать уже сейчас, уверены исследователи.

Ученые лаборатории биосинтеза белка отделения молекулярной и радиационной биофизики Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» предложили новый подход к решению проблемы устойчивости микроорганизмов в лекарствам. Они считают, что существующие антибиотики можно модифицировать так, чтобы эти препараты наиболее эффективно действовали на конкретные патогены.

Как сообщил «Известиям» руководитель отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Андрей Коневега, для этого был проведен ряд исследований различных макромолекулярных комплексов, включающих антибиотики и бактериальные рибосомы (важнейшие органеллы всех живых клеток, в которых синтезируется белок). Первый эксперимент прошел с помощью классического метода рентгеноструктурного анализа, когда для получения изображения, по которому можно восстановить структуру молекул, используется мощное синхротронное излучение. Затем эти же соединения были изучены с помощью криоэлектронной микроскопии.

- Эта передовая методика, за развитие которой в 2017 году была присуждена Нобелевская премия, - сообщил Андрей Коневега. – Исследуемый образец замораживается при температуре жидкого азота. Затем производится съемка с помощью потока электронов, и восстанавливается пространственная структура. Таким образом, нам удалось изучить пространственную структуру антибиотика и выяснить, какие процессы в клетках бактерий он ингибирует (останавливает. - «Известия»).

Справка «Известий» Суть метода криоэлектронной микроскопии заключается в том, что учёные могут получать трёхмерную структуру биологических молекул и наблюдать прежде недоступные процессы. Исследователи замораживают молекулы в момент активности, и могут рассматривать их структуры при атомном разрешении. Эта методика крайне важна для развития всех направлений: молекулярной биологии, биохимии, биомедицины. Например, криоэлектронная микроскопия позволила быстро установить структуру вируса Зика, а совсем недавно - структуру белков, образующих шипы «короны» коронавируса SARS-CoV-2, благодаря чему исследователи смогли начать разработку препаратов для борьбы с вирусными инфекциями.

В качестве исследуемого препарата ученые выбрали диритромицин - антибиотик группы макролидов, которая характеризуется низкой токсичностью и безопасностью применения. Этот препарат в свое время считался одним из самых эффективных средств против большинства штаммов стафилококков, стрептококков, а также патогенов, вызывающих пневмонию и многие другие инфекции, однако с 2008 года его не применяют в развитых странах, так как появились более эффективные и безопасные аналоги.

Антимикробный апгрейд

С помощью единственного в России уникального криоэлектронного микроскопа ученые проследили, как диритромицин взаимодействует с рибосомами бактерий. Исследователи смогли детально разобраться в механизме того, как именно этот препарат убивает болезнетворные микробы.

- Мы изучили молекулярный механизм действия препарата, - пояснил «Известям» Андрей Коневега. – Оказалось, что у диритромицина есть некие особенности строения, которых нет у других антибиотиков класса макролидов. Эти отличия способствуют его более стабильному связыванию и придают ему дополнительную жесткость. Если, используя полученные нами знания, модифицировать одну-две химические связи, то эти свойства можно улучшить.

Ранее ученые в деталях описали, как на рибосомах бактерий синтезируются белки, которые необходимы для развития бактерий. Выяснилось, что синтезированный белок выходит за пределы рибосомы через специальный выходной тоннель. Именно в этом тоннеле и действует диритромицин: он препятствует выходу синтезированного полипептида.

Не изобретать велосипед

Полученные знания о молекулярном механизме действия диритромицина позволят химикам модифицировать структуру макролидных антибиотиков так, чтобы они лучше всасывались в кишечнике человека, быстрее проникали в кровь, были более эффективны и менее токсичны. Но самое главное: новые, модифицированные препараты будут неузнаваемы для болезнетворных бактерий. А значит, они смогут эффективно убивать резистентные к существующим антибиотикам бактериальные штаммы.

Как поясняют исследователи, предложенная методика изучения структуры активных веществ и их последующая модификация позволят справиться с проблемой лекарственной устойчивости без лишних трат и в относительно короткие сроки. На разработку и тестирование новых антибиотиков могут уйти колоссальные суммы и десятки лет, в данном же случае нужно всего лишь изменить уже существующее лекарство с доказанной эффективностью.

Структурные исследования крайне перспективны для разработки новых лекарств, уверен заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем МФТИ Иван Гущин.

- Они позволяют рациональным образом производить модификации существующих лекарственных средств и находить новые и, как следствие, экономить значительные усилия на переборе всех возможных вариантов. Полученные структуры рибосом с диритромицином замечательным образом дополняют предыдущие исследования, в которых были определены механизмы действия близких антибиотиков эритромицина и телитромицина, и, несомненно, помогут в создании новых препаратов, - рассказал ученый.

Стоимость разработки новых классов антибактериальных препаратов настолько высока, что фармацевтическая индустрия попросту не в состоянии финансировать перспективные исследования в этом направлении, считает профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета Константин Бразовский.

- Но даже если каким-то чудесным образом в ближайшее время появится новый класс антибиотиков, его, скорее всего, зарезервируют на крайний случай как “средство последний надежды” в борьбе с устойчивыми бактериями, - сообщил эксперт. - Разработанные НИЦ Курчатовский институт методы изучения механизма действия и модификации существующих антибиотиков позволят не только значительно продлить жизнь уже известным лекарственным препаратам, но и дать второй шанс веществам с антибактериальной активностью, уже “списанным в утиль” по причине резистентности к ним микроорганизмов.

В дальнейшем ученые НИЦ «Курчатовский институт» планируют с помощью криоэлектронной микроскопии изучить и другие антибиотики различных групп.